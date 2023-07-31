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Red Hat Enterprise Linux Linux RHEL



31.07.2023 Red Hat отказалась ставить в CentOS Stream и RHEL заплатки, подготовленные авторами «украинского» форка Linux

подготовлены разработчиками форка оригинальной CentOS. Аналогичная брешь, найденная ими, зияет и в Red Hat Enterprise Linux (RHEL), и она не устраняется, вероятно, по той же причине. Разработч
12.07.2023 Не надо было злить сообщество. Новый форк Red Hat создается как месть за закрытие исходного кода

менного дистрибутива Linux, объявила о готовности приступить к созданию еще одной ОС, совместимой в Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Другими словами, она хочет создать форк RHEL, что, как пишет
27.06.2023 Код Red Hat Enterprise Linux изъяли из свободного доступа. Топ-менеджер компании рассказал, почему

M, изменила правила распространения исходного кода своего Linux-дистрибутива для корпораций – RHEL (Red Hat Enterprise Linux). Фактически, публичный доступ к нему теперь почти полностью закрыт

07.06.2023 Из Red Hat Linux изгоняют LibreOffice. Пользователи останутся без бесплатной замены MS Office

екращении поставок RPM-пакетов с офисным ПО LibreOffice для Linux-дистрибутива RHEL для корпораций (Red Hat Enterprise Linux). Об этом заявил лично Маттиас Класен (Matthias Clasen), лидер коман
31.08.2021 Цифровые решения «Диасофт» в микросервисной архитектуре прошли сертификацию Red Hat OpenShift

at Universal Base Image (UBI) и обеспечены поддержкой ведущей Linux-платформы корпоративного класса Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Решения «Диасофт» на основе технологий с открытым кодом тепе
03.08.2021 Red Hat и Nutanix займутся созданием открытых гибридных мультиоблачных решений

тегрировать ведущие в отрасли технологии и обеспечит совместимость и управление Red Hat OpenShift и Red Hat Enterprise Linux на платформе Nutanix, включающей Nutanix AOS и AHV. Red Hat OpenShif
28.05.2021 Разработчик с российскими корнями бесплатно раздает свой фирменный Linux на замену покойной CentOS

истеме VzLinux 8 всем желающим. Это дистрибутив Linux, бинарно полностью совместимый с коммерческим Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8. По заявлению создателей, он способен безболезненно заменит
09.03.2021 Red Hat ловко вынудила бизнес вдвое переплачивать за RHEL Server и техподдержку

Hat Изменения в правилах лицензирования операционной системы (ОС) Red Hat Enterprise Linux Server (RHEL Server) вынуждают пользователей переходить на значительно более дорогостоящие тарифные п
26.02.2021 Linux-дистрибутив Red Hat стал бесплатным. Но только для избранных

й с 2019 г. владеет IBM, открыла полностью бесплатный доступ к своему фирменному Linux-дистрибутиву Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Однако право пользования им есть лишь у очень ограниченного

01.02.2021 Отец убиенного CentOS Linux нашел деньги на разработку его бесплатной замены

озданию Rocky Linux – бесплатной замены CentOS, популярному Linux-дистрибутиву, основанному на коде Red Hat Enterprise Linux. На сегодняшний день Ctrl IQ успела найти инвесторов в лице венчурно
21.01.2021 Red Hat сделала свой знаменитый Linux-дистрибутив бесплатным

с гигантской переплатой, изменила правила распространения своего корпоративного Linux-дистрибутива Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Теперь, при соблюдении определенных условий, им можно пользо
29.07.2020 Red Hat представила Red Hat Enterprise Linux 8.3 beta

Red Hat открыла общий доступ к Red Hat Enterprise Linux 8.3 beta. Новая версия RHEL содержит обновленные версии стабильных и
24.04.2020 Red Hat представила Red Hat Enterprise Linux версии 8.2

Red Hat представила Red Hat Enterprise Linux 8.2 (RHEL), новейшую версию ведущей Linux-платформы корпоративного к
10.04.2020 В Sbercloud стала доступна ОС Red Hat Enterprise Linux

тнерстве. Компания Sbercloud стала первым в России облачным провайдером, кто предоставляет доступ к Red Hat Enterprise Linux (RHEL) из облака с поддержкой вендора. В рамках сотрудничества заказ
22.01.2020 Red Hat выпустила RHEL 8.2 Beta

Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, объявила о выходе бета-версии Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.2, ведущей Linux платформы корпоративного класса. Компания

07.08.2019 Red Hat представила Red Hat Enterprise Linux 7.7

Red Hat представила для всеобщего доступа версию Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.7, последнюю версию RHEL 7, выпущенную в рамках фазы полной
21.05.2018 Red Hat представила новую версию платформы виртуализации Virtualization 4.2

аканчивая новыми функциями для работы с виртуальными сетями. Оно базируется на операционной системе Red Hat Enterprise Linux и предлагает заказчику надежный и обеспеченный поддержкой корпоратив
11.04.2018 Red Hat выпустила новую версию Red Hat Enterprise Linux

Новая версия Red Hat Enterprise Linux 7.5 обеспечивает согласованное управление в гибридных средах, масшта
08.11.2017 СУБД Tibero доступна в облаке для Red Hat Enterprise Linux

тнерстве с Red Hat, которое сделает базу данных корпоративного класса TmaxSoft Tibero доступной для Red Hat Enterprise Linux с помощью Amazon Machine Image (AMI). Tibero - это высокомасштабируе
28.09.2017 Red Hat представляет универсальную корпоративную платформу для решений SAP

Red Hat объявила о выпуске Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions, корпоративной Linux-платформы для приложений SAP.
25.08.2017 Red Hat оптимизирует переносимость приложений в гибридных средах с использованием .NET Core 2.0

зработчиков и позволяющая создавать приложения .NET для различных платформ и развертывать их как на Red Hat Enterprise Linux, Red Hat OpenShift Container Platform, так и на других платформах.Но
24.08.2017 Red Hat и Microsoft упростят работу с контейнерами и внедрение корпоративных гибридных облаков

ed Hat OpenShift Dedicated на платформе Microsoft Azure, а также поддержку SQL Server на платформах Red Hat Enterprise Linux и Red Hat OpenShift. Это значительно упростит работу с контейнерами

03.08.2017 В корпоративном Linux от Red Hat появилась поддержка гибридных мультиоблачных сред

Компания Red Hat объявила о выпуске Red Hat Enterprise Linux 7.4, новейшей версии корпоративной Linux-платформы, которая предлага
20.04.2017 Новая версия Red Hat Virtualization предлагает платформу для цифровой трансформации предприятия

шей версии своей платформы виртуализации с открытым кодом на основе технологии KVM. Базируясь на ОС Red Hat Enterprise Linux и обеспечивая централизованное управление виртуализованными серверам
22.03.2017 Red Hat представила Enterprise Linux 6.9

Red Hat объявила о выпуске Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9, новейшей версии своей корпоративной Linux-платформы, кот
30.01.2017 В ядрах Linux на RHEL 6 и RHEL 7 обнаружены уязвимости

именение патчей безопасности не приводит к простоям систем и обеспечивает вашим клиентам закрытие обнаруженных уязвимостей без прерывания в предоставлении сервисов.Новая уязвимость обнаружена в ядрах RHEL 6 и RHEL 7. Исправления выпущены для обеих версий ОС RHEL, а также ReadyKernel для Virtuozzo 7 и CentOS 7.Некоторые из данных обновления содержат публично известные уязвимост
03.11.2016 Red Hat Enterprise Linux 7 получила сертификат безопасности Common Criteria

Операционная система Red Hat Enterprise Linux 7.1 получила сертификат безопасности Common Criteria EAL 4+ для немо
29.08.2016 Вышла новая версия платформы виртуализации Red Hat Virtualization

нтарий для поддержки современных и перспективных задач. В основе решения лежит операционная система Red Hat Enterprise Linux, а само оно спроектировано с прицелом как на интеграцию с уже имеющи
08.07.2016 Red Hat повышает безопасность контейнеров с помощью новых технологий сканирования

вейшие исправления безопасности. Описываемая функциональность реализована в рамках последней версии Red Hat Enterprise Linux Atomic Host, операционной системы, лежащей в основе решения Red Hat

11.05.2016 Вышла общедоступная версия Red Hat Enterprise Linux 6.8

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, выпустила общедоступную версию Red Hat Enterprise Linux 6.8 — новейший релиз своей платформы Red Hat Enterprise Linux
11.04.2016 C.A. Mobile построила гибкую ИТ-инфраструктуру на основе облачного решения Red Hat и Dell

t и Dell. Гибкость настройки и автоматическое масштабирование OpenStack-инфраструктуры на основе ПО Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform позволили C.A. Mobile сократить время подготовки

05.04.2016 Red Hat и QCT предлагают совместные программно-аппаратные комплексы для OpenStack и Ceph

-центров QCT (Quanta Cloud Technology) обнародовали планы совместного продвижения решений на основе Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform, Red Hat Ceph Storage, Red Hat Enterprise Linu
31.03.2016 Участникам Red Hat Developer Program доступна бесплатная подписка на Red Hat Enterprise Linux

омпания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, представила бесплатную подписку на ПО Red Hat Enterprise Linux для участников программы Red Hat Developer Program. Предлагаемая на 
14.03.2016 Red Hat выпустила новую версию платформы Enterprise Virtualization

он (Gunnar Hellekson), директор Red Hat по управлению продуктами Red Hat Enterprise Virtualization, Red Hat Enterprise Linux and Red Hat Atomic. Red Hat Enterprise Virtualization 3.6 предлагает
23.11.2015 Вышла Red Hat Enterprise Linux 7.2 с расширенной поддержкой контейнерных технологий

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, объявила о выпуске Red Hat Enterprise Linux 7.2, новейшей версии своей операционной системы Red Hat Enterpris
28.10.2015 Citrix начинает сотрудничество с Red Hat в области интеграции новых продуктов для создания облачных сред OpenStack

ся в инфраструктуре промышленного уровня, которая будет поддерживать потребности их бизнеса. Citrix объявила об интеграции и сертификации своего контроллера доставки приложений NetScaler с платформой Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform. Впервые заказчики получили возможности создавать свои собственные облачные инфраструктуры, используя компоненты компаний Citrix и Red Hat. Совместно
10.08.2015 Red Hat выпустил Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, объявила о выпуске платформы Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7. Благодаря новым средствам развертывания и упра
18.12.2014 ОС Red Hat Enterprise Linux Server 6.5 получила сертификат ФСТЭК России

ации Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) операционной системы Red Hat Enterprise Linux Server 6.5. В соответствии с сертификатом, Red Hat Enterprise Lin
16.06.2014 Red Hat представила Red Hat Enterprise Linux 7

Компания Red Hat объявила о выпуске операционной системы Red Hat Enterprise Linux 7. Новая система закладывает основы для создания открытых гибридных

08.10.2013 Совокупная стоимость владения Red Hat Linux оказалась на треть ниже, чем у Windows Server

Совокупная стоимость владения Red Hat Enterprise Linux в расчете на одного пользователя в год на 34% ниже, чем у Microsoft


Публикаций - 441, упоминаний - 644

Red Hat Enterprise Linux и организации, системы, технологии, персоны:

Red Hat 1287 233
IBM - International Business Machines Corp 9382 94
Microsoft Corporation 24276 86
Oracle Corporation 6577 68
Intel Corporation 12002 56
Broadcom - VMware 2296 37
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 381 32
HP Inc. 5645 29
OpenText - Micro Focus - Novell 870 28
Dell EMC 4992 27
Google LLC 11512 27
AMD - Advanced Micro Devices 4068 19
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1535 17
SAP SE 5165 17
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 763 17
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 162 15
Код Безопасности 555 14
Открытые технологии 695 13
GitHub 723 13
Oracle - Sun Microsystems 2210 13
Amazon Inc - Amazon.com 2936 13
Cisco Systems 5047 13
Lenovo Group 2257 12
Ред Софт - Red Soft 596 12
Dell Technologies - Dell Computer 2125 12
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 217 11
CloudLinux 14 10
VDEL 40 10
Almalinux Open Source Foundation 17 10
Samsung Electronics 10070 9
КриптоПРО - Крипто-ПРО 379 9
Fujitsu 2032 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5654 9
Ростелеком 10947 9
Canonical 198 9
Huawei 3772 9
Softline - НЦПР - Национальный центр поддержки и разработки - FlexLab - ФлексЛаб 29 9
Nginx - Энджайникс 151 8
Базальт СПО - BaseALT 562 8
Red Hat Consulting 9 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6828 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 7
LinkedIn 620 6
Почта России ПАО 2050 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1936 4
РЖД - Российские железные дороги 1831 3
FICO 48 3
Unsplash 428 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 361 3
Sequoia Capital 109 2
McDonald’s - Макдоналдс 195 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 466 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1542 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1867 2
Visa International 1936 2
Y Combinator - венчурный фонд 49 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6867 2
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 41 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 108 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 710 2
Роснефть НК - нефтяная компания 506 2
Bank of America - Банк Америки 259 2
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 54 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 122 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 618 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H 18 1
Volvo Cars 252 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 94 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 256 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 52 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 227 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 459 1
BMW Group 430 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 792 1
Ростех - Вертолеты России 164 1
First Call 223 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3677 37
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10918 26
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4462 13
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 717 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4809 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5651 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2721 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1745 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1430 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4274 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2882 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1791 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1641 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1140 3
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U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 449 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2928 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1857 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 303 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1868 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 205 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 163 2
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 103 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5246 2
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 104 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 946 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 417 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 180 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 336 2
Судебная власть - Judicial power 2245 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2457 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3192 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 362 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 299 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 302 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 83 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 579 1
Минсельхоз РФ Гостехнадзор - Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 18 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1155 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 38 4
Linux Foundation 179 3
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FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 616 2
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 40 2
OSI - Open Source Initiative 71 2
OIN - Open Invention Network 22 2
Fedora Foundation 2 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 688 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2688 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 12 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1006 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 70 1
Гуманитарный фонд поддержки социальных инициатив и проектов 1 1
Eclipse Foundation 25 1
ASF - Apache Software Foundation 108 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 98 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 1
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Intel x86 - архитектура процессора 1773 36
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1490 34
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4015 33
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 121 30
Red Hat OpenShift 126 29
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 463 27
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 986 25
Red Hat Linux 181 24
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1313 22
Red Hat OpenStack Platform 31 22
Broadcom - VMware vSphere 544 22
Red Hat OpenShift Container Platform 40 21
SUSE Linux 200 21
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3078 21
SUSE openSUSE 89 21
Oracle Java - язык программирования 2938 20
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 770 19
IBM Power Systems - серия серверов 221 18
Microsoft Azure 1377 18
Docker - Платформа распределённых приложений 289 17
Microsoft Windows Server 2008 475 16
Apache OpenOffice 466 16
Red Hat Customer Portal 23 16
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1085 16
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 41 16
Microsoft Windows 2000 8661 16
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 564 15
Mozilla Firefox - браузер 1862 15
Microsoft Windows Server 2003 569 15
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 290 15
Apple macOS 1944 14
Google Android 13614 14
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 604 14
Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 14
Cormier Paul - Пол Кормье 23 13
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 167 11
Kurtzer Gregory - Курцер Грегори 9 9
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 68 8
Balakrishnan Radhesh - Радхеш Балакришнан 7 7
Селецкий Игорь 7 6
Новодворский Алексей 109 6
Badani Ashesh - Бадани Ашеш 12 6
Смирнов Алексей 229 6
Hellekson Gunnar - Хеллексон Гуннар 8 6
Комиссаров Дмитрий 219 5
Козлов Михаил 172 4
Shander Eric - Шандер Эрик 10 4
Карпицкий Олег 58 4
Totton Jim - Тоттон Джим 5 4
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 36 4
Рустамов Рустам 360 4
Кульчицкий Тимур 10 4
Тагиев Аркадий 14 3
Сомс Леонид 9 3
Мельникова Анастасия 339 3
Яппаров Тагир 98 3
Путин Владимир 3036 3
Chiras Stefanie - Чирас Стефани 3 3
Рамендик Михаил 19 3
Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 22 3
Бугрин Сергей 10 3
Фролов Павел 83 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 306 3
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 20 2
Jones Jeff - Джонс Джеф 9 2
Халяпин Сергей 82 2
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 74 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 383 2
Рейман Леонид 1043 2
Медведев Дмитрий 1646 2
Ульянинкова Оксана 8 2
Массух Илья 228 2
Коротков Андрей 85 2
Россия - РФ - Российская федерация 137210 148
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51335 71
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13918 24
Европа 21515 23
Германия - Федеративная Республика 12468 20
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14008 15
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Украина 7495 9
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16698 8
США - Калифорния - Сан-Франциско 1403 7
Европа Восточная 3046 6
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2458 5
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 425 5
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США - Калифорния 4570 5
Бразилия - Федеративная Республика 2310 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1864 4
США - Вашингтон - Редмонд 222 4
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3488 4
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Швеция - Королевство 3592 4
США - Нью-Йорк 3076 4
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Ближний Восток 2880 3
Беларусь - Белоруссия 5447 3
Южная Корея - Республика 6532 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1339 3
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27446 24
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CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 1
CAS ISCAS - Institute of Software, Chinese Academy of Sciences - Институт программного обеспечения Китайской академии наук 7 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 581 1
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ТГУ - Томский государственный университет 159 1
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LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 197 1
VU - Vrije Universiteit Amsterdam - Амстердамский свободный университет 5 1
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РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 47 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 69 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2315 13
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Red Hat Forum 1 1
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