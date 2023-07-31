Red Hat отказалась ставить в CentOS Stream и RHEL заплатки, подготовленные авторами «украинского» форка Linux подготовлены разработчиками форка оригинальной CentOS. Аналогичная брешь, найденная ими, зияет и в Red Hat Enterprise Linux (RHEL), и она не устраняется, вероятно, по той же причине. Разработч

Не надо было злить сообщество. Новый форк Red Hat создается как месть за закрытие исходного кода менного дистрибутива Linux, объявила о готовности приступить к созданию еще одной ОС, совместимой в Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Другими словами, она хочет создать форк RHEL, что, как пишет

Код Red Hat Enterprise Linux изъяли из свободного доступа. Топ-менеджер компании рассказал, почему M, изменила правила распространения исходного кода своего Linux-дистрибутива для корпораций – RHEL (Red Hat Enterprise Linux). Фактически, публичный доступ к нему теперь почти полностью закрыт

Из Red Hat Linux изгоняют LibreOffice. Пользователи останутся без бесплатной замены MS Office екращении поставок RPM-пакетов с офисным ПО LibreOffice для Linux-дистрибутива RHEL для корпораций (Red Hat Enterprise Linux). Об этом заявил лично Маттиас Класен (Matthias Clasen), лидер коман

Цифровые решения «Диасофт» в микросервисной архитектуре прошли сертификацию Red Hat OpenShift at Universal Base Image (UBI) и обеспечены поддержкой ведущей Linux-платформы корпоративного класса Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Решения «Диасофт» на основе технологий с открытым кодом тепе

Red Hat и Nutanix займутся созданием открытых гибридных мультиоблачных решений тегрировать ведущие в отрасли технологии и обеспечит совместимость и управление Red Hat OpenShift и Red Hat Enterprise Linux на платформе Nutanix, включающей Nutanix AOS и AHV. Red Hat OpenShif

Разработчик с российскими корнями бесплатно раздает свой фирменный Linux на замену покойной CentOS истеме VzLinux 8 всем желающим. Это дистрибутив Linux, бинарно полностью совместимый с коммерческим Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8. По заявлению создателей, он способен безболезненно заменит

Red Hat ловко вынудила бизнес вдвое переплачивать за RHEL Server и техподдержку Hat Изменения в правилах лицензирования операционной системы (ОС) Red Hat Enterprise Linux Server (RHEL Server) вынуждают пользователей переходить на значительно более дорогостоящие тарифные п

Linux-дистрибутив Red Hat стал бесплатным. Но только для избранных й с 2019 г. владеет IBM, открыла полностью бесплатный доступ к своему фирменному Linux-дистрибутиву Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Однако право пользования им есть лишь у очень ограниченного

Отец убиенного CentOS Linux нашел деньги на разработку его бесплатной замены озданию Rocky Linux – бесплатной замены CentOS, популярному Linux-дистрибутиву, основанному на коде Red Hat Enterprise Linux. На сегодняшний день Ctrl IQ успела найти инвесторов в лице венчурно

Red Hat сделала свой знаменитый Linux-дистрибутив бесплатным с гигантской переплатой, изменила правила распространения своего корпоративного Linux-дистрибутива Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Теперь, при соблюдении определенных условий, им можно пользо

Red Hat представила Red Hat Enterprise Linux 8.3 beta Red Hat открыла общий доступ к Red Hat Enterprise Linux 8.3 beta. Новая версия RHEL содержит обновленные версии стабильных и

Red Hat представила Red Hat Enterprise Linux версии 8.2 Red Hat представила Red Hat Enterprise Linux 8.2 (RHEL), новейшую версию ведущей Linux-платформы корпоративного к

В Sbercloud стала доступна ОС Red Hat Enterprise Linux тнерстве. Компания Sbercloud стала первым в России облачным провайдером, кто предоставляет доступ к Red Hat Enterprise Linux (RHEL) из облака с поддержкой вендора. В рамках сотрудничества заказ

Red Hat выпустила RHEL 8.2 Beta Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, объявила о выходе бета-версии Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.2, ведущей Linux платформы корпоративного класса. Компания

Red Hat представила Red Hat Enterprise Linux 7.7 Red Hat представила для всеобщего доступа версию Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.7, последнюю версию RHEL 7, выпущенную в рамках фазы полной

Red Hat представила новую версию платформы виртуализации Virtualization 4.2 аканчивая новыми функциями для работы с виртуальными сетями. Оно базируется на операционной системе Red Hat Enterprise Linux и предлагает заказчику надежный и обеспеченный поддержкой корпоратив

Red Hat выпустила новую версию Red Hat Enterprise Linux Новая версия Red Hat Enterprise Linux 7.5 обеспечивает согласованное управление в гибридных средах, масшта

СУБД Tibero доступна в облаке для Red Hat Enterprise Linux тнерстве с Red Hat, которое сделает базу данных корпоративного класса TmaxSoft Tibero доступной для Red Hat Enterprise Linux с помощью Amazon Machine Image (AMI). Tibero - это высокомасштабируе

Red Hat представляет универсальную корпоративную платформу для решений SAP Red Hat объявила о выпуске Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions, корпоративной Linux-платформы для приложений SAP.

Red Hat оптимизирует переносимость приложений в гибридных средах с использованием .NET Core 2.0 зработчиков и позволяющая создавать приложения .NET для различных платформ и развертывать их как на Red Hat Enterprise Linux, Red Hat OpenShift Container Platform, так и на других платформах.Но

Red Hat и Microsoft упростят работу с контейнерами и внедрение корпоративных гибридных облаков ed Hat OpenShift Dedicated на платформе Microsoft Azure, а также поддержку SQL Server на платформах Red Hat Enterprise Linux и Red Hat OpenShift. Это значительно упростит работу с контейнерами

В корпоративном Linux от Red Hat появилась поддержка гибридных мультиоблачных сред Компания Red Hat объявила о выпуске Red Hat Enterprise Linux 7.4, новейшей версии корпоративной Linux-платформы, которая предлага

Новая версия Red Hat Virtualization предлагает платформу для цифровой трансформации предприятия шей версии своей платформы виртуализации с открытым кодом на основе технологии KVM. Базируясь на ОС Red Hat Enterprise Linux и обеспечивая централизованное управление виртуализованными серверам

Red Hat представила Enterprise Linux 6.9 Red Hat объявила о выпуске Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9, новейшей версии своей корпоративной Linux-платформы, кот

В ядрах Linux на RHEL 6 и RHEL 7 обнаружены уязвимости именение патчей безопасности не приводит к простоям систем и обеспечивает вашим клиентам закрытие обнаруженных уязвимостей без прерывания в предоставлении сервисов.Новая уязвимость обнаружена в ядрах RHEL 6 и RHEL 7. Исправления выпущены для обеих версий ОС RHEL, а также ReadyKernel для Virtuozzo 7 и CentOS 7.Некоторые из данных обновления содержат публично известные уязвимост

Red Hat Enterprise Linux 7 получила сертификат безопасности Common Criteria Операционная система Red Hat Enterprise Linux 7.1 получила сертификат безопасности Common Criteria EAL 4+ для немо

Вышла новая версия платформы виртуализации Red Hat Virtualization нтарий для поддержки современных и перспективных задач. В основе решения лежит операционная система Red Hat Enterprise Linux, а само оно спроектировано с прицелом как на интеграцию с уже имеющи

Red Hat повышает безопасность контейнеров с помощью новых технологий сканирования вейшие исправления безопасности. Описываемая функциональность реализована в рамках последней версии Red Hat Enterprise Linux Atomic Host, операционной системы, лежащей в основе решения Red Hat

Вышла общедоступная версия Red Hat Enterprise Linux 6.8 Компания Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, выпустила общедоступную версию Red Hat Enterprise Linux 6.8 — новейший релиз своей платформы Red Hat Enterprise Linux

C.A. Mobile построила гибкую ИТ-инфраструктуру на основе облачного решения Red Hat и Dell t и Dell. Гибкость настройки и автоматическое масштабирование OpenStack-инфраструктуры на основе ПО Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform позволили C.A. Mobile сократить время подготовки

Red Hat и QCT предлагают совместные программно-аппаратные комплексы для OpenStack и Ceph -центров QCT (Quanta Cloud Technology) обнародовали планы совместного продвижения решений на основе Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform, Red Hat Ceph Storage, Red Hat Enterprise Linu

Участникам Red Hat Developer Program доступна бесплатная подписка на Red Hat Enterprise Linux омпания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, представила бесплатную подписку на ПО Red Hat Enterprise Linux для участников программы Red Hat Developer Program. Предлагаемая на

Red Hat выпустила новую версию платформы Enterprise Virtualization он (Gunnar Hellekson), директор Red Hat по управлению продуктами Red Hat Enterprise Virtualization, Red Hat Enterprise Linux and Red Hat Atomic. Red Hat Enterprise Virtualization 3.6 предлагает

Вышла Red Hat Enterprise Linux 7.2 с расширенной поддержкой контейнерных технологий Компания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, объявила о выпуске Red Hat Enterprise Linux 7.2, новейшей версии своей операционной системы Red Hat Enterpris

Citrix начинает сотрудничество с Red Hat в области интеграции новых продуктов для создания облачных сред OpenStack ся в инфраструктуре промышленного уровня, которая будет поддерживать потребности их бизнеса. Citrix объявила об интеграции и сертификации своего контроллера доставки приложений NetScaler с платформой Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform. Впервые заказчики получили возможности создавать свои собственные облачные инфраструктуры, используя компоненты компаний Citrix и Red Hat. Совместно

Red Hat выпустил Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7 Компания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, объявила о выпуске платформы Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7. Благодаря новым средствам развертывания и упра

ОС Red Hat Enterprise Linux Server 6.5 получила сертификат ФСТЭК России ации Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) операционной системы Red Hat Enterprise Linux Server 6.5. В соответствии с сертификатом, Red Hat Enterprise Lin

Red Hat представила Red Hat Enterprise Linux 7 Компания Red Hat объявила о выпуске операционной системы Red Hat Enterprise Linux 7. Новая система закладывает основы для создания открытых гибридных