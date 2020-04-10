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В Sbercloud стала доступна ОС Red Hat Enterprise Linux

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Облачный провайдер Sbercloud и Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, подписали соглашение о партнерстве.

Компания Sbercloud стала первым в России облачным провайдером, кто предоставляет доступ к Red Hat Enterprise Linux (RHEL) из облака с поддержкой вендора.

В рамках сотрудничества заказчики Sbercloud в России могут использовать доверенную, стабильную и защищенную вычислительную среду корпоративного класса, которая верифицирована для большинства необходимых современной организации нагрузок.

Евгений Колбин, генеральный директор Sbercloud, сказал: «Расширение ассортимента предлагаемых облачных сервисов — одно из ключевых направлений развития нашей компании, и партнерство с таким вендором, как Red Hat, — важный шаг на этом пути. Теперь все клиенты Sbercloud смогут разворачивать в нашем облаке Red Hat Enterprise Linux, одну из самых надежных Linux-платформ корпоративного уровня. RHEL используется во всем мире для критически важных приложений на мировых биржах, в финансовых учреждениях, ведущих телекоммуникационных компаниях и других областях экономики. Для нас также важной особенностью RHEL является возможность ее использования в публичных, частных и гибридных облачных средах, а также наличие продвинутых средств мониторинга ИТ-инфраструктуры, что облегчает компаниям и организациям миграцию в облако Sbercloud и управление сложной гибридной и многоблочной инфраструктурой».

Тимур Кульчицкий, региональный менеджер Red Hat в России и СНГ, сказал: «Мы рады началу сотрудничества со Sbercloud, ведущим игроком облачного рынка в России. В рамках партнерства аудитория сервиса получает доступ к полнофункциональной операционной системе корпоративного класса RHEL, в которой можно запускать любые типы нагрузок: как традиционные корпоративные, такие как базы данных Oracle, приложения SAP, так и приложения, использующие новые флагманские среды разработки и фреймворки — например, для осуществления задач машинного обучения, работы с большими данными и пр. Такое партнерство несет преимущества для клиентов как Sbercloud, так и Red Hat, делая доступ к RHEL как никогда простым и удобным».

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