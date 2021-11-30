Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph

Платформа Advanced компании Cloud — это более 50 продвинутых облачных сервисов, с помощью которых можно создавать облачные продукты и сервисы в самых разных областях экономики, науки и образования. От систем резервного копирования и ИТ-инфраструктуры предприятий до разворачивания умных систем электронной коммерции, аналитики на основе искусственного интеллекта и образовательных платформ дистанционного обучения.

Алексей Распопов, Пресейл архитектор платформы Advanced, Cloud "Российское облако как альтернатива западных облачных платформ" 15 сентября 2022 года в Москве CNews конференция "Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса"

