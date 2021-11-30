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Сбер Cloud.ru SberCloud Advanced Облачная платформа Группы Сбербанк сервис бессерверных вычислений Functiongraph

Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph

Платформа Advanced компании Cloud — это более 50 продвинутых облачных сервисов, с помощью которых можно создавать облачные продукты и сервисы в самых разных областях экономики, науки и образования. От  систем резервного копирования и ИТ-инфраструктуры предприятий до разворачивания умных систем электронной коммерции, аналитики на основе искусственного интеллекта и образовательных платформ дистанционного обучения.

 

Алексей Распопов, Пресейл архитектор платформы Advanced, Cloud "Российское облако как альтернатива западных облачных платформ" 15 сентября 2022 года в Москве CNews конференция "Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса"
 


30.11.2021 Премию CNEWS AWARDS 2021 получили 14 проектов

алхим» по созданию корпоративной платформы данных и искусственного интеллекта на базе PaaS-сервисов SberCloud.Advanced. Платформа насчитывает более 50 облачных продуктов: от автомасштабируемых

10.11.2021 Компания SberCloud получила премию CNews за создание корпоративного хранилища данных для АО «ОХК «Уралхим»

тивных данных и глубокой аналитики» за кейс АО «ОХК «Уралхим», в котором сервисы облачной платформы SberCloud.Advanced позволяют быстро создавать новые цифровые сервисы и двойники активов компа
20.05.2021 Сбербанк строит «российский Github» и открывает доступ для всех желающих к огромному числу облачных сервисов

Sbercloud.Advanced для физлиц Облачные сервисы платформы Sbercloud.Advanced компании Sbercloud (входит в экосистему Сбербанка) c 20 мая 2021 г. стали доступны физическим лицам. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка. Платформа Sbercloud.Adv
28.04.2021 Sberсloud объявила о поддержке СУБД Clickhouse в облаке Sberсloud.Advanced

Sberсloud, поставщик облачных услуг, входящий в экосистему «Сбера», представила обновленный сервис Mapreduce Service (MRS) с поддержкой Clickhouse. Пользователи облачной платформы Sberсloud.Advanced получили возможность с помощью Mapreduce Service разворачивать, использовать и управлять популярной СУБД Clickhouse. Mapreduce Service предоставляет простые и удобные инструм
03.03.2021 Как облака помогли бизнесу пережить пандемию

Все больше сервисов Публичное облако SberCloud.Advanced было запущено в коммерческую эксплуатацию год назад. На старте в нем было

26.02.2021 «Работа.ру» перенесет свои информационные системы в облако Sbercloud

ашения компания Sbercloud предоставила сервису «Работа.ру» инфраструктурные и платформенные сервисы Sbercloud.Advanced для размещения уже работающих проектов и реализации новых. Помимо базовых

10.11.2020 SberCloud получил премию CNews за лучший платформенный сервис года

Компания SberCloud, входящая в экосистему «Сбера», получила премию CNews в номинации «Лучший платформенный сервис года» за облачную платформу SberCloud.Advanced c наибольшим выбором интегрированных IaaS- и PaaS-сервисов. Облачная платформа SberCloud.Advanced, объединяющая более 40 высокотехнологичных облачных продуктов, позвол
05.11.2020 SberCloud представила обновленную облачную платформу SberCloud.Advanced

Компания SberCloud (входит в экосистему Сбера) представляет обновленную облачную платформу SberCloud.Advanced. В рамках развития платформы компания SberCloud делает максимально доступн
02.10.2020 Облачная платформа Sbercloud.Advanced получила аттестат соответствия требованиям безопасности информации

Sbercloud (входит в экосистему «Сбера») получила аттестат соответствия инфраструктуры облачной платформы Sbercloud.Advanced требованиям безопасности информации, предъявляемым к информационным системам персональных данных (ИСПДн) при обеспечении третьего уровня защищенности персональных данных (УЗ-
01.10.2020 Как рассчитать стоимость облачных услуг и выбрать лучший SLA

равления по работе с корпоративными клиентами SberCloud, рассказал о возможностях публичного облака SberCloud.Advanced. Его пользователям доступно более 40 сервисов, которыми можно управлять ка
09.09.2020 Цифровые сервисы Кузбасса мигрируют в облако SberCloud

са» (АНО «Цифровая экономика Кузбасса») стала клиентом компании SberCloud, входящей в экосистему Сбербанка. В рамках договора организации стали доступны 40 интегрированных облачных сервисов платформы SberCloud.Advanced. АНО «Цифровая экономика Кузбасса» предоставляет услуги в сфере развития цифровой экономики в Кемеровской области. Сотрудничество со SberCloud позволило организации получить

26.05.2020 Sberсloud представил сервис бессерверных вычислений Functiongraph

Sberсloud в рамках своей облачной платформы Sberсloud.Advanced представил сервис бессерверных вычислений Functiongraph. Functiongraph поз
03.03.2020 SberCloud и Huawei вместе запустят облако SberCloud.Advanced

ическом партнерстве, в рамках которого российским и зарубежным пользователям станет доступно облако SberCloud.Advanced. Это первое партнерство такого масштаба между российским и глобальным обла
04.09.2019 Рекламная платформа BookingBoard мигрирует в облако SberCloud

ости рекламных кампаний. Александр Сорокоумов, генеральный директор SberCloud, отметил: «Миграция в облако SberCloud — логичный шаг для технологичной и динамично развивающейся компании, использ
04.09.2019 Платформа наружной рекламы Bookingboard мигрирует в облако Sbercloud

ивности рекламных кампаний. Генеральный директор Sbercloud Александр Сорокоумов сказал: «Миграция в облако Sbercloud – логичный шаг для технологичной и динамично развивающейся компании, использ

Публикаций - 119, упоминаний - 180

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 112
МегаФон 8922 29
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 493 28
Газинформсервис - ГИС 278 27
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 27
Скала^р - ранее InterLab IBS 196 27
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 26
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 26
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 26
UIPath 101 26
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 26
Veeam Software 319 16
Huawei 3946 15
Dynatrace 56 15
VK - Mail.ru Group 3458 14
Naumen - Наумен 627 14
NtechLab - НтехЛаб 122 14
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 17 14
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 45 14
8259 12
Microsoft Corporation 24661 11
Ростелеком 9738 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 8
Amazon Inc - Amazon.com 3009 7
Крок - Croc 1777 7
Google LLC 11818 7
Broadcom - VMware 2365 6
Yandex - Яндекс 7405 6
Intel Corporation 12214 6
Softline - Софтлайн 2840 6
Nvidia Corp 3506 6
IBM - International Business Machines Corp 9446 5
Oracle Corporation 6705 5
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 221 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2043 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12722 4
ИКС 321 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1915 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7358 49
РЖД - Российские железные дороги 1910 43
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 493 27
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 466 27
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 26
Транснефть 301 26
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 26
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 26
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1638 24
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 23
МКБ - Московский кредитный банк 560 19
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 15
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 15
Альфа-Банк 1775 15
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 15
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 14
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 172 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 12
Абсолют Банк 230 12
Лента - Сеть розничной торговли 2090 11
Ингосстрах СПАО 421 11
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 11
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 339 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 10
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 10
Ингосстрах Инвестиции 19 10
Сургутнефтегаз - СНГ 269 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 9
Zenden Group - Дом одежды 65 9
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 9
Cersanit - Церсанит Трейд 20 9
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 30 9
Газпром нефть 622 7
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 177 6
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 6
ПСБ - Промсвязьбанк 854 6
Ренессанс Страхование 160 6
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 122 6
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 15 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11710 45
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 32
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2721 29
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2866 29
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 26
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 293 26
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2515 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3342 12
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3061 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 10
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 8
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4774 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5950 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 241 4
МИК - Московский инновационный кластер 146 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4988 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 245 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 272 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 165 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 309 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 918 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4146 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1218 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1381 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1397 2
Федеральное казначейство России 1783 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 110 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3148 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 187 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1523 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 2
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Барсуков Сергей 31 26
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Казахстан - Республика 5550 18
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17109 10
Европа 21799 6
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