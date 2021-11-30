Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph

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Платформа Advanced компании Cloud — это более 50 продвинутых облачных сервисов, с помощью которых можно создавать облачные продукты и сервисы в самых разных областях экономики, науки и образования. От систем резервного копирования и ИТ-инфраструктуры предприятий до разворачивания умных систем электронной коммерции, аналитики на основе искусственного интеллекта и образовательных платформ дистанционного обучения.
Алексей Распопов, Пресейл архитектор платформы Advanced, Cloud "Российское облако как альтернатива западных облачных платформ" 15 сентября 2022 года в Москве CNews конференция "Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса"
|30.11.2021
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Премию CNEWS AWARDS 2021 получили 14 проектов
алхим» по созданию корпоративной платформы данных и искусственного интеллекта на базе PaaS-сервисов SberCloud.Advanced. Платформа насчитывает более 50 облачных продуктов: от автомасштабируемых
|10.11.2021
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Компания SberCloud получила премию CNews за создание корпоративного хранилища данных для АО «ОХК «Уралхим»
тивных данных и глубокой аналитики» за кейс АО «ОХК «Уралхим», в котором сервисы облачной платформы SberCloud.Advanced позволяют быстро создавать новые цифровые сервисы и двойники активов компа
|20.05.2021
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Сбербанк строит «российский Github» и открывает доступ для всех желающих к огромному числу облачных сервисов
Sbercloud.Advanced для физлиц Облачные сервисы платформы Sbercloud.Advanced компании Sbercloud (входит в экосистему Сбербанка) c 20 мая 2021 г. стали доступны физическим лицам. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка. Платформа Sbercloud.Adv
|28.04.2021
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Sberсloud объявила о поддержке СУБД Clickhouse в облаке Sberсloud.Advanced
Sberсloud, поставщик облачных услуг, входящий в экосистему «Сбера», представила обновленный сервис Mapreduce Service (MRS) с поддержкой Clickhouse. Пользователи облачной платформы Sberсloud.Advanced получили возможность с помощью Mapreduce Service разворачивать, использовать и управлять популярной СУБД Clickhouse. Mapreduce Service предоставляет простые и удобные инструм
|03.03.2021
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Как облака помогли бизнесу пережить пандемию
Все больше сервисов Публичное облако SberCloud.Advanced было запущено в коммерческую эксплуатацию год назад. На старте в нем было
|26.02.2021
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«Работа.ру» перенесет свои информационные системы в облако Sbercloud
ашения компания Sbercloud предоставила сервису «Работа.ру» инфраструктурные и платформенные сервисы Sbercloud.Advanced для размещения уже работающих проектов и реализации новых. Помимо базовых
|10.11.2020
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SberCloud получил премию CNews за лучший платформенный сервис года
Компания SberCloud, входящая в экосистему «Сбера», получила премию CNews в номинации «Лучший платформенный сервис года» за облачную платформу SberCloud.Advanced c наибольшим выбором интегрированных IaaS- и PaaS-сервисов. Облачная платформа SberCloud.Advanced, объединяющая более 40 высокотехнологичных облачных продуктов, позвол
|05.11.2020
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SberCloud представила обновленную облачную платформу SberCloud.Advanced
Компания SberCloud (входит в экосистему Сбера) представляет обновленную облачную платформу SberCloud.Advanced. В рамках развития платформы компания SberCloud делает максимально доступн
|02.10.2020
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Облачная платформа Sbercloud.Advanced получила аттестат соответствия требованиям безопасности информации
Sbercloud (входит в экосистему «Сбера») получила аттестат соответствия инфраструктуры облачной платформы Sbercloud.Advanced требованиям безопасности информации, предъявляемым к информационным системам персональных данных (ИСПДн) при обеспечении третьего уровня защищенности персональных данных (УЗ-
|01.10.2020
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Как рассчитать стоимость облачных услуг и выбрать лучший SLA
равления по работе с корпоративными клиентами SberCloud, рассказал о возможностях публичного облака SberCloud.Advanced. Его пользователям доступно более 40 сервисов, которыми можно управлять ка
|09.09.2020
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Цифровые сервисы Кузбасса мигрируют в облако SberCloud
са» (АНО «Цифровая экономика Кузбасса») стала клиентом компании SberCloud, входящей в экосистему Сбербанка. В рамках договора организации стали доступны 40 интегрированных облачных сервисов платформы SberCloud.Advanced. АНО «Цифровая экономика Кузбасса» предоставляет услуги в сфере развития цифровой экономики в Кемеровской области. Сотрудничество со SberCloud позволило организации получить
|26.05.2020
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Sberсloud представил сервис бессерверных вычислений Functiongraph
Sberсloud в рамках своей облачной платформы Sberсloud.Advanced представил сервис бессерверных вычислений Functiongraph. Functiongraph поз
|03.03.2020
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SberCloud и Huawei вместе запустят облако SberCloud.Advanced
ическом партнерстве, в рамках которого российским и зарубежным пользователям станет доступно облако SberCloud.Advanced. Это первое партнерство такого масштаба между российским и глобальным обла
|04.09.2019
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Рекламная платформа BookingBoard мигрирует в облако SberCloud
ости рекламных кампаний. Александр Сорокоумов, генеральный директор SberCloud, отметил: «Миграция в облако SberCloud — логичный шаг для технологичной и динамично развивающейся компании, использ
|04.09.2019
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Платформа наружной рекламы Bookingboard мигрирует в облако Sbercloud
ивности рекламных кампаний. Генеральный директор Sbercloud Александр Сорокоумов сказал: «Миграция в облако Sbercloud – логичный шаг для технологичной и динамично развивающейся компании, использ
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