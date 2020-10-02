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Облачная платформа Sbercloud.Advanced получила аттестат соответствия требованиям безопасности информации

Облака

Sbercloud (входит в экосистему «Сбера») получила аттестат соответствия инфраструктуры облачной платформы Sbercloud.Advanced требованиям безопасности информации, предъявляемым к информационным системам персональных данных (ИСПДн) при обеспечении третьего уровня защищенности персональных данных (УЗ-3).

Проведенная аттестация подтвердила, что уровень подготовки специалистов Sbercloud, организационная структура, нормативное и методическое обеспечение, а также техническая оснащенность облачной платформы Sbercloud.Advanced обеспечивают необходимый уровень защищенности персональных данных.

Облачная платформа Sbercloud.Advanced – это более 40 продвинутых облачных сервисов. Компания Sbercloud называет Sbercloud.Advanced самой зрелой облачной платформой в России с наибольшим выбором интегрированных облачных сервисов.

С помощью платформы Sbercloud.Advanced можно создавать облачные продукты и сервисы в самых разных областях экономики, науки и образования. От простых и надежных систем резервного копирования и ИТ-инфраструктуры целых предприятий до разворачивания умных систем электронной коммерции, аналитики на основе искусственного интеллекта и образовательных платформ дистанционного обучения.

Генеральный директор Sbercloud Евгений Колбин сказал: «Полученный Sbercloud аттестат подтверждает выполнение требований российского законодательства, предъявляемых к ИСПДн при обеспечении третьего уровня защищенности. Мы в очередной раз доказали, что наши сервисы и услуги соответствуют самым высоким требованиям, а данные наших клиентов надежно защищены. Клиенты Sbercloud могут использовать все сервисы платформы Sbercloud.Advanced, число которых постоянно растет, для обработки персональных данных своих сотрудников и заказчиков и быть уверенными в их надежной защите».

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