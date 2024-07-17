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Сбер Cloud.ru Облачные технологии ранее SberCloud, СберКлауд

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд

Компания Cloud.ru – облачный провайдер услуг для крупного, среднего и малого бизнеса, а также государственных учреждений. Cloud.ru предлагает 80+ облачных сервисов, виртуальный ЦОД, платформу для ML-разработки полного цикла на базе двух суперкомпьютеров Christofari и Christofari Neo.

Обзор «SberCloud» на Market.CNews

17.07.2024 Контроллер домена «Базальт СПО» управляет операционными системами разных производителей: подтверждено испытаниями Cloud.ru

спешно управляет в единой облачной инфраструктуре операционными системами ведущих российских производителей. Это подтверждено испытаниями, которые провела комиссия технических специалистов провайдера Cloud.ru. «Сертифицированное решение централизованного управления аутентификацией на базе «Альт Домена» позволяет управлять политиками доступа для большого количества хостов и виртуальных машин
27.06.2024 Cloud.ru разрабатывает программное обеспечение, позволяющее компаниям строить частные облачные платформы в своем контуре

четом существующего ИT-ландшафта компании. ПО отличается отказоустойчивостью при промышленной эксплуатации, так как было протестировано на реальных нагрузках корпоративных клиентов в публичном облаке Cloud.ru Evolution, которое построено на том же технологическом стеке и имеет с дистрибутивом единую кодовую базу. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru. Платформа подойдет компа
22.05.2024 Cloud.ru и НЦК ИСУ подписали соглашение о сотрудничестве

Провайдер облачных ИИ-технологий Cloud.ru и автономная некоммерческая организация «Национальный центр компетенций по информаци
16.05.2024 Hoff перенесла резервные копии данных в облако Cloud.ru

Российская сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff разместила резервную копию интернет-магазина и приложения в облаке Cloud.ru. В случае сбоя в основном дата-центре резервные копии за секунды масштабируются в 10 раз, чтобы продолжить стабильную работу Hoff в интернете. Компании необходимо было сделать резервны
10.04.2024 В тренде мультиоблако — изучаем плюсы и минусы

на 2022 год, успешно завершена еще в прошлом году и заметного влияния на происходящее не оказывает. Дальше развитие российского сегмента идет более предсказуемо, отметил Евгений Колбин, CEO компании Cloud.ru, перспективы перед национальными облаками открыты широчайшие. Евгений Колбин, Cloud.ru: Перспективы перед национальными облаками открыты широчайшие Причины популярности Основные
22.03.2024 Cloud.ru и ИТ-компания ALP ITSM заключили партнерское соглашение

Облачный провайдер Cloud.ru и ИТ-компания ALP ITSM подписали партнерское соглашение, которое позволит реализовывать проекты по миграции в облако под ключ, а также создавать и поддерживать отказоустойчивую инфраст
21.03.2024 Cloud.ru представила новую облачную платформу Cloud.ru Evolution

21 марта 2024 года. Cloud.ru представила новую облачную платформу Cloud.ru Evolution. Это публичное облако, построенное на собственных разработках компании и свободно распространяемых компонентах. Платформа
12.03.2024 Cloud.ru проведет конференцию облачных технологий GoCloud

11 марта 2024 года. Первая конференция Cloud.ru пройдет в марте в Москве. 21 марта 2024 года в Цифровом Деловом Пространстве состоится конференция GoCloud, на которой IT-специалисты обсудят актуальное состояние рынка облачных технол
12.10.2023 Исследование Cloud.ru: ИТ-рынок России в 2022 году вырос на 200 млрд рублей

Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru подготовил исследование «Панорама российского IT-рынка». В материале представлен дет
28.09.2023 Татьяна Славкина -

Татьяна Славкина, Cloud.ru: Мы внедрили умную языковую модель, которая позволяет экономить до 20% рабочего времени

CNews: Что побудило компанию начать внутреннюю ИИ-трансформацию, как и почему возникла такая необходимость? Татьяна Славкина: Cloud.ru осознает значимость высоких технологий не только для клиентов, но и для сотрудников компании. Мы отталкиваемся от того, что мы такие же потребители ИТ-разработок. Этот простой принцип

21.09.2023 В облаке Cloud.ru появятся операционные системы Astra Linux

Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru заключил партнерское соглашение с российским вендором в области разработки инфрастру
21.09.2023 Cloud.ru запускает сертификацию для физлиц и юрлиц в сфере облачных технологий

Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru объявил о старте сертификации по продуктам платформы Cloud.ru Advanced для фи
01.09.2023 Cloud.ru и «Протон» заключили партнерское соглашение

Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru и ГК «Протон» объявили о сотрудничестве, в рамках которого компании будут обмениваться опытом и помогать клиентам переносить ИТ-системы в облачную среду. В рамках соглашения группа ком
29.08.2023 Облако Cloud.ru пополнят продукты вендора Arenadata

Провайдер облачных и AI-технологий Cloud.ru стал стратегическим партнёром российского вендора ПО для хранения и обработки данных Arenadata. Теперь передовые продукты Arenadata можно использовать в облаке Cloud.ru. Среди з
16.08.2023 Компания «Страна девелопмент» перенесла виртуальные рабочие места в облако Cloud.ru

Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru объявил о завершении проекта по миграции в свое облако виртуальных рабочих мест c графическими картами компании «Страна девелопмент». В результате девелопер повысил продуктивность свои
13.07.2023 Cloud.ru открыла лабораторию квантовых вычислений в облачной инфраструктуре

ии специализируются на создании квантовых вычислителей на различных архитектурах, эмуляторов, интерфейсов облачного доступа, а также квантовых алгоритмов и приложений. В ближней перспективе платформа Cloud.ru для ML-разработки полного цикла и совместной работы DS-команд (ML Space) будет расширена функционалом эмуляторов квантовых вычислительных устройств, что позволит разрабатывать квантовы
06.07.2023 Cloud.ru и «ЕАЕ-консалт» заключили партнерское соглашение

Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru объявил о партнерстве с системным интегратором «ЕАЕ-консалт». Совместная работа компаний нацелена на реализацию проектов развертывания систем управления бизнесом в облачной инфраструкт
03.07.2023 Cloud.ru открывает Архитектурный центр для масштабирования бизнеса в облаке

и повышения эффективности операций в облачной инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru. Из возможностей Архитектурного центра эксперты Cloud.ru отмечают улучшение к
26.06.2023 Cloud.ru признан лидером российского рынка ИИ-решений в 2022 г. по версии рейтинга, организованного CNews Analytics

ого интеллекта в 2022 г. Такие данные приведены в рейтинге крупнейших игроков российского рынка ИИ-решений, организованном CNews Analytics на основе исследования выручки участников. По итогам 2022 г. Cloud.ru поднялся в рейтинге со второй строчки на первую, что стало следствием роста выручки компании в сегменте ИИ на 86%. Как отмечают в CNews Analytics, 2022 г. стал переломным для рынка иск
21.06.2023 Cloud.ru объявил о подписании партнерского соглашения с IT-компанией OpsGuru

Облачный провайдер Cloud.ru (ООО «Облачные технологии») и IT-компания OpsGuru объявили о подписании партнерского соглашени
24.05.2023 Wone IT и Cloud.ru заключили партнерское соглашени

Wone IT, мультивендорная сервисная ИТ-компания, и провайдер облачных услуг Cloud.ru заключили партнерское соглашение. Основные цели сотрудничества – развитие бизнеса партнеров, повышение качества и скорости реализации проектов и совместная техническая поддержка решени
22.05.2023 Облачный провайдер Cloud меняет позиционирование и название

бъявил об обновлении позиционирования бренда, названия и логотипа. Изменения направлены на поддержку долгосрочной стратегии компании и укрепление лидерских позиций на рынке. Новое название компании – Cloud.ru. Обновление бренда стало логичным следствием динамичного развития компании, говорят ее представители. Обновленная айдентика соответствует амбициям облачного провайдера и долгосрочному

22.04.2022 Платформа машинного обучения Sbercloud ML Space включена в Единый реестр российского ПО

Платформа машинного обучения ML Space компании Sbercloud вошла в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. ML Space – это платформа для ML-разработки полного цикла, которая позволяет ускорить, опти
20.04.2022 Платформа машинного обучения ML Space компании Sbercloud получила аттестат соответствия требованиям безопасности информации

азвёртывания моделей машинного обучения — от быстрого подключения к источникам данных до автоматического развёртывания обученных моделей на динамически масштабируемых высокопроизводительных мощностях Sbercloud. Проведенная аттестация подтвердила, что уровень подготовки специалистов Sbercloud, организационная структура, нормативное и методическое обеспечение, а также техническая оснащ
25.03.2022 SberCloud на конференции CNews «Цифровая трансформация 2022» расскажет о бессерверных вычислениях и их роли для бизнеса

Менеджер блока по работе с корпоративными и стратегическими клиентами облачного провайдера SberCloud Наталия Воронова выступит на конференции CNews «Цифровая трансформация 2022», которая пройдет 29 марта 2022 года в Москве. На мероприятии Наталия Воронова расскажет, как бессерверные

09.02.2022 SberCloud на конференции CNews «Искусственный интеллект 2022» расскажет про самый короткий путь к машинному обучению

Лидер продуктового направления AI Cloud компании SberCloud Отари Меликишвили выступит на конференции CNews «Искусственный интеллект 2022», которая пройдет 10 февраля 2022 года в Москве. На мероприятии Отари Меликишвили расскажет, как платформ
18.01.2022 Как SberCloud запускал OpenShift и что из этого вышло

17.01.2022 «Инфосистемы джет» помогает Sbercloud сопровождать клиентские кластеры Red Hat Openshift

«Инфосистемы джет» объявила о том, что совместно со Sbercloud администрирует кластеры, создаваемые с помощью сервиса Managed Openshift облачного провайдера. Инженеры ИТ-компании сопровождают клиентские кластеры в режиме 24х7. При этом Sberclo
27.12.2021 Sbercloud предоставила свои облачные решения для размещения ИТ-инфраструктуры «Сберстрахования»

гий, предоставил «Сберстрахованию» свои решения. Сберстрахование использует «Виртуальный ЦОД на базе VMware», то есть арендует виртуальную инфраструктуру, с помощью которой получает доступ к ресурсам Sbercloud: серверному и сетевому оборудованию, системам хранения данных и специализированному программному обеспечению. Услуга построена по модели IaaS и реализована на основе портала управлени
15.12.2021 SberCloud и Rubytech объявили о партнерстве

Поставщик облачных услуг, входящий в экосистему «Сбера», компания SberCloud и ИТ-компания Rubytech заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества

01.12.2021 SberCloud на конференции CNews расскажет про оптимизацию затрат с помощью облаков

Компания SberCloud примет участие в конференции CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимс
30.11.2021 Премию CNEWS AWARDS 2021 получили 14 проектов

ем в номинации «Лучшая платформа корпоративных данных и глубокой аналитики» стал проект компании «Уралхим» по созданию корпоративной платформы данных и искусственного интеллекта на базе PaaS-сервисов SberCloud.Advanced. Платформа насчитывает более 50 облачных продуктов: от автомасштабируемых виртуальных серверов до сервиса автоматизации развертывания, масштабирования и управления приложения
11.11.2021 Платформа Sbercloud ML Space получила масштабное обновление

Компания Sbercloud, провайдер облачных технологий, представила обновлённую платформу ML Space. Самым значимым обновлением ML Space является то, что платформа стала мультикластерной. Она ускоряет, оптими
11.11.2021 Сбербанк запустил самый мощный в России суперкомпьютер

Второй суперкомпьютер Сбербанка Сбербанк и его облачный провайдер Sbercloud запустили свой второй суперкомпьютер Christofari Neo. Об этом CNews сообщил предста
11.11.2021 Sbercloud представила спецверсию платформы ML Space Private

мущества публичного ML Space. И при этом она может быть развёрнута в гибридном режиме, то есть часть платформы может быть установлена на серверах клиента, а другая – реализовывать вычисления в облаке Sbercloud. При необходимости ML Space Private может быть сертифицирована под любые требования информационной безопасности компании. Также компания может интегрировать данную платформу со своими
10.11.2021 Компания SberCloud получила премию CNews за создание корпоративного хранилища данных для АО «ОХК «Уралхим»

Компания SberCloud, поставщик облачных услуг, входящий в экосистему «Сбера», получила премию CNews Awa
28.10.2021 SberCloud стал номинантом премии CNews Awards 2021

посредственно на церемонии вручения по результатам прямого электронного голосования присутствующих. SberCloud претендует на победу в номинации CNews «Лучшая платформа корпоративных данных и глу
26.10.2021 ОТР и Sbercloud объявили о партнерстве

ОТР заключила соглашение о партнерстве с облачным провайдером услуг и сервисов Sbercloud. Статус авторизованного партнера предоставляет клиентам интегратора возможность исп
21.10.2021 SberCloud и «Инфосистемы Джет» разработали услугу Managed OpenShift для развертывания контейнерных приложений

Поставщик облачных услуг, входящий в экосистему «Сбера», компания SberCloud и ИТ-компания «Инфосистемы Джет» разработали систему автоматического предоставления
22.09.2021 SberCloud расскажет о трендах машинного обучения на базе ИИ

23 сентября 2021 г. в Москве компания SberCloud выступит в качестве генерального партнера конференции CNews «Облачные технологии 2021». Лидер продуктового направления AI Cloud Отари Меликишвили расскажет, как облачная платформа маш

Публикаций - 408, упоминаний - 496

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

7964 83
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11812 80
Центр2М - Center2М 66 48
Schneider Electric Secure Power 65 47
Schneider Electric 565 47
Rimini Street 58 47
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 44
Такском - Taxcom 239 43
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 281 43
Газинформсервис - ГИС 211 42
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 409 42
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 55 42
Ситилабс 44 42
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 114 42
Скала^р - ранее InterLab IBS 155 42
МегаФон 8380 41
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 440 39
Ростелеком 9458 39
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2122 37
Yandex - Яндекс 6926 34
Microsoft Corporation 24399 31
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 287 31
Softline - Софтлайн 2610 30
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1445 30
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 68 29
VK - Mail.ru Group 3419 28
Selectel - Селектел 339 28
Ланит Интеграция 174 28
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 356 28
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 42 27
Huawei 3824 26
UIPath 98 26
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 26
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
Крок - Croc 1770 26
Intel Corporation 12067 22
Nvidia Corp 3402 22
Google LLC 11605 21
Veeam Software 312 21
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 767 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6976 175
РЖД - Российские железные дороги 1853 110
ПГК - Первая грузовая компания 196 74
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 428 70
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 428 68
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1584 67
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 984 66
ОМК - Объединенная металлургическая компания 188 63
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 905 63
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 638 60
Ингосстрах СПАО 405 58
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 628 55
ГПБ - Газпромбанк 1057 54
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 195 50
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2736 50
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 48
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 784 44
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 57 42
OKS Group 51 42
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 414 40
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 40
МКБ - Московский кредитный банк 546 36
Абсолют Банк 221 36
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 445 34
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 247 33
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 224 33
Сургутнефтегаз - СНГ 257 32
Транснефть 296 31
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 203 30
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 427 29
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 335 28
Альфа-Банк 1718 26
ТМХ - Трансмашхолдинг 120 26
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 23
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 138 21
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 482 21
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 147 21
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 425 21
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 21
Газпром нефть 596 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11158 133
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1888 89
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Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 42
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Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 281 37
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 309 34
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1648 33
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Федеральное казначейство России 1732 29
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 757 28
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2781 25
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1341 25
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2965 17
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1833 15
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 892 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5735 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3799 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 41 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 13
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1177 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4544 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 789 11
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 9
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 229 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1336 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4856 7
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 111 7
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 150 7
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 581 7
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 15 7
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4308 6
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 6
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 239 5
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 64 9
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 47 5
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 19 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 282 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 236 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 251 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1413 2
OSI - Open Source Initiative 73 1
Linux Foundation 182 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 293 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 65 1
АФТ - Ассоциация Финтех 137 1
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Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 22 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 632 1
Единая Россия - Политическая партия 289 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 119 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 707 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 9 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 299 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20357 333
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 62831 311
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15389 268
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47920 249
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11842 178
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25761 152
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2905 148
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17690 130
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6169 129
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RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 80 43
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IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 177 29
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IBM Public Cloud 26 26
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4946 23
Microsoft Azure 1389 23
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 159 22
Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 305 21
Новые облачные технологии - МойОфис 712 19
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Nvidia Tesla GPU 152 14
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1345 13
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 316 13
Google Android 13747 12
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 416 11
Oracle Java - язык программирования 2980 11
Microsoft Windows 15406 11
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 175 11
Linux OS 9587 11
СалютДевайсы - GigaChat - ruGPT - Russian Generative Pretrained Transformer - нейросетевая модель генерации текста для русского языка 22 10
Docker - Платформа распределённых приложений 305 10
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 82 9
Чаркин Евгений 283 105
Абакумов Евгений 190 82
Шадаев Максут 929 80
Натрусов Артем 273 69
Нестеров Алексей 118 62
Сотин Денис 205 58
Клепиков Алексей 110 58
Слышкин Василий 129 56
Каюмов Шамиль 53 53
Колбин Евгений 67 52
Козак Николай 139 51
Казарин Станислав 167 51
Егоров Владимир 82 49
Прохорова Алла 65 48
Дьяченко Валерий 95 48
Урьяс Вадим 98 48
Трофимова Людмила 50 48
Мискевич Евгений 49 48
Соловьев Алексей 87 48
Рубин Адар 47 47
Сыкулев Андрей 84 43
Смык Виталий 46 43
Степченков Максим 63 43
Сороченков Алексей 42 42
Москальков Дмитрий 42 42
Горчаков Денис 48 42
Семенихин Игорь 56 42
Урусов Виктор 97 42
Генкина Екатерина 43 42
Ямщиков Владимир 51 42
Карпов Иван 78 42
Халматов Максим 64 42
Врацкий Андрей 119 42
Васильев Владислав 58 42
Емелин Александр 45 42
Портной Михаил 42 42
Юсупов Шамиль 41 41
Лебедев Антон 51 41
Шпак Василий 202 39
Паршин Максим 314 39
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16944 66
Европа Восточная 3062 54
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51598 37
Казахстан - Республика 5422 27
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7184 27
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Украина 7527 26
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CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 589 5
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Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 135 4
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РАН - Российская академия наук 1817 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 563 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 515 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 349 2
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 3 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 584 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 21 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 74 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 514 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 239 1
Eduson Academy - Эдюсон 5 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 69 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 12 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 141 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 350 1
Сбер - Академия Искусственного интеллекта 13 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 45 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 17 1
ФИЦТО ФГАНУ - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 7 1
МГУПИ - Московский государственный университет приборостроения и информатики 6 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 72 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 134 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 64 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1040 111
CNews AWARDS - награда 473 104
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1951 44
CNews Баттл 64 42
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 45 15
CNews FORUM Кейсы 221 10
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 301 7
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 22 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 541 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1193 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2351 2
CNews Женщины года в отрасли ИТ 16 2
Startup Village - международная стартап-конференция 60 2
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 25 1
1С:ERP Бизнес-форум 16 1
ISE - Integrated Systems Europe 46 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 72 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 91 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 19 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Red Dot Design Award 55 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Цифровая прокачка региона 29 1
NetApp Insight - конференция 7 1
Гайдаровский форум 9 1
Бессмертный полк - Международное общественное гражданско-патриотическое движение 9 1
IT World Awards 2 1
UK Finance Financial Innovation Awards 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2024 годы.
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Создано именных указателей - 155976.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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