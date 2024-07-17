Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд

Контроллер домена «Базальт СПО» управляет операционными системами разных производителей: подтверждено испытаниями Cloud.ru спешно управляет в единой облачной инфраструктуре операционными системами ведущих российских производителей. Это подтверждено испытаниями, которые провела комиссия технических специалистов провайдера Cloud.ru. «Сертифицированное решение централизованного управления аутентификацией на базе «Альт Домена» позволяет управлять политиками доступа для большого количества хостов и виртуальных машин

Cloud.ru разрабатывает программное обеспечение, позволяющее компаниям строить частные облачные платформы в своем контуре четом существующего ИT-ландшафта компании. ПО отличается отказоустойчивостью при промышленной эксплуатации, так как было протестировано на реальных нагрузках корпоративных клиентов в публичном облаке Cloud.ru Evolution, которое построено на том же технологическом стеке и имеет с дистрибутивом единую кодовую базу. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru. Платформа подойдет компа

Cloud.ru и НЦК ИСУ подписали соглашение о сотрудничестве Провайдер облачных ИИ-технологий Cloud.ru и автономная некоммерческая организация «Национальный центр компетенций по информаци

Hoff перенесла резервные копии данных в облако Cloud.ru Российская сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff разместила резервную копию интернет-магазина и приложения в облаке Cloud.ru. В случае сбоя в основном дата-центре резервные копии за секунды масштабируются в 10 раз, чтобы продолжить стабильную работу Hoff в интернете. Компании необходимо было сделать резервны

В тренде мультиоблако — изучаем плюсы и минусы на 2022 год, успешно завершена еще в прошлом году и заметного влияния на происходящее не оказывает. Дальше развитие российского сегмента идет более предсказуемо, отметил Евгений Колбин, CEO компании Cloud.ru, перспективы перед национальными облаками открыты широчайшие. Евгений Колбин, Cloud.ru: Перспективы перед национальными облаками открыты широчайшие Причины популярности Основные

Cloud.ru и ИТ-компания ALP ITSM заключили партнерское соглашение Облачный провайдер Cloud.ru и ИТ-компания ALP ITSM подписали партнерское соглашение, которое позволит реализовывать проекты по миграции в облако под ключ, а также создавать и поддерживать отказоустойчивую инфраст

Cloud.ru представила новую облачную платформу Cloud.ru Evolution 21 марта 2024 года. Cloud.ru представила новую облачную платформу Cloud.ru Evolution. Это публичное облако, построенное на собственных разработках компании и свободно распространяемых компонентах. Платформа

Cloud.ru проведет конференцию облачных технологий GoCloud 11 марта 2024 года. Первая конференция Cloud.ru пройдет в марте в Москве. 21 марта 2024 года в Цифровом Деловом Пространстве состоится конференция GoCloud, на которой IT-специалисты обсудят актуальное состояние рынка облачных технол

Исследование Cloud.ru: ИТ-рынок России в 2022 году вырос на 200 млрд рублей Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru подготовил исследование «Панорама российского IT-рынка». В материале представлен дет

Татьяна Славкина - Татьяна Славкина, Cloud.ru: Мы внедрили умную языковую модель, которая позволяет экономить до 20% рабочего времени CNews: Что побудило компанию начать внутреннюю ИИ-трансформацию, как и почему возникла такая необходимость? Татьяна Славкина: Cloud.ru осознает значимость высоких технологий не только для клиентов, но и для сотрудников компании. Мы отталкиваемся от того, что мы такие же потребители ИТ-разработок. Этот простой принцип

В облаке Cloud.ru появятся операционные системы Astra Linux Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru заключил партнерское соглашение с российским вендором в области разработки инфрастру

Cloud.ru запускает сертификацию для физлиц и юрлиц в сфере облачных технологий Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru объявил о старте сертификации по продуктам платформы Cloud.ru Advanced для фи

Cloud.ru и «Протон» заключили партнерское соглашение Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru и ГК «Протон» объявили о сотрудничестве, в рамках которого компании будут обмениваться опытом и помогать клиентам переносить ИТ-системы в облачную среду. В рамках соглашения группа ком

Облако Cloud.ru пополнят продукты вендора Arenadata Провайдер облачных и AI-технологий Cloud.ru стал стратегическим партнёром российского вендора ПО для хранения и обработки данных Arenadata. Теперь передовые продукты Arenadata можно использовать в облаке Cloud.ru. Среди з

Компания «Страна девелопмент» перенесла виртуальные рабочие места в облако Cloud.ru Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru объявил о завершении проекта по миграции в свое облако виртуальных рабочих мест c графическими картами компании «Страна девелопмент». В результате девелопер повысил продуктивность свои

Cloud.ru открыла лабораторию квантовых вычислений в облачной инфраструктуре ии специализируются на создании квантовых вычислителей на различных архитектурах, эмуляторов, интерфейсов облачного доступа, а также квантовых алгоритмов и приложений. В ближней перспективе платформа Cloud.ru для ML-разработки полного цикла и совместной работы DS-команд (ML Space) будет расширена функционалом эмуляторов квантовых вычислительных устройств, что позволит разрабатывать квантовы

Cloud.ru и «ЕАЕ-консалт» заключили партнерское соглашение Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru объявил о партнерстве с системным интегратором «ЕАЕ-консалт». Совместная работа компаний нацелена на реализацию проектов развертывания систем управления бизнесом в облачной инфраструкт

Cloud.ru открывает Архитектурный центр для масштабирования бизнеса в облаке и повышения эффективности операций в облачной инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru. Из возможностей Архитектурного центра эксперты Cloud.ru отмечают улучшение к

Cloud.ru признан лидером российского рынка ИИ-решений в 2022 г. по версии рейтинга, организованного CNews Analytics ого интеллекта в 2022 г. Такие данные приведены в рейтинге крупнейших игроков российского рынка ИИ-решений, организованном CNews Analytics на основе исследования выручки участников. По итогам 2022 г. Cloud.ru поднялся в рейтинге со второй строчки на первую, что стало следствием роста выручки компании в сегменте ИИ на 86%. Как отмечают в CNews Analytics, 2022 г. стал переломным для рынка иск

Cloud.ru объявил о подписании партнерского соглашения с IT-компанией OpsGuru Облачный провайдер Cloud.ru (ООО «Облачные технологии») и IT-компания OpsGuru объявили о подписании партнерского соглашени

Wone IT и Cloud.ru заключили партнерское соглашени Wone IT, мультивендорная сервисная ИТ-компания, и провайдер облачных услуг Cloud.ru заключили партнерское соглашение. Основные цели сотрудничества – развитие бизнеса партнеров, повышение качества и скорости реализации проектов и совместная техническая поддержка решени

Облачный провайдер Cloud меняет позиционирование и название бъявил об обновлении позиционирования бренда, названия и логотипа. Изменения направлены на поддержку долгосрочной стратегии компании и укрепление лидерских позиций на рынке. Новое название компании – Cloud.ru. Обновление бренда стало логичным следствием динамичного развития компании, говорят ее представители. Обновленная айдентика соответствует амбициям облачного провайдера и долгосрочному

Платформа машинного обучения Sbercloud ML Space включена в Единый реестр российского ПО Платформа машинного обучения ML Space компании Sbercloud вошла в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. ML Space – это платформа для ML-разработки полного цикла, которая позволяет ускорить, опти

Платформа машинного обучения ML Space компании Sbercloud получила аттестат соответствия требованиям безопасности информации азвёртывания моделей машинного обучения — от быстрого подключения к источникам данных до автоматического развёртывания обученных моделей на динамически масштабируемых высокопроизводительных мощностях Sbercloud. Проведенная аттестация подтвердила, что уровень подготовки специалистов Sbercloud, организационная структура, нормативное и методическое обеспечение, а также техническая оснащ

SberCloud на конференции CNews «Цифровая трансформация 2022» расскажет о бессерверных вычислениях и их роли для бизнеса Менеджер блока по работе с корпоративными и стратегическими клиентами облачного провайдера SberCloud Наталия Воронова выступит на конференции CNews «Цифровая трансформация 2022», которая пройдет 29 марта 2022 года в Москве. На мероприятии Наталия Воронова расскажет, как бессерверные

SberCloud на конференции CNews «Искусственный интеллект 2022» расскажет про самый короткий путь к машинному обучению Лидер продуктового направления AI Cloud компании SberCloud Отари Меликишвили выступит на конференции CNews «Искусственный интеллект 2022», которая пройдет 10 февраля 2022 года в Москве. На мероприятии Отари Меликишвили расскажет, как платформ

«Инфосистемы джет» помогает Sbercloud сопровождать клиентские кластеры Red Hat Openshift «Инфосистемы джет» объявила о том, что совместно со Sbercloud администрирует кластеры, создаваемые с помощью сервиса Managed Openshift облачного провайдера. Инженеры ИТ-компании сопровождают клиентские кластеры в режиме 24х7. При этом Sberclo

Sbercloud предоставила свои облачные решения для размещения ИТ-инфраструктуры «Сберстрахования» гий, предоставил «Сберстрахованию» свои решения. Сберстрахование использует «Виртуальный ЦОД на базе VMware», то есть арендует виртуальную инфраструктуру, с помощью которой получает доступ к ресурсам Sbercloud: серверному и сетевому оборудованию, системам хранения данных и специализированному программному обеспечению. Услуга построена по модели IaaS и реализована на основе портала управлени

SberCloud и Rubytech объявили о партнерстве Поставщик облачных услуг, входящий в экосистему «Сбера», компания SberCloud и ИТ-компания Rubytech заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества

SberCloud на конференции CNews расскажет про оптимизацию затрат с помощью облаков Компания SberCloud примет участие в конференции CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимс

Премию CNEWS AWARDS 2021 получили 14 проектов ем в номинации «Лучшая платформа корпоративных данных и глубокой аналитики» стал проект компании «Уралхим» по созданию корпоративной платформы данных и искусственного интеллекта на базе PaaS-сервисов SberCloud.Advanced. Платформа насчитывает более 50 облачных продуктов: от автомасштабируемых виртуальных серверов до сервиса автоматизации развертывания, масштабирования и управления приложения

Платформа Sbercloud ML Space получила масштабное обновление Компания Sbercloud, провайдер облачных технологий, представила обновлённую платформу ML Space. Самым значимым обновлением ML Space является то, что платформа стала мультикластерной. Она ускоряет, оптими

Сбербанк запустил самый мощный в России суперкомпьютер Второй суперкомпьютер Сбербанка Сбербанк и его облачный провайдер Sbercloud запустили свой второй суперкомпьютер Christofari Neo. Об этом CNews сообщил предста

Sbercloud представила спецверсию платформы ML Space Private мущества публичного ML Space. И при этом она может быть развёрнута в гибридном режиме, то есть часть платформы может быть установлена на серверах клиента, а другая – реализовывать вычисления в облаке Sbercloud. При необходимости ML Space Private может быть сертифицирована под любые требования информационной безопасности компании. Также компания может интегрировать данную платформу со своими

Компания SberCloud получила премию CNews за создание корпоративного хранилища данных для АО «ОХК «Уралхим» Компания SberCloud, поставщик облачных услуг, входящий в экосистему «Сбера», получила премию CNews Awa

SberCloud стал номинантом премии CNews Awards 2021 посредственно на церемонии вручения по результатам прямого электронного голосования присутствующих. SberCloud претендует на победу в номинации CNews «Лучшая платформа корпоративных данных и глу

ОТР и Sbercloud объявили о партнерстве ОТР заключила соглашение о партнерстве с облачным провайдером услуг и сервисов Sbercloud. Статус авторизованного партнера предоставляет клиентам интегратора возможность исп

SberCloud и «Инфосистемы Джет» разработали услугу Managed OpenShift для развертывания контейнерных приложений Поставщик облачных услуг, входящий в экосистему «Сбера», компания SberCloud и ИТ-компания «Инфосистемы Джет» разработали систему автоматического предоставления