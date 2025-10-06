Разделы

Cloud.ru открыл доступ к новой модели GLM-4.6 в каталоге Evolution Foundation Models

Пользователи Cloud.ru могут одними из первых в России протестировать последнюю версию серии GLM от компании Z.ai в каталоге моделей Evolution Foundation Models. Модель GLM-4.6 с контекстом 200 тыс. токенов демонстрирует значительные улучшения сразу в нескольких областях, включая генерацию кода, обработку длинных последовательностей текста, рассуждения, поисковую оптимизацию, генерацию текстов и работу ИИ-агентов. Зарегистрированные пользователи Cloud.ru могут использовать модель бесплатно до 31 октября 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Преимущества модели ориентированы на использование агентных систем. Эта особенность реализована за счет увеличенного размера контекста. Также новая версия показывает лучшие оценки на тестах производительности написания кода, повышена продуктивность в приложениях. Также новая версия GLM лучше рассуждает и более производительна в целом.

Пользователи Cloud.ru уже активно применяют модели из каталога Evolution Foundation Models для решения практических задач: от генерации кода и текстов до автоматизации продаж и поддержки. На базе LLM создают чат-ботов для снижения нагрузки на операторов, корпоративных агентов для поиска и анализа данных, а также решения на основе RAG — для работы с внутренними документами и базами знаний.

