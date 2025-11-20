Создатели Photoshop покупают за $1,9 млрд разработчика ПО с российскими корнями

Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений Adobe покупает ИТ-платформу поисковой оптимизации и маркетинга Semrush. Сумма сделки составляет $1,9 млрд, а основатели компании — разработчики из Санкт-Петербурга. В 2021 г. Semrush провела первичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Сделку планируют закрыть в первой половине 2026 г.

Покупка бизнеса

Adobe купит за $1,9 млрд ИТ-компанию с российскими корнями Semrush, пишет Reuters. После появления информации о покупке акции Semrush выросли почти на 75%.

В ноябре 2025 г. руководство американской компании Adobe объявили о покупке разработчика программного обеспечения (ПО) для маркетинга Semrush. По информации Reuters, Adobe выплатит акционерам компании по $12 за акцию, тем самым сумма сделки составляет $1,9 млрд. Саму же сделку планируется завершить в первом полугодии 2026 г.

Semrush была основана Олегом Щеголевым и Дмитрием Мельниковым в Санкт-Петербурге в 2008 г. В 2017 г. штаб-квартира ИТ-компании была перенесена в Соединенные Штаты. В 2021 г. Semrush провела первичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже. ИТ-компания разрабатывает ПО для маркетинга и поисковой оптимизации и работает по модели ПО как услуга (SaaS). Среди ее клиентов американская компания Amazon, китайская компания ByteDance, eBay, Hewlett Packard, Deloitte и ряд других.

Adobe — американская софтверная компания, один из мировых лидеров в сфере цифрового дизайна, мультимедиа и маркетинга. Основана в 1982 г., штаб-квартира находится в Сан-Хосе, Калифорния. Наиболее известные продукты — Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects, Acrobat Reader и облачный пакет Adobe Creative Cloud, который стал стандартом в креативных индустриях.

Вынужденная покупка

Adobe в 2022 г. объявила о покупке за $20 млрд ИТ-сервиса для дизайнеров Figma. Хоть и эта сделка могла стать одной из крупнейших покупок частной софтверной компании в истории, но она сорвалась из-за сложностей с получением одобрения со стороны регуляторов в Европейском Союзе (Евросоюз) и Великобритании.

Wikipedia Adobe покупает поставщика ПО для оптимизации сайтов под чат-ботов с российскими корнями за $1,9 млрд

В 2023-2024 г. компания Adobe пыталась внедрить в свой технологический стек больше решений на основе искусственного интеллекта (ИИ), в том числе ИИ-помощника для Reader и Acrobat.

Со слов президента подразделения Adobe, занимающегося цифровым опытом, Анила Чакраварти (Anil Chakravarty), в 2025 г. Semrush предлагает необходимые ИТ-инструменты для интернет-маркетинга и поиска, которые помогают брендам привлекать и удерживать клиентов, особенно в эпоху ИИ-технологий. «Генеративный ИИ меняет представление о бренде, и бренды, которые не используют эту новую возможность, рискуют потерять актуальность и прибыль», — заявил Чакраварти.

По сути это первое крупное поглощение Adobe после сорвавшейся попытки приобрести Figma за $20 млрд в 2022 г.

Колебание акций

На фоне объявления о сделке акции Semrush подскочили в цене на 73,96%, до $11,76 за бумагу. 18 ноября 2025 г. они закрылись на отметке $6,76 за акцию. Акции Adobe снизились в цене на 1,96%, до $318,11 за бумагу.

По сути, акции Adobe с начала 2025 г. испытывают давление на фоне опасений, что развитие ИИ может подорвать ее основной бизнес.

Финансовые показатели Adobe

Финансовые показатели Adobe в последние годы отражают замедление роста бизнеса. Если в 2021 г. выручка компании повысилась на 23%, то в 2023-2024 г. темпы роста снизились до 10-11%, что указывает на постепенное насыщение ключевых сегментов.

На фоне этого снижается и эффективность. Маржинальность операционного денежного потока упала с 46% в 2021 г. до 37% в 2024 г. При этом в абсолютных цифрах операционный денежный поток в 2021-2024 г. колебался в диапазоне $7,2-8,1 млрд, а свободный денежный поток — от $6,9 млрд в 2023 г. до $7,9 млрд в 2024 г. Несмотря на рост абсолютных значений, свободный денежный поток стал менее эффективным: рентабельность свободного денежного потока снизилась с 43,7% в 2021 г. до 36,6% в 2024 г.

Ключевым фактором давления на рентабельность, по мнению аналитиков Bloomberg, стал рост расходов на research and development (R&D): компания активно инвестирует в разработку и внедрение ИИ-решений (Firefly, Sensei), чтобы укрепить свои позиции на фоне усилившейся конкуренции. Такая стратегия формирует основу для долгосрочного роста, но в краткосрочной перспективе негативно влияет на прибыльность и денежные потоки.

Несмотря на это, Adobe продолжает масштабные программы обратного выкупа акций. Это позволяет поддерживать устойчивый рост прибыли на акцию (EPS). Так, в 2023 г. чистая прибыль увеличилась до $5,4 млрд (+12% год к году, г/г), а EPS (разводненная) выросла на 16% до $11,82, в 2024 г. — до $12,37. Однако важно учитывать, что рост прибыли на акцию во многом связан с сокращением количества акций в обращении, а не с ускорением роста органической доходности бизнеса.

Как писал Bloomberg в начале 2025 г., пока компания не найдет устойчивую модель монетизации ИИ-технологий (будь то через премиальные тарифы, отдельные продукты или B2B-решения в Experience Cloud), рынок будет относиться к акциям Adobe с осторожностью. По мнению экспертов, результаты на февраль 2025 г. лишь подтверждают, что ИТ-компания отстает в части ИИ-инноваций.