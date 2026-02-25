Разделы

FCF Free Cash Flow Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты OCF Operation Cash Flow Операционный денежный поток


25.02.2026 «Базис» построил экосистему и заработал 2 миллиарда на дополнительных продуктах 2
25.02.2026 «Базис» выполнил прогноз: рост выручки по итогам 2025 года составил 37% 2
20.11.2025 Создатели Photoshop покупают за $1,9 млрд разработчика ПО с российскими корнями 2
19.11.2025 Roblox массово верифицирует детей в чатах 1
15.08.2025 Рентабельность «ЭР-Телеком Холдинга» по OIBDA достигла 47% 2
07.08.2025 Ozon впервые получил чистую прибыль 1
11.06.2025 АКРА повысило рейтинг «ИКС Холдинга» до уровня АА-(RU) со стабильным прогнозом 1
16.05.2025 «ЭР-Телеком» объявляет финансовые результаты за I квартал 2025 года 2
15.04.2025 Япония запретила Google навязывать свой поиск и браузер Chrome в смартфонах на Android 1
03.03.2025 Лидер российского рынка онлайн-кредитования идет на IPO 1
16.09.2024 Флагманский продукт SAP по отказу от локальной инфраструктуры полностью провалился – спрос на него катится в пропасть. Облака все меньше интересуют бизнес 1
14.08.2024 «Ростелеком» объявляет финансовые и операционные результаты деятельности за II квартал и шесть месяцев 2024 года 1
24.01.2024 «Делимобиль» выходит на биржу в ожидании больших перспектив каршеринга 1
20.10.2023 Ferrari начинает продавать автомобили за биткоины 1
10.02.2022 «Сименс» объявила результаты I квартала 2022 финансового года 1
07.02.2022 Dassault Systèmes опубликовала финансовый отчет за IV квартал 2021 года 1
20.12.2021 Positive Technologies вышла на биржу в обход санкций и получила оценку 60 миллиардов 1
09.12.2021 Топ-менеджеров владельца «Билайна» обязали вкладываться в компанию 1
28.09.2021 Годовая выручка Accenture выросла на 14% и превысила $50 миллиардов 1
16.08.2021 «Казахтелеком» растет в 1,5 раза быстрее «Ростелекома» 1
06.08.2021 «Сименс АГ» представила результаты третьего квартала 1
05.08.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2021 г. 1
18.05.2021 «ЭР-Телеком» объявил финансовые результаты за 1 квартал 2021 года 1
13.05.2021 «Ростелеком» объявляет результаты деятельности за I квартал 2021 г. по данным МСФО 2
09.03.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2020 года 1
05.03.2021 VMware объявила результаты четвертого квартала и всего финансового 2021 года 3
03.02.2021 «Сименс АГ» начала новый финансовый год с повышения целевых показателей 2
20.01.2021 SAP анонсировала предварительные результаты четвертого квартала и итоги 2020 года 1
23.12.2020 Accenture сообщила о сильных финансовых результатах в первом квартале 1
15.12.2020 VMware объявила результаты третьего квартала 2021 финансового года 2
25.09.2020 Accenture завершила финансовый год с ростом выручки на уровне прогнозов 1
05.08.2020 Выручка «Ростелекома» во II квартале 2020 года выросла на 13% до 127,3 миллиарда рублей 1
05.08.2020 Atos представила финансовые результаты первого полугодия 2020 1
27.07.2020 Выручка Dassault Systèmes за II квартал 2020 года выросла на 10% 1
19.05.2020 «Ростелеком» представил результаты деятельности за первый квартал 2020 года 3
13.05.2020 Fortinet сообщила результаты деятельности за первый квартал 2020 года 1
10.03.2020 Sabre объявила финансовые результаты за IV квартал и полный 2019 год 1
03.03.2020 Выручка «Ростелекома» за 2019 год достигла 337,4 млрд рублей 1
21.10.2019 Квартальный доход SAP от облачных сервисов вырос на 37% 1
17.10.2019 Ericsson укрепил свои позиции за счет технологий 5G 1

Check Point Software Technologies 804 23
Ростелеком 10446 22
Broadcom - VMware 2513 16
МегаФон 10135 14
SAP SE 5468 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14702 11
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3167 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9256 8
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 82 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1186 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 5
Sabre Corporation - Sabre Holdings 172 5
Yandex - Яндекс 8647 4
Citrix Systems 846 4
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 173 3
Google LLC 12358 3
Samsung Electronics 10731 3
Dell EMC 5111 3
Apple Inc 12778 3
Accenture plc 698 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 889 3
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 423 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 3
Киевстар - Kyivstar 560 3
Dassault Systemes 223 3
Sabre Airline Solutions 16 2
Nvidia Corp 3791 2
Basis - Базис - СП Облачная платформа 69 2
Microsoft Corporation 25352 2
Huawei 4303 2
ZTE Corporation 776 2
Oracle Corporation 6908 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 681 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 888 2
VK - Mail.ru Group 3539 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1846 2
Adobe Systems 1574 2
Галактика - Корпорация 1511 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 748 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
О2О Холдинг 59 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3032 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8332 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 509 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 2
ГПБ - Газпромбанк 1193 2
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 101 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1817 2
Русагро Группа Компаний 342 2
Альфа-Групп 733 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 268 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1968 2
Транснефть 325 2
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
Газпром - Газпромтранс - транспортная компания 22 1
Anytime - Оператор каршеринга 15 1
Citi - Citibank 158 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 55 1
Мособлгаз ГУП МО 22 1
United Airlines - авиакомпания 93 1
Accor Group - Accor Hotels - Novotel, Новотель - Mövenpick Hotels & Resorts - Ibis 31 1
Ferrari NV 157 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ВРК-1 - Вагонная ремонтная компания - 1 10 1
LATAM Airlines Group 12 1
БашХим Торговый дом - Башкирская химия 11 1
Росатом - Росатом Возобновляемая энергия - НоваВинд - NovaWind - Кочубеевская ВЭС - Марченковская ВЭС - ветряная электростанция 7 1
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 36 1
Мортон 26 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Mikro Fund - Mikro Kapital - Mikro Capital - Mikro SARL 10 1
Delimobil - SMM - Smart Mobility Management - СММ - Смарт Мобилити Менеджмент 4 1
CITIC Capital Holdings 6 1
Halyk Bank - Единый Накопительный Пенсионный Фонд Народного банка Казахстана - ЕНПФ 4 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 45 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 1
РЭПХ - РЭП Холдинг - Российский энергомашиностроительный холдинг - РЭП инжиниринг - Росэлектропром Холдинг 9 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5347 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4839 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13081 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6356 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3582 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2270 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 280 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 188 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 377 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 43 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5785 1
Судебная власть - Judicial power 2417 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1629 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2976 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 216 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2020 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5284 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 920 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 337 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 403 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3285 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 360 1
Федеральное казначейство России 1880 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 436 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 606 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 273 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 604 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 145 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1487 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1401 54
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 42
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23117 42
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57775 34
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17242 25
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28992 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12121 22
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9620 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32194 16
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 15
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17872 15
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2187 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22063 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25607 11
5G - пятое поколение мобильной связи 2390 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8484 11
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4375 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18948 10
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 134 9
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3992 9
Software Blade Architecture - Программные блейды 49 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17234 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6727 8
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1536 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5687 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11215 7
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3135 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11528 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1860 7
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2081 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7377 7
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1225 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8855 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4985 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6242 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7693 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4863 6
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1680 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34142 6
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 684 6
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 373 8
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 164 7
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 40 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 223 5
Broadcom - VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 76 5
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 133 5
Apple iPhone 6 4862 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 156 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 174 3
SAP Concur 27 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 262 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 570 3
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 83 3
Broadcom - VMware vSphere 598 3
Broadcom - VMware AirWatch Enterprise Mobility Management Suite - VMware EMM - VMware Enterprise Mobility Management - VMware MDM - VMware Mobile Device Management 50 2
Check Point VPN - Check Point Remote Access VPN 48 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 242 2
Check Point Infinity Total Protection 15 2
Check Point Smart-1 - Check Point SmartDashboard - Check Point SmartEvent - Check Point SmartLog - Check Point SmartView Tracker 61 2
Check Point - ZoneAlarm Internet Security Suite - ZoneAlarm ForceField - ZoneAlarm DataLock - ZoneAlarm Mobile Security - ZoneAlarm Firewall 27 2
Broadcom - VMware - Pivotal Cloud Foundry 11 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7419 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 398 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5945 2
Google Cloud Platform - GCP 348 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 304 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 166 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 148 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 228 2
SAP Ariba 301 2
VK - My.Games 79 2
Dassault Systemes - 3DExperience 75 2
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 193 2
Broadcom - VMware Cloud on AWS 21 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 232 2
Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 64 2
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 20 2
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 47 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 141 1
Shwed Gil - Швед Гил 44 18
Осеевский Михаил 334 14
Анохин Сергей 112 10
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 201 7
Rowe Zane - Роу Зейн 10 6
Chadwick Jonathan - Чадвик Джонатан 10 6
Кириенко Владимир 144 5
Mucic Luka - Мучич Лука 15 4
Menke Shawn - Менке Шон 15 4
Солдатенков Сергей 161 3
Busch Roland - Буш Роланд 8 3
Chadwick Jonathan - Чедвик Джонатан 6 3
Templeton Mark - Темплтон Марк 19 3
Mehlhorn Kai-Uwe - Мельхорн Кай-Уве 25 3
Sweet Julie - Свит Джули 16 3
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 48 3
Калугин Сергей 168 2
Klein Christian - Кляйн Кристиан 18 2
Есекеев Куанышбек 36 1
Петров Сергей 61 1
Брюквин Юрий 299 1
Xie Ken - Се Кен 13 1
Патока Андрей 110 1
Красилов Николай 19 1
Немкин Антон 51 1
Мельников Дмитрий 11 1
Шматова Елена 29 1
Симис Борис 17 1
Баранов Денис 23 1
Girard Elie - Жирар Эли 8 1
Snabe Jim Hagemann - Знабе Джим Хагеманн 18 1
Изосимов Александр 192 1
Xie Ken - Кси Кен 9 1
Kaeser Joe - Кэзер Джо 8 1
Мартиросов Давид 103 1
Ткачук Лариса 53 1
Максимов Юрий 35 1
Тоскин Алексей 29 1
Cutler M. Alexander - Катлер М. Александр 4 1
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
Россия - РФ - Российская федерация 158861 46
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53629 25
Европа 24701 23
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 12
Америка Северная - Североамериканский регион 3387 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46203 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18410 9
Германия - Федеративная Республика 12974 8
Ближний Восток 3057 8
Казахстан - Республика 5852 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18851 7
Африка - Африканский регион 3581 7
Азия - Азиатский регион 5774 6
Япония 13576 6
Америка Южная 870 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14558 6
Швеция - Королевство 3721 4
Европа Восточная 3124 4
Америка - Американский регион 2192 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4340 4
Украина 7821 4
Америка Латинская 1893 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13596 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8244 3
Сингапур - Республика 1916 3
Россия - СФО - Новосибирск 4724 3
Бразилия - Федеративная Республика 2462 3
Узбекистан - Республика 1898 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4123 2
Южная Корея - Республика 6888 2
Норвегия - Королевство 1834 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3607 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1372 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 1019 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1682 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1402 2
Кипр - Республика 622 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 80 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51474 119
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7826 118
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4935 68
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 360 53
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1728 52
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 474 40
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1715 31
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17483 23
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1215 22
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 769 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55218 20
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6386 19
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 283 16
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5983 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26111 13
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 463 12
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6524 11
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4692 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32074 9
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 9
Финансовые показатели - Financial indicators 2715 8
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2331 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9732 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10557 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11816 7
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2081 7
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1255 6
non-GAAP earnings measures - не-GAAP - необщепринятые показатели прибыли 55 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7314 6
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 400 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4273 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2986 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20477 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10796 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8254 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3749 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6801 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5922 4
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 13 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7021 4
Bloomberg 1559 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6039 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
AP - Associated Press 2006 1
Kyodo 47 1
Forbes - Форбс 933 1
The Register - The Register Hardware 1733 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1326 1
РИА Новости 1002 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 670 1
IDC - International Data Corporation 4949 5
Gartner - Гартнер 3623 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 4
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 72 3
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1072 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 133 2
Forrester Wave 45 2
Forbes Global 2000 49 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
IDC Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker 1 1
Moody's Investors Service 136 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 10 1
Fortune Global 500 291 1
Forrester Research 830 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3772 1
Рустелеком ТК 304 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 266 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1666 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 21
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 2
VMworld 29 1
Прямая линия с Президентом РФ - Итоги года с Президентом РФ 19 1
Единый день голосования 139 1
Effie Awards 11 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1261 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 935 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
