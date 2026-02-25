Roblox массово верифицирует детей в чатах 1

Ozon впервые получил чистую прибыль 1

Япония запретила Google навязывать свой поиск и браузер Chrome в смартфонах на Android 1

Ferrari начинает продавать автомобили за биткоины 1

Dassault Systèmes опубликовала финансовый отчет за IV квартал 2021 года 1

Positive Technologies вышла на биржу в обход санкций и получила оценку 60 миллиардов 1

VMware объявила результаты четвертого квартала и всего финансового 2021 года 3

SAP анонсировала предварительные результаты четвертого квартала и итоги 2020 года 1

Accenture сообщила о сильных финансовых результатах в первом квартале 1

VMware объявила результаты третьего квартала 2021 финансового года 2

Accenture завершила финансовый год с ростом выручки на уровне прогнозов 1

Atos представила финансовые результаты первого полугодия 2020 1

Fortinet сообщила результаты деятельности за первый квартал 2020 года 1

Sabre объявила финансовые результаты за IV квартал и полный 2019 год 1