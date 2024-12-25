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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166143
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Semrush

Semrush


25.12.2024 У «Яндекса» почти не осталось международных проектов по ИИ. Из 10 стартапов остался только один 1
20.06.2024 Молотком или отверткой? Как компании выбирают между специализированными и универсальными СУБД 1
27.02.2024 Arenadata вошла в топ-5 основных контрибьютеров в ClickHouse среди мирового сообщества 1
17.12.2021 Выручка разработчика платформы КЭДО HRlink выросла в 15 раз в 2021 году 1
09.12.2021 Легендарнейший веб-ресурс с 26-летней историей неожиданно закрывают. Причины засекречены 1
30.11.2021 Semrush перешел на электронный кадровый документооборот на платформе HRlink 2
19.01.2017 Facebook выплатил русскому хакеру рекордную сумму за обнаружение «бага» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Semrush и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 2
Google LLC 11775 2
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
GitHub 814 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 2
Tencent 157 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 1
Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 47 1
8213 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 35 1
Broadcom - VMware - Greenplum 94 1
Oracle Corporation 6688 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 28 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
LinkedIn 635 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 808 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2902 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 1
Оповещение и уведомление - Notification 4608 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 125 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault Хранилище данных 127 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 714 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 509 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 21 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 972 2
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 212 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 464 1
Amazon Alexa Internet - Alexa Toolbar 33 1
Duck Duck Go - DuckDuckGo - DDG - поисковая система 27 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 207 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 426 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 106 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 106 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
Apple - App Store 2890 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 31 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 150 1
Kahle Brewster - Брюстер Кейл 8 1
Махлин Дмитрий 95 1
Леонов Андрей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Израиль 2730 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 165 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
BleepingComputer - Издание 337 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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