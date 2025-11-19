Получите все материалы CNews по ключевому слову
|19.11.2025
|
Основатель «Яндекса» заработает $3 млрд на контракте с владельцем WhatsApp
Контракт Nebius с Meta Компания Nebius (бывшая международная часть Yandex) сообщила о заключении соглашения с корпорацией Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp, признана экстремистской в Р
|23.10.2025
|
Uber и создатель «Яндекса» вложат $375 млн в беспилотное такси
Сотрудничество Nebius и Uber Компания Nebius (бывшая Yandex) сообщила об инвестициях в собственный проект беспилотного транспорта - Avride. Совместно с американский агрегатором такси Uber, объем инвест
|11.09.2025
|
Основатель «Яндекса» привлечет $3 млрд, чтобы купить оборудование и земельные участки
Nebius привлекает инвестиции Компания Nebius сообщила о намерении одновременно выпустить новые акции и облигации для привлечения ин
|10.09.2025
|
Основатель «Яндекса» заключил многомиллиардный контракт с Microsoft
Контракт Nebius и Microsoft Компания Nebius (бывшая Yandex) сообщила о заключении масштабного с
|11.06.2025
|
Основатель «Яндекса» инвестирует $270 млн в дата-центры в Великобритании
сти государствах Европы, США и на Ближнем Востоке. Разделение бизнеса 15 июля 2024 г. нидерландская Yandex N.V. завершила сделку по продаже российского бизнеса «Яндекса», об этом писал CNews. К
|12.05.2025
|
Основатель «Яндекса» потерял контроль над своим стартапом. В него вложились основатель Amazon и бывший топ-менеджер Microsoft
Nebius привлек инвесторов Toloka Компания Nebius (бывшая Yandex) сообщила о привлечении инвестиций в один из своих стартапов, работающих в сфере искусственного интеллекта (ИИ) - Toloka. Новыми инвесторами стали фонд Bezos Expeditions м
|03.03.2025
|
Крупную долю в новой компании создателя «Яндекса» купил африканский миллиардер
Orbis Investment Management вошел в число акционеров Nebius Инвестиционный фонд Orbis Investment Management стал владельцем 4,6% компании Nebius (бывшая Yandex), специализирующейся на инфраструктурных решениях в области искусственного инте
|04.12.2024
|
Создатель «Яндекса» получил $700 млн от Nvidia и других инвесторов из США
Nebius привлек инвесторов Компания Nebius (бывшая Yandex) сообщила о привлечении финансирования на сумму $700 млн от группы инве
|21.10.2024
|
Зарубежный осколок «Яндекса» возвращается на биржу Nasdaq
Nasdaq возобновляет торги акциями Nebius Компания Nebius, специализирующая на развитии инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ), сообщила о получении уведомления от администрации американской биржи Nasdaq о возо
|04.10.2024
|
Основатель «Яндекса» потратит миллиард на инфраструктуру искусственного интеллекта
Партнерство Nebius и Goldman Sachs Компания Nebius (бывшая Yandex) объявила о назначении американс
|23.09.2024
|
Уйдя из России, экс-владелец «Яндекса» сможет заплатить кредиторам
Nebius Group выпустит акции в пользу бывших владельцев облигаций Интернет-компания Nebius Group (бывшая Yandex) сообщила о начале выпуска акций в пользу бывших владельцев ее об
|16.11.2023
|
Выходцы из «Яндекса» создали сверхмощный суперкомпьютер, который моментально взлетел в самый верх всемирного рейтинга Top500
Очевидный успех Голландская компания Nebius N.V. у истоков которой стоят бывшие работники «Яндекса», ворвалась в первую 20-ку самы
|24.03.2023
|
Италия запретила покупать местного интегратора компании, связанной с «Яндексом»
игаций общим объемом $1,25 млрд. В ноябре 2022 г. совет директоров зарегистрированной в Нидерландах Yandex N.V., головной компании «Яндекса», заявил, что «в свете текущей геополитической обстан
