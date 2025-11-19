Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190470
ИКТ 14698
Организации 11389
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26593
Персоны 82792
География 3027
Статьи 1574
Пресса 1272
ИАА 743
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2761
Мероприятия 881

Nebius N.V. Nebius Group Yandex N.V. YNV Яндекс Н.В.


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


19.11.2025 Основатель «Яндекса» заработает $3 млрд на контракте с владельцем WhatsApp

Контракт Nebius с Meta Компания Nebius (бывшая международная часть Yandex) сообщила о заключении соглашения с корпорацией Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp, признана экстремистской в Р
23.10.2025 Uber и создатель «Яндекса» вложат $375 млн в беспилотное такси

Сотрудничество Nebius и Uber Компания Nebius (бывшая Yandex) сообщила об инвестициях в собственный проект беспилотного транспорта - Avride. Совместно с американский агрегатором такси Uber, объем инвест
11.09.2025 Основатель «Яндекса» привлечет $3 млрд, чтобы купить оборудование и земельные участки

Nebius привлекает инвестиции Компания Nebius сообщила о намерении одновременно выпустить новые акции и облигации для привлечения ин
10.09.2025 Основатель «Яндекса» заключил многомиллиардный контракт с Microsoft

Контракт Nebius и Microsoft Компания Nebius (бывшая Yandex) сообщила о заключении масштабного с
11.06.2025 Основатель «Яндекса» инвестирует $270 млн в дата-центры в Великобритании

сти государствах Европы, США и на Ближнем Востоке. Разделение бизнеса 15 июля 2024 г. нидерландская Yandex N.V. завершила сделку по продаже российского бизнеса «Яндекса», об этом писал CNews. К
12.05.2025 Основатель «Яндекса» потерял контроль над своим стартапом. В него вложились основатель Amazon и бывший топ-менеджер Microsoft

Nebius привлек инвесторов Toloka Компания Nebius (бывшая Yandex) сообщила о привлечении инвестиций в один из своих стартапов, работающих в сфере искусственного интеллекта (ИИ) - Toloka. Новыми инвесторами стали фонд Bezos Expeditions м
03.03.2025 Крупную долю в новой компании создателя «Яндекса» купил африканский миллиардер

Orbis Investment Management вошел в число акционеров Nebius Инвестиционный фонд Orbis Investment Management стал владельцем 4,6% компании Nebius (бывшая Yandex), специализирующейся на инфраструктурных решениях в области искусственного инте
04.12.2024 Создатель «Яндекса» получил $700 млн от Nvidia и других инвесторов из США

Nebius привлек инвесторов Компания Nebius (бывшая Yandex) сообщила о привлечении финансирования на сумму $700 млн от группы инве
21.10.2024 Зарубежный осколок «Яндекса» возвращается на биржу Nasdaq

Nasdaq возобновляет торги акциями Nebius Компания Nebius, специализирующая на развитии инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ), сообщила о получении уведомления от администрации американской биржи Nasdaq о возо
04.10.2024 Основатель «Яндекса» потратит миллиард на инфраструктуру искусственного интеллекта

Партнерство Nebius и Goldman Sachs Компания Nebius (бывшая Yandex) объявила о назначении американс
23.09.2024 Уйдя из России, экс-владелец «Яндекса» сможет заплатить кредиторам

Nebius Group выпустит акции в пользу бывших владельцев облигаций Интернет-компания Nebius Group (бывшая Yandex) сообщила о начале выпуска акций в пользу бывших владельцев ее об
16.11.2023 Выходцы из «Яндекса» создали сверхмощный суперкомпьютер, который моментально взлетел в самый верх всемирного рейтинга Top500

Очевидный успех Голландская компания Nebius N.V. у истоков которой стоят бывшие работники «Яндекса», ворвалась в первую 20-ку самы
24.03.2023 Италия запретила покупать местного интегратора компании, связанной с «Яндексом»

игаций общим объемом $1,25 млрд. В ноябре 2022 г. совет директоров зарегистрированной в Нидерландах Yandex N.V., головной компании «Яндекса», заявил, что «в свете текущей геополитической обстан

Публикаций - 74, упоминаний - 156

Nebius N.V. и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8605 70
АйТи.Развитие 13 11
АйТи 1440 11
VK - Mail.ru Group 3537 9
Nvidia Corp 3777 9
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 25 8
Microsoft Corporation 25335 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4596 6
Yandex Go - Yango 28 5
Google LLC 12340 5
Shopify 33 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14623 4
Meta Platforms - Facebook 4554 4
Яндекс.Технологии 5 2
Ростелеком 10412 2
Amazon Inc - Amazon.com 3162 2
Intel Corporation 12577 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 886 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9242 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 803 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1845 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 347 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 972 2
МФ технологии - МФТ 37 2
Yandex Data Factory - YDF 25 2
Leta IT-company - Leta IT-Group 149 2
Яндекс Казахстан - Yandex Qazaqstan 8 1
Меридиан-Сервис 6 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 211 1
Ростелеком - РТК-Электра 15 1
SiPearl 1 1
Yandex - Лаборатория Алисы 3 1
Samsung Electronics 10708 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 674 1
Alibaba Group 455 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3320 1
Qualcomm Technologies 1918 1
Apple Inc 12747 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 542 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1178 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2767 30
Консорциум.Первый ЗПИФ 29 19
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1812 19
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 509 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8306 16
Инфинитум - Специализированный депозитарий 62 15
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 75 12
Аргонаут ЗПИФ - Аргонавт ЗПИФ 15 9
Uber 341 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1528 8
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 93 7
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1687 5
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 293 4
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 149 4
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 294 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 4
Газпром ПАО 1425 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1078 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 3
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 3
Северсталь ПАО - Severstal 569 3
Ситимобил - Citimobil - Служба такси 164 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 292 3
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 172 3
Яндекс.Лавка 284 3
Связной ГК 1384 2
ГПБ - Газпромбанк 1189 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 570 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1146 2
Gett 87 2
X5 Group - Перекрёсток 613 2
Лента - Сеть розничной торговли 2289 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1133 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 2
О2О Холдинг 59 2
Акрон ГК - Acron 61 2
Bank of America - Банк Америки 268 2
Invesco - Invesco Private Capital - Aim Funds - Aim Investments - Amwescap - Britannia Arrow - Guggenheim Investment 13 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4826 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5324 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5275 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13037 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3573 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2094 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1043 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 793 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2268 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1098 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6344 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 2
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 20 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3418 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2966 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1146 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 348 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3280 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 336 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2747 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 744 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 164 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1364 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 83 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 372 1
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 1
Судебная власть - Judicial power 2411 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 34 1
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - МЦРИАП - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана 12 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 258 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 390 1
Единая Россия - Политическая партия 318 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 131 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 35 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12076 25
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18728 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73790 22
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1217 19
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 801 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17186 11
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2054 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 10
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4236 10
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13029 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23217 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8788 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11326 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5150 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 4
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1747 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4131 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5891 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3083 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6929 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12409 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7452 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17172 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8205 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4583 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8147 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 3
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 959 3
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 3
Оповещение и уведомление - Notification 5384 3
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 785 2
Cognitive computing - Когнитивные вычисления - Cognizant computing - Осмысленные вычисления 50 2
Робототехника - Роботы-доставщики - Дроны-доставщики - Delivery Robots - Delivery Drones 17 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25694 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5981 2
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 40 18
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - TripleTen 24 18
Nebius AI 18 14
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 702 11
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 628 8
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1194 6
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 209 6
Google Android 14819 5
Uber Eats - UberEATs 38 5
VK - Яндекс.Дзен 234 4
Яндекс.Радар 31 4
Nvidia Blackwell 36 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 92 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 898 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 858 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1240 3
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 103 3
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 315 3
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 67 3
VK - Яндекс.Новости 49 3
Яндекс.Едадил 23 3
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 107 3
Apple iOS 8322 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3458 2
Microsoft Azure 1472 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1910 2
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 108 2
Яндекс.Плюс 226 2
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 2
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 61 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Телепрограмма 14 2
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Работа 26 2
Яндекс.Здоровье 25 2
Yandex.Launcher - Яндекс.Лончер 11 2
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 86 2
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 322 2
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 55 1
Yandex.Tasks - Яндекс Задания 2 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Интеграция 20 1
Яндекс.Плюс - Букмейт 30 1
Волож Аркадий 262 36
Алекперов Вагит 40 18
Чачава Александр 117 15
Прасс Павел 22 14
Худавердян Тигран 92 11
Рязанов Александр 21 11
Путин Владимир 3383 9
Потанин Владимир 82 9
Парахин Михаил 15 5
Bezos Jeff - Безос Джефф 170 5
Савиновский Артем 9 5
Бунина Елена 35 4
Кудрин Алексей 124 4
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 34 4
Горелкин Антон 114 4
Абрамович Роман 46 3
Boynton John - Бойнтон Джон 9 3
Мордашов Алексей 61 2
Богуславский Леонид 38 2
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 120 2
Иванов Владимир 65 2
Сегалович Илья 41 2
Яковицкий Алексей 22 2
Чернин Роман 10 2
Завалишина Евгения 27 2
Рашников Виктор 12 2
Михайлин Артем 1 1
Dongarra Jack - Донгарра Джэк 10 1
Корнева Марина 1 1
Федун Леонид 1 1
Кесаев Игорь 1 1
Аиткулов Тимур 1 1
Обыденнов Виктор 1 1
Kalanick Travis - Каланик Тревис 10 1
Буланцева Ольга 1 1
Маргорская Ольга 1 1
Масюк Владимир 1 1
Пустовит Юрий 9 1
Рассадкина Дарья 1 1
Парафин Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158378 66
Нидерланды 3646 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53587 36
Европа 24682 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4119 13
Финляндия - Финляндская Республика 3660 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18360 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46104 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13588 10
Украина 7815 9
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1056 7
Казахстан - Республика 5844 6
Израиль 2790 6
Ближний Восток 3052 5
Франция - Французская Республика 8005 5
Беларусь - Белоруссия 6080 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18805 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8227 4
Африка - Африканский регион 3579 4
Турция - Турецкая республика 2506 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1416 4
США - Миссури - Канзас-Сити 107 4
США - Нью-Йорк 3155 3
Нидерланды - Амстердам 624 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14548 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1592 3
США - Миссури 126 3
Япония 13567 2
Армения - Республика 2383 2
Европа Восточная 3124 2
Израиль - Тель-Авив 122 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2543 2
Великобритания - Лондон 2411 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3387 2
Грузия 1293 2
Кипр - Республика 621 2
Мальта - Республика 134 2
Китай - Аньхой - Хэфэй 16 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Мурино 34 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1376 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 41
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6512 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20409 21
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 20
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 19
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 160 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 19
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 15
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 15
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 14
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 271 13
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1056 12
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7806 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 8
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 621 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6687 7
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 54 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 6
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5415 5
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1210 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 5
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 5
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1656 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 4
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1047 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15248 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6381 3
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 416 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7598 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 3
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 802 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 3
Forbes - Форбс 929 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11449 7
Bloomberg 1555 7
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1167 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6035 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2209 4
The Bell - Издание 42 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1092 3
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 2
The Register - The Register Hardware 1721 2
РИА Новости 1002 2
Frank Media - Фрэнк Медиа 9 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 1
Ведомости 1297 1
Newzoo - Игровая аналитика 17 1
Telegraph 196 1
South China Morning Post 81 1
Руспрофайл 3 1
Вести 24 - Российский информационный канал 46 1
VK - Mail.ru Новости 33 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 141 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 224 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1660 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 531 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1300 2
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 69 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1116 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 610 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 448 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 682 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 120 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 81 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 34 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 98 1
CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 17 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Turing Award - Премия Тьюринга 13 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418853, в очереди разбора - 726044.
Создано именных указателей - 190470.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще