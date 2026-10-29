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Оповещение и уведомление Notification Система информирования
- Push-уведомления - Web Push Notifications
Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете
- Служба коротких сообщений
- Электронная почта
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|29.10.2026
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В корпоративном мессенджере eXpress появилась интеграция с платформой Indaspace
pace интегрировалась с защищенным корпоративным мессенджером eXpress. Интеграция позволяет получать уведомления об офисных событиях там, где сотрудники общаются с командой, и сразу выполнять ча
|28.10.2026
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«Контур.Отель» обновил «Учет гостей»: все уведомления для МВД в одном разделе
ном разделе «Гости». Сервис показывает, какие действия нужно выполнить, где возникли ошибки и какие уведомления уже отправлены. Так сотрудник видит, что требует внимания, и может вовремя переда
|26.10.2026
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Граждане оплатили налоги на «Госуслугах» более 16 млн раз
Отслеживать свои налоги стало еще удобнее — теперь уведомления приходят на «Госуслуги» автоматически, писать дополнительное заявление не нужно.
|16.10.2026
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Уведомления от «Почты России» теперь на «Госуслугах»
сии». Теперь отслеживать письма и посылки стало удобно во всей региональной системе электронных услуг. На первом этапе такая функция появилась в чат-боте «Госуслуги РТ» в мессенджере «Макс». Почтовые уведомления будут приходить пользователям прямо в личный кабинет «Госуслуг». Сервис сообщит, когда отправление принято, доставлено в отделение, переадресовано, передано курьеру или выдано получ
|13.10.2026
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MAR Consult: Готовность россиян к цифровому доступу к анализам
езультатов, и сам способ уведомления о результате. 73% - единый доступ к анализам из разных клиник. Уведомления и действия при сбоях При отклонении от нормы респонденты предпочитают получать ув
|05.10.2026
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UserGate Factor предупреждает: мошенники рассылают фальшивые налоговые уведомления от лица ФНС
UserGate Factor (uFactor) предупреждает: вместе со стартом осенней рассылки традиционных налоговых уведомлений россиянам вновь активизировались прежние мошеннические схемы, а также стали появляться новые механики обмана налогоплательщиков. Об этом CNews сообщили представители UserGate. «Веро
|02.10.2026
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МТС защитила пожилых камчатцев от более 230 тысяч мошеннических звонков
елательных звонков. Для повышения общей безопасности абонентов, МТС направит бесплатные SMS- и push-уведомления родственникам, если их пожилому близкому позвонит мошенник. Эксперты МТС отмечают
|01.10.2026
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Для защиты пожилых астраханцев МТС запустила уведомления о мошенниках
МТС запустила бесплатную функцию, которая позволяет родственникам пожилых абонентов получать уведомления о подозрительных звонках. Если система распознает признаки мошенничества во время
|01.10.2026
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МТС запустила уведомления о мошенниках для защиты пожилых волгоградцев
МТС запустила бесплатную функцию, которая позволяет родственникам пожилых абонентов получать уведомления о подозрительных звонках. Если система распознает признаки мошенничества во время
|01.10.2026
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МТС запустила уведомления о мошенниках для защиты пожилых людей
МТС сообщает о расширении инструментов защиты пожилых абонентов МТС от нежелательных звонков. Теперь их родственники без подключения дополнительных сервисов смогут получать уведомления в случае выявления потенциально опасного звонка пожилому абоненту. Об этом CNews сообщили представители МТС. В новой опции используются технологии платформы «МТС Защитник»: за девят
|30.09.2026
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Платформа Docsvision получила новый инструмент для настройки уведомлений
ЭД/ECM-платформы Docsvision. Новинка позволяет настраивать сложные сценарии, в том числе включать в уведомления данные из сторонних информационных систем и отправлять их по электронной почте, С
|16.09.2026
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Злоумышленники пытаются украсть учетные данные через поддельные уведомления от Zoom и Docusign
Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили фишинговую кампанию, в рамках которой злоумышленники рассылают на корпоративные адреса поддельные уведомления от имени Zoom и Docusign. Цель таких писем — получить учетные и личные данные пользователей, а в некоторых случаях — реквизиты банковских карт. Атаки затрагивают пользователей в раз
|02.09.2026
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Quattor Advisory выпустила многопользовательскую версию платформы для подготовки уведомлений о контролируемых иностранных компаниях
dvisory выпустила многопользовательскую версию EasyKIK — платформы, которая автоматически формирует уведомления о контролируемых иностранных компаниях (КИК) и об участии в иностранных организац
|27.08.2026
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Более половины активных пользователей «Макс» на iOS подключили уведомления
или мобильную веб-версию мессенджера на экран «Домой». Таким образом, пользователи могут подключить уведомления и получить доступ к последним обновлениям «Макс»: созданию публичных каналов, про
|17.08.2026
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Видеозвонки, умные уведомления и общие пространства: что нового в NextBox 1.11
темы NextBox с комнатами и пространствами, чатами, обменом файлами, общим холстом и записью встреч. Уведомления от приложений. Установленные приложения и расширения теперь могут отправлять поль
|07.08.2026
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В оптовой торговле число компрометаций данных выросло на 43%
не неотличимый от настоящего портала продавцов. Введя логин и подтвердив вход кодом из SMS или push-уведомления, продавец сам передавал доступ мошенникам, которые затем выводили деньги с баланс
|24.07.2026
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В «Directum СЭД+» можно получать уведомления об изменениях в благонадежности контрагентов
и сотрудничества. Система проводит массовый и точечный мониторинг показателей партнеров и присылает уведомления сотруднику, который оценивает, перевешивает ли выгода от сделки потенциальные рис
|23.07.2026
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«Турвизор» реализовал кросс-мессенджерный трекинг цен на туры с резервным каналом доставки уведомлений
Команда агрегатора туров «Турвизор» представила техническое решение задачи гарантированной доставки уведомлений об изменении цен. Новая механика позволяет пользователям подписаться на отслеживание стоимости отобранных туров и получать оповещения через несколько каналов одновременно, включая р
|21.07.2026
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Более 500 тыс. пользователей «Госуслуг» получили напоминания о поверке счетчиков воды
Пользователи «Госуслуг» начали получать уведомления о приближении срока поверки счетчиков воды. С мая по июль 2026 г. сервис направил
|20.07.2026
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Налоговые уведомления гражданам будут приходить на «Госуслуги» автоматически
Автоматический режим Россияне с 1 августа 2026 г. будут автоматически получать уведомления по налогам в личном кабинете «Госуслуг», пишет ТАСС. С 1 августа 2026 г. налоговы
|01.07.2026
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Наш ответ Apple: В России появилась суверенная мобильная экосистема. Что она умеет и зачем она российскому бизнесу?
В начале июня 2026 года пользователи iPhone обнаружили, что мессенджер MAX перестал присылать push-уведомления. Причина — удаление приложения из App Store: вечером 3 июня 2026 года MAX стал не
|29.06.2026
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Мошенники создают поддельные сайты-радары атак БПЛА для имитации взлома личных кабинетов
нием «Радар РФ – Система оповещения населения» и «Ваша тревога», через которые якобы распространяют уведомления об атаках беспилотников и информируют об адресах ближайших укрытий. Об этом CNews
|17.06.2026
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Desktop X 2.2: повестка «Мой день», уведомления в контуре компании и обновленный редактор писем
ений и расширенном наборе инструментов для таблиц. Их можно создавать, форматировать и вставлять из буфера прямо в тело письма, не прибегая к внешним редакторам. Клиент умеет получать мгновенные push-уведомления о новых письмах через сервис DXNS (Desktop X Notification Service), вышедший вместе с сервером WorksPad 7.0. Для пользователя это привычная по массовым приложениям мгновенность; для
|11.06.2026
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«У вас новое сообщение»: более половины россиян устают от постоянных уведомлений и нахождения в сети
тр нежелательного контента. Помимо этого, почти половина опрошенных пользователей (45%) настраивают уведомления и используют режим «не беспокоить». Около трети стараются соблюдать баланс между
|20.05.2026
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В «Мажордоме» улучшили чаты, приемку и уведомления
ИT-компания «Философт» выпустила обновление экосистемы «Мажордом». В новой версии команда доработала сценарии приемки-передачи, улучшила чаты на iOS, добавила новые уведомления и внесла ряд технических улучшений в мобильное приложение. Об этом CNews сообщили представители «Философт». В модуле приемки-передачи для жителей появился блок «Дополнительная инфор
|18.05.2026
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Российские ИТ- и телеком-компании получают вредоносные письма под видом уведомлений о нарушении закона о персональных данных
также им угрожают ответственностью за несвоевременный ответ. Для усиления правдоподобности в письмах используются ссылки на настоящие нормативные акты и формулировки, характерные для государственных уведомлений. Письма содержат архив с «материалами проверки» — он защищен паролем, который указывается прямо в тексте сообщения. Если жертва запустит файл, находящийся внутри архива, то на устро
|29.04.2026
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Жители Татарстана будут получать уведомления о воздушной угрозе через мобильное приложение IP-домофонии
одъездных дверей пользователи мобильного приложения IP-домофонии «Мой дом Летай» оперативно получат уведомления. В сообщении будут указаны конкретные населенные пункты, где объявляется угроза о
|27.04.2026
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В Sigur реализована интеграция с «Макс»
В новой версии программного обеспечения Sigur 1.8.3 доступен новый функционал – уведомления в личных и групповых чатах мессенджера «Макс». Интеграция позволяет оперативно по
|24.04.2026
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Приложение Aladdin 2FA научилось получать push-уведомления на смартфон даже при отключении серверов Google
). Об этом CNews сообщили представители «Аладдин». Теперь пользователи гарантированно получают push-уведомления при аутентификации на свои мобильные устройства, а время доставки нотификаций зна
|10.04.2026
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ФБР смогло прочитать удаленную переписку суперзащищенного мессенджера Signal
бюро расследований США в апреле 2026 г. извлекло переписку мессенджера Signal из iPhone через push-уведомления Apple, сохраняющие текст сообщений, пишет 404 Media. Судебный процесс лишь раскры
|01.04.2026
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Электронная почтовая система сделает получение официальных уведомлений быстрым и безопасным
системы позволит решить проблему разрозненности коммуникаций. Сейчас граждане получают официальные уведомления от одних ведомств по электронной почте, от других — традиционной бумажной почтой.
|26.02.2026
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Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений
имер, цифровой рубль, заставляют компании пересматривать подход к доставке уведомлений. Если раньше уведомления воспринимались как второстепенный инструмент маркетинга, то сегодня эта система н
|03.12.2025
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Пользователи смогут получать уведомления от «Госуслуг» в мессенджере Мах
Пользоваться госсервисами стало удобнее: уведомления о записях на прием к врачу, статусах заявлений и штрафах собраны в одном месте –
|07.11.2025
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«ЛидерТаск» теперь синхронизирует уведомления в фоне
В «ЛидерТаске» появилась новая функция — фоновая синхронизация уведомлений. Теперь задачи и напоминания обновляются автоматически на всех устройствах, даже если приложение закрыто. Об этом CNews сообщили представители сервиса «ЛидерТаск». «Могу с точностью
|30.10.2025
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Компания Wings Solutions представила обновленный личный кабинет на базе UI/UX- платформы Digital Q.Palette от «Диасофт»
нно важно для проектов цифрового рубля. Система снижает расходы на рассылку за счет каскадирования: уведомления сначала отправляются по бесплатному каналу Push с уровнем доставки более 95%, а п
|23.10.2025
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Платформа корпоративных коммуникаций «Росчат» подключила сервис push-уведомлений на базе UEM-решения «Аврора Центр»
К «Информтехника», российский разработчик и поставщик защищенных систем профессиональной связи, сообщила об успешной интеграции мобильной платформы корпоративных коммуникаций «Росчат» с сервисом push-уведомлений «Аврора Центр». Платформа позволяет отказаться от зарубежных сервисов, таких как Firebase Cloud Messaging (FCM) и обеспечивает безопасную доставку сообщений в изолированном контуре.
|18.09.2025
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Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей
me и поддерживает управление через Алису от Яндекса. Устройство подключается к умному дому через мобильное приложение Mi Home. В нем можно отрегулировать температуру, удаленно менять режимы, получать уведомления в режиме онлайн, например, об открытой дверце или перепадах напряжения в сети. Некоторые режимы, в частности, «Умная заморозка», когда система сама адаптирует настройки под колич
|21.08.2025
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«2ГИС» представил детский профиль с уведомлениями и историей перемещений
й профиль в функции «Друзья на карте», чтобы родители могли видеть, где находится ребёнок, получать уведомления о его передвижениях и просматривать историю маршрутов за день. Это поможет семьям
|19.08.2025
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«Рикитлаб» расширила функционал почтовых уведомлений в Tikitrik Asset Management
м — его руководство, что позволяет оперативно завершать процесс и минимизировать риски. Обновленные уведомления охватывают широкий спектр сценариев — от напоминаний о подписях актов приема-пере
|18.07.2025
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От контроля материалов до мгновенных уведомлений: что изменилось в «1С:ТОиР Корп» редакции 3.0.18.1
мя на подготовку к ремонтам и облегчается работа специалистов при выездном характере работы. Помимо этого, возобновлена работа push-уведомлений. Теперь при назначении заявки на ремонт соответствующее уведомление мгновенно поступает на мобильные устройства исполнителей. Функция позволяет ускорить время реакции обходчиков на неисправность и повысить дисциплину выполнения плановых работ за сче
Оповещение и уведомление и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3498 71
|Шадаев Максут 1255 39
|Куртяник Надежда 453 29
|Зенкин Денис 263 27
|Мишустин Михаил 809 27
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 727 25
|Медведев Дмитрий 1667 24
|Дуров Павел 329 20
|Никифоров Николай 1143 18
|Мельникова Анастасия 442 16
|Jobs Steve - Джобс Стив 1036 16
|Качанов Олег 121 16
|Парфентьев Алексей 194 15
|Горелкин Антон 119 15
|Кулин Филипп 53 14
|Жаров Александр 182 13
|Артамонова Анна 183 13
|Козырев Алексей 331 13
|Григоренко Дмитрий 270 13
|Сергунина Наталья 375 12
|Лысенко Эдуард 320 12
|Хинштейн Александр 148 12
|Щеглов Петр 95 11
|Валяева Елизавета 72 11
|Доля Алексей 67 11
|Клишас Андрей 60 10
|Натрусов Артем 331 10
|Голованов Сергей 79 10
|Врацкий Андрей 177 10
|Пономарев Тарас 29 10
|Скулкин Олег 95 9
|Орловский Виктор 410 9
|Чернышенко Дмитрий 582 9
|Оганесян Ашот 162 9
|Чугунов Никита 81 9
|Авербах Владимир 127 9
|Деденок Роман 27 8
|Аксаков Анатолий 164 8
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 373 8
|Кузнецов Станислав 163 8
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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