В корпоративном мессенджере eXpress появилась интеграция с платформой Indaspace pace интегрировалась с защищенным корпоративным мессенджером eXpress. Интеграция позволяет получать уведомления об офисных событиях там, где сотрудники общаются с командой, и сразу выполнять ча

«Контур.Отель» обновил «Учет гостей»: все уведомления для МВД в одном разделе ном разделе «Гости». Сервис показывает, какие действия нужно выполнить, где возникли ошибки и какие уведомления уже отправлены. Так сотрудник видит, что требует внимания, и может вовремя переда

Граждане оплатили налоги на «Госуслугах» более 16 млн раз Отслеживать свои налоги стало еще удобнее — теперь уведомления приходят на «Госуслуги» автоматически, писать дополнительное заявление не нужно.

Уведомления от «Почты России» теперь на «Госуслугах» сии». Теперь отслеживать письма и посылки стало удобно во всей региональной системе электронных услуг. На первом этапе такая функция появилась в чат-боте «Госуслуги РТ» в мессенджере «Макс». Почтовые уведомления будут приходить пользователям прямо в личный кабинет «Госуслуг». Сервис сообщит, когда отправление принято, доставлено в отделение, переадресовано, передано курьеру или выдано получ

MAR Consult: Готовность россиян к цифровому доступу к анализам езультатов, и сам способ уведомления о результате. 73% - единый доступ к анализам из разных клиник. Уведомления и действия при сбоях При отклонении от нормы респонденты предпочитают получать ув

UserGate Factor предупреждает: мошенники рассылают фальшивые налоговые уведомления от лица ФНС UserGate Factor (uFactor) предупреждает: вместе со стартом осенней рассылки традиционных налоговых уведомлений россиянам вновь активизировались прежние мошеннические схемы, а также стали появляться новые механики обмана налогоплательщиков. Об этом CNews сообщили представители UserGate. «Веро

МТС защитила пожилых камчатцев от более 230 тысяч мошеннических звонков елательных звонков. Для повышения общей безопасности абонентов, МТС направит бесплатные SMS- и push-уведомления родственникам, если их пожилому близкому позвонит мошенник. Эксперты МТС отмечают

Для защиты пожилых астраханцев МТС запустила уведомления о мошенниках МТС запустила бесплатную функцию, которая позволяет родственникам пожилых абонентов получать уведомления о подозрительных звонках. Если система распознает признаки мошенничества во время

МТС запустила уведомления о мошенниках для защиты пожилых волгоградцев МТС запустила бесплатную функцию, которая позволяет родственникам пожилых абонентов получать уведомления о подозрительных звонках. Если система распознает признаки мошенничества во время

МТС запустила уведомления о мошенниках для защиты пожилых людей МТС сообщает о расширении инструментов защиты пожилых абонентов МТС от нежелательных звонков. Теперь их родственники без подключения дополнительных сервисов смогут получать уведомления в случае выявления потенциально опасного звонка пожилому абоненту. Об этом CNews сообщили представители МТС. В новой опции используются технологии платформы «МТС Защитник»: за девят

Платформа Docsvision получила новый инструмент для настройки уведомлений ЭД/ECM-платформы Docsvision. Новинка позволяет настраивать сложные сценарии, в том числе включать в уведомления данные из сторонних информационных систем и отправлять их по электронной почте, С

Злоумышленники пытаются украсть учетные данные через поддельные уведомления от Zoom и Docusign Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили фишинговую кампанию, в рамках которой злоумышленники рассылают на корпоративные адреса поддельные уведомления от имени Zoom и Docusign. Цель таких писем — получить учетные и личные данные пользователей, а в некоторых случаях — реквизиты банковских карт. Атаки затрагивают пользователей в раз

Quattor Advisory выпустила многопользовательскую версию платформы для подготовки уведомлений о контролируемых иностранных компаниях dvisory выпустила многопользовательскую версию EasyKIK — платформы, которая автоматически формирует уведомления о контролируемых иностранных компаниях (КИК) и об участии в иностранных организац

Более половины активных пользователей «Макс» на iOS подключили уведомления или мобильную веб-версию мессенджера на экран «Домой». Таким образом, пользователи могут подключить уведомления и получить доступ к последним обновлениям «Макс»: созданию публичных каналов, про

Видеозвонки, умные уведомления и общие пространства: что нового в NextBox 1.11 темы NextBox с комнатами и пространствами, чатами, обменом файлами, общим холстом и записью встреч. Уведомления от приложений. Установленные приложения и расширения теперь могут отправлять поль

В оптовой торговле число компрометаций данных выросло на 43% не неотличимый от настоящего портала продавцов. Введя логин и подтвердив вход кодом из SMS или push-уведомления, продавец сам передавал доступ мошенникам, которые затем выводили деньги с баланс

В «Directum СЭД+» можно получать уведомления об изменениях в благонадежности контрагентов и сотрудничества. Система проводит массовый и точечный мониторинг показателей партнеров и присылает уведомления сотруднику, который оценивает, перевешивает ли выгода от сделки потенциальные рис

«Турвизор» реализовал кросс-мессенджерный трекинг цен на туры с резервным каналом доставки уведомлений Команда агрегатора туров «Турвизор» представила техническое решение задачи гарантированной доставки уведомлений об изменении цен. Новая механика позволяет пользователям подписаться на отслеживание стоимости отобранных туров и получать оповещения через несколько каналов одновременно, включая р

Более 500 тыс. пользователей «Госуслуг» получили напоминания о поверке счетчиков воды Пользователи «Госуслуг» начали получать уведомления о приближении срока поверки счетчиков воды. С мая по июль 2026 г. сервис направил

Налоговые уведомления гражданам будут приходить на «Госуслуги» автоматически Автоматический режим Россияне с 1 августа 2026 г. будут автоматически получать уведомления по налогам в личном кабинете «Госуслуг», пишет ТАСС. С 1 августа 2026 г. налоговы

Наш ответ Apple: В России появилась суверенная мобильная экосистема. Что она умеет и зачем она российскому бизнесу? В начале июня 2026 года пользователи iPhone обнаружили, что мессенджер MAX перестал присылать push-уведомления. Причина — удаление приложения из App Store: вечером 3 июня 2026 года MAX стал не

Мошенники создают поддельные сайты-радары атак БПЛА для имитации взлома личных кабинетов нием «Радар РФ – Система оповещения населения» и «Ваша тревога», через которые якобы распространяют уведомления об атаках беспилотников и информируют об адресах ближайших укрытий. Об этом CNews

Desktop X 2.2: повестка «Мой день», уведомления в контуре компании и обновленный редактор писем ений и расширенном наборе инструментов для таблиц. Их можно создавать, форматировать и вставлять из буфера прямо в тело письма, не прибегая к внешним редакторам. Клиент умеет получать мгновенные push-уведомления о новых письмах через сервис DXNS (Desktop X Notification Service), вышедший вместе с сервером WorksPad 7.0. Для пользователя это привычная по массовым приложениям мгновенность; для

«У вас новое сообщение»: более половины россиян устают от постоянных уведомлений и нахождения в сети тр нежелательного контента. Помимо этого, почти половина опрошенных пользователей (45%) настраивают уведомления и используют режим «не беспокоить». Около трети стараются соблюдать баланс между

В «Мажордоме» улучшили чаты, приемку и уведомления ИT-компания «Философт» выпустила обновление экосистемы «Мажордом». В новой версии команда доработала сценарии приемки-передачи, улучшила чаты на iOS, добавила новые уведомления и внесла ряд технических улучшений в мобильное приложение. Об этом CNews сообщили представители «Философт». В модуле приемки-передачи для жителей появился блок «Дополнительная инфор

Российские ИТ- и телеком-компании получают вредоносные письма под видом уведомлений о нарушении закона о персональных данных также им угрожают ответственностью за несвоевременный ответ. Для усиления правдоподобности в письмах используются ссылки на настоящие нормативные акты и формулировки, характерные для государственных уведомлений. Письма содержат архив с «материалами проверки» — он защищен паролем, который указывается прямо в тексте сообщения. Если жертва запустит файл, находящийся внутри архива, то на устро

Жители Татарстана будут получать уведомления о воздушной угрозе через мобильное приложение IP-домофонии одъездных дверей пользователи мобильного приложения IP-домофонии «Мой дом Летай» оперативно получат уведомления. В сообщении будут указаны конкретные населенные пункты, где объявляется угроза о

В Sigur реализована интеграция с «Макс» В новой версии программного обеспечения Sigur 1.8.3 доступен новый функционал – уведомления в личных и групповых чатах мессенджера «Макс». Интеграция позволяет оперативно по

Приложение Aladdin 2FA научилось получать push-уведомления на смартфон даже при отключении серверов Google ). Об этом CNews сообщили представители «Аладдин». Теперь пользователи гарантированно получают push-уведомления при аутентификации на свои мобильные устройства, а время доставки нотификаций зна

ФБР смогло прочитать удаленную переписку суперзащищенного мессенджера Signal бюро расследований США в апреле 2026 г. извлекло переписку мессенджера Signal из iPhone через push-уведомления Apple, сохраняющие текст сообщений, пишет 404 Media. Судебный процесс лишь раскры

Электронная почтовая система сделает получение официальных уведомлений быстрым и безопасным системы позволит решить проблему разрозненности коммуникаций. Сейчас граждане получают официальные уведомления от одних ведомств по электронной почте, от других — традиционной бумажной почтой.

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений имер, цифровой рубль, заставляют компании пересматривать подход к доставке уведомлений. Если раньше уведомления воспринимались как второстепенный инструмент маркетинга, то сегодня эта система н

Пользователи смогут получать уведомления от «Госуслуг» в мессенджере Мах Пользоваться госсервисами стало удобнее: уведомления о записях на прием к врачу, статусах заявлений и штрафах собраны в одном месте –

«ЛидерТаск» теперь синхронизирует уведомления в фоне В «ЛидерТаске» появилась новая функция — фоновая синхронизация уведомлений. Теперь задачи и напоминания обновляются автоматически на всех устройствах, даже если приложение закрыто. Об этом CNews сообщили представители сервиса «ЛидерТаск». «Могу с точностью

Компания Wings Solutions представила обновленный личный кабинет на базе UI/UX- платформы Digital Q.Palette от «Диасофт» нно важно для проектов цифрового рубля. Система снижает расходы на рассылку за счет каскадирования: уведомления сначала отправляются по бесплатному каналу Push с уровнем доставки более 95%, а п

Платформа корпоративных коммуникаций «Росчат» подключила сервис push-уведомлений на базе UEM-решения «Аврора Центр» К «Информтехника», российский разработчик и поставщик защищенных систем профессиональной связи, сообщила об успешной интеграции мобильной платформы корпоративных коммуникаций «Росчат» с сервисом push-уведомлений «Аврора Центр». Платформа позволяет отказаться от зарубежных сервисов, таких как Firebase Cloud Messaging (FCM) и обеспечивает безопасную доставку сообщений в изолированном контуре.

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей me и поддерживает управление через Алису от Яндекса. Устройство подключается к умному дому через мобильное приложение Mi Home. В нем можно отрегулировать температуру, удаленно менять режимы, получать уведомления в режиме онлайн, например, об открытой дверце или перепадах напряжения в сети. Некоторые режимы, в частности, «Умная заморозка», когда система сама адаптирует настройки под колич

«2ГИС» представил детский профиль с уведомлениями и историей перемещений й профиль в функции «Друзья на карте», чтобы родители могли видеть, где находится ребёнок, получать уведомления о его передвижениях и просматривать историю маршрутов за день. Это поможет семьям

«Рикитлаб» расширила функционал почтовых уведомлений в Tikitrik Asset Management м — его руководство, что позволяет оперативно завершать процесс и минимизировать риски. Обновленные уведомления охватывают широкий спектр сценариев — от напоминаний о подписях актов приема-пере