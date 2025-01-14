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HeadHunter Group HRlink Инновации в управлении кадрами

HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами

HRlink —  система, которая позволяет полностью перейти на цифровой документооборот с сотрудниками, формировать, подписывать и хранить электронные кадровые документы. Сервис автоматизирует рутинные операции кадрового делопроизводства и управления трудовыми отношениями, обеспечивает экономию на доставке и хранении документов, защиту от рисков потери документов.

 

 

"Как быстро и в срок автоматизировать кадровые процессы, чтобы заказчик остался доволен: интеграции, искусственный интеллект и единое окно входа для сотрудников" Данила Морогин, Исполнительный директор, HRlink, данные 2023 года


14.01.2025 «Норбит» стал партнером разработчика сервиса кадрового ЭДО HRlink

«Норбит» вошел в партнерскую сеть компании HRlink, разработчика сервиса кадрового ЭДО. В планах – совместные проекты внедрения платформы для безбумажного кадрового делопроизводства (КДП) у крупных корпоративных заказчиков из государстве
26.12.2024 Разработчик системы HRlink вырос в 1,5 раза до 950 млн рублей

По итогам 2024 г. выручка HRlink выросла в 1,5 раза в сравнении с прошлогодним показателем — до 950 млн руб. Высокие темпы роста бизнеса можно объяснить расширением сотрудничества с текущими клиентами, привлечением новы
19.12.2024 «БФТ-Холдинг» внедрил платформу электронного кадрового документооборота в АлтГУ

«БФТ-Холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для государственного сектора и бизнеса, совместно с компанией HRlink реализовал проект внедрения платформы электронного кадрового документооборота (КЭДО) в ИТ-инфраструктуру Алтайского государственного университета. Решение позволило полностью перевести в
05.12.2024 iFellow переходит на кадровый электронный документооборот с помощью HRlink

Компания iFellow, специализирующаяся на разработке собственных продуктов, тестировании и сопровождении программного обеспечения, автоматизирует кадровое делопроизводство с помощью сервиса HRlink. Ожидается, что в ближайшее время не менее 70% сотрудников iFellow перейдут на кадровый электронный документооборот (КЭДО). До внедрения новой системы кадровые документы в компании обраб
03.12.2024 Сервис КЭДО HRlink стал доступен из мобильного приложения

У сервиса кадрового ЭДО HRlink появилось мобильное приложение с доступом к личному кабинету пользователя. Его можно скачать в Rustore, а вскоре оно будет доступно и в других магазинах приложений. Приложение HRlink<
02.12.2024 «БФТ-Холдинг» совместно с командой Заказчика реализовал проект по переводу 2500 сотрудников ГК «Основа» на омниканальную систему КЭДО

«БФТ-Холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений, компания HRlink и внутренняя функционально-технологическая команда Заказчика завершили проект внедрени
28.11.2024 HRlink добавил модуль интеграции с сервисом организации командировок Trivio

Сервис кадрового ЭДО HRlink запустил модуль интеграции с платформой для организации командировок Trivio. Теперь сотрудники, которые ездят в командировки, могут согласовать поездку и оформить все необходимые докумен
15.11.2024 HRlink внедрил кадровый ЭДО в HR-процессы «Юниливер Русь»

мпании «Юниливер Русь». Внедрение платформы позволило повысить эффективность работы HR-департамента – доля подписанных документов в среднем теперь составляет 97%. Об этом CNews сообщили представители HRlink. HRlink — лидер на рынке кадрового ЭДО. Флагманское решение вендора — платформа, которая позволяет компаниям перейти на безбумажное кадровое делопроизводство и автоматизировать по
31.10.2024 «Ростелеком Корпоративные системы» выбрали HRlink для автоматизации кадрового делопроизводства

Дочерняя компания «Ростелекома» «Ростелеком Корпоративные системы» автоматизировала кадровое делопроизводство с помощью сервиса HRlink. Компания имеет распределенную структуру и несколько офисов в разных городах России, поэтому решение вести HR-процессы в электронном виде было принято с первых дней работы «РТК Корпорати
29.10.2024 Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта перешел на систему электронного кадрового документооборота от HRlink

ора и бизнеса, реализовал проект внедрения платформы электронного кадрового документооборота (КЭДО) HRlink в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта (БФУ). С КЭДО университет

07.10.2024 HRlink поможет в подготовке студентов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

Разработчик сервиса кадрового ЭДО HRlink подписал соглашение с Институтом промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ИПМЭиТ СПбПУ). Студенты ИПМЭиТ получат
03.10.2024 HR Tech направление HeadHunter усиливается благодаря стратегической сделке с HRlink

HeadHunter увеличила долю в компании HRlink с 9,09% до 60%. По условиям сделки команда HRlink сохранит операционную самостоятельность и продолжит развивать платформу в рамках собственной стратегии. Поддержка лидера рынка и

18.09.2024 HRlink подключил второй удостоверяющий центр

кадрового ЭДО в России нагрузка на инфраструктуру компаний-партнеров, предоставляющих услуги по выпуску электронных сертификатов для подписания документов, значительно увеличилась. Так, на платформе HRlink в 2024 г. при поддержке удостоверяющего центра выпущено уже более 1 млн УНЭП. Увеличение нагрузки неизбежно приводит к большим рискам сбоев в работе систем. Для того чтобы исключить прос
16.09.2024 «Ростелеком контакт-центр» снизил затраты на КДП на 5,5 млн рублей за счет внедрения HRlink

Дочерняя компания «Ростелекома» – «Ростелеком контакт-центр» – перевела кадровое делопроизводство в электронный формат с помощью сервиса HRlink. За счет автоматизации HR-процессов колл-центр федеральной телеком-компании смог добиться экономии средств, а также обеспечил максимально комфортные условия для сотрудников и кадровых сп
12.08.2024 «Нетология» перевела в электронный формат кадровое делопроизводство с помощью HRlink

Образовательная платформа «Нетология» перевела HR-процессы в электронный вид с помощью сервиса HRlink. Автоматизация кадрового делопроизводства позволила упорядочить работу с архивом, сэкономить время HR-команды и сотрудников, а также повысить лояльность команды к работодателю. Об этом C
23.07.2024 «БТС СК МОСТ» перешла на кадровый ЭДО с помощью HRlink

Акционерное общество «Бамтоннельстрой СК МОСТ» отказалось от бумаги в кадровом делопроизводстве и выбрало в качестве платформы для документооборота в HR сервис HRlink. За счет перехода на кадровый ЭДО взаимодействие с сотрудниками, в том числе работающими вахтовым методом, стало еще более прозрачным и простым, а также в разы ускорился процесс оформлен
20.06.2024 ГК «Кориб» перевела кадровое делопроизводство в электронный формат с помощью HRlink

Официальный дилер компании ПАО «КАМАЗ» категории 3S группа компаний «Кориб» отказалась от бумаги в кадровом делопроизводстве и перевела HR-процессы на платформу HRlink. Подключение к сервису позволило снизить временные и финансовые затраты, автоматизировать работу с документами и сделать ее более эффективной. Группа компаний «Кориб» специализируется на
06.06.2024 Sokolov внедрил систему электронного кадрового документооборота от HRlink

Ювелирный холдинг Sokolov запустил проект по переходу на электронный кадровый документооборот (КЭДО) с помощью платформы от HRlink. Внедрение системы было реализовано за полгода. Об этом CNews сообщили представители Sokolov. К сервису HRlink подключились около семи тыс. сотрудников Sokolov, которые теперь мог
03.06.2024 Парк развлечений «Замания» сменил платформу кадрового ЭДО на HRlink

Семейный парк развлечений «Замания» сменил поставщика кадрового электронного документооборота (ЭДО), выбрав в качестве нового сервиса платформу HRlink. Решение удовлетворило требования группы компаний к КЭДО, среди которых – функциональность сервиса, надежность работы с данными сотрудников, а также доступная и эффективная техподдержка.
23.05.2024 «Московская Пивоваренная Компания» перешла на кадровый ЭДО с помощью HRlink

«Московская Пивоваренная Компания» (МПК) перешла на электронный документооборот с помощью сервиса HRlink. Отказ от бумаги в HR позволил значительно сократить время оформления приказов и заявлений, снизить затраты на бумагу и курьерскую доставку, а также в целом оптимизировать кадровые проце
17.05.2024 Вендор технологических решений «DатаРу» перешел на сервис кадрового ЭДО HRlink

Российский вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» перевел кадровый электронный документооборот (ЭДО) на платформу HRlink. ИТ-компания, продемонстрировав интенсивный рост бизнеса за последние два года, в 2023 г. отказалась от бумаги в кадровом делопроизводстве, а спустя год перевела штат из 180 сотрудников

08.05.2024 HRlink подключил в платформе кадрового ЭДО 4,5 тыс. сотрудников сети аптек «Максавит»

Федеральная сеть аптек «Максавит» отказалась от бумаги в кадровом делопроизводстве (КДП) и подключила сотрудников к платформе для кадрового ЭДО HRlink. Компания со штатом 4,5 тыс. человек в полном составе перешла на удаленное оформление HR-документов чуть больше чем за два месяца, что позволило существенно сократить затраты на бумагу и
03.05.2024 HRlink повысил надежность работы сервиса кадрового ЭДО

Архитектуру платформы кадрового электронного документооборота (ЭДО) HRlink адаптировали к существенному росту количества пользователей. Кроме того, в 2024 г. HRlink занялась подключением второго удостоверяющего центра для электронных подписей. За 2023 г.
22.04.2024 ИТ-компания SIPUNI перешла на кадровый ЭДО с помощью сервиса HRlink

Компания SIPUNI, специализирующаяся на корпоративной ИТ-телефонии для бизнеса, перевела на безбумажный документооборот HR-процессы с помощью платформы HRlink. Внедрение сервиса для кадрового ЭДО сделало процесс оформления документов более быстрым и простым, а также контролируемым. Об этом CNews сообщили представители HRlink. Команда се
08.04.2024 «Домклик» перешел на безбумажный документооборот HRlink

Онлайн-сервис «Домклик» перевел кадровый документооборот в электронный формат с помощью программного решения от HRlink. Половина сотрудников перешла на кадровый ЭДО в первый же месяц проекта. Сейчас сервис используют более тыс. человек. Цифровой сервис «Домклик» предназначен для поиска, покупки, продажи,
03.04.2024 Сервис кадрового ЭДО HRlink предоставит клиентам доступ к API-интерфейсу

Команда платформы для безбумажного документооборота в HR HRlink делает процесс интеграции своего сервиса проще и начнет предоставлять компаниям-пользо
26.03.2024 Hopper IT в два раза ускорила подписание кадровых документов с помощью HRlink

Российская технологическая компания Hopper IT перевела кадровый документооборот в электронный формат с помощью платформы HRlink. За счет сервиса время подписания кадровых документов сократилось в два раза, а также полностью решен вопрос со своевременным оформлением заявлений и приказов в HR-направлении. Об этом C
21.03.2024 Около 2500 сотрудников группы компаний ITMS перешли на кадровый ЭДО на базе системы HRlink

«БФТ-Холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для государственного сектора и бизнеса, и компания HRlink завершили проект внедрения платформы кадрового электронного документооборота в группе компаний ITMS. Участник отрасли табачных и никотинсодержащих продуктов перевел на цифровые документы
19.03.2024 Сеть магазинов Familia перевела кадровое делопроизводство на платформу HRlink

Магазины Familia отказались от бумаги в кадровом делопроизводстве (КДП) и перешли на работу с сервисом HRlink. С помощью платформы КЭДО компания смогла сократить риски неподписания документов вовремя, уменьшила траты на почтовые отправления, а также остановила рост нагрузки на кадровый департаме
12.03.2024 Платформа HRlink стала «хабом» для корпоративных сервисов

На платформе безбумажного кадрового документооборота HRlink появилась «витрина сервисов». Теперь клиенты HRlink могут разместить все приложения и программы, которые нужны сотруднику во время рабочего дня, в едином окне. Эти сервисы станут

01.03.2024 Производитель сыров Natura перевел кадровое делопроизводство в электронный формат

Компания по производству и продаже сырных продуктов Natura внедрила платформу HRlink для перевода кадрового делопроизводства в электронный формат. За счет отказа от бумаги в HR производитель значительно упростил процесс отчетности по командировкам, а также снизил риски н
16.02.2024 HRlink: рынок сервисов кадрового ЭДО вырастет в два раза к концу 2024 года

ку вступили последователи. Стремительно растет спрос на системы электронного документооборота для кадрового делопроизводства со стороны среднего и малого бизнеса. Об этом CNews сообщили представители HRlink. В 2024 г. увеличится интерес к таким сервисам и со стороны государственного сектора – это связано с проведением эксперимента по использованию КЭДО в госсекторе, который закончится 31 ма
29.01.2024 Агентство ArrowMedia подключилось к платформе КЭДО от HRlink

Digital-агентство ArrowMedia перешло на безбумажных кадровый документооборот с помощью платформы HRlink. Около 300 сотрудников компании из офисов в Москве и Красноярске теперь могут подписывать документы онлайн. Компания в разы ускорила кадровое делопроизводство и сняла рутинную нагрузку с
27.12.2023 Бренд Furla перешел на кадровый ЭДО на платформе HRlink

Производитель сумок и аксессуаров Furla перевел кадровый документооборот в электронный формат. Для этого был выбран сервис HRlink. С переводом кадровой документации в онлайн-формат Furla смогла обеспечить контроль за ее своевременным и корректным подписанием, что имеет большое значение для компаний с распределенной
25.12.2023 Исследование HRlink: 71% HR-специалистов позитивно относится к ИИ

ть такие решения в течение года. При этом 71% HR-специалистов рады, что в будущем ИИ станет их помощником. Это показал опрос, проведенный разработчиком сервиса кадрового электронного документооборота HRlink в ноябре 2023 г. HRlink опросил более 100 HR-специалистов и руководителей HR-департаментов компаний из различных отраслей экономики. 70% опрошенных признались, что в их компаниях

21.12.2023 Выручка компании HRlink выросла в два раза по итогам 2023 г.

В 2023 г. объем выручки компании-разработчика сервиса кадрового электронного документооборота (ЭДО) HRlink составил 850 млн руб. — в два раза больше, чем годом ранее. Количество пользователей п
23.11.2023 Разработчик сервиса кадрового ЭДО HRlink настроил интеграцию с «Битрикс24»

Пользователи платформы кадрового ЭДО HRlink смогут оформлять и подписывать заявления и приказы, связанные с HR, прямо в онлайн-сервисе «Битрикс24». Интеграция HRlink с облачной экосистемой «Битрикс» повысит скорость оформле
07.11.2023 Konsu стала партнером разработчика кадрового ЭДО HRlink

В партнерскую сеть разработчика сервиса кадрового электронного документооборота (ЭДО) HRlink вошла консалтинговая компания Konsu. В статусе партнера Konsu предложит своим клиентам платформу для удаленного оформления HR-документации. Команда поможет с подключением к платформе и н
25.10.2023 В платформе HRlink реализованы новые цифровые инструменты для ведения кадрового электронного документооборота

Партнер «БФТ-холдинга» HRlink расширил функциональность платформы кадрового электронного документооборота. Теперь си
25.10.2023 В платформе HRlink реализованы новые цифровые инструменты для ведения кадрового электронного документооборота

Партнер «БФТ-Холдинга» HRlink расширил функциональность платформы кадрового электронного документооборота. Теперь си

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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 14
Оцифровка - Digitization 4540 13
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 12
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1065 12
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 12
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 11
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 769 10
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 10
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 10
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1187 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 9
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5893 9
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 8
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ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 287 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 16
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 556 11
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 106 9
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 8
HeadHunter - Talantix 25 8
Минцифры РФ - Госключ 136 7
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 249 7
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 6
HeadHunter Group - HRlink - Start Link 5 5
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 4
Microsoft Office 3734 3
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 3
FanRuan - FineBI 19 3
FreePik 980 3
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 3
Rakuten Viber 627 2
Google Android 13994 2
Microsoft Teams - MS Teams 547 2
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 2
Microsoft Windows 15656 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Semrush 7 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 2
СФР - Социальное казначейство - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС 27 2
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЦП НСПД - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 22 2
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 99 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Artsofte - SafeTech - Nopaper Office 17 2
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 2
TechMedia - Habr - Хабр Карьера 17 2
WhatsApp Messenger 1081 1
Apple iOS 7809 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 524 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 268 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 67 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 51 1
Ланит - Lansoft - Goodt WFM-решение - ранее Rostalent 10 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 1
Махлин Дмитрий 95 95
Захаренко Юлия 16 6
Семенов Александр 145 3
Ефимов Михаил 12 3
Шаталова Ольга 12 3
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Хадина Марина 18 2
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Гавра Полина 1 1
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Леонова Надежда 1 1
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Горловская Татьяна 1 1
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Сагалов Михаил 1 1
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Додонова Лилия 1 1
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Богданов Андрей 41 1
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Дьяков Кирилл 4 1
Парфентьев Алексей 128 1
Федоров Александр 21 1
Кузнецов Станислав 127 1
Кузнецова Анна 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 101
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 4
Казахстан - Республика 5525 4
Европа 21767 4
Россия - СФО - Новосибирск 4290 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 3
Армения - Республика 2280 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 3
Узбекистан - Республика 1726 3
Украина 7608 3
Индия - Bharat 5432 3
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Канада 4881 3
Турция - Турецкая республика 2351 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3091 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Беларусь - Белоруссия 5638 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 3
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 355 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Грузия 1240 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 447 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 813 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 324 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 66
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 44
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 29
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 24
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 22
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 15
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 13
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 165 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 12
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 12
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 11
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 144 10
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 500 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 10
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 9
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 9
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 275 8
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 8
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 6
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 6
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Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
Crunchbase 74 1
Bloomberg 1286 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 3
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IDC - International Data Corporation 4910 1
INFOLine-Аналитика 53 1
TAdviser 100 5 1
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 2
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МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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