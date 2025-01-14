HeadHunter Group HRlink Инновации в управлении кадрами
HRlink — система, которая позволяет полностью перейти на цифровой документооборот с сотрудниками, формировать, подписывать и хранить электронные кадровые документы. Сервис автоматизирует рутинные операции кадрового делопроизводства и управления трудовыми отношениями, обеспечивает экономию на доставке и хранении документов, защиту от рисков потери документов.
"Как быстро и в срок автоматизировать кадровые процессы, чтобы заказчик остался доволен: интеграции, искусственный интеллект и единое окно входа для сотрудников" Данила Морогин, Исполнительный директор, HRlink, данные 2023 года
|14.01.2025
|
«Норбит» стал партнером разработчика сервиса кадрового ЭДО HRlink
«Норбит» вошел в партнерскую сеть компании HRlink, разработчика сервиса кадрового ЭДО. В планах – совместные проекты внедрения платформы для безбумажного кадрового делопроизводства (КДП) у крупных корпоративных заказчиков из государстве
|26.12.2024
|
Разработчик системы HRlink вырос в 1,5 раза до 950 млн рублей
По итогам 2024 г. выручка HRlink выросла в 1,5 раза в сравнении с прошлогодним показателем — до 950 млн руб. Высокие темпы роста бизнеса можно объяснить расширением сотрудничества с текущими клиентами, привлечением новы
|19.12.2024
|
«БФТ-Холдинг» внедрил платформу электронного кадрового документооборота в АлтГУ
«БФТ-Холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для государственного сектора и бизнеса, совместно с компанией HRlink реализовал проект внедрения платформы электронного кадрового документооборота (КЭДО) в ИТ-инфраструктуру Алтайского государственного университета. Решение позволило полностью перевести в
|05.12.2024
|
iFellow переходит на кадровый электронный документооборот с помощью HRlink
Компания iFellow, специализирующаяся на разработке собственных продуктов, тестировании и сопровождении программного обеспечения, автоматизирует кадровое делопроизводство с помощью сервиса HRlink. Ожидается, что в ближайшее время не менее 70% сотрудников iFellow перейдут на кадровый электронный документооборот (КЭДО). До внедрения новой системы кадровые документы в компании обраб
|03.12.2024
|
Сервис КЭДО HRlink стал доступен из мобильного приложения
У сервиса кадрового ЭДО HRlink появилось мобильное приложение с доступом к личному кабинету пользователя. Его можно скачать в Rustore, а вскоре оно будет доступно и в других магазинах приложений. Приложение HRlink<
|02.12.2024
|
«БФТ-Холдинг» совместно с командой Заказчика реализовал проект по переводу 2500 сотрудников ГК «Основа» на омниканальную систему КЭДО
«БФТ-Холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений, компания HRlink и внутренняя функционально-технологическая команда Заказчика завершили проект внедрени
|28.11.2024
|
HRlink добавил модуль интеграции с сервисом организации командировок Trivio
Сервис кадрового ЭДО HRlink запустил модуль интеграции с платформой для организации командировок Trivio. Теперь сотрудники, которые ездят в командировки, могут согласовать поездку и оформить все необходимые докумен
|15.11.2024
|
HRlink внедрил кадровый ЭДО в HR-процессы «Юниливер Русь»
мпании «Юниливер Русь». Внедрение платформы позволило повысить эффективность работы HR-департамента – доля подписанных документов в среднем теперь составляет 97%. Об этом CNews сообщили представители HRlink. HRlink — лидер на рынке кадрового ЭДО. Флагманское решение вендора — платформа, которая позволяет компаниям перейти на безбумажное кадровое делопроизводство и автоматизировать по
|31.10.2024
|
«Ростелеком Корпоративные системы» выбрали HRlink для автоматизации кадрового делопроизводства
Дочерняя компания «Ростелекома» «Ростелеком Корпоративные системы» автоматизировала кадровое делопроизводство с помощью сервиса HRlink. Компания имеет распределенную структуру и несколько офисов в разных городах России, поэтому решение вести HR-процессы в электронном виде было принято с первых дней работы «РТК Корпорати
|29.10.2024
|
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта перешел на систему электронного кадрового документооборота от HRlink
ора и бизнеса, реализовал проект внедрения платформы электронного кадрового документооборота (КЭДО) HRlink в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта (БФУ). С КЭДО университет
|07.10.2024
|
HRlink поможет в подготовке студентов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
Разработчик сервиса кадрового ЭДО HRlink подписал соглашение с Институтом промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ИПМЭиТ СПбПУ). Студенты ИПМЭиТ получат
|03.10.2024
|
HR Tech направление HeadHunter усиливается благодаря стратегической сделке с HRlink
HeadHunter увеличила долю в компании HRlink с 9,09% до 60%. По условиям сделки команда HRlink сохранит операционную самостоятельность и продолжит развивать платформу в рамках собственной стратегии. Поддержка лидера рынка и
|18.09.2024
|
HRlink подключил второй удостоверяющий центр
кадрового ЭДО в России нагрузка на инфраструктуру компаний-партнеров, предоставляющих услуги по выпуску электронных сертификатов для подписания документов, значительно увеличилась. Так, на платформе HRlink в 2024 г. при поддержке удостоверяющего центра выпущено уже более 1 млн УНЭП. Увеличение нагрузки неизбежно приводит к большим рискам сбоев в работе систем. Для того чтобы исключить прос
|16.09.2024
|
«Ростелеком контакт-центр» снизил затраты на КДП на 5,5 млн рублей за счет внедрения HRlink
Дочерняя компания «Ростелекома» – «Ростелеком контакт-центр» – перевела кадровое делопроизводство в электронный формат с помощью сервиса HRlink. За счет автоматизации HR-процессов колл-центр федеральной телеком-компании смог добиться экономии средств, а также обеспечил максимально комфортные условия для сотрудников и кадровых сп
|12.08.2024
|
«Нетология» перевела в электронный формат кадровое делопроизводство с помощью HRlink
Образовательная платформа «Нетология» перевела HR-процессы в электронный вид с помощью сервиса HRlink. Автоматизация кадрового делопроизводства позволила упорядочить работу с архивом, сэкономить время HR-команды и сотрудников, а также повысить лояльность команды к работодателю. Об этом C
|23.07.2024
|
«БТС СК МОСТ» перешла на кадровый ЭДО с помощью HRlink
Акционерное общество «Бамтоннельстрой СК МОСТ» отказалось от бумаги в кадровом делопроизводстве и выбрало в качестве платформы для документооборота в HR сервис HRlink. За счет перехода на кадровый ЭДО взаимодействие с сотрудниками, в том числе работающими вахтовым методом, стало еще более прозрачным и простым, а также в разы ускорился процесс оформлен
|20.06.2024
|
ГК «Кориб» перевела кадровое делопроизводство в электронный формат с помощью HRlink
Официальный дилер компании ПАО «КАМАЗ» категории 3S группа компаний «Кориб» отказалась от бумаги в кадровом делопроизводстве и перевела HR-процессы на платформу HRlink. Подключение к сервису позволило снизить временные и финансовые затраты, автоматизировать работу с документами и сделать ее более эффективной. Группа компаний «Кориб» специализируется на
|06.06.2024
|
Sokolov внедрил систему электронного кадрового документооборота от HRlink
Ювелирный холдинг Sokolov запустил проект по переходу на электронный кадровый документооборот (КЭДО) с помощью платформы от HRlink. Внедрение системы было реализовано за полгода. Об этом CNews сообщили представители Sokolov. К сервису HRlink подключились около семи тыс. сотрудников Sokolov, которые теперь мог
|03.06.2024
|
Парк развлечений «Замания» сменил платформу кадрового ЭДО на HRlink
Семейный парк развлечений «Замания» сменил поставщика кадрового электронного документооборота (ЭДО), выбрав в качестве нового сервиса платформу HRlink. Решение удовлетворило требования группы компаний к КЭДО, среди которых – функциональность сервиса, надежность работы с данными сотрудников, а также доступная и эффективная техподдержка.
|23.05.2024
|
«Московская Пивоваренная Компания» перешла на кадровый ЭДО с помощью HRlink
«Московская Пивоваренная Компания» (МПК) перешла на электронный документооборот с помощью сервиса HRlink. Отказ от бумаги в HR позволил значительно сократить время оформления приказов и заявлений, снизить затраты на бумагу и курьерскую доставку, а также в целом оптимизировать кадровые проце
|17.05.2024
|
Вендор технологических решений «DатаРу» перешел на сервис кадрового ЭДО HRlink
Российский вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» перевел кадровый электронный документооборот (ЭДО) на платформу HRlink. ИТ-компания, продемонстрировав интенсивный рост бизнеса за последние два года, в 2023 г. отказалась от бумаги в кадровом делопроизводстве, а спустя год перевела штат из 180 сотрудников
|08.05.2024
|
HRlink подключил в платформе кадрового ЭДО 4,5 тыс. сотрудников сети аптек «Максавит»
Федеральная сеть аптек «Максавит» отказалась от бумаги в кадровом делопроизводстве (КДП) и подключила сотрудников к платформе для кадрового ЭДО HRlink. Компания со штатом 4,5 тыс. человек в полном составе перешла на удаленное оформление HR-документов чуть больше чем за два месяца, что позволило существенно сократить затраты на бумагу и
|03.05.2024
|
HRlink повысил надежность работы сервиса кадрового ЭДО
Архитектуру платформы кадрового электронного документооборота (ЭДО) HRlink адаптировали к существенному росту количества пользователей. Кроме того, в 2024 г. HRlink занялась подключением второго удостоверяющего центра для электронных подписей. За 2023 г.
|22.04.2024
|
ИТ-компания SIPUNI перешла на кадровый ЭДО с помощью сервиса HRlink
Компания SIPUNI, специализирующаяся на корпоративной ИТ-телефонии для бизнеса, перевела на безбумажный документооборот HR-процессы с помощью платформы HRlink. Внедрение сервиса для кадрового ЭДО сделало процесс оформления документов более быстрым и простым, а также контролируемым. Об этом CNews сообщили представители HRlink. Команда се
|08.04.2024
|
«Домклик» перешел на безбумажный документооборот HRlink
Онлайн-сервис «Домклик» перевел кадровый документооборот в электронный формат с помощью программного решения от HRlink. Половина сотрудников перешла на кадровый ЭДО в первый же месяц проекта. Сейчас сервис используют более тыс. человек. Цифровой сервис «Домклик» предназначен для поиска, покупки, продажи,
|03.04.2024
|
Сервис кадрового ЭДО HRlink предоставит клиентам доступ к API-интерфейсу
Команда платформы для безбумажного документооборота в HR HRlink делает процесс интеграции своего сервиса проще и начнет предоставлять компаниям-пользо
|26.03.2024
|
Hopper IT в два раза ускорила подписание кадровых документов с помощью HRlink
Российская технологическая компания Hopper IT перевела кадровый документооборот в электронный формат с помощью платформы HRlink. За счет сервиса время подписания кадровых документов сократилось в два раза, а также полностью решен вопрос со своевременным оформлением заявлений и приказов в HR-направлении. Об этом C
|21.03.2024
|
Около 2500 сотрудников группы компаний ITMS перешли на кадровый ЭДО на базе системы HRlink
«БФТ-Холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для государственного сектора и бизнеса, и компания HRlink завершили проект внедрения платформы кадрового электронного документооборота в группе компаний ITMS. Участник отрасли табачных и никотинсодержащих продуктов перевел на цифровые документы
|19.03.2024
|
Сеть магазинов Familia перевела кадровое делопроизводство на платформу HRlink
Магазины Familia отказались от бумаги в кадровом делопроизводстве (КДП) и перешли на работу с сервисом HRlink. С помощью платформы КЭДО компания смогла сократить риски неподписания документов вовремя, уменьшила траты на почтовые отправления, а также остановила рост нагрузки на кадровый департаме
|12.03.2024
|
Платформа HRlink стала «хабом» для корпоративных сервисов
На платформе безбумажного кадрового документооборота HRlink появилась «витрина сервисов». Теперь клиенты HRlink могут разместить все приложения и программы, которые нужны сотруднику во время рабочего дня, в едином окне. Эти сервисы станут
|01.03.2024
|
Производитель сыров Natura перевел кадровое делопроизводство в электронный формат
Компания по производству и продаже сырных продуктов Natura внедрила платформу HRlink для перевода кадрового делопроизводства в электронный формат. За счет отказа от бумаги в HR производитель значительно упростил процесс отчетности по командировкам, а также снизил риски н
|16.02.2024
|
HRlink: рынок сервисов кадрового ЭДО вырастет в два раза к концу 2024 года
ку вступили последователи. Стремительно растет спрос на системы электронного документооборота для кадрового делопроизводства со стороны среднего и малого бизнеса. Об этом CNews сообщили представители HRlink. В 2024 г. увеличится интерес к таким сервисам и со стороны государственного сектора – это связано с проведением эксперимента по использованию КЭДО в госсекторе, который закончится 31 ма
|29.01.2024
|
Агентство ArrowMedia подключилось к платформе КЭДО от HRlink
Digital-агентство ArrowMedia перешло на безбумажных кадровый документооборот с помощью платформы HRlink. Около 300 сотрудников компании из офисов в Москве и Красноярске теперь могут подписывать документы онлайн. Компания в разы ускорила кадровое делопроизводство и сняла рутинную нагрузку с
|27.12.2023
|
Бренд Furla перешел на кадровый ЭДО на платформе HRlink
Производитель сумок и аксессуаров Furla перевел кадровый документооборот в электронный формат. Для этого был выбран сервис HRlink. С переводом кадровой документации в онлайн-формат Furla смогла обеспечить контроль за ее своевременным и корректным подписанием, что имеет большое значение для компаний с распределенной
|25.12.2023
|
Исследование HRlink: 71% HR-специалистов позитивно относится к ИИ
ть такие решения в течение года. При этом 71% HR-специалистов рады, что в будущем ИИ станет их помощником. Это показал опрос, проведенный разработчиком сервиса кадрового электронного документооборота HRlink в ноябре 2023 г. HRlink опросил более 100 HR-специалистов и руководителей HR-департаментов компаний из различных отраслей экономики. 70% опрошенных признались, что в их компаниях
|21.12.2023
|
Выручка компании HRlink выросла в два раза по итогам 2023 г.
В 2023 г. объем выручки компании-разработчика сервиса кадрового электронного документооборота (ЭДО) HRlink составил 850 млн руб. — в два раза больше, чем годом ранее. Количество пользователей п
|23.11.2023
|
Разработчик сервиса кадрового ЭДО HRlink настроил интеграцию с «Битрикс24»
Пользователи платформы кадрового ЭДО HRlink смогут оформлять и подписывать заявления и приказы, связанные с HR, прямо в онлайн-сервисе «Битрикс24». Интеграция HRlink с облачной экосистемой «Битрикс» повысит скорость оформле
|07.11.2023
|
Konsu стала партнером разработчика кадрового ЭДО HRlink
В партнерскую сеть разработчика сервиса кадрового электронного документооборота (ЭДО) HRlink вошла консалтинговая компания Konsu. В статусе партнера Konsu предложит своим клиентам платформу для удаленного оформления HR-документации. Команда поможет с подключением к платформе и н
|25.10.2023
|
В платформе HRlink реализованы новые цифровые инструменты для ведения кадрового электронного документооборота
Партнер «БФТ-холдинга» HRlink расширил функциональность платформы кадрового электронного документооборота. Теперь си
|25.10.2023
|
В платформе HRlink реализованы новые цифровые инструменты для ведения кадрового электронного документооборота
Партнер «БФТ-Холдинга» HRlink расширил функциональность платформы кадрового электронного документооборота. Теперь си
HeadHunter Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Махлин Дмитрий 95 95
|Захаренко Юлия 16 6
|Семенов Александр 145 3
|Ефимов Михаил 12 3
|Шаталова Ольга 12 3
|Морогин Данила 3 3
|Глазков Александр 137 2
|Кичко Дмитрий 64 2
|Гусев Михаил 23 2
|Захарян Артур 9 2
|Рензяев Константин 62 2
|Вагин Алексей 6 2
|Ломоносов Александр 23 2
|Андреев Владимир 97 2
|Хадина Марина 18 2
|Котовский Денис 3 1
|Ковальская Вера 1 1
|Гавра Полина 1 1
|Добриднюк Светлана 1 1
|Леонова Надежда 1 1
|Устинова Алена 1 1
|Горловская Татьяна 1 1
|Алимпиев Илья 1 1
|Сагалов Михаил 1 1
|Сайганов Сергей 3 1
|Додонова Лилия 1 1
|Нежельская Елена 1 1
|Овчинская Ольга 1 1
|Миронова Ксения 1 1
|Муллахметова Гузель 11 1
|Нагорнов Иван 7 1
|Холинов Андрей 18 1
|Ворсина Мария 2 1
|Богданов Андрей 41 1
|Украинцева Евгения 6 1
|Дьяков Кирилл 4 1
|Парфентьев Алексей 128 1
|Федоров Александр 21 1
|Кузнецов Станислав 127 1
|Кузнецова Анна 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.