HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами

«Норбит» стал партнером разработчика сервиса кадрового ЭДО HRlink «Норбит» вошел в партнерскую сеть компании HRlink, разработчика сервиса кадрового ЭДО. В планах – совместные проекты внедрения платформы для безбумажного кадрового делопроизводства (КДП) у крупных корпоративных заказчиков из государстве

Разработчик системы HRlink вырос в 1,5 раза до 950 млн рублей По итогам 2024 г. выручка HRlink выросла в 1,5 раза в сравнении с прошлогодним показателем — до 950 млн руб. Высокие темпы роста бизнеса можно объяснить расширением сотрудничества с текущими клиентами, привлечением новы

«БФТ-Холдинг» внедрил платформу электронного кадрового документооборота в АлтГУ «БФТ-Холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для государственного сектора и бизнеса, совместно с компанией HRlink реализовал проект внедрения платформы электронного кадрового документооборота (КЭДО) в ИТ-инфраструктуру Алтайского государственного университета. Решение позволило полностью перевести в

iFellow переходит на кадровый электронный документооборот с помощью HRlink Компания iFellow, специализирующаяся на разработке собственных продуктов, тестировании и сопровождении программного обеспечения, автоматизирует кадровое делопроизводство с помощью сервиса HRlink. Ожидается, что в ближайшее время не менее 70% сотрудников iFellow перейдут на кадровый электронный документооборот (КЭДО). До внедрения новой системы кадровые документы в компании обраб

Сервис КЭДО HRlink стал доступен из мобильного приложения У сервиса кадрового ЭДО HRlink появилось мобильное приложение с доступом к личному кабинету пользователя. Его можно скачать в Rustore, а вскоре оно будет доступно и в других магазинах приложений. Приложение HRlink<

«БФТ-Холдинг» совместно с командой Заказчика реализовал проект по переводу 2500 сотрудников ГК «Основа» на омниканальную систему КЭДО «БФТ-Холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений, компания HRlink и внутренняя функционально-технологическая команда Заказчика завершили проект внедрени

HRlink добавил модуль интеграции с сервисом организации командировок Trivio Сервис кадрового ЭДО HRlink запустил модуль интеграции с платформой для организации командировок Trivio. Теперь сотрудники, которые ездят в командировки, могут согласовать поездку и оформить все необходимые докумен

HRlink внедрил кадровый ЭДО в HR-процессы «Юниливер Русь» мпании «Юниливер Русь». Внедрение платформы позволило повысить эффективность работы HR-департамента – доля подписанных документов в среднем теперь составляет 97%. Об этом CNews сообщили представители HRlink. HRlink — лидер на рынке кадрового ЭДО. Флагманское решение вендора — платформа, которая позволяет компаниям перейти на безбумажное кадровое делопроизводство и автоматизировать по

«Ростелеком Корпоративные системы» выбрали HRlink для автоматизации кадрового делопроизводства Дочерняя компания «Ростелекома» «Ростелеком Корпоративные системы» автоматизировала кадровое делопроизводство с помощью сервиса HRlink. Компания имеет распределенную структуру и несколько офисов в разных городах России, поэтому решение вести HR-процессы в электронном виде было принято с первых дней работы «РТК Корпорати

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта перешел на систему электронного кадрового документооборота от HRlink ора и бизнеса, реализовал проект внедрения платформы электронного кадрового документооборота (КЭДО) HRlink в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта (БФУ). С КЭДО университет

HRlink поможет в подготовке студентов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Разработчик сервиса кадрового ЭДО HRlink подписал соглашение с Институтом промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ИПМЭиТ СПбПУ). Студенты ИПМЭиТ получат

HR Tech направление HeadHunter усиливается благодаря стратегической сделке с HRlink HeadHunter увеличила долю в компании HRlink с 9,09% до 60%. По условиям сделки команда HRlink сохранит операционную самостоятельность и продолжит развивать платформу в рамках собственной стратегии. Поддержка лидера рынка и

HRlink подключил второй удостоверяющий центр кадрового ЭДО в России нагрузка на инфраструктуру компаний-партнеров, предоставляющих услуги по выпуску электронных сертификатов для подписания документов, значительно увеличилась. Так, на платформе HRlink в 2024 г. при поддержке удостоверяющего центра выпущено уже более 1 млн УНЭП. Увеличение нагрузки неизбежно приводит к большим рискам сбоев в работе систем. Для того чтобы исключить прос

«Ростелеком контакт-центр» снизил затраты на КДП на 5,5 млн рублей за счет внедрения HRlink Дочерняя компания «Ростелекома» – «Ростелеком контакт-центр» – перевела кадровое делопроизводство в электронный формат с помощью сервиса HRlink. За счет автоматизации HR-процессов колл-центр федеральной телеком-компании смог добиться экономии средств, а также обеспечил максимально комфортные условия для сотрудников и кадровых сп

«Нетология» перевела в электронный формат кадровое делопроизводство с помощью HRlink Образовательная платформа «Нетология» перевела HR-процессы в электронный вид с помощью сервиса HRlink. Автоматизация кадрового делопроизводства позволила упорядочить работу с архивом, сэкономить время HR-команды и сотрудников, а также повысить лояльность команды к работодателю. Об этом C

«БТС СК МОСТ» перешла на кадровый ЭДО с помощью HRlink Акционерное общество «Бамтоннельстрой СК МОСТ» отказалось от бумаги в кадровом делопроизводстве и выбрало в качестве платформы для документооборота в HR сервис HRlink. За счет перехода на кадровый ЭДО взаимодействие с сотрудниками, в том числе работающими вахтовым методом, стало еще более прозрачным и простым, а также в разы ускорился процесс оформлен

ГК «Кориб» перевела кадровое делопроизводство в электронный формат с помощью HRlink Официальный дилер компании ПАО «КАМАЗ» категории 3S группа компаний «Кориб» отказалась от бумаги в кадровом делопроизводстве и перевела HR-процессы на платформу HRlink. Подключение к сервису позволило снизить временные и финансовые затраты, автоматизировать работу с документами и сделать ее более эффективной. Группа компаний «Кориб» специализируется на

Sokolov внедрил систему электронного кадрового документооборота от HRlink Ювелирный холдинг Sokolov запустил проект по переходу на электронный кадровый документооборот (КЭДО) с помощью платформы от HRlink. Внедрение системы было реализовано за полгода. Об этом CNews сообщили представители Sokolov. К сервису HRlink подключились около семи тыс. сотрудников Sokolov, которые теперь мог

Парк развлечений «Замания» сменил платформу кадрового ЭДО на HRlink Семейный парк развлечений «Замания» сменил поставщика кадрового электронного документооборота (ЭДО), выбрав в качестве нового сервиса платформу HRlink. Решение удовлетворило требования группы компаний к КЭДО, среди которых – функциональность сервиса, надежность работы с данными сотрудников, а также доступная и эффективная техподдержка.

«Московская Пивоваренная Компания» перешла на кадровый ЭДО с помощью HRlink «Московская Пивоваренная Компания» (МПК) перешла на электронный документооборот с помощью сервиса HRlink. Отказ от бумаги в HR позволил значительно сократить время оформления приказов и заявлений, снизить затраты на бумагу и курьерскую доставку, а также в целом оптимизировать кадровые проце

Вендор технологических решений «DатаРу» перешел на сервис кадрового ЭДО HRlink Российский вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» перевел кадровый электронный документооборот (ЭДО) на платформу HRlink. ИТ-компания, продемонстрировав интенсивный рост бизнеса за последние два года, в 2023 г. отказалась от бумаги в кадровом делопроизводстве, а спустя год перевела штат из 180 сотрудников

HRlink подключил в платформе кадрового ЭДО 4,5 тыс. сотрудников сети аптек «Максавит» Федеральная сеть аптек «Максавит» отказалась от бумаги в кадровом делопроизводстве (КДП) и подключила сотрудников к платформе для кадрового ЭДО HRlink. Компания со штатом 4,5 тыс. человек в полном составе перешла на удаленное оформление HR-документов чуть больше чем за два месяца, что позволило существенно сократить затраты на бумагу и

HRlink повысил надежность работы сервиса кадрового ЭДО Архитектуру платформы кадрового электронного документооборота (ЭДО) HRlink адаптировали к существенному росту количества пользователей. Кроме того, в 2024 г. HRlink занялась подключением второго удостоверяющего центра для электронных подписей. За 2023 г.

ИТ-компания SIPUNI перешла на кадровый ЭДО с помощью сервиса HRlink Компания SIPUNI, специализирующаяся на корпоративной ИТ-телефонии для бизнеса, перевела на безбумажный документооборот HR-процессы с помощью платформы HRlink. Внедрение сервиса для кадрового ЭДО сделало процесс оформления документов более быстрым и простым, а также контролируемым. Об этом CNews сообщили представители HRlink. Команда се

«Домклик» перешел на безбумажный документооборот HRlink Онлайн-сервис «Домклик» перевел кадровый документооборот в электронный формат с помощью программного решения от HRlink. Половина сотрудников перешла на кадровый ЭДО в первый же месяц проекта. Сейчас сервис используют более тыс. человек. Цифровой сервис «Домклик» предназначен для поиска, покупки, продажи,

Сервис кадрового ЭДО HRlink предоставит клиентам доступ к API-интерфейсу Команда платформы для безбумажного документооборота в HR HRlink делает процесс интеграции своего сервиса проще и начнет предоставлять компаниям-пользо

Hopper IT в два раза ускорила подписание кадровых документов с помощью HRlink Российская технологическая компания Hopper IT перевела кадровый документооборот в электронный формат с помощью платформы HRlink. За счет сервиса время подписания кадровых документов сократилось в два раза, а также полностью решен вопрос со своевременным оформлением заявлений и приказов в HR-направлении. Об этом C

Около 2500 сотрудников группы компаний ITMS перешли на кадровый ЭДО на базе системы HRlink «БФТ-Холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для государственного сектора и бизнеса, и компания HRlink завершили проект внедрения платформы кадрового электронного документооборота в группе компаний ITMS. Участник отрасли табачных и никотинсодержащих продуктов перевел на цифровые документы

Сеть магазинов Familia перевела кадровое делопроизводство на платформу HRlink Магазины Familia отказались от бумаги в кадровом делопроизводстве (КДП) и перешли на работу с сервисом HRlink. С помощью платформы КЭДО компания смогла сократить риски неподписания документов вовремя, уменьшила траты на почтовые отправления, а также остановила рост нагрузки на кадровый департаме

Платформа HRlink стала «хабом» для корпоративных сервисов На платформе безбумажного кадрового документооборота HRlink появилась «витрина сервисов». Теперь клиенты HRlink могут разместить все приложения и программы, которые нужны сотруднику во время рабочего дня, в едином окне. Эти сервисы станут

Производитель сыров Natura перевел кадровое делопроизводство в электронный формат Компания по производству и продаже сырных продуктов Natura внедрила платформу HRlink для перевода кадрового делопроизводства в электронный формат. За счет отказа от бумаги в HR производитель значительно упростил процесс отчетности по командировкам, а также снизил риски н

HRlink: рынок сервисов кадрового ЭДО вырастет в два раза к концу 2024 года ку вступили последователи. Стремительно растет спрос на системы электронного документооборота для кадрового делопроизводства со стороны среднего и малого бизнеса. Об этом CNews сообщили представители HRlink. В 2024 г. увеличится интерес к таким сервисам и со стороны государственного сектора – это связано с проведением эксперимента по использованию КЭДО в госсекторе, который закончится 31 ма

Агентство ArrowMedia подключилось к платформе КЭДО от HRlink Digital-агентство ArrowMedia перешло на безбумажных кадровый документооборот с помощью платформы HRlink. Около 300 сотрудников компании из офисов в Москве и Красноярске теперь могут подписывать документы онлайн. Компания в разы ускорила кадровое делопроизводство и сняла рутинную нагрузку с

Бренд Furla перешел на кадровый ЭДО на платформе HRlink Производитель сумок и аксессуаров Furla перевел кадровый документооборот в электронный формат. Для этого был выбран сервис HRlink. С переводом кадровой документации в онлайн-формат Furla смогла обеспечить контроль за ее своевременным и корректным подписанием, что имеет большое значение для компаний с распределенной

Исследование HRlink: 71% HR-специалистов позитивно относится к ИИ ть такие решения в течение года. При этом 71% HR-специалистов рады, что в будущем ИИ станет их помощником. Это показал опрос, проведенный разработчиком сервиса кадрового электронного документооборота HRlink в ноябре 2023 г. HRlink опросил более 100 HR-специалистов и руководителей HR-департаментов компаний из различных отраслей экономики. 70% опрошенных признались, что в их компаниях

Выручка компании HRlink выросла в два раза по итогам 2023 г. В 2023 г. объем выручки компании-разработчика сервиса кадрового электронного документооборота (ЭДО) HRlink составил 850 млн руб. — в два раза больше, чем годом ранее. Количество пользователей п

Разработчик сервиса кадрового ЭДО HRlink настроил интеграцию с «Битрикс24» Пользователи платформы кадрового ЭДО HRlink смогут оформлять и подписывать заявления и приказы, связанные с HR, прямо в онлайн-сервисе «Битрикс24». Интеграция HRlink с облачной экосистемой «Битрикс» повысит скорость оформле

Konsu стала партнером разработчика кадрового ЭДО HRlink В партнерскую сеть разработчика сервиса кадрового электронного документооборота (ЭДО) HRlink вошла консалтинговая компания Konsu. В статусе партнера Konsu предложит своим клиентам платформу для удаленного оформления HR-документации. Команда поможет с подключением к платформе и н

В платформе HRlink реализованы новые цифровые инструменты для ведения кадрового электронного документооборота Партнер «БФТ-холдинга» HRlink расширил функциональность платформы кадрового электронного документооборота. Теперь си