Start Link оптимизировал процесс подбора сотрудников в Московской пивоваренной компании

«Московская Пивоваренная Компания» (МПК) в несколько раз сократила временные и трудозатраты в процессе найма новых сотрудников с помощью модуля для удаленного приема на работу Start Link (входит в экосистему кадрового ЭДО HRlink). Автоматизация найма ускорила оформление кандидатов, а также позволила высвободить время HR-специалистов на решение более сложных задач. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

«Московская Пивоваренная Компания» расположена в городе Мытищи Московской области. В штате компании — более 1,3 тыс. сотрудников, которые занимаются не только производством, но и реализацией широкого ассортимента пива и безалкогольных напитков по всей стране.

В 2023 г. компания внедрила кадровый ЭДО HRlink, а спустя полгода было принято решение расширять проект и продолжить цифровизацию кадровых процессов. Процесс подбора персонала и его оформления в пивоваренной компании происходил, как правило, на бумаге, а взаимодействием с соискателями занимались два специалиста отдела по подбору персонала. В компании возникла необходимость в оптимизации и перераспределении нагрузки на рекрутеров с сохранением численности HR-отдела.

Для решения этой задачи HRlink предложил МПК протестировать Start Link – модуль платформы кадрового ЭДО HRlink для удаленного найма. Start Link позволяет перевести в цифровое пространство все процессы и документы, связанные с оформлением сотрудников на работу. С его помощью трудоустройство одного кандидата занимает не более одного дня.

Дополнительным фактором в пользу Start Link стало ужесточение законодательства в области хранения персональных данных. Компания была заинтересована в надежной площадке, где сбор и хранение информации происходит в соответствии со стандартами безопасности, предусмотренными законом.

Пилотный этап внедрения Start Link в МПК стартовал летом 2024 г. Во время тестового периода кадровые специалисты загрузили анкету для приема кандидатов, а также была произведена интеграция модуля с системой 1С:ЗУП, куда данные о каждом новом сотруднике стали загружаться автоматически. Переход с тестового режима на полноценное использование продукта произошел через месяц и не потребовал помощи технических специалистов – модуль отличает интуитивно понятный интерфейс и простота в использовании.

За полгода через Start Link было оформлено более 220 кандидатов, а процесс найма в МПК стал полностью автоматизированным. Кроме того, еще одним важным результатом внедрения модуля стало снижение нагрузки на рекрутеров: если раньше оформление нового сотрудника в день выхода на работу занимало около 40 минут, сейчас это решается нажатием одной кнопки.

«Огромный плюс использования Start Link – это возможность более гибко планировать свою работу. Мы можем заранее подготовиться к выходу нового сотрудника, что особенно важно при массовом найме. С помощью модуля мы начинаем коммуникацию с кандидатом заблаговременно и можем сразу проверить полноту пакета документов, что требуется для устройства к нам», — сказала менеджер по персоналу «Московской пивоваренной компании» Екатерина Кисловская.

«Модуль Start Link ускоряет процесс найма как для кадрового специалиста, так и для кандидата. При этом Start Link обеспечивает безопасность данных о сотрудниках – все документы хранятся в электронном архиве, согласно 152-ФЗ. Вместе платформа HRlink и модуль Start Link полностью исключают риски потери или ошибок при заполнении документов, что формирует образ компании как надежного и современного работодателя», — сказал партнер и директор по развитию HRlink Дмитрий Махлин.