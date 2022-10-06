Индексная книга CNews*
Россия ЦФО Московская область Мытищинский муниципальный район Мытищи
Публикаций - 121, упоминаний - 132
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Воронецкий Эдуард 46 8
|Тамодин Николай 46 4
|Давыдов Александр 42 4
|Костыгин Дмитрий 23 3
|Побежимов Сергей 9 3
|Щербаков Андрей 7 2
|Рубцов Сергей 28 2
|Попов Алексей 329 2
|Жилков Евгений 6 2
|Старовойтов Денис 5 2
|Савицкий Олег 6 2
|Семилетов Дмитрий 5 2
|Дронов Дмитрий 26 2
|Мочар Василий 19 2
|Важнов Алексей 7 1
|Войнов Андрей 8 1
|Зорин Сергей 7 1
|Дьячков Виктор 30 1
|Шуняев Сергей 21 1
|Овчинников Борис 128 1
|Лобушкин Георгий 12 1
|Ивакин Роман 56 1
|Сафронов Роман 36 1
|Данилов Алексей 5 1
|Чуйко Дмитрий 3 1
|Антонов Андрей 17 1
|Дегтерева Мария 25 1
|Криевс Ритварс 15 1
|Юсупов Ренат 113 1
|Ваньков Вадим 14 1
|Серова Елена 317 1
|Бондаренко Алла 4 1
|Парфентьев Алексей 46 1
|Сулейманов Руслан 5 1
|Жараспаев Кайрат 6 1
|Рабовский Семен 30 1
|Кравченко Константин 75 1
|Ставропольцев Сергей 9 1
|Пантелеев Антон 25 1
|Спицына Наталия 16 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1204144, в очереди разбора - 914426.
Создано именных указателей - 97026.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1204144, в очереди разбора - 914426.
Создано именных указателей - 97026.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.