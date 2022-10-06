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Россия ЦФО Московская область Мытищинский муниципальный район Мытищи

Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи


06.10.2022 Количество умных гаджетов в квартирах москвичей увеличилось до 10 1
15.09.2022 Запись во все государственные ветклиники Подмосковья доступна на регпортале госуслуг 1
12.08.2022 «Мегафон» увеличил среднюю скорость мобильного интернета на 30% для жителей крупнейших городов Подмосковья 1
11.08.2022 В Подмосковье открылась онлайн-запись в ветклиники 1
01.11.2021 Yota доставит SIM-карты «Самокатом» в Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Ленинградской и Московской областях 1
27.09.2021 Whoosh запустил шеринг электровелосипедов 1
21.06.2021 ЦППК начала запуск билетных автоматов новой модификации 1
28.05.2021 «Яндекс.путешествия» запустили продажи билетов на электрички ЦППК 1
21.05.2021 Школьники познакомились с цифровым производством на открытом «Уроке цифры» от «1С» 1
13.04.2021 Абоненты «Мегафона» в подмосковном городе установили рекорд потребления 4G-трафика 1
26.11.2020 «Сберспасибо» начислит бонусы за заказы в «Кухне на районе» 1
18.06.2019 «Сёрчинформ» прогнозирует рост числа ИБ-инцидентов в российской медицине 1
14.05.2019 Вышли на свободу экс-руководители «Воентелекома», посаженные за хищение у Минобороны 700 миллионов 2
18.03.2019 «Майтэк» внедрила DirectumRX в ГК «Ключевые системы и компоненты» 1
29.11.2018 «Ситимобил» вышел в регионы 1
24.08.2018 «Связной» и «Евросеть» начали обмен старых MacBook на новые. Как это работает 1
04.07.2018 EOS for SharePoint пробует себя в пивоварении 2
30.05.2018 «Мегафон» оптимизировал инфраструктуру в Москве и Подмосковье 1
18.04.2018 Оператору Минобороны не вернут 240 миллионов, украденные его бывшим руководством 1
26.03.2018 Топ-менеджер оператора Минобороны получил новый тюремный срок за хищения 1
27.11.2017 «Акадо Телеком» подключила видеонаблюдение в самых загруженных почтовых отделениях Подмосковья. 1
30.09.2016 МФЦ для бизнеса повысят деловую активность в Подмосковье 1
28.07.2016 Tele2 расширяется в Подмосковье 1
22.06.2016 «Мегафон» увеличил количество базовых станций в новых районах Москвы 1
26.05.2016 МФЦ для бизнеса повысят деловую активность в Подмосковье 1
28.03.2016 «Ростелеком» победил «Мегафон» в борьбе за доступ к московским новостройкам 1
15.03.2016 Определены лучшие программисты 16-го международного турнира ICL 1
29.02.2016 «Сев. Р. Девелопмент» перешла на EOS for SharePoint 1
09.12.2015 «Билайн» увеличил на 15% количество базовых станций 4G в Московском регионе 1
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства 1
26.10.2015 «Акадо Телеком» инвестирует более 10 млн руб. в объекты загородной недвижимости 1
19.10.2015 Розничная сеть Tele2 готова к запуску в Москве 1
02.10.2015 Tele2 завершает подготовку к запуску сети в Москве и Московской области 1
16.09.2015 Tele2 тестирует мобильную сеть в Москве 1
11.09.2015 Tele2 объявила дату запуска сети в Москве 1
27.08.2015 Tele2 использует каналы связи «Ростелекома» для строительства сети в Москве 1
04.08.2015 МТС и Tele2 поспорили, кто быстрее строит инфраструктуру 1
24.07.2015 «Орион Экспресс» завершил формирование собственной сети дистрибуции 1
20.07.2015 МТС расширила и ускорила сети LTE-1800 в московском регионе 1
17.06.2015 «Билайн» расширил покрытие 4G в Московской области 1

Публикаций - 121, упоминаний - 132

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 12
Центел - Центральный телеграф 404 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 9
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 550 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 7
K-Systems - К-Системс 127 7
Юниксофт 18 6
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1283 6
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 504 6
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 6
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 5
Rover - RoverComputers 397 5
Yandex - Яндекс 5015 5
Воентелеком 140 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 4
HP Inc. 5313 4
6072 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 4
Ниеншанц 90 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 3
Microsoft Corporation 22497 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 3
Ростелеком - Связьинвест 1698 3
Apple Inc 10683 3
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 508 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 2
Foxconn Technology Group - Hon Hai Precision Industry - Hongfujin Precision Electronics 372 2
Oracle Corporation 6035 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 2
Xerox 1091 2
Cisco Systems 4720 2
Dream Industries 8 2
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 780 2
Информсвязь 47 2
Sony 6145 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 2
Samsung Electronics 9333 2
Google LLC 10352 2
Альтоника ПК 13 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 285 12
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 138 6
Евросеть 1393 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 4
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 14 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 180 3
Почта России ПАО 1853 3
Связной ГК 1190 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 2
Московская Пивоваренная Компания 11 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 2
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 2
РЖД Москва - Ярославский вокзал 5 2
РЖД МЖД - Московская железная дорога 38 2
Мострансавто 65 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 48 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 2
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 20 1
ДамПродам - DamProdam 4 1
Мортон 25 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 82 1
РЖД Москва - Казанский вокзал 18 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 97 1
Европлан - Europlan 27 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 186 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 123 1
Метрополис ТРК 38 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 17 1
MoneyGram 30 1
АиФ АРИА 2 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 1
Минобороны РФ ГВКГ ФГБУ - Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко Министерства обороны РФ 4 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 33 1
Сбер - Самокат - сервис экспресс-доставки 44 1
Диагностический центр Алтайского края КГБУЗ 2 1
Ситимобил - Служба такси 136 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 3
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 49 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 2
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации 23 2
Таможня - Таможенная служба 421 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 25 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 10 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 8 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 199 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 110 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия 47 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области 75 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 151 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 1
Правительство Москвы 1640 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий 21 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 1
Парк Зарядье 20 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 15
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 14
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 5469 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 9
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 4
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 728 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 348 3
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1890 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 1108 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 1590 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 2
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 735 2
QWERTY-клавиатура - ЙЦУКЕН-клавиатура 1546 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 5208 2
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 1125 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 681 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 915 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - Технологический суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 132 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 5871 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 1831 2
Google Android 11959 5
Apple iOS 6422 5
Ланит - Treolan Irbis 85 4
ЭОС Дело СЭД 4365 4
Microsoft Windows 2000 2856 3
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS 112 3
Apple iPad 3663 3
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 389 2
Яндекс.Карты и Транспорт 354 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 768 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1546 2
МегаФон 4G+/LTE-сеть 33 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 2
Правительство Московской области - Стрелка - Единая транспортная карта Московской области 294 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 2
1С:Документооборот - 1С:ДО 159 1
Google Maps - Карты Google 678 1
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 25 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 1
1С:Бухгалтерия 647 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 1
Яндекс Agnitum Outpost 38 1
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 166 1
Apple Certified - Apple Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 30 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 188 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 48 1
Visa Electron 63 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 1
Rover - RoverBook 131 1
Apple MacBook Pro 490 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 278 1
Yota SIM-карты 17 1
MasterCard Maestro 142 1
МегаФон - GSMЛайт 46 1
IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial 53 1
1С:Управление Холдингом 98 1
Мегафон V - серия планшетов 5 1
Воронецкий Эдуард 46 8
Тамодин Николай 46 4
Давыдов Александр 42 4
Костыгин Дмитрий 23 3
Побежимов Сергей 9 3
Щербаков Андрей 7 2
Рубцов Сергей 28 2
Попов Алексей 329 2
Жилков Евгений 6 2
Старовойтов Денис 5 2
Савицкий Олег 6 2
Семилетов Дмитрий 5 2
Дронов Дмитрий 26 2
Мочар Василий 19 2
Важнов Алексей 7 1
Войнов Андрей 8 1
Зорин Сергей 7 1
Дьячков Виктор 30 1
Шуняев Сергей 21 1
Овчинников Борис 128 1
Лобушкин Георгий 12 1
Ивакин Роман 56 1
Сафронов Роман 36 1
Данилов Алексей 5 1
Чуйко Дмитрий 3 1
Антонов Андрей 17 1
Дегтерева Мария 25 1
Криевс Ритварс 15 1
Юсупов Ренат 113 1
Ваньков Вадим 14 1
Серова Елена 317 1
Бондаренко Алла 4 1
Парфентьев Алексей 46 1
Сулейманов Руслан 5 1
Жараспаев Кайрат 6 1
Рабовский Семен 30 1
Кравченко Константин 75 1
Ставропольцев Сергей 9 1
Пантелеев Антон 25 1
Спицына Наталия 16 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 101
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 75
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 264 45
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 127 44
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 138 41
Россия - РФ - Российская федерация 108428 40
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район- Люберцы 98 38
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 313 29
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 68 26
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 45 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 91 18
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 51 16
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 75 16
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 98 14
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 69 13
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 104 12
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 92 12
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Россия - СЗФО - Калининградская область 950 10
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 75 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 9
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 897 8
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 64 8
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Россия - ЦФО - Московская область - Лобня 28 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 7
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 63 7
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 235 7
Россия - ПФО - Казань 2085 7
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 6
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 40 6
Россия - СФО - Новосибирск 3269 6
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 118 6
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 47 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 5
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 76 5
Россия - ЦФО - Московская область - Дзержинский 22 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 2
Шатура - множественное значение 8 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 2
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 1
Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 47 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 1
Экономический эффект 694 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 16 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 372 1
POI - points of interest 125 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 241 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 1
Trade-in 90 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
Известия ИД 307 1
CNews RND - R&D.CNews 2112 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 3
IDC - International Data Corporation 4671 2
Gartner - Гартнер 3301 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
S&P - Standard and Poor’s 470 1
ITResearch 110 1
SmartMarketing 73 1
Moody's Investors Service 135 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 90 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 89 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 89 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 48 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ 10 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 10 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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