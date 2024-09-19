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Россия ЦФО Московская область Мытищинский муниципальный район Мытищи

Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи

Василий Перов "Чаепитие в Мытищах" (1862 г.) За чайным столом в сени деревьев сидит толстый распаренный зноем и чаем иеромонах. К нему с протянутой рукой подходит безногий слепой инвалид в ветхой, залатанной одежде, рядом – босой мальчик-поводырь в лохмотьях, с шапкой в руке. О судьбе старика рассказывают награды на его шинели, в числе которых солдатский Георгиевский крест. Он – герой недавно закончившейся Крымской войны. Отрекшемуся от мирской суеты священнослужителю нет дела до калеки – он неспешно вкушает чай из блюдечка, в стоящем рядом саквояже виднеется припасенная бутылка. По его указанию служанка отталкивает инвалида. Довершают картину фигуры монашеских служек на втором плане: один - попивает чай, другой сладостно потягивается. Василий Перов "Чаепитие в Мытищах" (1862 г.) За чайным столом в сени деревьев сидит толстый распаренный зноем и чаем иеромонах. К нему с протянутой рукой подходит безногий слепой инвалид в ветхой, залатанной одежде, рядом – босой мальчик-поводырь в лохмотьях, с шапкой в руке. О судьбе старика рассказывают награды на его шинели, в числе которых солдатский Георгиевский крест. Он – герой недавно закончившейся Крымской войны. Отрекшемуся от мирской суеты священнослужителю нет дела до калеки – он неспешно вкушает чай из блюдечка, в стоящем рядом саквояже виднеется припасенная бутылка. По его указанию служанка отталкивает инвалида. Довершают картину фигуры монашеских служек на втором плане: один - попивает чай, другой сладостно потягивается.
Владислав Скок "Мытищи. Вокзальная площадь" (1977) Владислав Скок "Мытищи. Вокзальная площадь" (1977)
Виктор Чулович "Зимний день в Мытищах" (1980) Виктор Чулович "Зимний день в Мытищах" (1980)
Виктор Чулович "Мытищи" (1968) Виктор Чулович "Мытищи" (1968)
Василий Перов "Чаепитие в Мытищах" (1862 г.) За чайным столом в сени деревьев сидит толстый распаренный зноем и чаем иеромонах. К нему с протянутой рукой подходит безногий слепой инвалид в ветхой, залатанной одежде, рядом – босой мальчик-поводырь в лохмотьях, с шапкой в руке. О судьбе старика рассказывают награды на его шинели, в числе которых солдатский Георгиевский крест. Он – герой недавно закончившейся Крымской войны. Отрекшемуся от мирской суеты священнослужителю нет дела до калеки – он неспешно вкушает чай из блюдечка, в стоящем рядом саквояже виднеется припасенная бутылка. По его указанию служанка отталкивает инвалида. Довершают картину фигуры монашеских служек на втором плане: один - попивает чай, другой сладостно потягивается.

СОБЫТИЯ


19.09.2024 В подмосковных Мытищах ускорился мобильный интернет

же инженеры «МегаФона» запустили базовые станции во множестве деревень и поселков городского округа Мытищи: Фелисово, Михалево, Румянцево, Протасово, Грибки, Большая Черная, Ларево и других. В

21.04.2023 «Мегафон» модернизировал сеть в Мытищах

«Мегафон» завершил проект по улучшению качества связи в Мытищах, обеспечив высокоскоростным интернетом ЖК «Новое Медведково». В результате модернизации скорость передачи данных LTE увеличилась в несколько раз. Проект реализован в микрорайоне крупног
05.11.2008 Мытищи будут работать на пиратском ПО еще 2,5 года

Совет по информатизации городского поселения Мытищи рассмотрел подпрограмму «Информатизация администрации» на предмет снижения затрат по о
13.10.2008 Администрация Мытищинского района приобретет ИТ-оборудование и ПО

6 на поставку лицензированного программного обеспечения и оборудования. Так, для нужд Администрации Мытищинского муниципального района победители торгов должны будут поставить: лицензионное ПО

20.02.2007 АСВТ вводит в эксплуатацию новый участок сети WiMAX

полосного радиодоступа, построенной на базе технологии pre-WiMAX. Он расположен вблизи пос. Болтино Мытищинского района Московской области. Это уже второй участок сети WiMAX, введенный в эксплу
10.02.2004 Магистраль "Москва-Мытищи": интеллектуальные технологии в действии

14 февраля открывается движение фирменного электропоезда «Спутник» по скоростной магистрали Москва–Мытищи. Управление работой и мониторинг основного оборудования на всех 9 станциях скоростной

10.02.2004 Магистраль "Москва-Мытищи": интеллектуальные технологии в действии

14 февраля открывается движение фирменного электропоезда «Спутник» по скоростной магистрали Москва–Мытищи. Управление работой и мониторинг основного оборудования на всех 9 станциях скоростной

03.10.2003 "Центральный телеграф" открыл филиал в Мытищах

ОАО "Центральный телеграф" сегодня, 3 октября, открыл свой филиал в Мытищах. Как сообщила пресс-служба компании, для предоставления услуг телефонной связи жителям города, в Мытищах установлена АТС AXE-10 производства Ericsson на 5 тыс. номеров. Построена
27.05.2002 НТЦ "ИРМ" внедрит свою СЭД в администрации Мытищинского района

Администрация Мытищинского района Московской области заключила договор с НТЦ "ИРМ" на внедрение системы автоматизации делопроизводства DIS:class - Электронная канцелярия "Золушка", клиент-серверная версия 4.
21.11.2000 East Telecom подключит Мытищи к интернету по сетям кабельного телевидения

East Telecom и Мытищинское региональное телевидение начали подключение клиентов Мытищинского регионального телевидения к интернету по сетям кабельного телевидения. Технология передачи данных по сетям кабельного телевидения позволяет предоставить клиенту услуги принципиальн

Публикаций - 229, упоминаний - 254

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Александров Артур 6 2
Махлин Дмитрий 123 2
Гутман Виктор 17 2
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Мочар Василий 19 2
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