Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЦФО Московская область Мытищинский муниципальный район Мытищи
СОБЫТИЯ
|19.09.2024
|
В подмосковных Мытищах ускорился мобильный интернет
же инженеры «МегаФона» запустили базовые станции во множестве деревень и поселков городского округа Мытищи: Фелисово, Михалево, Румянцево, Протасово, Грибки, Большая Черная, Ларево и других. В
|21.04.2023
|
«Мегафон» модернизировал сеть в Мытищах
«Мегафон» завершил проект по улучшению качества связи в Мытищах, обеспечив высокоскоростным интернетом ЖК «Новое Медведково». В результате модернизации скорость передачи данных LTE увеличилась в несколько раз. Проект реализован в микрорайоне крупног
|05.11.2008
|
Мытищи будут работать на пиратском ПО еще 2,5 года
Совет по информатизации городского поселения Мытищи рассмотрел подпрограмму «Информатизация администрации» на предмет снижения затрат по о
|13.10.2008
|
Администрация Мытищинского района приобретет ИТ-оборудование и ПО
6 на поставку лицензированного программного обеспечения и оборудования. Так, для нужд Администрации Мытищинского муниципального района победители торгов должны будут поставить: лицензионное ПО
|20.02.2007
|
АСВТ вводит в эксплуатацию новый участок сети WiMAX
полосного радиодоступа, построенной на базе технологии pre-WiMAX. Он расположен вблизи пос. Болтино Мытищинского района Московской области. Это уже второй участок сети WiMAX, введенный в эксплу
|10.02.2004
|
Магистраль "Москва-Мытищи": интеллектуальные технологии в действии
14 февраля открывается движение фирменного электропоезда «Спутник» по скоростной магистрали Москва–Мытищи. Управление работой и мониторинг основного оборудования на всех 9 станциях скоростной
|10.02.2004
|
Магистраль "Москва-Мытищи": интеллектуальные технологии в действии
14 февраля открывается движение фирменного электропоезда «Спутник» по скоростной магистрали Москва–Мытищи. Управление работой и мониторинг основного оборудования на всех 9 станциях скоростной
|03.10.2003
|
"Центральный телеграф" открыл филиал в Мытищах
ОАО "Центральный телеграф" сегодня, 3 октября, открыл свой филиал в Мытищах. Как сообщила пресс-служба компании, для предоставления услуг телефонной связи жителям города, в Мытищах установлена АТС AXE-10 производства Ericsson на 5 тыс. номеров. Построена
|27.05.2002
|
НТЦ "ИРМ" внедрит свою СЭД в администрации Мытищинского района
Администрация Мытищинского района Московской области заключила договор с НТЦ "ИРМ" на внедрение системы автоматизации делопроизводства DIS:class - Электронная канцелярия "Золушка", клиент-серверная версия 4.
|21.11.2000
|
East Telecom подключит Мытищи к интернету по сетям кабельного телевидения
East Telecom и Мытищинское региональное телевидение начали подключение клиентов Мытищинского регионального телевидения к интернету по сетям кабельного телевидения. Технология передачи данных по сетям кабельного телевидения позволяет предоставить клиенту услуги принципиальн
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Воронецкий Эдуард 47 8
|Куртяник Надежда 441 5
|Тамодин Николай 49 5
|Поляков Дмитрий 56 4
|Побежимов Сергей 9 4
|Дронов Дмитрий 27 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Давыдов Александр 54 4
|Костыгин Дмитрий 24 3
|Абрамов Андрей 41 3
|Щербаков Андрей 9 3
|Торопин Василий 4 3
|Найденов Георгий 3 3
|Шпак Василий 279 2
|Широков Александр 25 2
|Попов Алексей 339 2
|Семилетов Дмитрий 7 2
|Орлов Дмитрий 24 2
|Савицкий Олег 11 2
|Рубцов Сергей 33 2
|Плясенко Павел 20 2
|Старовойтов Денис 5 2
|Жилков Евгений 6 2
|Александров Артур 6 2
|Махлин Дмитрий 123 2
|Гутман Виктор 17 2
|Акулинин Игорь 20 2
|Мочар Василий 19 2
|Головин Андрей 15 2
|Воеводенко Нина 6 2
|Вроблевский Роман 7 2
|Пека Павел 5 2
|Куртеев Валентин 5 2
|Епишина Елена 3 2
|Трифонов Михаил 3 2
|Пуговкин Олег 3 2
|Невзоров Михаил 5 2
|Румакин Игорь 5 2
|Чех Сергей 2 2
|Полуденный Александр 2 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.