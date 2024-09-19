Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи

Василий Перов "Чаепитие в Мытищах" (1862 г.) За чайным столом в сени деревьев сидит толстый распаренный зноем и чаем иеромонах. К нему с протянутой рукой подходит безногий слепой инвалид в ветхой, залатанной одежде, рядом – босой мальчик-поводырь в лохмотьях, с шапкой в руке. О судьбе старика рассказывают награды на его шинели, в числе которых солдатский Георгиевский крест. Он – герой недавно закончившейся Крымской войны. Отрекшемуся от мирской суеты священнослужителю нет дела до калеки – он неспешно вкушает чай из блюдечка, в стоящем рядом саквояже виднеется припасенная бутылка. По его указанию служанка отталкивает инвалида. Довершают картину фигуры монашеских служек на втором плане: один - попивает чай, другой сладостно потягивается.