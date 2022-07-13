Разделы

Россия ЦФО Московская область Рузский район Руза

Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Руза

СОБЫТИЯ


13.07.2022 Центр управления МЧС России закупает «железо» на сотни миллионов

Оборудование для Центра МЧС Как выяснил CNews, Рузский центр обеспечения пунктов управления Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) готов п
20.12.2012 Администрация Рузского района Московской области расширяет сферу применения СЭД «Дело»

Руководство администрации Рузского муниципального района Московской области приняло решение о расширении сферы применен
09.11.2006 РГСУ закупает системы видеонаблюдения

вания – 6 млн руб. Согласно лоту №9 поставка оборудования необходима по адресу: Московская область, Рузский р-н, п/х Бабаево, пансионат «Руза». Лимит финансирования – 3 млн руб. По лоту №10 тре
24.07.2006 Экологи не "слезают" с LG в России

LG) инспекторы Росприроднадзора совместно с экологической милицией и представителями администрации Рузского района установили, что у компании отсутствует разрешение на строительство и положите
26.10.2005 Завод LG в России сровняют с землей?

ру в отношении компании Bovis Land Lease, которая является подрядчиком LG по строительству завода в Рузском районе Московской области. Недовольство контролирующего органа вызвали ряд нарушений


Публикаций - 59, упоминаний - 75

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

LG Electronics 3675 19
МегаФон 9896 11
Samsung Electronics 10625 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14230 6
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 5
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 483 5
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 566 4
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 199 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3113 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 3
LG Electronics Russia - ЛГ Электроникс Рус 28 3
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 349 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 2
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 56 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 525 2
Vestel 38 2
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 234 2
Apple Inc 12628 2
Jabil - Джейбил 29 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 2
Юниксофт - Uniquesoft 22 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 1
Tiscali 57 1
K-Systems - К-Системс 138 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 163 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 192 1
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 134 1
МегаФон - Мобиком 225 1
Flex - Flextronics 89 1
Элтел Нетворкс 57 1
Ниеншанц Телеком 7 1
БАСКО - Бийско-Алтайская сотовая компания 5 1
1С - Bidzaar - Бидзаар 10 1
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 81 1
Ситроникс - Телекомлогистик 1 1
РТК Пейдж - Телетинг 3 1
Absen - Абсен 5 1
RedSys - РедСис 74 1
Kuppersberg - Купперсберг - Monsher - MG - Эм-Джи Русланд 15 4
Ворсино Индустриальный парк 9 3
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 84 3
ПСБ менеджмент 2 2
Schaub Lorenz - Шмит Компани 4 2
ПСБ - Промсвязьбанк 902 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 468 2
Promsvyaz Capital B.V. 10 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 288 2
Прэктис капитал 2 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 2
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 41 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 69 1
Dyson 130 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 124 1
Мострансавто 67 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 124 1
Beko - Beko Electronics 75 1
Петровский парк 4 1
USTA Hotels - Отель Екатеринбург-Центральный 1 1
Платина КБ 30 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1461 1
Ardo - Ардо 36 1
ЦВТ им. М.А.Лиходея - Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов имени М.А. Лиходея 1 1
Тонар 8 1
Чайковский ЦСГ - Центр социальной геронтологии 1 1
Sotheby's - Сотбис 26 1
Рузский региональный оператор 1 1
Ситроникс - Городское освещение Руза 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 1
ПромСвязьКапитал 84 1
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 17 1
Fintailor Investments Limited 4 1
Peters International 4 1
Subaru - Субару Мотор 52 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 292 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 47 1
Корстон - Korston Hotels - Korston Group - Орлёнок Гостиничный комплекс 29 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 140 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 5
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 83 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5232 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 3
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 238 3
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 2
Совет Министров Республики Беларусь - МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 11 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 127 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12845 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3529 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3118 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5230 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 444 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 336 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 303 1
Парк Зарядье 42 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 163 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4893 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 70 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2730 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 123 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4008 14
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7371 12
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 755 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21989 10
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1106 9
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73241 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9316 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6694 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8786 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12340 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4351 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5672 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23176 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5389 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25702 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25547 3
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1092 3
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6558 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4689 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17110 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4058 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57372 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1488 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 344 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14893 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1203 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3073 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7697 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1394 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3288 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops - Конфорка - Cooking zone 173 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2054 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13339 2
BMW X - серия кроссоверов 26 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
Honda TRX 2 2
Bombardier Challenger 3 2
GM Cadillac Escalade 8 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 267 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5831 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 1
SpamDot 11 1
Crutop 11 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 15 1
ЭР-Телеком Холдинг - Загородный интернет 3 1
МегаФон ЕЦУС - Единый центр управления сетью - Центр управления и мониторинга сети 16 1
Spamit 14 1
Rx-Partners Affilate Programm 4 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 131 1
Альфа-Банк - Alfa Pay 6 1
Ланит - Treolan Irbis 139 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
М.Видео-Эльдорадо - Novex 31 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5183 1
ЭОС Дело СЭД 217 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 52 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 187 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 148 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 289 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 204 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 1
ФИР - Федресурс - Федеральный информационные ресурс - ЕФРСФДЮЛ - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности 30 1
Шашкин Дмитрий 11 3
Иманов Гусейн 12 3
Погудалов Алексей 13 2
Самойленко Иван 3 2
Ананьев Дмитрий 82 2
Афанасьев Александр 39 2
Мамакин Владимир 8 2
Иодко Алексей 9 2
Иванов Дмитрий 100 2
Жупанов Андрей 8 2
Волошкина Татьяна 8 2
Шаталов Владимир 13 2
Козеренко Евгений 9 2
Горький Максим 19 2
Ананьев Алексей 110 2
Артамонов Анатолий 15 2
Кистень Алексей 1 1
Рубацкий Александр 1 1
Марков Константин 27 1
Клишин Виталий 16 1
Бондаренко Павел 3 1
Пармон Игорь 1 1
Сергеенко Евгений 1 1
Макколо Николай 1 1
Воронецкий Эдуард 46 1
Акулинин Игорь 20 1
Громов Борис 14 1
Михина Наталья 7 1
Гизатулин Ринат 1 1
Куртяник Надежда 370 1
Чамковский Виктор 1 1
Кацыв Петр 6 1
Мацко Марина 1 1
Корнилов Залин 1 1
Волкова Светлана 4 1
Корчунова Светлана 1 1
Roosevelt Franklin Delano - Рузвельт Франклин Делано 4 1
Логинов Геннадий 1 1
Ahn Denis - Ан Денис 2 1
Прахов Михаил 37 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8114 53
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45713 35
Россия - РФ - Российская федерация 156864 30
Южная Корея - Республика 6858 18
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 206 17
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 119 13
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 89 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18214 11
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 114 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 10
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 218 10
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 82 10
Россия - ЦФО - Московская область - Можайск 40 9
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 142 9
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 154 9
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 133 9
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 90 8
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Сельское поселение Дороховское - Дорохово 12 8
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 99 7
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 249 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 157 7
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 89 7
Россия - ЦФО - Московская область - Волоколамск 54 7
Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 55 7
Россия - ЦФО - Московская область - Домодедовский район - Домодедово 47 6
Украина 7793 6
Россия - ЦФО - Калужская область 1026 6
Германия - Федеративная Республика 12936 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53458 5
Европа 24637 5
Турция - Турецкая республика 2486 5
Россия - ЦФО - Московская область - Егорьевск 41 5
Россия - ЦФО - Калужская область - Боровский район - Боровск 29 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2654 4
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 170 4
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 110 4
Казахстан - Республика 5792 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14486 4
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 553 4
Россия - ЦФО - Московская область - Истринский район - Истра 60 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55034 12
Россия - ЦФО - Московская область - Шатура 31 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25999 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4334 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20389 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10534 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6108 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51294 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31930 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17409 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 4
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1812 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6671 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8376 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 3
Аренда 2584 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10745 3
Дача - Дачный сезон - Дачники 1020 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5317 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5397 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5309 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15123 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 666 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6968 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2950 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3187 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1234 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5975 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11764 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
CNews TV 747 1
Апрель - телеканал - телерадиокомпания 1 1
Вечерний Минск 1 1
БДГ - Белорусская деловая газета 3 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
Белгазета 2 1
Ведомости 1234 1
РИА Новости 984 1
SamMobile 56 1
The Washington Post 342 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 195 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
YSU - Yerevan State University - Ереванский государственный университет 5 1
ИРРИ - Институт русского реалистического искусства 5 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 51 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406189, в очереди разбора - 733541.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

