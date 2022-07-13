Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Руза

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|13.07.2022
Центр управления МЧС России закупает «железо» на сотни миллионов
Оборудование для Центра МЧС Как выяснил CNews, Рузский центр обеспечения пунктов управления Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) готов п
|20.12.2012
Администрация Рузского района Московской области расширяет сферу применения СЭД «Дело»
Руководство администрации Рузского муниципального района Московской области приняло решение о расширении сферы применен
|09.11.2006
РГСУ закупает системы видеонаблюдения
вания – 6 млн руб. Согласно лоту №9 поставка оборудования необходима по адресу: Московская область, Рузский р-н, п/х Бабаево, пансионат «Руза». Лимит финансирования – 3 млн руб. По лоту №10 тре
|24.07.2006
Экологи не "слезают" с LG в России
LG) инспекторы Росприроднадзора совместно с экологической милицией и представителями администрации Рузского района установили, что у компании отсутствует разрешение на строительство и положите
|26.10.2005
Завод LG в России сровняют с землей?
ру в отношении компании Bovis Land Lease, которая является подрядчиком LG по строительству завода в Рузском районе Московской области. Недовольство контролирующего органа вызвали ряд нарушений
