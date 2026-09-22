Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201570
ИКТ 15638
Организации 11853
Ведомства 1512
Ассоциации 1126
Технологии 3597
Системы 27074
Персоны 88003
География 3133
Статьи 1588
Пресса 1338
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2856
Мероприятия 894

Россия ЦФО Калужская область Боровский район Боровск

Россия - ЦФО - Калужская область - Боровский район - Боровск

СОБЫТИЯ


22.09.2026 «Цифровой атлас» Сеченовского университета: больше двух тысяч медицинских снимков и профориентация для будущих врачей 1
12.02.2025 МТС окутала гигабитной сетью Соликамск и Добрянку 1
24.12.2024 Сеченовский Университет первым среди медвузов разработал метод применения искусственного интеллекта для обучения будущих врачей 1
07.11.2024 Более 10 тыс. семей Соликамска получили доступ к «гигабиту» МТС 1
02.07.2024 МТС включила сеть LTE еще в 17 малых населенных пунктах Калужской области 2
24.06.2024 То остановят, то снова запустят. Брошенный российский завод Samsung заработал после двух лет простоя 1
07.07.2023 Свято-Пафнутьев Боровский монастырь подключили к LTE от «Мегафона» 1
18.01.2023 МТС запустила для автопутешественников бесплатные цифровые аудиогиды 1
01.07.2022 Произведенную в России технику Samsung продадут россиянам через «серый» импорт 1
03.06.2022 В России внезапно ожил завод Samsung, но его продукцию россиянам не продадут 1
22.03.2022 В России остановлено производство телевизоров Samsung 1
13.04.2021 Завод Samsung в Калужской области стал партнером Музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского 2
29.07.2019 Завод Samsung оказал поддержку Обнинскому атомному марафону 2
01.02.2017 МТС объявила итоги развитии сети 4G в Калужской области в 2016 году 1
09.06.2016 Назначен новый гендиректор завода Samsung Electronics в Калужской области 1
31.03.2016 Tele2 обеспечила связью 99% населения Москвы 1
23.03.2016 Услуги МФЦ доступны для 98,6% жителей Калужской области 1
14.01.2016 Успехи локализации на калужском заводе Samsung 1
03.07.2015 Руководство Калужской области признало ЕИРЦ эффективным проектом 1
13.05.2014 ТТК завершил строительство сети ШПД в Соликамске 1
19.09.2012 Бывший топ-менеджер «Лаборатории Касперского» стал генеральным директором Ward Howell 1
27.05.2011 «Яндекс» обновил карту Москвы и Московской области 1
24.07.2009 Samsung начала сборку LED-ТВ в России. Сборка бытовой техники отложена 2
05.09.2008 Россия: Samsung открыл завод ЖК-телевизоров 1
23.11.2007 Николай Фёдоров: столетие первой книги 1
05.09.2007 Samsung: строительство завода в России стартовало 1
13.06.2007 Samsung и LG будут соревноваться с российскими заводами 1
10.06.2003 "Би Лайн" продолжает развиваться 1
02.06.2003 Поклонники ПО с открытым кодом соберутся на Linux Fest 1
27.11.2002 ОАО "Электросвязь" Калужской области подвело итоги за 9 месяцев 2002 года 1

Публикаций - 30, упоминаний - 34

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11126 13
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 60 6
Samsung Electronics - Samsung Semiconductor 46 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16033 5
LG Electronics 3745 4
Apple Inc 13261 2
Jabil - Джейбил 32 2
Генкей 4 1
Dong Jin Korus - Донг Чжин Корус 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3372 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5708 1
МегаФон 10905 1
Yandex - Яндекс 9339 1
HP Inc. 5907 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1500 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2153 1
Hitachi - Хитачи 1503 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9547 1
Philips 2100 1
Sony 6754 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2693 1
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 104 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Haier Group 232 1
Электросвязь 268 1
VVP Group - ВВП Групп - VVP Tech - ВВП Технологии 41 1
JVC Kenwood 422 1
K-Systems - К-Системс 140 1
Flex - Flextronics 89 1
Ворсино Индустриальный парк 10 5
МТС - Центр социальных и благотворительных программ 14 1
Тульское музейное объединение - ТОКМ - Тульский областной краеведческий музей - Тульский кремль - Тульский государственный музей оружия 11 1
Таганский пассаж ТЦ 1 1
ГИМ - Государственный исторический музей 20 1
Руслитье 1 1
Музей Фаберже 7 1
Пробетон 1 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2988 1
Hyundai Motor Company 439 1
Volvo Cars 263 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 300 1
Яндекс.Лавка 321 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 1
Полипластик 23 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 84 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 1
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 42 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 98 1
Ward Howell 15 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 79 1
Крокус Сити Молл 16 1
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 34 2
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 29 1
ОЭЗ Калининград - Особая экономическая зона 8 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 91 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5463 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4973 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3456 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1609 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1305 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1064 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
Музеон - парк искусств 21 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 53 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 48 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7573 12
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 793 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26736 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27067 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18226 4
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 408 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26235 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29846 3
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6632 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12988 3
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1171 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23107 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26507 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10288 3
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1504 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2969 2
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 454 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10319 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6515 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54578 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9841 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1211 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3448 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2292 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6307 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13127 2
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1199 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4534 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9663 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16587 2
MDF - Medium-Density Fibreboard - МДФ - Древесноволокнистая плита средней плотности 19 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3298 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7947 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1316 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4022 1
Application store - магазин приложений 1481 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1253 1
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 326 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13576 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10012 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6363 2
РКК Энергия - Мир - орбитальная станция 21 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 96 1
Siemens EWSD - Siemens Elektronisches Wahlsystem Digital - Siemens Electronic Digital Switching System 30 1
Linux OS 11631 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1381 1
Apple iPhone 6 4860 1
Samsung The Frame - Телевизор 29 1
Ланит - Treolan Irbis 148 1
Samsung QE - Серия телевизоров 8 1
Samsung SmartThings 62 1
М.Видео-Эльдорадо - Novex 34 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Музыка - МТС Музыка - MTS Music 127 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 89 1
Samsung AddWash - серия стиральных машин 11 1
Samsung WF - серия стиральных машин 3 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Артамонов Анатолий 16 4
Циолковский Константин 47 2
Кайгородова Оксана 111 2
Luxemburg Rosa - Люксембург Роза 8 1
Юркова Ольга 18 1
Короб Анна 3 1
Сибирцева Ирина 3 1
Сибирцев Глеб 2 1
Хахинова Александра 7 1
Мамушкин Алексей 1 1
Достоевский Федор 14 1
Хачатуров Георгий 3 1
Иманов Гусейн 13 1
Арчакова Дарья 2 1
Демура Татьяна 2 1
Чайкина Елизавета 1 1
Путин Владимир 3466 1
Кузнецов Станислав 163 1
Козырев Алексей 328 1
Дмитриев Алексей 86 1
Беглов Александр 37 1
Савин Александр 15 1
Попов Алексей 339 1
Павленко Антон 24 1
Разумовский Дмитрий 125 1
Гагарин Юрий 98 1
Воробьев Сергей 23 1
Королев Сергей 47 1
Покровский Иван 138 1
Мишин Глеб 70 1
Марьясов Игорь 35 1
Толстой Лев 71 1
Херсонцев Алексей 93 1
Коваль Валерий 38 1
Воронецкий Эдуард 47 1
Провинцев Павел 8 1
Федоров Николай 11 1
Буякин Евгений 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 167857 21
Россия - ЦФО - Калужская область 1087 21
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 587 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8657 10
Казахстан - Республика 6092 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47951 9
Южная Корея - Республика 7093 9
Беларусь - Белоруссия 6339 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14846 7
Россия - ЦФО - Калужская область - Боровский район - Балабаново 13 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19317 6
Украина 7947 6
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 233 6
Россия - ЦФО - Калужская область - Малоярославецкий район - Малоярославец 26 5
Европа 25017 4
Армения - Республика 2465 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19709 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1429 4
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Руза 62 4
Россия - ЦФО - Калужская область - Белоусово 5 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55013 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1378 3
Узбекистан - Республика 2032 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1827 3
Монголия 385 3
Украина - Киев 1155 3
Россия - УФО - Пермский край - Соликамск 59 3
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 91 3
Россия - ЦФО - Калужская область - Перемышль 3 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3156 2
Грузия 1336 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1120 2
Таджикистан - Республика 958 2
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 317 2
Молдавия - Республика Молдова 741 2
Туркмения - Туркменистан 458 2
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 145 2
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 68 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 77 1
Москва - ЗАО - Рублёвское шоссе - Рублёво-Успенское шоссе А106 - Рублёвка - Звенигородский тракт - Царская дорога или дорога царей богоизбранных 51 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6248 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18325 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4031 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34161 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9171 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21933 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27562 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58270 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53936 4
Импортозамещение - параллельный импорт 635 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4602 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10498 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10963 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6791 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7660 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6855 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11452 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3218 2
Философия - Philosophy 535 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3995 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7086 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1096 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2155 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11743 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6141 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2581 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 705 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1510 1
Шелковый Путь 22 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 581 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1654 1
Металлы - Золото - Gold 1260 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1832 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1162 1
Интернет-кафе 310 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 305 1
Миграция населения - Миграционные службы 451 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 638 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 721 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1581 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2472 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11587 1
SamMobile 57 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1741 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 286 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 501 1
Samsung IT Школа 11 1
Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского 2 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 661 3
День молодёжи - 27 июня 1108 2
Обнинский атомный марафон 2 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1292 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473801, в очереди разбора - 724491.
Создано именных указателей - 201570.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор линейки планшетов Acer Iconia: от компактного решения до флагмана

Ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Обзор автоматической кофемашины Jindodo JDD-5750: универсальный формат для дома

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще