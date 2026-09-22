Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЦФО Калужская область Боровский район Боровск
СОБЫТИЯ
Публикаций - 30, упоминаний - 34
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Артамонов Анатолий 16 4
|Циолковский Константин 47 2
|Кайгородова Оксана 111 2
|Luxemburg Rosa - Люксембург Роза 8 1
|Юркова Ольга 18 1
|Короб Анна 3 1
|Сибирцева Ирина 3 1
|Сибирцев Глеб 2 1
|Хахинова Александра 7 1
|Мамушкин Алексей 1 1
|Достоевский Федор 14 1
|Хачатуров Георгий 3 1
|Иманов Гусейн 13 1
|Арчакова Дарья 2 1
|Демура Татьяна 2 1
|Чайкина Елизавета 1 1
|Путин Владимир 3466 1
|Кузнецов Станислав 163 1
|Козырев Алексей 328 1
|Дмитриев Алексей 86 1
|Беглов Александр 37 1
|Савин Александр 15 1
|Попов Алексей 339 1
|Павленко Антон 24 1
|Разумовский Дмитрий 125 1
|Гагарин Юрий 98 1
|Воробьев Сергей 23 1
|Королев Сергей 47 1
|Покровский Иван 138 1
|Мишин Глеб 70 1
|Марьясов Игорь 35 1
|Толстой Лев 71 1
|Херсонцев Алексей 93 1
|Коваль Валерий 38 1
|Воронецкий Эдуард 47 1
|Провинцев Павел 8 1
|Федоров Николай 11 1
|Буякин Евгений 6 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2472 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11587 1
|SamMobile 57 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473801, в очереди разбора - 724491.
Создано именных указателей - 201570.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473801, в очереди разбора - 724491.
Создано именных указателей - 201570.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.