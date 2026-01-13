Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЦФО Московская область Наро-Фоминск
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Прахов Михаил 37 3
|Поляков Дмитрий 51 3
|Акулинин Игорь 20 2
|Куртяник Надежда 386 2
|Югай Виктор 58 2
|Шойгу Сергей 91 2
|Кимак Александр 2 2
|Якушев Владимир 20 2
|Блинов Дмитрий 45 2
|Машин Дмитрий 21 2
|Варев Александр 16 1
|Пономарев Александр 7 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Марков Константин 27 1
|Потапкин Никита 14 1
|Бродский Никита 10 1
|Мещеряков Сергей 7 1
|Кузин Сергей 13 1
|Осотов Алексей 5 1
|Рытвинский Игорь 1 1
|Мнев Василий 1 1
|Юркова Ольга 17 1
|Федункив Марина 1 1
|Савенкова Лариса 1 1
|Козаченко Игорь 2 1
|Фокеева Мария 1 1
|Догузов Олег 2 1
|Рагулин Евгений 1 1
|Карягина Ольга 1 1
|Короб Анна 3 1
|Щапов Роман 7 1
|Байгильдин Дамир 34 1
|Макагонов Михаил 1 1
|Колохов Александр 1 1
|Хачатуров Георгий 3 1
|Орликов Вячеслав 1 1
|Руппа Артем 1 1
|Королева Мария 1 1
|Стасюк Дмитрий 1 1
|Трушин Валерий 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11420 5
|Коммерсантъ - Издательский дом 2176 2
|Ведомости 1263 1
|РИА Новости 992 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 1
|VK - Mail.ru Hi-tech 47 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412167, в очереди разбора - 730107.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.