Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188642
ИКТ 14600
Организации 11307
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26533
Персоны 81628
География 2997
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

Россия ЦФО Московская область Наро-Фоминск

Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск

СОБЫТИЯ


13.01.2026 Wildberries купила три компании в рамках плана по строительству ЦОД 1
12.11.2025 Wildberries строит ЦОД ценой в миллиард 1
06.10.2025 В «Детском мире» робомашины теперь помогают игрушкам доехать до маленьких покупателей 1
24.09.2025 «МегаФон» ускорил интернет в сотне деревень и сел Подмосковья 2
20.06.2025 МТС инвестирует в развитие телеком- и ИТ-инфраструктуры Подмосковья 7 млрд рублей 1
20.05.2025 Крупнейшие игроки и новые правила: что ждет рынок дата-центров России в 2025 году 1
28.03.2025 «МегаФон» разогнал интернет на юге Подмосковья 1
29.01.2025 В самом маленьком городе Подмосковья ускорили мобильный интернет 1
23.01.2025 RED Security: в декабре 2024 г. объем DDoS-атак на сферу услуг и здравоохранение вырос в два раза 1
16.01.2025 МТС подключила в 2024 году к скоростному домашнему интернету 120 тыс. домохозяйств в Москве и области 1
04.10.2024 «МТС Red»: DDoS-атаки на ИТ и транспорт уходят в отры 1
11.09.2024 Российский бизнес по-крупному разочаровался в облаках. Корпорации не хотят платить за чужую ИТ-инфраструктуру и строят свою 1
10.09.2024 Заключить договор на вывоз твердых отходов теперь можно онлайн в Подмосковье 1
23.08.2024 В дальнем Подмосковье разогнался мобильный интернет 1
14.08.2024 «Связной» возродился. На останках легендарного ритейлера строят новую сеть. Открыты первые магазины 1
24.07.2024 «МТС Red» отразила 15,9 тысяч DDoS-атак в первом полугодии 2024 1
16.07.2024 МТС увеличила темпы строительства фиксированной сети в Московском регионе на треть 1
18.03.2024 Таинственно исчезло «железо» для добычи криптовалюты, изъятое полицейскими у российских майнеров 2
11.03.2024 «МегаФон» втрое разогнал интернет в двух десятках деревень и сел Подмосковья 1
28.02.2024 «Россети Московский регион» расширили сеть зарядной инфраструктуры для электротранспорта в Подмосковье 1
31.01.2024 Аналитики узнали, какие московские локации больше всего привлекают воронежцев 1
25.01.2024 «МегаФон» ускорил интернет для миллиона жителей Подмосковья 1
22.01.2024 МТС подключила в 2023 г. к домашнему интернету 111 тыс. домохозяйств в Московском регионе 1
05.12.2023 Компания «Арнест упаковочные решения» разработала дашборды на основе российской BI-платформы Insight 1
07.09.2023 «Мегафон» помог запустить колл-центр для сети ресторанов в 100 городах России 1
18.07.2023 Россияне выпустили дешевый лазерный принтер с супернизкой стоимостью печати 1
06.07.2023 «Арнест упаковочные решения» автоматизирует прибытие автотранспорта на склад с ant Time Slot Management 1
18.01.2023 МТС запустила для автопутешественников бесплатные цифровые аудиогиды 1
15.09.2022 Запись во все государственные ветклиники Подмосковья доступна на регпортале госуслуг 1
10.08.2021 «Билайн» увеличил количество готовых к 5G базовых станций в Москве и Московской области 1
10.08.2021 «Билайн» увеличил количество готовых к 5G базовых станций в Москве и Московской области 1
13.04.2021 Завод Samsung в Калужской области стал партнером Музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского 2
23.10.2020 Из Минцифры ушел знаменитый куратор медиа и интернета 1
04.03.2020 Российские города отрейтинговали по IQ 1
04.03.2020 Минстрой России представил первый индекс IQ городов 1
29.07.2019 Завод Samsung оказал поддержку Обнинскому атомному марафону 1
23.04.2019 «Эр-телеком холдинг» установил 2,5 тысячи камер на социальных объектах в Подмосковье 1
24.12.2018 90% школ Подмосковья используют электронные учебники в образовательной деятельности 1
30.10.2018 Компания «Эльдорадо» обновила бренд, рекламную стратегию и формат магазинов 1
30.05.2018 «Мегафон» оптимизировал инфраструктуру в Москве и Подмосковье 1

Публикаций - 90, упоминаний - 97

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9967 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14362 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9216 10
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 566 8
Ростелеком 10360 5
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 349 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1540 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 3
LogistiX - Логистикс-Тех 74 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 2
Samsung Electronics 10648 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3134 2
Yandex - Яндекс 8521 2
Восход ФГБУ НИИ 686 2
Apple Inc 12666 2
Ростелеком - Булат НИЦ 40 1
АСВТ 95 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 1
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 56 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 525 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1139 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 163 1
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 134 1
МегаФон - Мобиком 225 1
Best Way 53 1
1С:ВДГБ - ВДГБ:ИТС 57 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 827 1
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 81 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 41 1
Elemy - Элеми - Уралэнерготел 14 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 175 1
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 81 1
Rosweb - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 84 1
Булат Групп - Булат НПК 1 1
Rosweb - Росвеб Телеком Холдинговая компания - Радионет 25 1
Ubiquam 45 1
SAP SE 5445 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3311 1
Xiaomi 1985 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 357 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1043 3
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 124 2
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 2
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation 11 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8247 2
Связной ГК 1384 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2716 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 429 2
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 98 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 95 2
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 70 1
Мострансавто 67 1
АиФ АРИА 2 1
Энергия - санаторий 1 1
Петровский парк 4 1
Мособлэнерго - Московская областная энергосетевая компания 7 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 658 1
101Hotels.com 456 1
МТС - Центр социальных и благотворительных программ 12 1
Тульское музейное объединение - ТОКМ - Тульский областной краеведческий музей - Тульский кремль - Тульский государственный музей оружия 9 1
Булат ТД - Булат Торговый дом 1 1
ГИМ - Государственный исторический музей 20 1
Мобил Элемент ГК 1 1
Рузский региональный оператор 1 1
ПСБ - Связь.ON - Связь.ОН 23 1
Почта России ПАО 2253 1
Газпром ПАО 1422 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 527 1
Северсталь ПАО - Severstal 566 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1125 1
Евросеть 1417 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 140 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 442 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 81 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 172 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 141 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 141 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12930 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3115 4
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 242 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3468 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 349 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2940 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2738 2
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 26 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 70 2
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 22 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Тихоокеанский флот 23 1
Администрация города Реутов 2 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3131 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 138 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 791 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5267 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2181 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 702 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 441 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 735 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 335 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 606 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 244 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
Парк Зарядье 43 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 188 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 596 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 10
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 41 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 74 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73516 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57450 23
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22003 17
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17140 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9382 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25555 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 10
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6711 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 9
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 8
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2646 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 6
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4062 5
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2211 5
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1280 5
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1099 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17839 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3079 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6168 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12024 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23042 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 3
Видеокамера - Camcorder 2328 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3309 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 5
Microsoft Windows 2000 8663 5
LogistiX LEAD WMS 55 2
ВымпелКом - Билайн Аналитика 46 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 2
Правительство Московской области - Портал государственных и муниципальных Московской области - Электронное Подмосковье 14 2
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 179 2
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 110 2
FreePik 1460 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5874 2
Apple iPhone 6 4861 2
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 64 2
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 54 1
МегаФон ЕЦУС - Единый центр управления сетью - Центр управления и мониторинга сети 16 1
Microsoft Windows 11 723 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 79 1
Samsung AddWash - серия стиральных машин 11 1
Huawei Q - серия коммутаторов 1 1
ГАЗ ГАЗель 44 1
МегаФон - GSMЛайт 50 1
АСВТ - РусАлтай 8 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1543 1
РКК Энергия - Мир - орбитальная станция 20 1
VK People Hub - VK People Hub Social Box - VK People Hub Talent 15 1
РКК Энергия - Восход - советская космическая программа 8 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 91 1
ЭОС Архивное дело ИС 4 1
МегаФон Хаб 5 1
ant Technologies - ant Time Slot Management - Управление временными интервалами ПРР 12 1
Ланит - Lansoft - Goodt Insight BI-платформа 12 1
Apple iPhone 15 163 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1153 1
Linux OS 10953 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
Microsoft Windows 10 1881 1
Apple macOS 2261 1
Microsoft Windows 16375 1
Google Cloud Platform - GCP 346 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2896 1
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 119 1
Прахов Михаил 37 3
Поляков Дмитрий 51 3
Акулинин Игорь 20 2
Куртяник Надежда 386 2
Югай Виктор 58 2
Шойгу Сергей 91 2
Кимак Александр 2 2
Якушев Владимир 20 2
Блинов Дмитрий 45 2
Машин Дмитрий 21 2
Варев Александр 16 1
Пономарев Александр 7 1
Валяева Елизавета 72 1
Марков Константин 27 1
Потапкин Никита 14 1
Бродский Никита 10 1
Мещеряков Сергей 7 1
Кузин Сергей 13 1
Осотов Алексей 5 1
Рытвинский Игорь 1 1
Мнев Василий 1 1
Юркова Ольга 17 1
Федункив Марина 1 1
Савенкова Лариса 1 1
Козаченко Игорь 2 1
Фокеева Мария 1 1
Догузов Олег 2 1
Рагулин Евгений 1 1
Карягина Ольга 1 1
Короб Анна 3 1
Щапов Роман 7 1
Байгильдин Дамир 34 1
Макагонов Михаил 1 1
Колохов Александр 1 1
Хачатуров Георгий 3 1
Орликов Вячеслав 1 1
Руппа Артем 1 1
Королева Мария 1 1
Стасюк Дмитрий 1 1
Трушин Валерий 1 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8167 75
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45903 68
Россия - РФ - Российская федерация 157589 35
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 206 21
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 142 21
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 89 19
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 119 18
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 221 18
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 154 17
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 82 16
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 134 16
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 250 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 158 15
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 114 14
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Руза 59 13
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 90 13
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 170 12
Россия - ЦФО - Московская область - Егорьевск 41 12
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 380 12
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 99 11
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 439 11
Россия - ЦФО - Московская область - Домодедовский район - Домодедово 47 10
Россия - ЦФО - Московская область - Можайск 40 10
Россия - ЦФО - Московская область - Волоколамск 54 10
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 145 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18683 8
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 110 8
Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 55 7
Россия - ЦФО - Московская область - Истринский район - Истра 61 7
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 311 7
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 83 7
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 556 7
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 105 7
Россия - ЦФО - Московская область - Ивантеевка 33 7
Россия - ЦФО - Московская область - Клинский район - Клин 55 6
Россия - ЦФО - Калужская область 1028 6
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 111 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3288 5
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 683 5
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 907 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 17
Россия - ЦФО - Московская область - Шатура 32 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51313 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6130 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 5
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5409 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15189 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2970 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4257 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5292 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 3
Золотое кольцо России 56 2
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 416 2
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 101 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8373 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 2
Энергетика - Energy - Energetically 5528 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1819 2
Философия - Philosophy 502 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3712 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11420 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2176 2
Ведомости 1263 1
РИА Новости 992 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 1
VK - Mail.ru Hi-tech 47 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
НМГ - Медиалогия 35 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1648 3
Samsung IT Школа 11 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского 1 1
Ростелеком - РТ УПЦ - Центр Компетенций по профессиональным стандартам Ростелекома - Корпоративный Университет Ростелекома - Учебно-производственный центр Ростелекома 6 1
МГУ ИСАА - Институт стран Азии и Африки 9 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 152 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 443 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Обнинский атомный марафон 2 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412167, в очереди разбора - 730107.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще