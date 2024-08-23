В дальнем Подмосковье разогнался мобильный интернет

Свыше 700 тыс. жителей Подмосковья за пределами Центральной кольцевой автодороги получили доступ к более высоким мобильным скоростям. Модернизация связи «МегаФона» затронула одни из древнейших городов области и их окрестности. Речь идет об Орехово-Зуеве, Наро-Фоминске, Серпухове и Можайске. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» построили базовые станции с учетом локации и плотности населения. В сельской местности работает телеком-оборудование, поддерживающее в том числе и низкочастотные диапазоны GSM-900 (2G) и LTE-800 (4G) с дальним радиусом охвата и высокой проникающей способностью. Радиосигнал в этих диапазонах обеспечивает качественную голосовую связь и стабильный сигнал мобильного интернета.

Рядом с проселочными дорогами и трассами установлены базовые станции со специальными антеннами, обладающими высоким коэффициентом усиления и поддерживающими технологию MIMO 2х2. По этой технологии одновременные прием и передача нескольких потоков данных улучшают качество сигнала и увеличивают пропускную способность канала связи: чем он шире, тем большим количеством информации за секунду базовые станции могут обмениваться с устройствами абонентов.

В пределах самих городов новое телеком-оборудование работает в том числе и в диапазоне LTE-2600, что позволяет увеличить скорость передачи данных в условиях высокой концентрации пользователей, не перегружая сеть. Все это дает возможность смотреть видео в высоком качестве, быстро скачивать объемные файлы, играть в видеоигры и совершать звонки без каких-либо помех и задержек.

«За первые шесть месяцев 2024 г. жители этих округов прокачали на 29% больше мобильного трафика, чем в том же периоде прошлого. При этом они не только активно пользовались интернетом, но и на 46% чаще совершали звонки. Пользователям нужен стабильный и высокоскоростной мобильный интернет, поэтому мы оперативно внедряем современные решения на фоне постоянно растущей нагрузки на сеть», — отметил директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.