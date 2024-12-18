Прахов Михаил
Прахов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 8805 35
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 14
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
|Собянин Сергей 382 2
|Ликсутов Максим 114 2
|Бакалов Владимир 13 1
|Лопатухин Дмитрий 19 1
|Телюков Олег 8 1
|Часовенная Анна 2 1
|Токаренко Максим 35 1
|Кочетов Евгений 6 1
|Бартрам Николай 1 1
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