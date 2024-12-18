Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Прахов Михаил



18.12.2024 «МегаФон» ускорил интернет в одном из крупнейших концертных залов Москвы 1
11.12.2024 В академии спорта «Динамо» появился высокоскоростной мобильный интернет 1
04.12.2024 В самом большом наукограде страны ускорили интернет 1
20.11.2024 «МегаФон» подключил к высокоскоростному интернету ледовый дворец в Сокольниках 1
08.11.2024 «МегаФон»: туристы изменили маршруты и поехали в древние крепости Подмосковья 1
30.10.2024 В первом российском музее игрушки разогнали интернет 1
25.10.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в крупном подмосковном наукограде 1
18.10.2024 «МегаФон»: москвичи нацелились на литературные усадьбы 1
17.09.2024 В Ивановском «МегаФоне» назначен директор 1
09.09.2024 «МегаФон» разогнал интернет на пяти новых станциях метрополитена до 300 Мбит/с 1
05.09.2024 «Потапово» вышло на связь 1
05.09.2024 Десятки тысяч квартир Москвы и Подмосковья получили гигабитный интернет 1
23.08.2024 В дальнем Подмосковье разогнался мобильный интернет 1
16.08.2024 «МегаФон»: московские абитуриенты готовы получать высшее образование на Дальнем Востоке 1
03.07.2024 Высокоскоростной интернет внедрился в крупнейшие округа Подмосковья 1
27.06.2024 «МегаФон» разогнал интернет в крупнейшей в мире кардиохирургической клинике 1
19.06.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет в Подмосковье и ТиНАО 1
16.05.2024 В крупных московских фудмоллах появился высокоскоростной интернет 1
06.05.2024 «МегаФон» оцифровал районные центры Москвы 1
17.04.2024 «МегаФон» разогнал интернет на одной из самых высокотехнологичных концертных арен Европы 1
29.03.2024 Жителей Подмосковья и ТиНАО подключили к гигабитным интернет-скоростям 1
11.03.2024 «МегаФон» втрое разогнал интернет в двух десятках деревень и сел Подмосковья 1
01.02.2024 «МегаФон» подключил к 4G экономическую зону «Дубна» в Подмосковье 1
25.01.2024 «МегаФон» ускорил интернет для миллиона жителей Подмосковья 1
18.01.2024 «МегаФон» разогнал интернет в одном из бизнес-центров Москвы 1
22.12.2023 «МегаФон» обеспечил интернетом флагманский инновационный кластер МГУ 1
08.12.2023 «Мегафон» цифровизировал музей-усадьбу «Архангельское» 1
30.11.2023 «Мегафон» повысил скорость интернета для сотен тысяч жителей Подмосковья 1
16.10.2023 «Мегафон» увеличил емкость сети в московском метро в 2,5 раза 1
21.09.2023 «Мегафон» модернизировал сеть на ЦКАД 1
08.09.2023 «Мегафон» обеспечил связью новый участок трассы М-12 1
30.08.2023 «Мегафон» увеличил скорость интернета в Новой Москве в 1,5 раза 1
24.08.2023 «Мегафон» цифровизировал самый большой в России музей LEGO 1
05.07.2023 Анна Часовенная возглавила «Мегафон» на Северо-Западе 1
17.04.2023 «Мегафон» в Санкт-Петербурге возглавит новый топ-менеджер 1
06.04.2017 Tele2 назначила нового директора на Байкале и Дальнем Востоке 2

Публикаций - 36, упоминаний - 37

Прахов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 35
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 14
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 2
Евросеть 1404 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 1
LEGO 244 1
Музей-усадьба Архангельское 29 1
МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 17 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 61 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 2
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 24
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 24
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 15
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 15
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 15
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 14
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 14
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 11
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 502 11
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 8
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 977 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 4
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1477 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2275 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3851 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1699 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1185 1
Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины 121 1
Умные платформы 1682 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 47 3
Яндекс.Лавка 231 1
Собянин Сергей 382 2
Ликсутов Максим 114 2
Бакалов Владимир 13 1
Лопатухин Дмитрий 19 1
Телюков Олег 8 1
Часовенная Анна 2 1
Токаренко Максим 35 1
Кочетов Евгений 6 1
Бартрам Николай 1 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 19
Россия - РФ - Российская федерация 144215 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 4
Москва - Новая Москва - Большая Москва 74 4
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 126 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 3
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 78 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 149 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 2
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 119 2
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 81 2
Россия - ЦФО - Московская область - Талдомский район - Талдом 21 2
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 135 2
Россия - ЦФО - Калужская область 979 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 643 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 294 1
Россия - СЗФО - Псковская область 629 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 594 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 414 1
Москва - Лианозово 13 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 301 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 69 1
Россия - ЦФО - Московская область - Егорьевск 38 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 3
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 3
Автомагистраль М-12 Восток - Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень 56 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 2
Золотое кольцо России 38 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 2
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 572 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
ИНТЦ - инновационный научно-технологический центр 25 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Россия - ЦФО - Московская область - Шатура 28 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 222 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 417 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 2
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 69 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 36 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 39 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 37 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 82 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 98 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще