Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«Мегафон» модернизировал сеть на ЦКАД

«Мегафон» модернизировал сеть на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД), протяженностью в 336,5 километра. Новое оборудование было установлено на пяти участках трассы, что позволило повысить на автодороге качество голосовых вызовов и скорость интернета. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Специалисты «Мегафона» установили современные базовые станции, поддерживающие стандарты связи 2G и 4G, на пяти участках трассы: в районе 29-го, 47-го, 296-го, 324-го километров ЦКАД и возле пересечения трассы с Дмитровским шоссе.

Модернизация позволила повысить емкость сети, а также улучшить покрытие дороги мобильной связью и интернетом. Новое оборудование работает в диапазоне 1800 МГц и позволяет абонентам выходить в сеть на максимальной скорости до 150 Мбит⁄с.

«Развитие телеком-инфраструктуры на ЦКАД — одна из важных задач для обеспечения безопасного и комфортного автомобильного движения. Эта трасса является основой сети скоростных автодорог Центрального федерального округа, а также частью международных транспортных коридоров. «Мегафон» уже обеспечивает ЦКАД стабильной голосовой связью, а также ведет активные работы по улучшению покрытия трассы сетью LTE», — сказал директор «Мегафона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

В начале сентября 2023 г. «Мегафон» также обеспечил связью новый участок трассы М-12 от Москвы до Владимирской области. К концу 2023 г. скоростной интернет будет доступен на всем протяжении автодороги от столицы до Арзамаса.

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти запрещают продавать виртуальные мобильные номера, через которые выманивали деньги у россиян

Власти запретили МТС, «Билайн», Tele2 «Мегафону» обдирать абонентов. С них месяцами брали двойную оплату за интернет

«Сибур» будет строить собственную неотключаемую сотовую связь

Россиян спасают от безудержного роста цен на сотовую связь. Критика обрушились на идею повышать цены выше уровня инфляции

МТС навлекла гнев властей из-за резкого повышения цен на мобильную связь. Пользователи жалуются, оператора будут проверять

Распространение мобильной связи в России застопорилось из-за «беспрецедентного» дефицита оборудования

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор HIPER EasyView HS2401: безрамочный монитор начального уровня

Какая умная климатическая техника пригодится осенью: выбор ZOOM

Обзор проектора Cactus PRC.04.WUXGA-A: компактный кинотеатр дома или на даче

Показать еще

Наука

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов
Показать еще