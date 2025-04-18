Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ПФО Нижегородская область Арзамасский район Арзамас
СОБЫТИЯ
|18.04.2025
|
МТС прокачала мобильный интернет в Арзамасе за счет перераспределения частот
общили представители МТС. Компания МТС завершила модернизацию более чем 30 базовых станций в городе Арзамас. Улучшение сети стало возможным благодаря рефармингу — процессу перераспределения час
|19.11.2020
|
«Рикор» модернизировал завод в Арзамасе
Российский ODM-производитель «Рикор» сообщает о завершении модернизации завода в Арзамасе. За последние несколько месяцев было введено в эксплуатацию высокотехнологичное оборудование стоимостью 500 млн. рублей и открыто два новых цеха. Модернизация проводилась в том числе з
|05.08.2013
|
ТТК завершил строительство сети ШПД в Арзамасе
Компания ТТК сообщила о завершении строительства сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Арзамасе Нижегородской области. Домашний интернет от ТТК стал доступен жителям 12,8 тыс. домохозяйств в 139 многоквартирных домах, что составляет более 50% многоэтажного жилого фонда Арзамаса,
|28.09.2012
|
ТТК начал строительство сетей ШПД в городах Арзамас и Бор Нижегородской области
мпания ТТК сообщила о начале строительства сетей широкополосного доступа в интернет (ШПД) в городах Арзамас и Бор Нижегородской области. В рамках проекта планируется охватить сетью ШПД более 17
|24.12.2010
|
«МегаФон» оснастил SIM-картами счетчики тепла в Арзамасе
ческие неполадки и оптимизировать энергозатраты. В будущем планируется предоставить доступ к системе через мобильный телефон. До конца года планируется оснастить специальными счетчиками еще 32 дома в Арзамасе, а в будущем – развернуть систему мониторинга и на других объектах Нижегородской области. «Сегодня M2M-решения актуальны как никогда. Услуги телеметрии востребованы в самых различных о
|10.12.2010
|
Новый магазин сети «Канна» в Арзамасе автоматизирован на базе решения «Астор»
Компания «Астор» сообщила об автоматизации нового магазина сети розничной и оптовой торговли продуктами питания и бытовой химией «Канна», открывшегося 4 декабря в городе Арзамас (Нижегородская область). Проект выполнен специалистами регионального партнера «Астор» — компанией «ЭВМ комплекс». Комплексная автоматизация сети «Канна» осуществляется на базе отраслево
|09.03.2010
|
Архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий встретился с молодежью ВНИИЭФ и г. Сарова
в зале завершился сообщением о ближайших планах по восстановлению Саровской пустыни. "Поспешаем, не торопясь, но построим все, что планируем" - обратился к сидящим в зале архиепископ Нижегородский и Арзамасский.
|19.01.2010
|
В Арзамасе начались испытания модернизированных БТРов
Как сообщает "Российская газета", в городе Арзамасе Нижегородской области начались приемо-сдаточные испытания новых колесных бронетранспортеров БТР-82 и БТР-82А. "Приемо-сдаточные испытания завершатся в феврале, а полностью все испытани
|27.06.2007
|Softline лицензировала «Арзамасский приборостроительный завод»
|02.08.2004
|Арзамасский приборостроительный завод внедрит КИС MFG/PRO
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Иванов Борис 60 20
|Куликов Роман 31 6
|Маргарян Армен 6 4
|Шперлинг Андрей 9 4
|Шестаков Владимир 4 4
|Остроумов Максим 14 4
|Громов Антон 10 4
|Покровский Иван 132 3
|Белов Андрей 89 3
|Бобиков Дмитрий 34 3
|Зайцев Владимир 55 3
|Лакеев Вадим 3 3
|Легостаева Светлана 96 2
|Чернышов Михаил 45 2
|Насимов Руслан 2 2
|Рыленко Юрий 2 2
|Иванов Михаил 110 2
|Рустамов Рустам 513 2
|Кузнецов Владимир 45 1
|Степнов Александр 3 1
|Кондаков Александр 21 1
|Орехов Алексей 8 1
|Абрамов Андрей 41 1
|Варов Константин 24 1
|Буланов Константин 4 1
|Кутузов Максим 21 1
|Копосов Максим 73 1
|Добрынин Владимир 35 1
|Заманов Дмитрий 8 1
|Багдасарян Дмитрий 24 1
|Изумрудов Олег 41 1
|Моргун Олег 11 1
|Попов Виталий 21 1
|Степанов Евгений 35 1
|Баранов Евгений 2 1
|Мигалин Сергей 10 1
|Климов Иван 27 1
|Кошелев Иван 1 1
|Строкова Анастасия 19 1
|Артамонов Игорь 15 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
|VDC Research Group 14 1
|Gartner - Гартнер 3608 1
|Research and Markets 26 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.