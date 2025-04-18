Разделы

Россия ПФО Нижегородская область Арзамасский район Арзамас

Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас

СОБЫТИЯ


18.04.2025 МТС прокачала мобильный интернет в Арзамасе за счет перераспределения частот

общили представители МТС. Компания МТС завершила модернизацию более чем 30 базовых станций в городе Арзамас. Улучшение сети стало возможным благодаря рефармингу — процессу перераспределения час
19.11.2020 «Рикор» модернизировал завод в Арзамасе

Российский ODM-производитель «Рикор» сообщает о завершении модернизации завода в Арзамасе. За последние несколько месяцев было введено в эксплуатацию высокотехнологичное оборудование стоимостью 500 млн. рублей и открыто два новых цеха. Модернизация проводилась в том числе з
05.08.2013 ТТК завершил строительство сети ШПД в Арзамасе

Компания ТТК сообщила о завершении строительства сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Арзамасе Нижегородской области. Домашний интернет от ТТК стал доступен жителям 12,8 тыс. домохозяйств в 139 многоквартирных домах, что составляет более 50% многоэтажного жилого фонда Арзамаса,

28.09.2012 ТТК начал строительство сетей ШПД в городах Арзамас и Бор Нижегородской области

мпания ТТК сообщила о начале строительства сетей широкополосного доступа в интернет (ШПД) в городах Арзамас и Бор Нижегородской области. В рамках проекта планируется охватить сетью ШПД более 17
24.12.2010 «МегаФон» оснастил SIM-картами счетчики тепла в Арзамасе

ческие неполадки и оптимизировать энергозатраты. В будущем планируется предоставить доступ к системе через мобильный телефон. До конца года планируется оснастить специальными счетчиками еще 32 дома в Арзамасе, а в будущем – развернуть систему мониторинга и на других объектах Нижегородской области. «Сегодня M2M-решения актуальны как никогда. Услуги телеметрии востребованы в самых различных о
10.12.2010 Новый магазин сети «Канна» в Арзамасе автоматизирован на базе решения «Астор»

Компания «Астор» сообщила об автоматизации нового магазина сети розничной и оптовой торговли продуктами питания и бытовой химией «Канна», открывшегося 4 декабря в городе Арзамас (Нижегородская область). Проект выполнен специалистами регионального партнера «Астор» — компанией «ЭВМ комплекс». Комплексная автоматизация сети «Канна» осуществляется на базе отраслево
09.03.2010 Архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий встретился с молодежью ВНИИЭФ и г. Сарова

в зале завершился сообщением о ближайших планах по восстановлению Саровской пустыни. "Поспешаем, не торопясь, но построим все, что планируем" - обратился к сидящим в зале архиепископ Нижегородский и Арзамасский.
19.01.2010 В Арзамасе начались испытания модернизированных БТРов

Как сообщает "Российская газета", в городе Арзамасе Нижегородской области начались приемо-сдаточные испытания новых колесных бронетранспортеров БТР-82 и БТР-82А. "Приемо-сдаточные испытания завершатся в феврале, а полностью все испытани
27.06.2007 Softline лицензировала «Арзамасский приборостроительный завод»
02.08.2004 Арзамасский приборостроительный завод внедрит КИС MFG/PRO

