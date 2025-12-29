Разделы

Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса

СОБЫТИЯ


29.12.2025 В преддверии новогодних каникул МТС открыла бесплатный доступ к Wi-Fi в салонах связи Нижегородской области 1
22.07.2025 «Первый Бит» и ЦРПТ провели эксперимент по цифровой маркировке бумажной упаковки на площадке Выксунской типографии 1
04.06.2025 Туристическая платформа Т2 позволяет анализировать портрет туриста до района 1
19.02.2025 Качество услуг мобильной связи в Нижегородской области 1
17.12.2024 В нижегородской Выксе появится первый умный ЖК 2
18.11.2024 «МегаФон»: в Нижнем Новгороде названы самые популярные платформы для фриланса 1
02.09.2024 «МегаФон» прокачал связь в металлургической столице России 3
05.07.2024 «МегаФон» прокачал связь в Выксе 3
13.06.2024 МТС в Нижегородской области подготовила сеть к летнему сезону 1
17.04.2024 МТС в Нижегородской области открыла свои магазины для домашних животных 1
01.03.2024 В спальных микрорайонах Нижнего Новгорода выросла скорость мобильного интернета 1
01.12.2023 «Мегафон» улучшил связь в самом древнем городе Нижегородской области 1
08.06.2023 «Ростелеком» установил первый комплекс экомониторинга в Нижегородской области 1
26.05.2023 Тагир Ситдеков: новейшие технологии нужны во всех сферах экономики 1
27.07.2022 ОМК организует стажировки для молодых ИТ-специалистов 1
11.04.2022 Клиенты ОМК теперь могут отслеживать доставку своих заказов ж/д транспортом 1
07.04.2022 Минэкономразвития: субсидию на создание промышленных и технологических парков получат ещё 10 регионов России 1
17.09.2021 ОМК внедрила автоматизированную систему управления складами на своем заводе в Нижегородской области 1
21.04.2020 В ОМК рассказали CNews, как цифровые технологии помогают компании в условиях дефицита кадров 1
07.06.2018 Исследование НИУ ВШЭ и «Яндекс.Такси»: цифровизация малых городов России 1
19.04.2018 ГИС ЖКХ: Грандиозный успех или колоссальный провал? Скриншоты 1
28.03.2018 Как ОМК создавала электронный архив технической документации 1
28.02.2018 На ВМЗ внедрено управление складскими запасами на базе SAP MRP Monitor 1
26.05.2017 «Мегафон» продолжает развитие LTE в Нижегородском регионе 1
10.05.2017 SAP и Объединенная металлургическая компания объявили о результатах международного аудита ИТ-процессов в ОМК 1
13.12.2016 МТС увеличил покрытие сети LTE в Нижегородской области 1
07.09.2016 Tele2 запустил сеть 4G в Нижегородской области 1
16.08.2016 МТС обеспечила сетью 4G более половины жителей Нижегородской области 1
22.07.2016 «Мегафон» продолжает развивать сети 2G и 3G в Нижегородском регионе 1
22.06.2016 МТС расширяет географию продаж спутникового ТВ в Нижегородской области 1
25.01.2016 «ТТК-Нижний Новгород» подключил к интернету 57 тыс. жителей малых городов 1
02.11.2015 «ТТК-Нижний Новгород» увеличил количество абонентов ШПД на 6% 1
27.10.2015 В ОМК завершен процесс централизации электронного архива 1
07.10.2015 «Ростелеком» организовал защищенную корпоративную сеть для ГУ МВД России по Нижегородской области 1
04.06.2015 Внедрение СЭД в крупнейшей металлургической компании России 1
19.03.2015 Более миллиона жителей Нижегородской области получили доступ к 4G МТС 1
20.01.2015 «Техносерв» провел комплексный аудит ЦОДов «Объединенной металлургической компании» 1
31.07.2014 МТС развернула сеть 4G в Нижегородской области 1
21.05.2014 «Ростелеком» создаст VPN для «Объединенной металлургической компании» 1
23.01.2014 «ТТК-Нижний Новгород» подключил 60-тысячного абонента 1

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14345 12
МегаФон 9959 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2088 5
ОМК ИТ - ОМК Информационные технологии 8 4
SAP SE 5441 4
Ростелеком 10350 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1078 3
Oracle Corporation 6882 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3132 3
МегаФон Центральный филиал 91 3
SAP CIS - САП СНГ 864 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 2
Yandex - Яндекс 8510 2
HP Inc. 5764 2
9037 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1539 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 234 2
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 75 2
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 69 2
Философт - Philosoft 64 1
АФК Система - Segezha Group - Segezha Digital Solutions - Сегежа цифровые решения 17 1
Nero AG - Ahead Software AG 54 1
Huawei 4235 1
Softline - Софтлайн 3289 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 440 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 1
Verysell - Sterling Group - Стерлинг Груп - Стерлинг Интеграция 47 1
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 1
Ростех - Автоматика Концерн 1746 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2256 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1839 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1041 1
ФОРС - Центр разработки 680 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 349 1
ESG - Enterprise Strategy Group 253 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 371 1
ТЛС - Технология Логистических Систем 9 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 221 22
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 30 10
ОМК ЧМЗ - Чусовской металлургический завод 10 4
ОМК Аудит 4 3
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 3
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 44 2
ОМК БАЗ - Благовещенский арматурный завод 1 1
ТМК СТЗ - Северский трубный завод 5 1
Машиностроение Технопарк 1 1
Достояние УК - индустриальный парк - промпарк 1 1
Нагорный - промышленный парк - промпарк 1 1
АФК Система - Segezha Group - Сокольский ЦБК - Сокольский деревообрабатывающий комбинат - Сокольский комбинат 1 1
ОМК - Щелмет - Щелковский металлургический завод 2 1
ОМК - Губахинский кокс - Коксохимический завод 2 1
Филит - Московский трубный завод 1 1
BM Group - БМ Групп 6 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 32 1
Трубодеталь 2 1
ТМК СинТЗ - Синарский трубный завод 11 1
ТМК ВТЗ - Волжский трубный завод 17 1
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод - Уралтрубосталь 28 1
ФРТП - Фонд развития трубной промышленности 2 1
ТМК ТАГМЕТ - Таганрогский металлургический завод 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8237 1
Почта России ПАО 2253 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 149 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 142 1
Лента - Сеть розничной торговли 2277 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 280 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 21 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 1
Этажи 0 1
Ниармедик - Nearmedic - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 7 1
Жемчужина - Санаторий 63 1
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 51 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 22 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Телефон.Ру 92 1
Геометрия НПО 151 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4804 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6301 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3466 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3545 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12909 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3380 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4947 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3466 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 791 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2818 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2258 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1138 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 348 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 397 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1277 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 735 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 218 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 122 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 87 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 96 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1069 1
Российский клуб финансовых директоров 28 2
ГосИнформСистемы 155 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73478 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57456 16
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8803 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9380 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34049 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14907 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13365 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6711 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3967 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9789 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7303 4
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 253 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 4
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2210 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3361 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23220 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6918 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8953 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4062 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 3
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 258 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11595 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3308 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2651 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4498 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5170 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5282 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 329 4
МТС 3G-сеть 121 3
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 607 2
WSS Consulting - WSS Docs5 - WSS Docs 32 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 925 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 608 2
ЭЛАР Саперион 43 2
Аскон Компас-автопроект 16 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 65 1
Философт - Мажордом 38 1
Aurus PhoneUP 8 1
Oracle E-Business Suite - Oracle Manufacturing Analytics - Oracle Process Manufacturing - Oracle Discrete Manufacturing 12 1
1С Первый Бит - БИТ.IIoT 4 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 217 1
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 50 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 245 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 185 1
ЭЛАР Контекст 17 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Apple iPhone 6 4862 1
Архивный фонд РФ 111 1
Softline - DeskWork 117 1
Oracle Applications 90 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 35 1
SAP MRP Monitor - SAP Material Requirements Planning 2 1
Huawei Softswitch 7 1
Huawei GPON 3 1
PTC MathCAD 25 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5868 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 317 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 63 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 109 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 78 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 988 1
SAP NetWeaver 156 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 1
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 37 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 1
Куликов Роман 31 3
Митенков Алексей 20 3
Бобиков Дмитрий 34 3
Сидоренко Евгений 5 2
Глебова Ольга 2 2
Печенкина Екатерина 3 2
Finger Iris - Фингер Айрис 2 2
Аринин Алексей 2 2
Цыплакова Ольга 8 2
Козьменко Ольга 2 2
Витрук Наталья 3 2
Маркин Владимир 16 2
Журавлёв Владимир 10 2
Абрамов Андрей 41 2
Белов Андрей 92 2
Савцов Игорь 29 2
Войтик Мария 8 2
Пучков Антон 33 2
Махалин Тимур 26 1
Шмайлов Дмитрий 2 1
Пяткин Сергей 1 1
Кокарев Илья 1 1
Жижин Евгений 3 1
Цыганков Константин 9 1
Поелуев Эдуард 1 1
Егоров Денис 2 1
Боровский Алексей 1 1
Панина Вера 1 1
Богатищев Николай 5 1
Haibo Zhang - Хайбо Чжан 4 1
Путин Владимир 3361 1
Агузумцян Ара 20 1
Иваненко Максим 3 1
Барыков Александр 1 1
Филимонова Татьяна 1 1
Поповский Александр 91 1
Рыбакин Владимир 25 1
Смиркин Дмитрий 17 1
Орловский Виктор 398 1
Трофимова Людмила 50 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2121 50
Россия - РФ - Российская федерация 157460 35
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3392 31
Россия - ПФО - Нижегородская область - Балахнинский район - Балахна 32 17
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 124 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45870 15
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 172 15
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 102 15
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кстовский район - Кстово 55 13
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1702 8
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 8
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 86 8
Россия - ПФО - Нижегородская область - Заволжье 31 8
Россия - ПФО - Нижегородская область - Богородский район - Богородск 59 7
Россия - ПФО - Нижегородская область - Лысковский район - Лысково 11 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3219 6
Россия - ПФО - Нижегородская область - Сергач 6 5
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кулебаки (городской округ) 11 5
Россия - ПФО - Мордовия - Ардатов 14 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1654 5
Россия - ПФО - Мордовия Республика 628 5
Россия - УФО - Челябинская область 1401 5
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевский район - Альметьевск 122 5
Россия - ЦФО - Владимирская область - Муромский район - Муром 50 4
Россия - ПФО - Нижегородская область - Бор (городской округ) 11 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1352 4
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 863 4
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 661 4
Россия - ЦФО - Калужская область - Воротынск 8 3
Россия - УФО - Пермский край - Чусовой 29 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Лукояновский район - Лукоянов 6 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Вачский район - Вача 6 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 647 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18665 3
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 225 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 176 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Ильиногорск 4 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 434 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2919 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31956 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51324 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6340 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55070 6
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26021 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15187 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2500 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3779 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 3
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 2
Аудит - аудиторский услуги 3114 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8244 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1332 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1054 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6677 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10355 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2292 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 2
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 415 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 1
Зоология - наука о животных 2793 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 689 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1816 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
Ведомости 1257 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 1
Выксунский металлургический колледж имени А.А. Козерадского ГБПОУ - Выксунский политехнический техникум 2 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1276 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 232 2
НИУ ВШЭ - Высшая школа урбанистики - Институт региональных исследований и городского планирования 3 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 169 1
Государственный Русский музей 51 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ - Институт управления образованием - Институт информатизации образования, ИИО РАО ФГБНУ 26 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1220 1
CNews AWARDS - награда 556 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
