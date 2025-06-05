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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 176193
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Цыплакова Ольга


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 Страховой Дом ВСК продолжает цифровую трансформацию c Process Mining и Task Mining от Proceset 1
12.11.2024 «Страховой Дом ВСК» внедрил Proceset для оптимизации бизнес-процессов 1
05.05.2024 Как сделать контакт-центр прибыльным 1
03.04.2024 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 16 апреля 1
19.03.2024 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 16 апреля 1
14.02.2013 В Брно пройдет Третья международная конференция по организации и развитию общих центров обслуживания 1
12.02.2013 В Брно пройдет Третья международная конференция по организации и развитию общих центров обслуживания 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Цыплакова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13271 2
HP Inc. 5717 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 226 2
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 72 2
Infomaximum - Инфомаксимум 37 2
Aurus - Аурус - БКС-АйТи 8 1
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 1
Ростелеком 9950 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2966 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 466 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 205 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2888 3
Группа Самолет 85 3
Он Клиник ММЦ - Международный медицинский центр 11 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 373 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 209 2
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 32 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 52 2
Aurus Russia - Аурус 14 2
ОМК Аудит 4 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1239 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 1
Пиццафабрика 6 1
Российский клуб финансовых директоров 28 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53034 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15053 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29125 3
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 240 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4658 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7079 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1102 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4110 3
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 360 3
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 884 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31959 3
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1125 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20819 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12997 2
Контактный центр - CCaaS - Contact Center as a Service - Контакт-центр как услуга - Контакт-центр из облака - Облачный контактный центр - Контактный центр по запросу (требованию) - Виртуальный контакт-центр - Аутсорсинговый контакт-центр 39 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5730 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5524 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4898 2
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 56 2
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 290 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5596 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3123 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5353 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24940 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4648 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7564 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12909 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5007 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 367 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3304 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2997 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2112 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24875 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7684 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12341 1
Оцифровка - Digitization 4710 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9679 1
Workflow - Поток работ 338 1
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 162 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 230 1
Infomaximum - Proceset Process mining 34 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2113 1
Королева Ирина 7 3
Голомысов Андрей 7 3
Строганова Яна 4 3
Бейрис Кристине 4 3
Козьменко Ольга 2 2
Войтик Мария 8 2
Сидоренко Евгений 5 2
Глебова Ольга 2 2
Печенкина Екатерина 3 2
Дубровская Анна 21 2
Finger Iris - Фингер Айрис 2 2
Аринин Алексей 2 2
Бери Светлана 8 2
Думикян Георгий 4 2
Шершнева Людмила 2 2
Масич Николай 2 2
Витрук Наталья 3 2
Бочкин Александр 35 2
Сорокина Ольга 12 2
Потишний Роман 11 1
Вельмакин Никита 1 1
Каменская Виктория 1 1
Гвоздев Александр 4 1
Витько Олег 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 149343 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 2
Чехия - Чешская Республика 1319 2
Швейцария - Цюрих 268 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 65 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 223 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 496 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5178 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10194 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5945 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2179 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6115 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52695 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49299 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 622 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5996 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2977 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5766 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3560 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1646 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2817 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 225 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1437 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1671 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2068 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363842, в очереди разбора - 752695.
Создано именных указателей - 176193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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