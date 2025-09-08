Разделы

Думикян Георгий


УПОМИНАНИЯ


08.09.2025 ProcessTech Saransk 2025: как прошел самый большой форум по процессной аналитике России 1
24.07.2024 ИИ от МТС будет анализировать звонки и чаты с клиентами экосистемы 1
05.05.2024 Как сделать контакт-центр прибыльным 1
03.04.2024 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 16 апреля 1
07.06.2023 Речевая аналитика группы ЦРТ повысила качество обслуживания в контактном центре МТС 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Думикян Георгий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13798 4
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 75 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 469 2
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3047 1
Ростелеком 10139 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 114 1
Aurus Russia - Аурус 15 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 53 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 213 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2946 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 388 2
Группа Самолет 91 2
Он Клиник ММЦ - Международный медицинский центр 11 2
Пиццафабрика 6 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 507 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 24 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 936 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7377 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5684 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4205 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3786 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5178 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3240 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5398 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1160 2
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 424 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25287 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16731 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71080 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9167 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 383 1
SWOT-анализ - Strengths (сильные стороны) - Weaknesses (слабые стороны) - Opportunities (возможности) - Threats (угрозы) 32 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8077 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2278 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22168 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3097 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2289 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13263 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33159 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3443 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55552 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30628 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7863 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13204 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4813 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1218 1
Контактный центр - CCaaS - Contact Center as a Service - Контакт-центр как услуга - Контакт-центр из облака - Облачный контактный центр - Контактный центр по запросу (требованию) - Виртуальный контакт-центр - Аутсорсинговый контакт-центр 39 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2629 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12766 1
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 164 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 266 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6684 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - WordPulse 12 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 230 1
Дубровская Анна 21 2
Королева Ирина 7 2
Цыплакова Ольга 8 2
Голомысов Андрей 7 2
Бери Светлана 8 2
Масич Николай 2 2
Шершнева Людмила 2 2
Бейрис Кристине 4 2
Строганова Яна 4 2
Гвоздев Александр 4 1
Вельмакин Никита 1 1
Калинин Андрей 33 1
Каменская Виктория 1 1
Дырмовский Дмитрий 141 1
Потишний Роман 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 153685 3
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 505 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 239 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54083 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50441 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10489 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6119 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5874 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3131 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1722 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1686 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6148 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3619 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5308 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2872 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8310 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2121 2
