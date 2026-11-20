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Гвоздев Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 6
Гвоздев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Цыплакова Ольга 8 1
|Голомысов Андрей 9 1
|Бери Светлана 9 1
|Масич Николай 2 1
|Шершнева Людмила 2 1
|Думикян Георгий 6 1
|Бейрис Кристине 4 1
|Строганова Яна 4 1
|Храбров Валерий 26 1
|Марьянович Йован 18 1
|Дубровская Анна 21 1
|Королева Ирина 12 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1760 1
|МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 176 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.