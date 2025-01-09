Дубровская Анна
Дубровская Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|АФТ - Ассоциация Финтех 164 4
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 3
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
|Тараторин Александр 58 6
|Нерадовский Константин 18 5
|Тятенкова Елена 25 5
|Демидов Сергей 127 5
|Карпов Иван 78 5
|Бессараб Андрей 5 5
|Носенко Юлия 6 5
|Потишний Роман 11 5
|Бирюков Артем 10 4
|Андрианов Павел 84 4
|Полякова Екатерина 6 4
|Клековкин Сергей 5 4
|Вирясов Владислав 24 4
|Палин Виталий 4 4
|Конохов Максим 4 4
|Пушкарёва Вера 4 4
|Курганович Татьяна 4 4
|Осипов Фаддей 7 3
|Коптелов Андрей 109 3
|Тарасов Максим 12 3
|Алешкин Сергей 65 3
|Тульчинский Станислав 57 3
|Овчинников Андрей 5 3
|Глазков Александр 137 3
|Медокс Ярослав 35 3
|Торубарова Элеонора 4 3
|Кочетова Вероника 5 3
|Шишмарев Сергей 32 3
|Строганова Яна 4 3
|Бейрис Кристине 4 3
|Натрусов Артем 284 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Ерина Юлия 7 2
|Суворов Данил 4 2
|Данилов Александр 20 2
|Савельев Игорь 7 2
|Раскина Ирина 24 2
|Дубиничева Наталья 5 2
|Бутаев Ростислав 2 2
|Сотин Денис 205 2
|Россия - РФ - Российская федерация 144197 16
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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