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Индексная книга (каталог) CNews*
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Дубровская Анна



09.01.2025 Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля 1
24.12.2024 Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля 1
05.05.2024 Как сделать контакт-центр прибыльным 1
03.04.2024 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 16 апреля 1
14.12.2023 Операторов контакт-центров скоро заменят на роботов 1
24.11.2023 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2023» состоится 5 декабря 1
09.11.2023 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2023» состоится 5 декабря 1
19.10.2023 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2023» состоится 5 декабря 1
26.09.2023 Какими должны быть новые финтех-продукты 1
04.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2023» состоится 12 сентября 1
24.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2023» состоится 12 сентября 1
09.08.2023 Конференция «Цифровизация финансового сектора 2023» состоится 12 сентября 1
25.07.2023 CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2023», которая состоится 12 сентября 1
07.07.2023 Как выбрать и использовать low-code инструменты 1
05.06.2023 Когда программисты не нужны. Приглашаем принять участие в секции Low-code в рамках CNews FORUM Кейсы 1
19.05.2023 Как выбрать low-code-платформу и не просчитаться 1
16.05.2023 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты обсудят Low-code на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
19.04.2023 Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Дубровская Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 68 5
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 21 4
Авантелеком 24 4
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 3
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 3
8213 3
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 3
Diasoft - Диасофт 870 3
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 35 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 3
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 35 2
GreenData - Гриндата 31 2
Anserem - Ансерем 5 2
Монолит-Инфо 121 2
Camunda - Camunda Services GmbH 25 2
Adobe Figma 41 2
Ростелеком 9700 2
Platformeco - Платформеко 4 2
Microsoft Corporation 24625 1
Рексофт - Reksoft 419 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
МегаФон 8805 1
UIPath 101 1
Directum - Директум 1089 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 17 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 1
UseTech - Юзтех Интеграция 50 1
Luxms 78 1
Gelarm - Геларм 36 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
OpenText 207 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 195 1
Nintex 13 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 45 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 12
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 8
Альфа-Банк 1769 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 6
ВТБ - Почта Банк 466 5
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 4
Ингосстрах СПАО 421 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 3
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 30 3
Он Клиник ММЦ - Международный медицинский центр 11 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 2
Группа Самолет 72 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 1
Комус 94 1
МОСГАЗ 42 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 4
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 14
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 9
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 8
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 8
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 7
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 6
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 6
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 5
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 643 5
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1078 5
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 4
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 4
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 682 4
Контактный центр - CCaaS - Contact Center as a Service - Контакт-центр как услуга - Контакт-центр из облака - Облачный контактный центр - Контактный центр по запросу (требованию) - Виртуальный контакт-центр - Аутсорсинговый контакт-центр 38 4
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 3
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 524 3
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 3
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 2
Synplity Platform 3 3
OpenAI ChatGPT 338 2
Nodul 4 2
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 22 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 378 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
Luxms BI 75 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 1
UseTech - UseBus 28 1
Terrasoft Creatio 96 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 1
i-Sys Doctrix Platform 29 1
IBM FileNet 121 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 224 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 47 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Nintex Workflow 11 1
Broadcom - VMware - Spring Cloud 2 1
Геном-ИТ - Системный Геном 1 1
Microsoft Office 3734 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Google TensorFlow 87 1
Python PyTorch 45 1
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 35 1
Hawk House - Amber BPM - Low-code платформа для автоматизации бизнеса 14 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 70 1
Altuera - Smart CPD 2 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Microsoft Dynamics 365 132 1
Тараторин Александр 58 6
Нерадовский Константин 18 5
Тятенкова Елена 25 5
Демидов Сергей 127 5
Карпов Иван 78 5
Бессараб Андрей 5 5
Носенко Юлия 6 5
Потишний Роман 11 5
Бирюков Артем 10 4
Андрианов Павел 84 4
Полякова Екатерина 6 4
Клековкин Сергей 5 4
Вирясов Владислав 24 4
Палин Виталий 4 4
Конохов Максим 4 4
Пушкарёва Вера 4 4
Курганович Татьяна 4 4
Осипов Фаддей 7 3
Коптелов Андрей 109 3
Тарасов Максим 12 3
Алешкин Сергей 65 3
Тульчинский Станислав 57 3
Овчинников Андрей 5 3
Глазков Александр 137 3
Медокс Ярослав 35 3
Торубарова Элеонора 4 3
Кочетова Вероника 5 3
Шишмарев Сергей 32 3
Строганова Яна 4 3
Бейрис Кристине 4 3
Натрусов Артем 284 2
Шадаев Максут 1008 2
Ерина Юлия 7 2
Суворов Данил 4 2
Данилов Александр 20 2
Савельев Игорь 7 2
Раскина Ирина 24 2
Дубиничева Наталья 5 2
Бутаев Ростислав 2 2
Сотин Денис 205 2
Россия - РФ - Российская федерация 144197 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 5
Экономический эффект 1067 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
Металлы - Никель - Nickel 331 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 260 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 1
Металлы - Серебро - Silver 756 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 47 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
Экзамены 428 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Reference - Референс 184 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 11
CNews Инновация года - награда 111 2
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 8
CNews FORUM Кейсы 225 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 2
CNews AWARDS - награда 519 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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