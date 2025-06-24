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Свеза Sveza Свеза Ресурс

Свеза - Sveza - Свеза Ресурс

«Свеза» — один из участников российского ЛПК и производитель березовой фанеры. В состав группы «Свеза» входит 7 комбинатов, а также ряд структур, в том числе компании, занимающиеся заготовкой сырья и производством биопродуктов. Фанера «Свезы» используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов и СПГ-танкеров, при создании экологичной мебели и стильных интерьеров.

УПОМИНАНИЯ


24.06.2025 Изобретение «Свезы» на основе нейросетей признано на территории Евразии 2
03.06.2025 «Свеза» внедрила собственную систему контроля расхода клея 3
21.05.2025 «Свеза» внедряет машинное зрение на комбинате в Вологодской области 2
28.04.2025 «Свеза» цифровизирует охрану труда для повышения безопасности 3
24.02.2025 «Свеза» в Тюмени внедряет новые системы безопасности на производстве 2
18.02.2025 «Свеза» в Свердловской области обучает сотрудников с помощью робота 2
17.02.2025 «Свеза» развивает потенциал сотрудников и внедряет инновации 3
12.02.2025 BPMS может заменить множество устаревших ИТ-систем 1
12.02.2025 «Свеза» в Петербурге создает трехмерное пространство 3
04.02.2025 «Свеза» в Тюмени усилит команду роботами-манипуляторами 2
22.01.2025 Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля 1
22.01.2025 Комбинат «Свеза» в Петербурге развивает лазерные технологии 3
11.12.2024 «Свеза» запустила платформу для комфортной интеграции новых сотрудников 2
26.11.2024 «Свеза» автоматизировала процессы продаж и управление клиентским сервисом на базе Elma365 1
18.11.2024 Ускорение процессов, рост выручки и удовлетворенности клиентов — как российский бизнес использует Low-code 1
29.10.2024 «Свеза» в Тюмени автоматизирует процессы для испытаний фанеры 1
07.10.2024 «Фура» приобрела цифрового экспедитора из ГК Trucker 1
03.09.2024 «Свеза» запускает дистанционные медосмотры для сотрудников 4
17.05.2024 В Сколково пройдет крупнейшая конференция по планированию Supply&Demand Planning Conference 1
13.05.2024 «Свеза» разработала приложение для подсчета листового материала 3
22.04.2024 «Свеза» автоматизирует систему управления поручениями 3
15.04.2024 Переход на электропогрузчики помог «Свезе» сэкономить до 1 млн рублей 3
01.04.2024 «Свеза» запатентовала новый способ определения дефектов древесины с использованием ИИ 2
15.02.2024 «Свеза» сократила время разработки продуктов более чем в два раза 2
29.01.2024 «Свеза» обучила цифровой грамотности около 5,3 тыс. сотрудников 6
27.12.2023 «Свеза» увеличила объем и скорость закрытия вакансий с применением инструментов искусственного интеллекта 3
06.10.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
02.10.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
26.09.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
23.09.2022 Как правильно расставить приоритеты при внедрении RPA 1
08.07.2022 Мифы о low- и no-code: их возможности явно переоценены 2
20.06.2022 Конференция CNews «Low-code и No-code: программисты больше не нужны» состоится 29 июня 1
18.04.2022 Эльза Егорова -

Тренд на автоматизацию подогревает запуск российских HR-Tech-проектов

 1
06.12.2021 «Свеза» автоматизировала процесс найма персонала с помощью робота Sever.AI 3
17.08.2021 Искусственный интеллект Talenttech оценил более 2 тысяч стажеров для «Свезы» 2
01.06.2021 «Свеза» запускает портал инноваций 3
02.12.2019 «Инфосистемы Джет» модернизировала систему ИБ группы «Свеза» 1
18.12.2017 «СВЕЗА» инвестирует в проект РАССЭ по строительству мини-ТЭЦ и экологию 3
12.01.2017 «Тюменский фанерный завод» сократил время на обработку и согласование счетов с помощью Abbyy FlexiCapture 3
21.10.2016 «Северсталь» выводит корпоративный «Центр единого сервиса» на российский рынок аутсорсинга бизнес-процессов 2

Публикаций - 42, упоминаний - 87

Свеза и организации, системы, технологии, персоны:

Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 4
Naumen - Наумен 655 4
Comindware - Колловэар 162 4
8536 3
PIX Robotics - Пикс Роботикс 118 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 240 3
Infomaximum - Инфомаксимум 41 3
Ланит - Норбит - Norbit 384 3
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 3
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 328 2
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 38 2
SAP SE 5343 2
Directum - Директум 1131 2
Первая Форма - 1Форма 52 2
Biocad - Биокад 82 2
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 28 2
Процессные Технологии 7 2
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 119 2
BPMLab - БПМЛАБ 2 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Айтеко - РАССЭ - Развитие систем связи и энергетики - РАССЭ-Инновации 16 1
VerticalSoft 4 1
IBM - International Business Machines Corp 9480 1
Microsoft Corporation 24899 1
FIS - Case Studio - Кейс Студио 8 1
Oracle Corporation 6765 1
Северсталь ЦЕС - Северсталь Центр Единого Сервиса - Северсталь ЕЦО - Северсталь Единый Центр Обслуживания 10 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Ramax - Рамакс 117 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 226 1
FIS - ФИС - Финансовые Информационные Системы - Финсофт 9 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Tibco Software 84 1
Camunda - Camunda Services GmbH 29 1
CSC - Corporation 68 1
Alfresco Software 147 1
Danfoss - Данфосс 19 1
Novo BI - Ново Биай 17 1
TerraLink - ТерраЛинк 287 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1704 5
Газпром нефть 645 3
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 158 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 3
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 421 3
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 80 3
ВкусВилл - Избёнка 163 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 224 3
Hyundai Motor Company 402 3
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 108 3
Альфа-Банк 1803 3
РМГ - Русская Медиагруппа 18 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 487 3
Фора Банк 60 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 244 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 523 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 3
ОТЭКО ГК 25 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 193 3
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 3
ТрансФин-М 10 3
Мосинжпроект 15 3
Biocodex - Биокодекс 10 3
Лента - Сеть розничной торговли 2162 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 435 2
Северсталь ПАО - Severstal 509 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1082 2
Ренессанс Страхование 165 2
Unilever - Юнилевер Русь 160 2
Finch - Finch.fm - Финч-мелроуз - Финч Мобаил 8 2
Максима Лигал - Maxima Legal 9 2
Кофемания 60 2
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 53 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 52 2
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 26 2
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 27 2
Новосибирскэнергосбыт 16 1
Силовые машины 125 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 348 3
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 61 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 491 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 427 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3146 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 57 1
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