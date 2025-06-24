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Свеза Sveza Свеза Ресурс
«Свеза» — один из участников российского ЛПК и производитель березовой фанеры. В состав группы «Свеза» входит 7 комбинатов, а также ряд структур, в том числе компании, занимающиеся заготовкой сырья и производством биопродуктов. Фанера «Свезы» используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов и СПГ-танкеров, при создании экологичной мебели и стильных интерьеров.
УПОМИНАНИЯ
Свеза и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 2
|РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 57 1
|Решетников Андрей 6 5
|Суровцев Владимир 18 5
|Кузьмина Ирина 18 3
|Буланов Николай 16 3
|Бочкин Александр 39 3
|Кравченко Александр 16 3
|Никулин Иван 4 3
|Наймарк Александр 7 3
|Бурякова Анастасия 6 3
|Лукьянов Алексей 3 3
|Степанов Сергей 25 3
|Букин Кирилл 3 3
|Михеев Дмитрий 40 3
|Барков Алексей 37 3
|Васильев Алексей 17 3
|Бухвалов Дмитрий 17 3
|Фридкин Станислав 10 3
|Бычков Николай 11 3
|Новожилов Алексей 20 3
|Алешкин Сергей 65 3
|Юсупов Аркадий 4 3
|Бирюков Артем 10 3
|Гребеник Геннадий 38 3
|Вавра Владимир 23 3
|Раскина Ирина 24 3
|Слученков Антон 18 3
|Пугачева Ольга 7 3
|Простоквашин Игорь 21 3
|Рузов Дмитрий 3 3
|Кондрахина Мария 3 3
|Хацкевич Александр 3 3
|Маланов Антон 3 3
|Лукьяненко Роман 5 3
|Ли Владимир 9 2
|Чепакин Андрей 27 2
|Гришин Виталий 2 2
|Шингарев Павел 19 2
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