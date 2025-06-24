Изобретение «Свезы» на основе нейросетей признано на территории Евразии

Лесопромышленная группа «Свеза» получила Евразийский патент на уникальную разработку — «Способ определения и классификации дефектов древесного материала». Это решение, основанное на применении машинного зрения, позволяет с точностью более 90% выявлять и классифицировать дефекты плитных и листовых материалов в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители «Свезы».

Патент был выдан костромскому комбинату «Свеза» Евразийским патентным ведомством и опубликован в Бюллетене ЕАПО. Он распространяется на территорию девяти стран: Россию, Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Это означает, что «Свеза» закрепила право на использование этой технологии на обширном евразийском рынке.

«Способ определения и классификации дефектов древесного материала» использует сверхточную нейронную сеть и камеры машинного зрения, превосходя по эффективности существующие методы. Разработка уже прошла апробацию в Федеральной службе интеллектуальной собственности России и подтвердила свою высокую точность.

«Евразийский патент — это не просто защита нашей интеллектуальной собственности, а стратегическое преимущество для всей группы «Свеза», — сказал Виктор Тихонов, директор костромского комбината. — В тесном сотрудничестве с подразделением «СмартЛайн» мы планируем эффективно использовать его для расширения бизнеса на рынки Евразии. Центр экспертиз компании уже работает над долгосрочной стратегией защиты и расширения действия патента, обеспечивая максимальную отдачу от этой важной разработки».

Таким образом, изобретение «Свезы» становится инструментом развития российского экспорта, открывая возможность внедрения данной технологии в смежных областях промышленности различных стран Евразийского региона.

«Способ определения и классификации дефектов древесного материала» — расширение предыдущего патента «Свезы» в области выявления дефектов древесины. Ранее компания «Свеза» запатентовала сканер дефектов, разработанный центром технического развития костромского комбината.