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Тихонов Виктор
УПОМИНАНИЯ
|24.06.2025
|Изобретение «Свезы» на основе нейросетей признано на территории Евразии 1
|01.04.2024
|«Свеза» запатентовала новый способ определения дефектов древесины с использованием ИИ 1
Тихонов Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Свеза - Sveza 42 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150056 2
|Евразия - Евразийский континент 619 1
|Казахстан - Республика 5668 1
|Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 267 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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