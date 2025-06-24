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Тихонов Виктор


УПОМИНАНИЯ


24.06.2025 Изобретение «Свезы» на основе нейросетей признано на территории Евразии 1
01.04.2024 «Свеза» запатентовала новый способ определения дефектов древесины с использованием ИИ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Тихонов Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Свеза - Sveza 42 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 491 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1690 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4222 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3559 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3438 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15336 1
Россия - РФ - Российская федерация 150056 2
Евразия - Евразийский континент 619 1
Казахстан - Республика 5668 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 267 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1577 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5756 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4793 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19375 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 719 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Создано именных указателей - 177393.
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