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Know how Ноу-хау Секрет производства

СОБЫТИЯ


04.12.2017 «Билайн» запустил проект облачного перевода на язык жестов в офисах «Ноу-Хау»

объявил о запуске пилотного проекта «Облачный переводчик» в салонах магазинов цифровой электроники «Ноу-Хау». В рамках проекта специальные консультанты с помощью сервиса Cloud Interpreter (обла
12.12.2013 В Московском регионе откроется более 100 магазинов «Ноу-Хау от «Билайн»

ренд «Билайн») объявила о стратегическом партнерстве с цифровым центром «ИОН». В рамках сотрудничества до конца 2014 г. в Московском регионе откроется более 100 операторских магазинов нового формата «Ноу-Хау от «Билайн». В 2012 г. стартовал пилотный проект «Ноу-Хау от «Билайн» в двух салонах, расположенных в торговых центрах столицы. Результаты проекта оказались настолько успешны, чт
26.09.2012 «ВымпелКом» открыл в Москве операторский магазин нового формата «НОУ-ХАУ от «Билайн»

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила об открытии в Москве операторского магазина нового формата «НОУ-ХАУ от «Билайн». На площади 130 квадратных метров развернут торговый зал, объединяющий в себе розничный магазин сложной бытовой техники и офис обслуживания «Билайн». В одном месте посетител
05.09.2011 Club.CNews: Система иновационного менеджмента СМК РНТД

нтеллектуальной собственности более целесообразным является определение «совокупности потенциально охраноспособных технических, художественно-конструкторских решений, интеллектуальной собственности и ноу-хау, определяющих новизну (существенное обновление) технологий производства и управления». Если говорить об эффективности инноваций, то необходим инновационный менеджмент — управление и упр
15.08.2011 Российский турбодвигатель: МиГ-29 с ноу-хау покажут на МАКС-2011

ает на форсаже тягу в 9000 кгс при расходе топлива 2,05 кг/кг ч. Ресурс двигателя составляет 4 тыс. часов с межремонтными интервалами в 1 тыс. часов Двигатель с отклоняемым соплом является российским ноу-хау и не используется ни на одном зарубежном самолете. Так, двигатель F119-PW-100 американского истребителя F-22 может отклонять сопла только в одном, вертикальном, направлении. Таким образ
20.06.2008 Росатом получил ноу-хау по выводу энергоблоков АЭС из эксплуатации

мы ТАСИС, направленный на подготовку к выводу из эксплуатации энергоблоков АЭС. Контракт, рассчитанный на два года, был нацелен на передачу российскому атомному оператору - концерну "Росэнергоатом" - ноу-хау компаний в области вывода АЭС из эксплуатации. В качестве экспериментальных референтных блоков были выбраны энергоблоки № 1 и № 2 Нововоронежской АЭС, которые уже остановлены. Программа
22.11.2005 Правительство определилось с правами на ноу-хау

ьных машин, базы данных; права на результаты научно-технической деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая потенциально патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау). Порядок принятия государственными заказчиками решений о закреплении прав на результаты научно-технической деятельности устанавливается правительством Российской Федерации.
11.07.2002 Synopsys пополнила свою библиотеку ноу-хау технологиями памяти

Компания Synopsys (Маунтин Вью, Калифорния) пополнила свою библиотеку лицензируемой интеллектуальной собственности DesignWare несколькими ноу-хау в области памяти, а именно ROM, SRAM, конфигурируемым контроллером памяти, который может использоваться для разных решений систем на одном чипе и ресурсов вне чипов, а также встроенным

14.06.2000 Oracle Japan и KDD открыли сайт по торговле "ноу-хау" в сфере информационных технологий

Японские компании Oracle Corp. Japan, KDD Corp. и KDD Communications Inc. (KCOM) сегодня открыли веб-сайт chienowa.com, на котором можно продать и купить "ноу-хау", относящееся к сфере информационных технологий. Пользователи могут обращаться к экспертам новой интернет-компании со своими вопросами и получать за определенную плату квалифицированные

Публикаций - 749, упоминаний - 750

Know how и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 59
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 57
Microsoft Corporation 25775 54
Oracle Corporation 7074 42
SAP SE 5601 39
Samsung Electronics 11064 35
IBM - International Business Machines Corp 9699 34
9594 31
Apple Inc 13154 30
МегаФон 10742 27
Intel Corporation 12811 27
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 25
Google LLC 12688 24
Ростелеком 10948 22
InfoWatch - Инфовотч 1185 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 21
Yandex - Яндекс 9216 20
LG Electronics 3735 18
HP Inc. 5883 17
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 17
Siemens AG - Siemens Group 2673 16
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 16
Huawei 4676 15
BBK OPPO Electronics 484 14
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 13
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 12
ЦФТ - Золотая Корона 362 11
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 11
Cisco Systems 5372 11
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 11
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 11
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 65 10
Meta Platforms - Facebook 4621 10
Amazon Inc - Amazon.com 3277 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 9
Softline - Софтлайн 3743 9
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 9
Philips 2099 9
Sony 6739 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 40
Евросеть 1421 30
Связной ГК 1401 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 22
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 21
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 17
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 13
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 12
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 12
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 12
Цифроград 171 10
Максимус 28 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
Kari - Кари - сеть магазинов 75 10
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 9
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 9
НСПК - Национальная система платежных карт 948 9
Альфа-Банк 1979 9
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 9
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 8
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Россети Ленэнерго 1699 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
РВК - Российская венчурная компания 571 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
IKEA - ИКЕА 171 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Спортмастер - Sportmaster 201 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 5
ВТБ - ВТБ24 671 4
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 12 4
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 4
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 4
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
Почта России ПАО 2370 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 32
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 26
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 25
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 20
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 17
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 17
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 13
Судебная власть - Judicial power 2500 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 10
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
Федеральное казначейство России 1949 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 6
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 5
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 4
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 16
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 3
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 11 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
WiMAX Forum 69 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
U.S. Department of Energy - U.S. EIA - Energy Information Administration - Управление энергетической информации США 2 1
АСКОНД - Ассоциация предприятий кондитерской промышленности 1 1
AUTM - Association of University Technology Managers - Ассоциация университетских технологических менеджеров 1 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 192
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 144
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 138
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 99
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 87
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 84
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 82
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 82
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 39
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 37
Google Android 15243 28
Microsoft Windows 16882 24
Microsoft Windows 2000 8678 21
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 20
Linux OS 11533 20
Apple iPhone 6 4861 18
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 14
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 13
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 12
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 12
Apple iOS 8583 11
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
ЦФТ - Золотая Корона - Погашение кредитов 35 10
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 10
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Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 7
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 7
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 65 6
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VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 5
C/C++ - Язык программирования 894 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
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Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
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НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 1
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PC Expo 36 1
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ЭОС Осенний документооборот 35 1
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Global Entrepreneurship Week - Всемирная неделя предпринимательства 1 1
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