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27.05.2021 ФЛИП: полностью автономный транспорт от SberAutoTech 1
27.01.2021 В России стартовали продажи смартфона OPPO A15. Цена 1
13.01.2021 «Билайн» начал продавать SIM-карты и оборудование на goods.ru 1
06.10.2020 OPPO представила в России недорогой 6,5-дюймовый смартфон OPPO A53. Цены 1
21.08.2020 Oppo объявляет о старте продаж новых беспроводных наушников Enco W11 и Enco W31 в России 1
30.07.2020 Бюджетный смартфон Oppo A12 с батареей 4230 мАч представлен в России 1
14.05.2020 Торговая сеть «Пятерочка» начала продавать SIM-карты «Билайна» 1
23.04.2020 OPPO начинает российские продажи смартфонов Reno3. Цены 1
19.03.2020 OPPO начала российские продажи флагманского смартфона Find X2. Цена 1
04.02.2020 Oppo объявила о снижении цен на серию смартфонов А 2020 1
03.10.2019 Oppo представила смартфоны серии A 2020 для поколения Z. Цены 2
12.07.2019 Oppo начала российские продажи смартфона Reno Z. Цена 1
06.06.2019 Philips уличили в завышении цен на смартфоны в России 1
09.04.2019 Samsung грозит многомиллионный штраф за координацию цен на смартфоны в России 1
13.02.2019 CSI представила терминал сбора данных под собственным брендом 1
12.02.2019 Власти ополчились на Samsung в России из-за координации цен на смартфоны и планшеты 1
27.09.2018 Махинации производителей смартфонов: власти России уже знают свою следующую жертву 1
15.06.2018 «Билайн» предложил новым абонентам акционный тариф с безлимитными звонками на все номера 1
28.05.2018 Рассекречены характеристики будущего хита Xiaomi 1
22.05.2018 Huawei объявила о старте продаж планшетов MediaPad M5 в России 1
13.04.2018 Alcatel начинает российские продажи смартфонов Alcatel 5 и Alcatel 3V. Цены 1
04.04.2018 Huawei объявила о старте российских продаж смартфона P20 lite. Цена 1
05.02.2018 Huawei начала продажи нового смартфона P smart в России. Цена 1
04.12.2017 «Билайн» запустил проект облачного перевода на язык жестов в офисах «Ноу-Хау» 1
02.11.2017 Как Xiaomi завоевывает российский рынок 1
28.09.2017 Уникальный смартфон BlackBerry на Android добрался до России. Цена 1
02.08.2017 LeEco закрыла единственный магазин в России 1
03.07.2017 Топ-менеджер Apple в России оштрафован за координацию цен на iPhone 1
29.05.2017 Своевременная и качественная обратная связь от клиента – залог успеха любого ИТ-проекта 1
21.02.2017 ФАС проверяет офисы LG и Philips из-за ценового сговора 1
10.02.2017 «ЦФТ-Лояльность» отчитался за 2016 год: объем обработанных транзакций по всем программам лояльности превысил 1 млрд в месяц 1
26.12.2016 Переход на онлайн-кассы больше нельзя откладывать 1
01.11.2016 ФНС рассказала о преимуществах онлайн-касс для бизнеса 1
24.10.2016 В России готовится дело против Apple из-за цен на iPhone 7 1
21.09.2016 В салонах «Билайн» перед 1 сентября выросли продажи бюджетных гаджетов 1
12.09.2016 UBank начал выдавать микрозаймы физическим лицами в онлайн-режиме 1
08.08.2016 Против Apple возбудили дело из-за цен на iPhone в России 1
11.07.2016 Huawei анонсировала компактный планшет MediaPad T2 7.0 Pro 1
23.06.2016 Новым партнером сервиса «Золотая Корона — Погашение кредитов» стал Балтинвестбанк 1
11.12.2015 «Кредитный Айболит» — новый партнер сервиса «Золотая Корона — Погашение кредитов» 1

Публикаций - 58, упоминаний - 61

Know how упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 27
Ситилинк - Citilink 190 11
Samsung Electronics 5714 10
Apple Inc - Эппл Рус 7729 10
Золотая Корона 280 10
OPPO Electronics 222 10
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 7
Huawei 2733 5
Spirit DSP - Спирит Корп 246 4
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 53 4
LG Electronics Россия - ЛГ электроникс рус 13 4
LG Electronics 1870 4
Xiaomi 904 4
Samsung Electronics - Самсунг Электроникс Рус 6 3
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 3
Lenovo Group 1641 3
Philips 740 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 2
Google LLC 7168 2
LeEco Russia and Eastern Europe - LeRee 20 1
TCL Corporation 87 1
SberAutoTech - Sber Automotive Technologies 5 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 15 1
D&M Holdings - Denon & Marantz 25 1
Pioneer Corporation 154 1
LeEco - LeTV 46 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Harman Kardon 167 1
Alcatel 230 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1221 1
Huawei HiSilicon Technologies 30 1
MediaTek 315 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 16
Связной ГК 883 11
Максимус 17 10
Евросеть 890 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 6
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 5
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 9 4
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 60 4
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 4
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 28 4
Техносила 143 4
re:Store 106 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Мария Ра - торговая сеть 19 2
Goods.ru - маркетплейс 15 1
Цифроград 55 1
uBank 21 1
Белый Ветер 55 1
ВТБ24 583 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
DST Global 165 1
Tesla Motors 241 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Wildberries 128 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 6
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2990 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 5
Smartphone - Смартфон 773 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1208 3
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 25 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 2
Dolby Atmos 144 2
HRA - High-resolution audio - Hi-Res Audio 26 2
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 582 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
TÜV Rheinland Eye Comfort - сертификат 22 1
NPU - Numeric (floating point) Processing Unit - Нейропроцессор - независимый математический сопроцессор 27 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 1
FOD - Fingerprint-On Display - Биометрический сканер отпечатка пальца, встроенный в дисплей 10 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 401 1
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 8
Apple iPhone 6 547 8
Золотая Корона - Погашение кредитов 31 8
Google Android 10751 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 6
OPPO ColorOS 38 5
LG K - Серия смартфонов 13 4
Google Nexus - Серия смартфонов 398 4
OPPO A - Серия смартфонов 28 4
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 4
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 4
LG Magna H - Серия смартфонов 7 4
Corning Gorilla Glass 496 4
OPPO Frame Boost 4 3
Apple iPhone 7 246 3
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 3
OPPO Reno - Серия смартфонов 23 3
Samsung Galaxy Tab E - Серия планшетов 7 3
OPPO Touch Boost 4 3
Samsung Galaxy Tab A - Серия планшетов 27 3
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 3
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 36 3
Huawei MediaPad - серия планшетов 40 2
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 82 2
OPPO Soloop 3 2
OPPO VOOC - Voltage Open Loop Multi-step Constant-Current Charging 11 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Google Android 9 Pie 159 2
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 2
Sony IMX - КМОП-сенсоры для смартфонов 114 1
Xiaomi MiPad - планшет 8 1
OPPO Enco Q - серия беспроводных наушников 1 1
OPPO SuperVOOC 12 1
OPPO Power Bank 1 1
OPPO Enco W - серия беспроводных наушников 3 1
Alcatel 5 - Смартфон 1 1
Philips S - Серия смартфонов 7 1
Huawei QuickCharge - технология быстрой зарядки 13 1
Huawei FullView Display 3 1
Тенишев Андрей 12 3
Цариковский Андрей 21 2
Liu Vincent - Лиу Винсент 5 2
Кондратов Антон 10 1
Лебедева Ирина 17 1
Ярцев Михаил 4 1
Граф Аркадий 24 1
Xiang Wang - Сян Ван 9 1
Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 1
Косарева Надежда 4 1
Молчанов Алексей 1 1
Сорокин Александр 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 24
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 12
Россия - СФО - Новосибирск 1977 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Россия - Пятигорск 76 1
Россия - Благовещенск 88 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Восточная Европа 1688 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Казахстан - Республика 2646 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1063 1
Нидерланды 977 1
Испания - Барселона 537 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
TENAA 16 1
IDC - International Data Corporation 2728 2
CNews Analytics 1991 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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