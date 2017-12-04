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Know how Ноу-хау Секрет производства
СОБЫТИЯ
|04.12.2017
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«Билайн» запустил проект облачного перевода на язык жестов в офисах «Ноу-Хау»
объявил о запуске пилотного проекта «Облачный переводчик» в салонах магазинов цифровой электроники «Ноу-Хау». В рамках проекта специальные консультанты с помощью сервиса Cloud Interpreter (обла
|12.12.2013
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В Московском регионе откроется более 100 магазинов «Ноу-Хау от «Билайн»
ренд «Билайн») объявила о стратегическом партнерстве с цифровым центром «ИОН». В рамках сотрудничества до конца 2014 г. в Московском регионе откроется более 100 операторских магазинов нового формата «Ноу-Хау от «Билайн». В 2012 г. стартовал пилотный проект «Ноу-Хау от «Билайн» в двух салонах, расположенных в торговых центрах столицы. Результаты проекта оказались настолько успешны, чт
|26.09.2012
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«ВымпелКом» открыл в Москве операторский магазин нового формата «НОУ-ХАУ от «Билайн»
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила об открытии в Москве операторского магазина нового формата «НОУ-ХАУ от «Билайн». На площади 130 квадратных метров развернут торговый зал, объединяющий в себе розничный магазин сложной бытовой техники и офис обслуживания «Билайн». В одном месте посетител
|05.09.2011
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Club.CNews: Система иновационного менеджмента СМК РНТД
нтеллектуальной собственности более целесообразным является определение «совокупности потенциально охраноспособных технических, художественно-конструкторских решений, интеллектуальной собственности и ноу-хау, определяющих новизну (существенное обновление) технологий производства и управления». Если говорить об эффективности инноваций, то необходим инновационный менеджмент — управление и упр
|15.08.2011
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Российский турбодвигатель: МиГ-29 с ноу-хау покажут на МАКС-2011
ает на форсаже тягу в 9000 кгс при расходе топлива 2,05 кг/кг ч. Ресурс двигателя составляет 4 тыс. часов с межремонтными интервалами в 1 тыс. часов Двигатель с отклоняемым соплом является российским ноу-хау и не используется ни на одном зарубежном самолете. Так, двигатель F119-PW-100 американского истребителя F-22 может отклонять сопла только в одном, вертикальном, направлении. Таким образ
|20.06.2008
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Росатом получил ноу-хау по выводу энергоблоков АЭС из эксплуатации
мы ТАСИС, направленный на подготовку к выводу из эксплуатации энергоблоков АЭС. Контракт, рассчитанный на два года, был нацелен на передачу российскому атомному оператору - концерну "Росэнергоатом" - ноу-хау компаний в области вывода АЭС из эксплуатации. В качестве экспериментальных референтных блоков были выбраны энергоблоки № 1 и № 2 Нововоронежской АЭС, которые уже остановлены. Программа
|22.11.2005
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Правительство определилось с правами на ноу-хау
ьных машин, базы данных; права на результаты научно-технической деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая потенциально патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау). Порядок принятия государственными заказчиками решений о закреплении прав на результаты научно-технической деятельности устанавливается правительством Российской Федерации.
|11.07.2002
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Synopsys пополнила свою библиотеку ноу-хау технологиями памяти
Компания Synopsys (Маунтин Вью, Калифорния) пополнила свою библиотеку лицензируемой интеллектуальной собственности DesignWare несколькими ноу-хау в области памяти, а именно ROM, SRAM, конфигурируемым контроллером памяти, который может использоваться для разных решений систем на одном чипе и ресурсов вне чипов, а также встроенным
|14.06.2000
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Oracle Japan и KDD открыли сайт по торговле "ноу-хау" в сфере информационных технологий
Японские компании Oracle Corp. Japan, KDD Corp. и KDD Communications Inc. (KCOM) сегодня открыли веб-сайт chienowa.com, на котором можно продать и купить "ноу-хау", относящееся к сфере информационных технологий. Пользователи могут обращаться к экспертам новой интернет-компании со своими вопросами и получать за определенную плату квалифицированные
Know how и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 13
|Шувалов Игорь 86 4
|Мякишева Марина 84 4
|Касперская Наталья 319 4
|Щеголев Игорь 699 4
|Тихонова Кристина 47 4
|Арсентьев Андрей 79 4
|Лихачев Алексей 44 3
|Осипов Александр 96 3
|Оганесян Артак 31 3
|Хайрук Сергей 27 3
|Фролов Павел 86 3
|Тенишев Андрей 16 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Ершова Элеонора 67 3
|Макаров Станислав 118 3
|Самойленко Максим 67 3
|Шалманов Сергей 202 3
|Милованцев Дмитрий 110 3
|Филимонов Сергей 46 3
|Осипов Юрий 74 3
|Николаева Наталья 21 3
|Фогилев Михаил 13 3
|Ананьев Вячеслав 10 3
|Денисов Артем 12 3
|Болотов Александр 3 3
|Головченко Алексей 20 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Парфентьев Алексей 183 3
|Нуралиев Борис 298 3
|Чубайс Анатолий 222 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Мацоцкий Сергей 180 2
|Мартынов Владислав 115 2
|Чачава Александр 124 2
|Вексельберг Виктор 155 2
|Маркелов Константин 42 2
|Шевченко Владимир 153 2
|Гольцов Александр 84 2
|Корнеев Сергей 84 2
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