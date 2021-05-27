Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Know how
Ноу-хау
Секрет производства
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 58, упоминаний - 61
Know how упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 1
|КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
|Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|TENAA 16 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767007, в очереди разбора - 670692.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767007, в очереди разбора - 670692.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru