«Билайн» запустил проект облачного перевода на язык жестов в офисах «Ноу-Хау» объявил о запуске пилотного проекта «Облачный переводчик» в салонах магазинов цифровой электроники «Ноу-Хау». В рамках проекта специальные консультанты с помощью сервиса Cloud Interpreter (обла

В Московском регионе откроется более 100 магазинов «Ноу-Хау от «Билайн» ренд «Билайн») объявила о стратегическом партнерстве с цифровым центром «ИОН». В рамках сотрудничества до конца 2014 г. в Московском регионе откроется более 100 операторских магазинов нового формата «Ноу-Хау от «Билайн». В 2012 г. стартовал пилотный проект «Ноу-Хау от «Билайн» в двух салонах, расположенных в торговых центрах столицы. Результаты проекта оказались настолько успешны, чт

«ВымпелКом» открыл в Москве операторский магазин нового формата «НОУ-ХАУ от «Билайн» Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила об открытии в Москве операторского магазина нового формата «НОУ-ХАУ от «Билайн». На площади 130 квадратных метров развернут торговый зал, объединяющий в себе розничный магазин сложной бытовой техники и офис обслуживания «Билайн». В одном месте посетител

Club.CNews: Система иновационного менеджмента СМК РНТД нтеллектуальной собственности более целесообразным является определение «совокупности потенциально охраноспособных технических, художественно-конструкторских решений, интеллектуальной собственности и ноу-хау, определяющих новизну (существенное обновление) технологий производства и управления». Если говорить об эффективности инноваций, то необходим инновационный менеджмент — управление и упр

Российский турбодвигатель: МиГ-29 с ноу-хау покажут на МАКС-2011 ает на форсаже тягу в 9000 кгс при расходе топлива 2,05 кг/кг ч. Ресурс двигателя составляет 4 тыс. часов с межремонтными интервалами в 1 тыс. часов Двигатель с отклоняемым соплом является российским ноу-хау и не используется ни на одном зарубежном самолете. Так, двигатель F119-PW-100 американского истребителя F-22 может отклонять сопла только в одном, вертикальном, направлении. Таким образ

Росатом получил ноу-хау по выводу энергоблоков АЭС из эксплуатации мы ТАСИС, направленный на подготовку к выводу из эксплуатации энергоблоков АЭС. Контракт, рассчитанный на два года, был нацелен на передачу российскому атомному оператору - концерну "Росэнергоатом" - ноу-хау компаний в области вывода АЭС из эксплуатации. В качестве экспериментальных референтных блоков были выбраны энергоблоки № 1 и № 2 Нововоронежской АЭС, которые уже остановлены. Программа

Правительство определилось с правами на ноу-хау ьных машин, базы данных; права на результаты научно-технической деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая потенциально патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау). Порядок принятия государственными заказчиками решений о закреплении прав на результаты научно-технической деятельности устанавливается правительством Российской Федерации.

Synopsys пополнила свою библиотеку ноу-хау технологиями памяти Компания Synopsys (Маунтин Вью, Калифорния) пополнила свою библиотеку лицензируемой интеллектуальной собственности DesignWare несколькими ноу-хау в области памяти, а именно ROM, SRAM, конфигурируемым контроллером памяти, который может использоваться для разных решений систем на одном чипе и ресурсов вне чипов, а также встроенным