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Левин Константин
Левин Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Левин Леонид 130 4
|Касперская Наталья 296 2
|Сяо Хайцзюнь 31 1
|Кочаров Григорий 19 1
|Vanoschujze Frederik - Ваносчуйзе Фредерик 25 1
|Бобровников Борис 104 1
|Корнеев Сергей 84 1
|Микаберидзе Георгий 7 1
|Елисеев Владимир 19 1
|Ланин Александр 7 1
|Александров Алексей 10 1
|Суслов Александр 3 1
|Катаев Александр 40 1
|Аронсон Михаил 18 1
|Ахмеров Тимур 87 1
|Мегрелишвили Георгий 27 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Огородников Дмитрий 27 1
|Елагин Вячеслав 14 1
|Хайбуллов Рустам 13 1
|Тагиев Аркадий 14 1
|Тимошенко Андрей 15 1
|Савин Александр 11 1
|Сытин Дмитрий 56 1
|Фролов Алексей 22 1
|Шереметьев Алексей 4 1
|Прозоров Андрей 17 1
|Томлянович Степан 6 1
|Малышев Роман 5 1
|Рощин Алексей 8 1
|Фирсов Михаил 1 1
|Ермилова Любовь 5 1
|Генис Михаил 2 1
|Захаренко Дмитрий 2 1
|Шипилов Игорь 7 1
|Шейкин Артем 36 1
|Мантуров Максим 11 1
|Котрачев Роман 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 173134.
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