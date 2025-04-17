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Левин Константин



17.04.2025 Решения Bi.Zone вошли в дистрибьюторский портфель ТЕRА 1
22.03.2024 В портфель «Инферит Облако» вошел сервис защиты корпоративной почты Bi.Zone CESP 1
29.01.2024 Бизнес в России скупает страховки от кибератак. Объем премий вырос на 80% за год 1
14.12.2023 Решения Bi.Zone вошли в дистрибьюторский портфель RRC Security 1
11.09.2023 MONT стал официальным дистрибьютором сервисов BI.ZONE 1
12.05.2021 Bi.Zone протестировала федеральную электронную площадку «ТЭК-торг» на устойчивость к DDoS-атакам 1
10.03.2020 Infowatch и «Росинфокоминвест» договорились о сотрудничестве 1
16.01.2019 Российские ИТ-тренды 2019: CNews опросил лидеров 1
29.11.2017 «АльфаСтрахование» усилила безопасность данных в штаб-квартире с помощью решения InfoWatch 1
29.11.2017 Прагматизм заказчиков стал точкой роста для российского рынка ИТ-услуг 1
26.12.2016 InfoWatch Traffic Monitor тестируют на совместимость с серверным оборудованием Lenovo 1
22.12.2016 InfoWatch вошла в топ-15 крупнейших российских компаний в сфере обеспечения ИБ по версии CNews Analytics 1
16.11.2016 «Зираат Банк (Москва)» защитился от утечек информации с помощью решений InfoWatch 1
07.09.2016 Три продукта InfoWatch добавлены в Реестр российского ПО 1
31.08.2016 InfoWatch вошла в ассоциацию «Лига содействия оборонным предприятиям» 1
06.04.2016 Inline Technologies расширит портфель отраслевых решений ИБ с помощью технологий InfoWatch 1
01.03.2016 «Техносерв» и InfoWatch договорились о стратегическом партнерстве 1
29.04.2015 Электронные ключи JaCarta совместимы с решением InfoWatch Traffic Monitor 5.5 1
16.04.2015 InfoWatch и «НТЦ ИТ Роса» договорились о технологическом партнерстве 1
25.03.2015 «Экспобанк» внедрил InfoWatch Traffic Monitor Enterprise 1
09.02.2015 «Диасофт Платформа» и InfoWatch совместно создадут DLP-решение 1
21.01.2015 InfoWatch защитила данные «РосинтерБанка» от утечек 1
11.12.2014 InfoWatch Traffic Monitor совместим с серверами Huawei Tecal RH 1
29.10.2014 «Дельта» внедрила InfoWatch Traffic Monitor Enterprise 1
12.08.2014 Сбербанк выбрал систему защиты от утечек, добившись снижения цены в 10 раз 1
09.07.2014 «Нордеа Банк» переходит на новую версию InfoWatch Traffic Monitor Enterprise 1
02.12.2013 Утечки информации: госсектор под угрозой 1
24.09.2013 Государственные облака как новый вид угрозы 1
16.07.2013 «Борлас» добавит к технической безопасности информационную 1
06.06.2013 InfoWatch пополняет партнерскую сеть SMB-дистрибьюторами 1
29.04.2013 1С займется продвижением InfoWatch EndPoint Security на территории России 1
11.04.2013 InfoWatch расширяет присутствие в странах СНГ 1
28.03.2013 InfoWatch расширяет сеть своих российских представителей 1
24.05.2011 InfoWatch Traffic Monitor Enterprise Edition пропустили в госсектор Беларуси 1
31.03.2011 Вышел Traffic Monitor Enterprise 3.5 для мониторинга данных в крупных компаниях 1
18.03.2011 InfoWatch: оборот компании в 2010 г. вырос на 130% 1

Публикаций - 36, упоминаний - 36

Левин Константин и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1034 30
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 344 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1144 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 3
Информзащита 782 3
Крок - Croc 1782 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 2
8386 2
MONT - МОНТ 150 2
Kribrum - Крибрум 31 2
МегаФон 9151 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 1
RedSys - РедСис 74 1
Lenovo Group 2302 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2183 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 58 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
Ростелеком 9862 1
Merlion - Мерлион 829 1
Oracle Corporation 6749 1
Huawei 3992 1
Softline - Софтлайн 2923 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 193 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 423 1
БАРС Груп 550 1
Diasoft - Диасофт 914 1
Naumen - Наумен 638 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 331 1
Ростелеком - РТЛабс 180 1
ФОРС - Центр разработки 642 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 512 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 222 1
Т1 Сервионика - Servionica 260 1
AMT Group - АМТ-Груп 358 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 25 1
Diasoft - Диасофт Платформа 25 1
Softline - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 42 1
Yandex - Яндекс 7601 1
АльфаСтрахование СГ 328 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7503 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 64 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Tech 38 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 32 1
РосинтерБанк 11 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 201 1
ПСБ - Промсвязьбанк 868 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11924 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4899 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5041 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 86 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
Лига содействия оборонным предприятиям 5 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6897 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28526 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20250 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21622 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12922 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52063 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3196 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4834 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7869 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10310 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12895 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30283 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11325 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3343 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12183 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31493 3
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 329 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20963 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2002 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1282 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1301 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1763 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16026 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 902 2
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 281 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13564 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2310 2
Нагрузочное тестирование - Load testing 549 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12749 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3979 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10499 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2206 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5946 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1860 2
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 230 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 796 2
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 406 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4986 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4010 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 192 19
InfoWatch - Attack Killer - Атак Киллер 21 4
InfoWatch EndPoint Security - InfoWatch EndPoint Access Control 18 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2095 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 2
InfoWatch Appercut Security 34 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4622 2
1С:Дистрибьюция 35 2
Сбер - BI.Zone CESP - BI.Zone Cloud Email Security & Protection 26 2
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 29 2
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 15 2
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 36 1
Huawei IDN - Huawei Intent-Driven Network 4 1
InfoWatch TAD - InfoWatch Targeted Attack Detector - InfoWatch Targeted Attack Monitor 7 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 166 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1017 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5370 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1357 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1354 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 109 1
Huawei Tecal RH 3 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 724 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3276 1
InfoWatch CryptoStorage 14 1
InfoWatch ASAP - InfoWatch Automation System Advanced Protector 8 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 134 1
Сбер - BI.Zone TDR - BI.Zone Threat Detection and Response 24 1
Сбер - BI.Zone AntiFraud - BI.Zone BFP - BI.Zone Fraud Prevention - Bi.Zone BCFP - Bi.Zone Cloud Fraud Prevention 11 1
Сбер - BI.Zone Brand Protection 21 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 236 1
FreePik 1095 1
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 38 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - АКБ Барьер 272 1
Сбер - BI.ZONE Secure DNS 5 1
Системы документооборота - СЭД Практика 6 1
Левин Леонид 130 4
Касперская Наталья 296 2
Сяо Хайцзюнь 31 1
Кочаров Григорий 19 1
Vanoschujze Frederik - Ваносчуйзе Фредерик 25 1
Бобровников Борис 104 1
Корнеев Сергей 84 1
Микаберидзе Георгий 7 1
Елисеев Владимир 19 1
Ланин Александр 7 1
Александров Алексей 10 1
Суслов Александр 3 1
Катаев Александр 40 1
Аронсон Михаил 18 1
Ахмеров Тимур 87 1
Мегрелишвили Георгий 27 1
Кириченко Игорь 49 1
Огородников Дмитрий 27 1
Елагин Вячеслав 14 1
Хайбуллов Рустам 13 1
Тагиев Аркадий 14 1
Тимошенко Андрей 15 1
Савин Александр 11 1
Сытин Дмитрий 56 1
Фролов Алексей 22 1
Шереметьев Алексей 4 1
Прозоров Андрей 17 1
Томлянович Степан 6 1
Малышев Роман 5 1
Рощин Алексей 8 1
Фирсов Михаил 1 1
Ермилова Любовь 5 1
Генис Михаил 2 1
Захаренко Дмитрий 2 1
Шипилов Игорь 7 1
Шейкин Артем 36 1
Мантуров Максим 11 1
Котрачев Роман 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147486 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14216 12
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1133 2
Беларусь - Белоруссия 5783 2
Европа 21876 2
Азия - Азиатский регион 5591 2
Ближний Восток 2970 2
Турция - Турецкая республика 2400 2
Африка - Африканский регион 3509 1
Саудовская Аравия - Королевство 597 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43860 1
Казахстан - Республика 5612 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1569 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14261 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2973 1
Индия - Bharat 5515 1
Украина 7652 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2992 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2716 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1393 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 685 1
Узбекистан - Республика 1764 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2904 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1042 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1291 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52079 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48832 13
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7952 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11138 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6322 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14828 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5934 4
Энергетика - Energy - Energetically 5191 4
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 513 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5541 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8877 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8696 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24552 3
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 113 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4934 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4743 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3075 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2475 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1256 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7093 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 716 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2785 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8171 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5719 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4008 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 29 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3601 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2359 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 303 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2487 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7854 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13916 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2156 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18995 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5184 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5871 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5037 1
Английский язык 6715 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11070 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2232 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1935 1
Gartner - Гартнер 3567 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 131 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 57 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3269 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354005, в очереди разбора - 759378.
Создано именных указателей - 173134.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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