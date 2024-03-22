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В портфель «Инферит Облако» вошел сервис защиты корпоративной почты Bi.Zone CESP

Российский облачный провайдер «Инферит Облако» предлагает клиентам сервис Bi.Zone CESP, который обезопасит почту от нежелательных сообщений. Благодаря сотрудничеству с Bi.Zone провайдер усилил линейку решений в области кибербезопасности.

По данным Bi.Zone CESP, 69% корпоративных электронных писем в 2023 г. были нелегитимными. Их используют для целевых атак и для распространения массовых нежелательных сообщений. Чтобы защитить клиентов от киберугроз, российский облачный провайдер «Инферит Облако» договорился с Bi.Zone о сотрудничестве.

Интеграция с Bi.Zone CESP позволит клиентам «Инферит Облако» обезопасить почтовый трафик и защититься от спама, фишинга и вредоносного программного обеспечения. Сервис проводит лингвистический анализ контента и фильтрует нежелательные письма еще до их поступления на почтовый сервер. Bi.Zone CESP проверяет не только входящие, но и исходящие письма, что позволяет выявить скомпрометированные устройства в инфраструктуре и предотвратить рассылку.

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Бизнес

«Использование Bi.Zone CESP значительно сократит ресурсные затраты клиентов и партнеров „Инферит Облако“ на обслуживание средств защиты, снизит цифровые риски, а также поможет повысить безопасность всей инфраструктуры. Нам же такое взаимодействие позволит существенно увеличить канал партнерских продаж и расширить присутствие продукта на рынке», — сказал Константин Левин, коммерческий директор Bi.Zone.

«„Инферит Облако“ регулярно анализирует потребности рынка в области кибербезопасности. Это позволяет нам формировать линейку наиболее востребованных решений для защиты от киберугроз, а нашим партнерам — повышать безопасность и обеспечивать непрерывность бизнес-процессов. Благодаря сотрудничеству с Bi.Zone в нашем портфеле появился первый сервис, специализирующийся на защите корпоративной электронной почты, — Bi.Zone CESP», — отметил Максим Мантуров, директор облачных продуктов «Инферит».

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