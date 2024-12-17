Сбер BI.Zone CESP BI.Zone Cloud Email Security & Protection
BI.ZONE Cloud Email Security & Protection (BI.ZONE CESP) — облачный сервис для защиты электронной почты компании от спама, фишинга и вредоносного ПО.
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Царев Дмитрий 23 6
|Меджлумов Муслим 19 3
|Хайретдинов Рустэм 82 2
|Волошин Евгений 63 2
|Левин Константин 35 2
|Самарцев Дмитрий 9 1
|Мегрелишвили Георгий 27 1
|Меликов Ким 2 1
|Соловьев Михаил 30 1
|Куликов Павел 27 1
|Yen Nathan - Йен Натан 6 1
|Ермилова Любовь 5 1
|Мантуров Максим 11 1
|Павельев Дмитрий 2 1
|Андриевский Сергей 13 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 16
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
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