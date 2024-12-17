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Сбер BI.Zone CESP BI.Zone Cloud Email Security & Protection


BI.ZONE Cloud Email Security & Protection (BI.ZONE CESP) — облачный сервис для защиты электронной почты компании от спама, фишинга и вредоносного ПО


17.12.2024 Защиту ИТ-инфраструктуры провайдера «Инферит Облако» усилили с помощью Bi.Zone TDR 2
16.09.2024 Владелец бренда Rostic’s внедрил решения BI.Zone Security Fitness и BI.Zone CESP 2
26.07.2024 BI.Zone: промышленность и транспорт — лидеры по доле нелегитимных писем 2
26.04.2024 Обновленный сервис Bi.Zone CESP защищает от квишинга в письмах и учитывает уровень киберграмотности сотрудников 2
22.03.2024 В портфель «Инферит Облако» вошел сервис защиты корпоративной почты Bi.Zone CESP 2
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
22.01.2024 BI.ZONE: 69% корпоративных электронных писем в 2023 году были нелегитимными 1
11.09.2023 MONT стал официальным дистрибьютором сервисов BI.ZONE 1
07.08.2023 Индивидуальный профиль безопасности: в новой версии BI.ZONE CESP расширились настройки и возможности фильтрации писем  2
25.07.2023 Bi.Zone: трое из четырех входящих писем для российских компаний — нелегитимные 2
06.04.2023 Российский сервис от BI.ZONE защищает электронную почту от новой уязвимости Microsoft Outlook 2
07.12.2022 BI.ZONE CESP защитил все 30 тысяч почтовых ящиков СДЭК 2
24.10.2022 Обновленный сервис BI.ZONE CESP усилил защиту электронной почты 3
02.08.2022 Bi.zone зафиксировала атаки группировки Buhtrap на частные компании 1
25.11.2021 У бизнеса появилась возможность бесплатно защитить своих клиентов и сотрудников от фишинга, спама и кибермошенников 2
14.09.2021 Zyxel представила Cloud Email Security для малого и среднего бизнеса 1
17.06.2021 В реестр российского ПО включена платформа BI.ZONE Compliance Platform 1
23.04.2021 Сервисы Bi.zone внесены в реестр российского ПО 2
06.08.2020 BI.Zone подвела итоги акции Stay Home 4
31.03.2020 Сможет ли российский бизнес сохранить непрерывность процессов на карантине 1
23.03.2020 «Дочка» Сбербанка сделала бесплатными свои ИБ-сервисы 3
23.03.2020 BI.Zone открыл бесплатный доступ к сервисам кибербезопасности 2

Публикаций - 22, упоминаний - 41

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 21
IBM Security 23 1
Ростелеком 9701 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
VideoMost - ВидеоМост 274 1
TrueConf - ТруКонф 397 1
Spirit DSP - Спирит Корп 470 1
Код Безопасности 616 1
NetApp - Network Appliance 636 1
Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
Cloud One 6 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 1
Google LLC 11775 1
ZyXEL Communications 291 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 196 1
Buhtrap - Хакерская группировка 19 1
Zyxel Gateway SBU 4 1
СДЭК Диджитал - CDEK Digital 4 1
Microsoft Corporation 24625 1
MONT - МОНТ 144 1
МегаФон 8805 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
Fortinet 387 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
Palo Alto Networks 146 1
Cisco Systems 5114 1
Softline - Инферит - Инферит Облако 48 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 239 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Юнирест - Rostcic’s - KFC - Сеть ресторанов общественного питания 53 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 19
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 19
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 18
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 18
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 16
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 11
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 8
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 6
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 4
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 4
Spoofing - Спуфинг - IP-spoofing - GPS-spoofing - ARP-spoofing - DNS-spoofing - Bluetooth-spoofing 101 4
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 275 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 3
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 838 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 3
Website URL - Uniform Resource Locator 876 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 426 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 586 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 7
Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 33 6
Сбер - BI.Zone Perimeter Scanner 4 4
Сбер - BI.Zone PhishZone 4 4
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 26 4
Сбер - BI.Zone SOC - BI.Zone Security Operation Center - BI.ZONE IRP 11 4
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 13 3
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 30 3
Сбер - BI.Zone AntiFraud - BI.Zone BFP - BI.Zone Fraud Prevention 10 2
Сбер - BI.Zone Brand Protection 19 2
Сбер - BI.Zone Compliance Platform - BI.Zone GRC - BI.Zone Governance, Risk and Compliance 13 2
Сбер - BI.ZONE Secure DNS 5 2
Сбер - BI.Zone TDR - BI.Zone Threat Detection and Response 23 2
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 2
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 146 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 189 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 32 1
VK - Mail.ru Teambox 19 1
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 64 1
Сбер - Okko Bro_bot - чат-бот 4 1
Сбер - BI.Zone Stay Home 2 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 1
Microsoft Office 365 940 1
Apple iPhone 6 4862 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 525 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 449 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Microsoft Outlook 1390 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 25 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 225 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 191 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 1
Positive Technologies - PT Sandbox 71 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 1
Google Android 13994 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 78 1
Царев Дмитрий 23 6
Меджлумов Муслим 19 3
Хайретдинов Рустэм 82 2
Волошин Евгений 63 2
Левин Константин 35 2
Самарцев Дмитрий 9 1
Мегрелишвили Георгий 27 1
Меликов Ким 2 1
Соловьев Михаил 30 1
Куликов Павел 27 1
Yen Nathan - Йен Натан 6 1
Ермилова Любовь 5 1
Мантуров Максим 11 1
Павельев Дмитрий 2 1
Андриевский Сергей 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 7
Энергетика - Energy - Energetically 5085 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 857 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 867 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 291 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Образование в России 2191 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 145 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Gartner - Гартнер 3556 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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