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Security Vision SGRC Security Vision Security Governance, Risk Management Security Vision Business Continuity Management Security Vision NG SGRC Security Vision Next Generation Security Vision Security Governance, Risk Management and Compliance
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Security Vision SGRC и организации, системы, технологии, персоны:
|Рахметов Руслан 66 8
|Черун Екатерина 17 1
|Маклашина Ольга 2 1
|Коляда Ксения 6 1
|Олейникова Анна 13 1
|Трандин Сергей 114 1
|Крюков Антон 6 1
|Овчинников Роман 13 1
|Морозов Роман 10 1
|Напалков Ярослав 3 1
|Шапиро Роман 9 1
|Грибков Артем 14 1
|Душков Роман 4 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 440 1
|Стюгин Михаил 20 1
|Осипов Александр 96 1
|Бондаренко Александр 39 1
|Гродзенский Яков 11 1
|Жуков Алексей 13 1
|Мартынцев Алексей 14 1
|Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 78 2
|Gartner - Гартнер 3647 2
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