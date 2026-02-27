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Security Vision SGRC Security Vision Security Governance, Risk Management Security Vision Business Continuity Management Security Vision NG SGRC Security Vision Next Generation Security Vision Security Governance, Risk Management and Compliance

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.02.2026 Роман Шапиро, «Почта России»: Примеров результативного использования ИИ в кибербезопасности совсем немного 1
06.02.2026 Больше автоматизации, выше эффективность: в Security Vision рассказали о главных улучшениях продуктов за 2025 год 1
23.12.2025 Security Vision выпустила обновление Security Vision NG SGRC 8
10.11.2025 Security Vision представила обновленный продукт Security Vision SGRC 1
23.09.2025 Security Vision представила доступное SGRC-решение для среднего и малого бизнеса 4
03.07.2025 Артем Грибков, Angara Security: Хактивисты или конкуренты зачастую проводят атаки без компрометации ИТ-инфраструктуры 1
03.06.2025 Яков Гродзенский, ГК «Черноголовка»: Коробочный сканер уязвимостей от Security Vision быстро устанавливается и не требует длительной настройки 1
14.05.2025 Новая версия R-Vision SGRC 5.4 для удобной оценки требований и управления документацией по ИБ 1
07.11.2024 Алексей Жуков, «РТ-Информационная безопасность»: Новейшие российские СЗИ уже сейчас интересуют многих в мире 1
01.11.2024 Security Vision выпустила новую версию продукта для автоматизации процессов и обеспечения комплаенса SGRC 2.0 3
06.09.2024 Security Vision сообщает о выпуске обновленного продукта Security Vision Risk Management 2
17.06.2024 Продукты платформы Security Vision признаны системами с искусственным интеллектом 1
28.03.2024 Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов 1
26.02.2024 Алексей Мартынцев, «Норильский никель»: Целый ряд мер защиты от киберугроз неприменим в промышленности 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
27.12.2023 Security Vision внедрила в «Тинькофф» систему для обеспечения комплаенс 2
21.12.2023 Роман Морозов, Capital Group: Атака с помощью вируса-вымогателя может нанести ущерб в течение десяти минут 1
11.05.2023 Как развиваются отечественные ИБ-платформы 1
28.07.2022 Продукты R-Vision прошли проверку на соответствие белорусским стандартам кибербезопасности 1
12.07.2022 Двойная защита: российские компании «Базальт СПО» и «Интеллектуальная безопасность» объявили о совместимости своих продуктов 1
29.06.2022 Ярослав Напалков, Газпромбанк: Как автоматизировать управление рисками ИБ в банке 1
17.03.2022 Руслан Рахметов, Security Vision: Прорывные технологии рождаются при быстром принятии решений в сложных обстоятельствах 1
28.06.2021 Руслан Рахметов, Security Vision: На ИБ-отрасль неизбежно окажет влияние развитие роботизации 1
15.02.2021 «Интеллектуальная безопасность» автоматизировала соответствие требованиям регуляторов кибербезопасности в Сбербанке 3
21.09.2020 Руслан Рахметов, Security Vision -

Скепсис в отношении российских решений вызван отсутствием целостной ИТ-экосистемы

 1
06.07.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного 2
18.06.2020 «Интеллектуальная безопасность» создала технологию роботизации систем класса SGRC 3
21.04.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Всеобщая цифровизация наступила принудительно и резко 4

Публикаций - 30, упоминаний - 54

Security Vision SGRC и организации, системы, технологии, персоны:

Security Vision - Интеллектуальная безопасность 313 26
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 188 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5575 5
Microsoft Corporation 25684 4
Cisco Systems 5349 3
R-Vision - Р-Вижн 261 3
МегаФон 10584 2
Check Point Software Technologies 823 2
Oracle Corporation 7050 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1725 2
Fortinet 447 2
Telegram Group 2872 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 487 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 583 2
Palo Alto Networks 205 2
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 53 1
Rapid7 27 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 60 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 277 1
Tenable Security 15 1
Google Siemplify 3 1
Парадигма 166 1
МультиТек Инжиниринг - Multitech Engineering 2 1
Пангео Радар - Pangeo Radar 8 1
Defender 160 1
RST Cloud - Технологии киберугроз 16 1
Anthropic 122 1
Почта России - Почта Диджитал 5 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 907 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3422 1
Huawei 4492 1
IBM - International Business Machines Corp 9672 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1314 1
9486 1
Microsoft Corporation - GitHub 1051 1
Red Hat 1374 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 904 1
Cisco Systems - Splunk 77 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 349 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 157 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8722 4
Почта России ПАО 2336 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 153 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
Инград - Ingrad 14 1
101Hotels.com 456 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1696 1
ГПБ - Газпромбанк 1260 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 608 1
РСХБ Страхование жизни 16 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1493 1
Альфа-Банк 1965 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 266 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 360 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 1
СДМ-Банк 71 1
Capital Group 82 1
Россети Ленэнерго 1698 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5538 15
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 273 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5588 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13609 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3606 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3047 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3180 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 432 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3406 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 101 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 142 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 407 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
Минпромторг РФ - ЦИТ ФГАУ - Цифровые индустриальные технологии - ФЦПР ИИ ФГАУ - ФЦПРИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 26 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6499 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1182 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 360 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1510 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 777 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
OWASP - Open Web Application Security Project 139 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34278 29
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MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 139 7
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 82 7
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 23 6
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 28 6
Security Vision КИИ - Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура 13 6
Security Vision SOC - Security Vision Security Operation Center - Security Vision SIEM 17 6
Linux OS 11410 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1710 4
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 21 4
Security Vision AM - Security Vision Asset management 11 4
Security Vision CRS - Security Vision Cyber Risk System 5 3
R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance - Р-Вижн ЦКИБ - Р-Вижн Центр контроля информационной безопасности  26 3
Security Vision UEBA - Security Vision User and Entity Behavior Analytics 9 3
Security Vision AD + ML - Security Vision Anomaly Detection 6 3
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 474 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1645 3
Microsoft Windows PowerShell 246 3
МегаФон Security Awareness 6 2
Microsoft 365 Copilot 240 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 57 2
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 247 2
Сбер - BI.Zone vCISO 9 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 639 2
МегаФон SOC - Security Operations Center - МегаФон SIEM - Security Information and Event Management 2 2
Microsoft Office 4118 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 358 2
Microsoft Windows 16777 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 998 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1775 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 708 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1191 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 107 2
Docker - Платформа распределённых приложений 526 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 250 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 173 2
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 92 2
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 53 2
Рахметов Руслан 66 8
Черун Екатерина 17 1
Маклашина Ольга 2 1
Коляда Ксения 6 1
Олейникова Анна 13 1
Трандин Сергей 114 1
Крюков Антон 6 1
Овчинников Роман 13 1
Морозов Роман 10 1
Напалков Ярослав 3 1
Шапиро Роман 9 1
Грибков Артем 14 1
Душков Роман 4 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 440 1
Стюгин Михаил 20 1
Осипов Александр 96 1
Бондаренко Александр 39 1
Гродзенский Яков 11 1
Жуков Алексей 13 1
Мартынцев Алексей 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 164349 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54412 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 509 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 471 2
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Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 92 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18934 1
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Азия - Азиатский регион 5884 1
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Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 315 1
White list - Белый список 155 1
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Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 78 2
Gartner - Гартнер 3647 2
Pearson VUE 55 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1715 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 482 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2645 2
Национальная банковская премия 2 1
Capture the Flag - CTF 55 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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