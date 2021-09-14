Zyxel представила Cloud Email Security для малого и среднего бизнеса

Zyxel Networks объявляет о выходе нового SaaS решения Cloud Email Security (CES) для компаний малого и среднего бизнеса (СМБ), практикующих удаленную занятость сотрудников.

За последние полтора года многие секторы экономики перешли на удаленную модель работы сотрудников. Хотя у такой модели есть очевидные преимущества, однако она создает серьезные проблемы для системных администраторов компаний сектора СМБ. Обеспечение надежной защиты корпоративных данных и инфраструктуры от неизвестных угроз, располагая ограниченными бюджетом и ресурсами.

Как показали результаты исследования, проведенного в 2021 году по заказу американской компании Verizon, серверы электронной почты вошли в тройку ресурсов, которые чаще всего становились жертвами кибератак в 2020 году, Именно поэтому компаниям СМБ требуется обеспечить для них повышенную безопасность. Решение Cloud Email Security от Zyxel поможет сектору СМБ внедрить надежную защиту серверов электронной почты от кибератак без изменения уже имеющейся корпоративной сетевой инфраструктуры.

В это решение интегрированы антивирус, защита от фишинга и спама вместе с шифрованием TLS. Оно предоставляет системным администраторам комплексное облачное решение для обеспечения безопасности электронной почты. Решение идеально подходит для защиты территориально-распределенного персонала от постоянно растущего числа киберугроз.

Для упрощения обеспечения безопасности серверов электронной почты СМБ компаний решение развертывается в облаке, благодаря чему для его внедрения не нужно устанавливать дополнительное оборудование, и оно совместимо с уже имеющейся сетевой инфраструктурой и системой информационной безопасности. При использовании Zyxel CES сервис электронной почты ни на минуту не прерывает свою работу, поэтому компания постоянно поддерживает связь со своими клиентами и сотрудниками.

Полнофункциональная панель управления предоставляет системным администраторам все возможности управления, мониторинга и анализа действий пользователей и работы почтовых ящиков для быстрого выявления потенциальных угроз без привлечения экспертов по информационной безопасности.

Zyxel CES - это удобный и гибкий сервис по подписке, который можно лицензировать на 5, 10, 25 и 50 пользователей по мере роста бизнеса заказчика. CES полностью совместим с такими облачными системами, как Office 365 и Google, и развернутыми внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры серверами электронной почты. Это гарантирует надежную защиту сети независимо от того, где находится персонал или серверы.

Натан Йен (Nathan Yen), старший вице-президент (AVP) отделения Zyxel Gateway SBU прокомментировал: «Нельзя игнорировать те проблемы, с которыми сегодня столкнулись сетевые администраторы небольших компаний. За последнее время их сфера обязанностей значительно расширилась и из-за перехода на удаленку, когда сотрудники компании работают на разных площадках и в разных регионах, им не хватает возможностей для защиты сети от киберугроз, которые становятся все более опасными. Для решения этой проблемы мы разработали Cloud Email Security, которое поможет малому и среднему бизнесу надежно защитить свои сети при переходе на гибридный режим в долговременной перспективе».

Лицензию на Zyxel CES можно приобрести в Zyxel Marketplace или у партнеров в канале.