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Kaspersky AV Kaspersky Anti-Virus Антивирус Касперского AntiViral Toolkit Pro, AVP

Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP


20.06.2024 На новых Windows-ноутбуках на процессорах ARM не будут работать «Антивирус Касперского» и популярные игры

пания предупреждает потенциальных владельцев нового ARM-ноутбука Galaxy Book4 Edge о его несовместимости с рядом Windows-программ. В их числе несколько ИБ-приложений, например, Avast SecureLine VPN и Kaspersky Anti-Virus; векторный графический редактор Adobe Illustrator, клиент облачного хранилища Google Drive («Google Диск»), программа для чтения электронных книг Naver eBook Reader, поддер
05.09.2013 Вышли обновленные защитные решения Kaspersky Anti-Virus и Kaspersky Internet Security для Windows

«Лаборатория Касперского» обновила защиту для домашних пользователей ПК. В новых Kaspersky Anti-Virus и Kaspersky Internet Security для всех устройств специалисты компании оптимизировали существующие технологии, а также добавили ряд новых прикладных средств, таких как антив
16.04.2013 Технологии «Лаборатории Касперского» обеспечат защиту от вирусов на этапе загрузки ОС

выпуске антивирусной системы для современного интерфейса загрузки операционных систем UEFI. Новый «Антивирус Касперского для UEFI» обеспечит безопасную загрузку компьютера, проверив системные

06.09.2012 Kaspersky Internet Security и «Антивирус Касперского» готовы к выходу Windows 8

«Лаборатория Касперского» объявила о готовности своих продуктов для домашних пользователей к выходу Windows 8: новые защитные решения Kaspersky Internet Security и «Антивирус Касперского» полностью совместимы с новой платформой. Компания реализовала поддержку нового пользовательского интерфейса ОС, ориентированного на планшетные компьютеры и сенсорные экра
31.07.2012 «Антивирус Касперского для Proxy Server» интегрирован в платформу Crossbeam RT X-серии

общила о том, что решение для защиты корпоративных пользователей при работе с интернет-ресурсами — «Антивирус Касперского для Proxy Server» — успешно прошло сертификацию в компании Crossbeam RT
16.12.2011 Вышел обновленный «Антивирус Касперского для прокси-серверов» с поддержкой виртуальной среды VMware

«Лаборатория Касперского» сообщила о выпуске обновленного решения «Антивирус Касперского для Proxy Server» Maintenance Pack 3. Решение для антивирусной защиты к
06.12.2011 «Яндекс» предложил пользователям бесплатный «Антивирус Касперского» на 6 месяцев

Компания «Яндекс» вчера, 5 декабря, объявила о том, что теперь пользователи могут воспользоваться совместным предложением «Яндекса» и «Лаборатории Касперского» – «Яндекс»-версией «Антивируса Касперского» с бесплатной лицензией на 6 месяцев. Данная акция действует для пользователей из России, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Тадж
19.10.2011 «Антивирус Касперского» для GFI MailSecurity защищает ВГТРК от вирусов

«Лаборатория Касперского» сообщила о поставке «Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании» (ВГТРК) программного продукта GFI MailSecurity с дополнительным модулем «Антивирус Касперского». Поставку решения выполнила компания «Контрольная Линия», генеральный дистрибутор GFI Software в России и СНГ. ВГТРК — крупная медиакорпорация России. Кроме основных кана
09.06.2011 Вышел Kaspersky Endpoint Security 8 для Linux на базе обновленного антивирусного движка

приятии. По словам разработчиков, в новой версии объединены возможности предыдущих версий программ «Антивирус Касперского 5.7 для Linux» и «Антивирус Касперского 5.5 для Samba». В резуль
16.02.2011 Продукты «Лаборатории Касперского» сертифицированы ФСБ России

«Лаборатория Касперского» объявила о сертификации продуктов Kaspersky Administration Kit 8.0, «Антивирус Касперского 6.0 для Windows Servers MP4», «Антивирус Касперского 6.0 для Win
10.12.2010 «Лаборатория Касперского» защитит корпоративные сети Linux с помощью «Антивируса Касперского 8.0»

В рамках обновления линейки корпоративных продуктов «Лаборатория Касперского» выпустила «Антивирус Касперского 8.0» для Linux File Server. Приложение позволит защитить файловые серверы под управлением Linux в современных гетерогенных сетях предприятий, говорится в сообщении компани
23.11.2010 «Лаборатория Касперского» выпустила «Антивирус Касперского 8.0» для Microsoft ISA Server и Forefront TMG Standard Edition

рсии операционных систем и приложений, отвечая требованиям организаций любых размеров. Обновленный «Антивирус Касперского 8.0» для Microsoft ISA Server и Forefront TMG Standard Edition проверяе
07.09.2010 «Абсолют Банк» под защитой «Антивируса Касперского»

бизнес-приложений, но также обеспечивают требуемую безопасность веб-коммуникаций на уровне шлюза. «Антивирус Касперского» на устройствах Blue Coat Proxy AV обладает высокой производительностью
15.12.2009 Россия: Бесплатные антивирусы наступают

го исследования «Ромир» (проведенного по заказу компании Eset), самым популярным в России остается «Антивирус Касперского». Его доля среди антивирусов, установленных на каком-либо из домашних к
26.08.2009 «Антивирус Касперского 2010» и Kaspersky Internet Security 2010 вышли в продажу

ональных продуктов - «Антивирус Касперского 2010» и Kaspersky Internet Security 2010. Рекомендованные розничные цены на лицензию с возможностью установки решения на 2 ПК составляют 1,2 тыс. руб. для «Антивируса Касперского» и 1,6 тыс руб. для Kaspersky Internet Security. Продление лицензии будет осуществляться со скидкой: в этом случае стоимость антивируса составит 720 руб., а KIS — 960 руб
22.06.2009 Вышла бета-версия «Антивируса Касперского 6.0 для Linux File Server»

м, создаваемых для этих систем, неуклонно растет, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». «Антивирус Касперского 6.0 для Linux File Server» представляет собой антивирусное решение для

18.12.2008 Новая линейка защитных продуктов от «Лаборатории Касперского»: бета-тест

версии новой линейки корпоративных продуктов. В линейке Kaspersky Open Space Security представлены «Антивирус Касперского для Windows Workstations 8.0», Kaspersky Administration Kit 8.0, «Ан
28.08.2008 Kaspersky Gate Antivirus: новый модуль для Traffic Inspector

т вирусов и вредоносных программ, разработанного с использованием технологий «Лаборатории Касперского». Новый продукт получил название «Gate Antivirus для Traffic Inspector Powered by Kaspersky», или Kaspersky Gate Antivirus. Модуль разработан специалистами «Смарт-Софт» с использованием антивирусных решений «Лаборатории Касперского» и служит для защиты трафика, проходящего через прокси-серв
05.06.2008 Ошибка в Kaspersky Anti-Virus позволяет выполнить код на уровне ядра

Уязвимость в драйвере ядра, который используется в Kaspersky Anti-Virus 6.0 и 7.0, Kaspersky Internet Security 6.0 и 7.0, и Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations, может быть использована пользователями с ограниченными правами
23.04.2008 «Антивирус Касперского 6.0» для Windows Servers Enterprise Edition получит сертификат Citrix Ready

«Лаборатория Касперского» сообщила, что «Антивирус Касперского 6.0» для Windows Servers Enterprise Edition стал первым и единственным

26.03.2008 МТС раздает абонентам бесплатный «Антивирус Касперского Mobile»

«Лаборатория Касперского» и «Мобильные ТелеСистемы» подписали соглашение, согласно которому, абонентам МТС будет бесплатно предоставляться «Антивирус Касперского Mobile» для мобильных телефонов, КПК и смартфонов. Как пишет МТС, на wap-сайте компании размещен антивирус для мобильников. Абоненты МТС могут скачать мобильный антивирус

06.03.2008 Вышел Антивирус Касперского 6.0 для Windows Servers Enterprise Edition Maintenance Pack 1

бновлений Maintenance Pack 1 для Антивируса Касперского 6.0 для Windows Servers Enterprise Edition. Антивирус Касперского 6.0 для Windows Servers Enterprise Edition предназначен для защиты данн
28.02.2008 «Лаборатория Касперского» представила антивирус для Windows Server 2008

изводитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама, объявила, что Антивирус Касперского 6.0 для Windows Servers Enterprise Edition является первым антивирусным
26.12.2007 «Поликом Про» будет продвигать «Антивирус Касперского SOS»

Компания «Поликом Про» начинает продвижение нового продукта российского разработчика антивирусного ПО «Лаборатории Касперского» - «Антивируса Касперского Second Opinion Solution» (SOS). Это решение позволяет повысить уровень защиты рабочей станции за счет использования антивирусных технологий различных производителей, явля
24.12.2007 Антивирус Касперского Mobile продается в «Евросети»

«Лаборатория Касперского» сообщает о начале продаж продуктов Антивирус Касперского Mobile и Антивирус Касперского 7.0 в салонах компании «Евросеть», розничной сети, работающей на российском рынке сотовой связи. Таким образом, покупатели смартфонов
23.11.2007 «Диксис» начинает продажу «Антивируса Касперского Mobile»

исного обслуживания, объявляет о начале продаж антивирусной защиты для смартфонов и коммуникаторов. Компания «Диксис» выступает партнером «Лаборатории Касперского» по продвижению антивирусной защиты «Антивирус Касперского Mobile», предоставляя информационные площадки для доставки и установки нового сервиса. Загрузить антивирусную защиту можно на сайте «Диксис» и заказать в каталоге мобильны
14.11.2007 «Антивирус Касперского 5.6» для Linux Mail Server открыт для бета-тестирования

перского 5.6» для Linux Mail Server, предназначенного для антивирусной защиты корпоративных сетей. «Антивирус Касперского 5.6» для Linux Mail Server обеспечивает антивирусную защиту почтового т
08.11.2007 «Антивирус Касперского Mobile»: теперь с оплатой через «Мобильный кошелек»

.0» через платежную систему «Мобильный кошелек», предназначенную для оплаты различных услуг с мобильных телефонов. Владельцы смартфонов, пользующиеся программой «Мобильный кошелек», могут приобрести «Антивирус Касперского Mobile 6.0» сроком на один, три и шесть месяцев. Пользователь, загрузивший «Антивирус Касперского Mobile 6.0» на свой смартфон и оплативший покупку через «Мобильный
29.10.2007 Новые решения Atlansys: теперь с ядром «Антивируса Касперского»

Компании «Лаборатория Касперского» и «Концептуальные системы» сообщили об использовании в новых решениях Atlansys «Концептуальных систем» программного ядра «Антивируса Касперского». Благодаря технологиям «Лаборатории Касперского» новые криптографические программные решения Atlansys от «Концептуальных систем», предназначенные для защиты конфиденциал
18.10.2007 «Антивирус Касперского 6.0» Windows Servers: эффективная защита корпоративных данных

асперского» сообщает о выходе «Антивируса Касперского 6.0» для Windows Servers Enterprise Edition. «Антивирус Касперского 6.0» для Windows Servers Enterprise Edition предназначен для защиты дан
16.08.2007 Специальные лицензии на «Антивирус Касперского 7.0»: оплата через MoneyMail

о», при этом оплата покупки должна осуществляться через платежную систему MoneyMail. Напомним, что «Антивирус Касперского 7.0» обеспечивает защиту компьютера от вирусов, троянских и шпионских п
03.08.2007 Латвия: дирекция безопасности дорожного движения выбрала «Антивирус Касперского»

бщает о поставке корпоративного антивирусного решения Kaspersky Work Space Security для обеспечения ИБ дирекции безопасности дорожного движения Латвии (CSDD). В рамках данного проекта CSDD приобрела «Антивирус Касперского» для 400 рабочих станций. Отметим, что «Антивирус Касперского» для Windows Workstations – это централизованная защита рабочих станций в корпоративной сети и за ее п
20.07.2007 «Лаборатория Касперского»: патчи к Internet Security и «Антивирусу Касперского»

15 июня в версиях Internet Security 6.0.2.614 и 6.0.2.621. Два «Critical Fix» — Critical Fix 1 для «Антивируса Касперского 6.0» Windows Workstation и «Антивируса Касперского 6.0» Windows
06.06.2007 Вышли новые версии «Антивируса Касперского» для Linux

ируса Касперского 5.7» для Linux Workstation и «Антивируса Касперского 5.7» для Linux File Server. «Антивирус Касперского» для Linux Workstation и Linux File Server предназначен для антивирусно
18.05.2007 «Антивирус Касперского» для Microsoft ISA Server: новая версия

всех серверов, входящих в массив (Array Member), и централизованного обновления антивирусных баз. «Антивирус Касперского» для Microsoft ISA Server 2004/2006 Enterprise Edition представляет соб
03.04.2007 «Лаборатория Касперского» представила 3 новых продукта

коммерческих версий сразу трех продуктов из корпоративной линейки нового поколения. В список вошли «Антивирус Касперского 6.0» для Windows Workstations, «Антивирус Касперского 6.0» для ф
28.02.2007 «Касперский» растет за счет домашних пользователей

из корпоративной линейки нового поколения, созданных в соответствии с данной концепцией. В их числе Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations, Антивирус Касперского 6.0 для файл
27.02.2007 Три решения «Лаборатории Касперского» обновлены до версии 6.0

поративной линейки нового поколения, созданных в соответствии с данной концепцией. В список вошли: «Антивирус Касперского 6.0» для Windows Workstations; «Антивирус Касперского 6.0» для ф
27.02.2007 «Лаборатория Касперского» заработала за год $67 млн

ь подключившегося компьютера. Поддержку концепции будут осуществлять сразу три новых продукта. Это «Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations», «Антивирус Касперского 6.0 для фа
20.02.2007 Анонсирован «Антивирус Касперского» для смартфонов

к систем защиты от вирусов, хакерских атак и спама, и компания PlayMobile (холдинг Next Media Group) объявляют о запуске на российском рынке нового сервиса — антивирусной защиты мобильных телефонов. «Антивирус Касперского Mobile» защитит пользователей смартфонов от вирусов и другого вредоносного программного обеспечения. Продукт предназначен для работы на смартфонах под управлением ОС Symbi

Публикаций - 450, упоминаний - 706

Kaspersky AV и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4904 362
Microsoft Corporation 24656 75
Dr.Web - Доктор Веб 1256 35
Intel Corporation 12212 22
ESET - ESET Software 1134 21
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 20
ZyXEL Communications 297 20
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 14
Yandex - Яндекс 7398 13
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 13
Trend Micro 604 13
8256 10
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 10
Gen Digital - Avast Software 174 9
Sophos - SophosLabs 416 9
Softkey - Софткей 210 9
Broadcom - VMware 2365 8
Apple Inc 12132 8
Samsung Electronics 10280 8
IBM - International Business Machines Corp 9445 8
Bitdefender 156 8
Google LLC 11816 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12708 7
F-Secure 211 7
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 6
InfoWatch - Инфовотч 1017 6
Softline - Софтлайн 2837 6
Oracle Corporation 6704 6
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 315 6
ZyXEL Gateway SBU 6 6
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 241 6
Cisco Systems 5120 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3937 5
Ростелеком 9732 5
HP Inc. 5689 5
VK - Mail.ru Group 3456 5
HP - Hewlett-Packard 3625 5
OpenText - Micro Focus - Novell 871 5
HP Compaq Computer Corp 1916 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7353 13
Белый Ветер 356 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 5
Assist - Ассист 210 4
Резонанс НПП 370 4
Уникомбанк УАКБ - Универсальный акционерный коммерческий банк 5 4
Руссобанк 7 4
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 3
КонсультантПлюс 135 3
Газпром ПАО 1344 2
Microsoft - LinkedIn 650 2
РЖД - Российские железные дороги 1910 2
Почта России ПАО 2118 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 409 2
NanduQ - Qiwi 996 2
Евросеть 1405 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 2
Dixis - Диксис 359 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 111 2
CreditPilot - КредитПилот 26 2
Лента - Сеть розничной торговли 2090 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
eBay Inc 1622 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1637 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 722 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 918 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2374 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 479 1
Татнефть 227 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 247 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 1
Абсолют Банк 230 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 466 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4138 17
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12563 21
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Microsoft Windows 15708 121
Kaspersky Internet Security 458 67
Linux OS 9998 55
Kaspersky Administration Kit - AdminKit 67 30
Microsoft Windows XP 2400 29
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 157 27
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 26
Microsoft Windows 2000 8661 21
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 17
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Microsoft Outlook 1392 15
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Kaspersky Open Space Security 36 14
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Microsoft Edge - браузер 1996 14
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 14
Microsoft Forefront TMG - Microsoft Forefront Threat Management Gateway - Microsoft ISA Server - Microsoft Internet Security and Acceleration Server - Microsoft Proxy Server 153 14
Google Android 14041 13
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 286 13
Microsoft Office 3740 12
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 389 12
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 12
Apple Mac - Apple Macintosh 2981 11
Apple iPhone 6 4862 11
Kaspersky Anti-Spam - SpamTest 55 10
Apple macOS 2070 10
Nokia Symbian OS 1400 10
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 102 10
Zyxel ZyWALL ATP - Zyxel ZyWALL UTM - Zyxel ZyWALL VPN Series - межсетевой экран 32 10
Microsoft Management Console - MMC 25 10
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 9
Microsoft Exchange 1717 9
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 118 9
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 528 9
Kaspersky Security Network - KSN 92 9
Microsoft Windows NT 879 9
Kaspersky Crystal 17 8
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 213 8
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 8
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 56 8
Касперский Евгений 323 20
Земков Сергей 158 13
Касперская Наталья 292 9
Зенкин Денис 262 8
Yen Nathan - Йен Натан 6 6
Шабанов Илья 60 6
Калиниченко Михаил 19 6
Su Bill - Су Билл 5 5
Устюжанин Дмитрий 50 4
Гудилин Олег 30 4
Мучник Феликс 68 4
Shih Dean - Ши Дин 4 4
Ильин Сергей 14 4
Меркулов Петр 8 4
Матюхин Константин 5 4
Врублевский Павел 98 3
Артимович Игорь 29 3
Шаров Борис 73 3
Lin Inchen - Лин Инчен 3 3
Пермяков Максим 29 3
Корнеев Александр 11 3
Кондрашин Михаил 22 3
Момчилович Ирина 28 3
Зверев Александр 8 3
Иванов Сергей 388 2
Wu Crowley - Ву Кроули 13 2
Лукацкий Алексей 119 2
Воронин Алексей 17 2
Низовский Григорий 36 2
Минасян Вартан 14 2
Керценбаум Кирилл 21 2
Албитов Андрей 31 2
Александрова Анна 23 2
Захаркина Ольга 24 2
Курникова Анна 27 2
Архипов Константин 16 2
Ярных Андрей 16 2
Лунина Наталья 8 2
Орешин Михаил 7 2
Калгин Алексей 7 2
Россия - РФ - Российская федерация 145017 214
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52184 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 27
Германия - Федеративная Республика 12702 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13333 19
Франция - Французская Республика 7859 18
Европа 21795 16
Украина 7621 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17101 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14216 12
Казахстан - Республика 5548 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17449 10
Беларусь - Белоруссия 5688 9
Испания - Королевство 3715 9
Япония 13299 8
Италия - Итальянская Республика 4357 7
Азия - Азиатский регион 5548 7
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7476 7
Южная Корея - Республика 6658 6
Америка - Американский регион 2164 6
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2429 6
Индия - Bharat 5460 5
Америка Латинская 1816 5
Финляндия - Финляндская Республика 3607 5
Польша - Республика 1964 5
Китай - Тайвань 3994 5
Армения - Республика 2289 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1272 4
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Молдавия - Республика Молдова 709 4
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Великобритания - Лондон 2387 4
Турция - Турецкая республика 2361 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3337 4
Нидерланды 3526 4
Австрия - Австрийская Республика 1310 4
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