Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP

На новых Windows-ноутбуках на процессорах ARM не будут работать «Антивирус Касперского» и популярные игры пания предупреждает потенциальных владельцев нового ARM-ноутбука Galaxy Book4 Edge о его несовместимости с рядом Windows-программ. В их числе несколько ИБ-приложений, например, Avast SecureLine VPN и Kaspersky Anti-Virus; векторный графический редактор Adobe Illustrator, клиент облачного хранилища Google Drive («Google Диск»), программа для чтения электронных книг Naver eBook Reader, поддер

Вышли обновленные защитные решения Kaspersky Anti-Virus и Kaspersky Internet Security для Windows «Лаборатория Касперского» обновила защиту для домашних пользователей ПК. В новых Kaspersky Anti-Virus и Kaspersky Internet Security для всех устройств специалисты компании оптимизировали существующие технологии, а также добавили ряд новых прикладных средств, таких как антив

Технологии «Лаборатории Касперского» обеспечат защиту от вирусов на этапе загрузки ОС выпуске антивирусной системы для современного интерфейса загрузки операционных систем UEFI. Новый «Антивирус Касперского для UEFI» обеспечит безопасную загрузку компьютера, проверив системные

Kaspersky Internet Security и «Антивирус Касперского» готовы к выходу Windows 8 «Лаборатория Касперского» объявила о готовности своих продуктов для домашних пользователей к выходу Windows 8: новые защитные решения Kaspersky Internet Security и «Антивирус Касперского» полностью совместимы с новой платформой. Компания реализовала поддержку нового пользовательского интерфейса ОС, ориентированного на планшетные компьютеры и сенсорные экра

«Антивирус Касперского для Proxy Server» интегрирован в платформу Crossbeam RT X-серии общила о том, что решение для защиты корпоративных пользователей при работе с интернет-ресурсами — «Антивирус Касперского для Proxy Server» — успешно прошло сертификацию в компании Crossbeam RT

Вышел обновленный «Антивирус Касперского для прокси-серверов» с поддержкой виртуальной среды VMware «Лаборатория Касперского» сообщила о выпуске обновленного решения «Антивирус Касперского для Proxy Server» Maintenance Pack 3. Решение для антивирусной защиты к

«Яндекс» предложил пользователям бесплатный «Антивирус Касперского» на 6 месяцев Компания «Яндекс» вчера, 5 декабря, объявила о том, что теперь пользователи могут воспользоваться совместным предложением «Яндекса» и «Лаборатории Касперского» – «Яндекс»-версией «Антивируса Касперского» с бесплатной лицензией на 6 месяцев. Данная акция действует для пользователей из России, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Тадж

«Антивирус Касперского» для GFI MailSecurity защищает ВГТРК от вирусов «Лаборатория Касперского» сообщила о поставке «Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании» (ВГТРК) программного продукта GFI MailSecurity с дополнительным модулем «Антивирус Касперского». Поставку решения выполнила компания «Контрольная Линия», генеральный дистрибутор GFI Software в России и СНГ. ВГТРК — крупная медиакорпорация России. Кроме основных кана

Вышел Kaspersky Endpoint Security 8 для Linux на базе обновленного антивирусного движка приятии. По словам разработчиков, в новой версии объединены возможности предыдущих версий программ «Антивирус Касперского 5.7 для Linux» и «Антивирус Касперского 5.5 для Samba». В резуль

Продукты «Лаборатории Касперского» сертифицированы ФСБ России «Лаборатория Касперского» объявила о сертификации продуктов Kaspersky Administration Kit 8.0, «Антивирус Касперского 6.0 для Windows Servers MP4», «Антивирус Касперского 6.0 для Win

«Лаборатория Касперского» защитит корпоративные сети Linux с помощью «Антивируса Касперского 8.0» В рамках обновления линейки корпоративных продуктов «Лаборатория Касперского» выпустила «Антивирус Касперского 8.0» для Linux File Server. Приложение позволит защитить файловые серверы под управлением Linux в современных гетерогенных сетях предприятий, говорится в сообщении компани

«Лаборатория Касперского» выпустила «Антивирус Касперского 8.0» для Microsoft ISA Server и Forefront TMG Standard Edition рсии операционных систем и приложений, отвечая требованиям организаций любых размеров. Обновленный «Антивирус Касперского 8.0» для Microsoft ISA Server и Forefront TMG Standard Edition проверяе

«Абсолют Банк» под защитой «Антивируса Касперского» бизнес-приложений, но также обеспечивают требуемую безопасность веб-коммуникаций на уровне шлюза. «Антивирус Касперского» на устройствах Blue Coat Proxy AV обладает высокой производительностью

Россия: Бесплатные антивирусы наступают го исследования «Ромир» (проведенного по заказу компании Eset), самым популярным в России остается «Антивирус Касперского». Его доля среди антивирусов, установленных на каком-либо из домашних к

«Антивирус Касперского 2010» и Kaspersky Internet Security 2010 вышли в продажу ональных продуктов - «Антивирус Касперского 2010» и Kaspersky Internet Security 2010. Рекомендованные розничные цены на лицензию с возможностью установки решения на 2 ПК составляют 1,2 тыс. руб. для «Антивируса Касперского» и 1,6 тыс руб. для Kaspersky Internet Security. Продление лицензии будет осуществляться со скидкой: в этом случае стоимость антивируса составит 720 руб., а KIS — 960 руб

Вышла бета-версия «Антивируса Касперского 6.0 для Linux File Server» м, создаваемых для этих систем, неуклонно растет, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». «Антивирус Касперского 6.0 для Linux File Server» представляет собой антивирусное решение для

Новая линейка защитных продуктов от «Лаборатории Касперского»: бета-тест версии новой линейки корпоративных продуктов. В линейке Kaspersky Open Space Security представлены «Антивирус Касперского для Windows Workstations 8.0», Kaspersky Administration Kit 8.0, «Ан

Kaspersky Gate Antivirus: новый модуль для Traffic Inspector т вирусов и вредоносных программ, разработанного с использованием технологий «Лаборатории Касперского». Новый продукт получил название «Gate Antivirus для Traffic Inspector Powered by Kaspersky», или Kaspersky Gate Antivirus. Модуль разработан специалистами «Смарт-Софт» с использованием антивирусных решений «Лаборатории Касперского» и служит для защиты трафика, проходящего через прокси-серв

Ошибка в Kaspersky Anti-Virus позволяет выполнить код на уровне ядра Уязвимость в драйвере ядра, который используется в Kaspersky Anti-Virus 6.0 и 7.0, Kaspersky Internet Security 6.0 и 7.0, и Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations, может быть использована пользователями с ограниченными правами

«Антивирус Касперского 6.0» для Windows Servers Enterprise Edition получит сертификат Citrix Ready «Лаборатория Касперского» сообщила, что «Антивирус Касперского 6.0» для Windows Servers Enterprise Edition стал первым и единственным

МТС раздает абонентам бесплатный «Антивирус Касперского Mobile» «Лаборатория Касперского» и «Мобильные ТелеСистемы» подписали соглашение, согласно которому, абонентам МТС будет бесплатно предоставляться «Антивирус Касперского Mobile» для мобильных телефонов, КПК и смартфонов. Как пишет МТС, на wap-сайте компании размещен антивирус для мобильников. Абоненты МТС могут скачать мобильный антивирус

Вышел Антивирус Касперского 6.0 для Windows Servers Enterprise Edition Maintenance Pack 1 бновлений Maintenance Pack 1 для Антивируса Касперского 6.0 для Windows Servers Enterprise Edition. Антивирус Касперского 6.0 для Windows Servers Enterprise Edition предназначен для защиты данн

«Лаборатория Касперского» представила антивирус для Windows Server 2008 изводитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама, объявила, что Антивирус Касперского 6.0 для Windows Servers Enterprise Edition является первым антивирусным

«Поликом Про» будет продвигать «Антивирус Касперского SOS» Компания «Поликом Про» начинает продвижение нового продукта российского разработчика антивирусного ПО «Лаборатории Касперского» - «Антивируса Касперского Second Opinion Solution» (SOS). Это решение позволяет повысить уровень защиты рабочей станции за счет использования антивирусных технологий различных производителей, явля

Антивирус Касперского Mobile продается в «Евросети» «Лаборатория Касперского» сообщает о начале продаж продуктов Антивирус Касперского Mobile и Антивирус Касперского 7.0 в салонах компании «Евросеть», розничной сети, работающей на российском рынке сотовой связи. Таким образом, покупатели смартфонов

«Диксис» начинает продажу «Антивируса Касперского Mobile» исного обслуживания, объявляет о начале продаж антивирусной защиты для смартфонов и коммуникаторов. Компания «Диксис» выступает партнером «Лаборатории Касперского» по продвижению антивирусной защиты «Антивирус Касперского Mobile», предоставляя информационные площадки для доставки и установки нового сервиса. Загрузить антивирусную защиту можно на сайте «Диксис» и заказать в каталоге мобильны

«Антивирус Касперского 5.6» для Linux Mail Server открыт для бета-тестирования перского 5.6» для Linux Mail Server, предназначенного для антивирусной защиты корпоративных сетей. «Антивирус Касперского 5.6» для Linux Mail Server обеспечивает антивирусную защиту почтового т

«Антивирус Касперского Mobile»: теперь с оплатой через «Мобильный кошелек» .0» через платежную систему «Мобильный кошелек», предназначенную для оплаты различных услуг с мобильных телефонов. Владельцы смартфонов, пользующиеся программой «Мобильный кошелек», могут приобрести «Антивирус Касперского Mobile 6.0» сроком на один, три и шесть месяцев. Пользователь, загрузивший «Антивирус Касперского Mobile 6.0» на свой смартфон и оплативший покупку через «Мобильный

Новые решения Atlansys: теперь с ядром «Антивируса Касперского» Компании «Лаборатория Касперского» и «Концептуальные системы» сообщили об использовании в новых решениях Atlansys «Концептуальных систем» программного ядра «Антивируса Касперского». Благодаря технологиям «Лаборатории Касперского» новые криптографические программные решения Atlansys от «Концептуальных систем», предназначенные для защиты конфиденциал

«Антивирус Касперского 6.0» Windows Servers: эффективная защита корпоративных данных асперского» сообщает о выходе «Антивируса Касперского 6.0» для Windows Servers Enterprise Edition. «Антивирус Касперского 6.0» для Windows Servers Enterprise Edition предназначен для защиты дан

Специальные лицензии на «Антивирус Касперского 7.0»: оплата через MoneyMail о», при этом оплата покупки должна осуществляться через платежную систему MoneyMail. Напомним, что «Антивирус Касперского 7.0» обеспечивает защиту компьютера от вирусов, троянских и шпионских п

Латвия: дирекция безопасности дорожного движения выбрала «Антивирус Касперского» бщает о поставке корпоративного антивирусного решения Kaspersky Work Space Security для обеспечения ИБ дирекции безопасности дорожного движения Латвии (CSDD). В рамках данного проекта CSDD приобрела «Антивирус Касперского» для 400 рабочих станций. Отметим, что «Антивирус Касперского» для Windows Workstations – это централизованная защита рабочих станций в корпоративной сети и за ее п

«Лаборатория Касперского»: патчи к Internet Security и «Антивирусу Касперского» 15 июня в версиях Internet Security 6.0.2.614 и 6.0.2.621. Два «Critical Fix» — Critical Fix 1 для «Антивируса Касперского 6.0» Windows Workstation и «Антивируса Касперского 6.0» Windows

Вышли новые версии «Антивируса Касперского» для Linux ируса Касперского 5.7» для Linux Workstation и «Антивируса Касперского 5.7» для Linux File Server. «Антивирус Касперского» для Linux Workstation и Linux File Server предназначен для антивирусно

«Антивирус Касперского» для Microsoft ISA Server: новая версия всех серверов, входящих в массив (Array Member), и централизованного обновления антивирусных баз. «Антивирус Касперского» для Microsoft ISA Server 2004/2006 Enterprise Edition представляет соб

«Лаборатория Касперского» представила 3 новых продукта коммерческих версий сразу трех продуктов из корпоративной линейки нового поколения. В список вошли «Антивирус Касперского 6.0» для Windows Workstations, «Антивирус Касперского 6.0» для ф

«Касперский» растет за счет домашних пользователей из корпоративной линейки нового поколения, созданных в соответствии с данной концепцией. В их числе Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations, Антивирус Касперского 6.0 для файл

Три решения «Лаборатории Касперского» обновлены до версии 6.0 поративной линейки нового поколения, созданных в соответствии с данной концепцией. В список вошли: «Антивирус Касперского 6.0» для Windows Workstations; «Антивирус Касперского 6.0» для ф

«Лаборатория Касперского» заработала за год $67 млн ь подключившегося компьютера. Поддержку концепции будут осуществлять сразу три новых продукта. Это «Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations», «Антивирус Касперского 6.0 для фа