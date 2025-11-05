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Индексная книга (каталог) CNews*
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АиП A&P Ашманов и партнёры

АиП - A&P - Ашманов и партнёры

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Всего 1 дело, на cумму 3 000 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 3 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.11.2025 Поиск с «Алисой» может дать шансы сайтам бизнесов разного калибра

«Ашманов и партнеры» представили первый независимый аналитический отчет, дающий представление о коммерческом «AI-поиске» «Яндекса» и о том, как с ним работать. В исследовании отмечают, что стран
29.09.2025 «Ашманов и партнеры»: Использование ИИ в поиске товаров может вырасти в ближайшие 3-5 лет

По данным исследования «Ашманов и партнеры», почти две трети опрошенных онлайн-покупателей (62%) стали чаще искать товары в поисковых системах, чем в предыдущие годы. Основные причины ― стремление сэкономить и найти б
24.03.2025 «Ашманов и партнеры»: Для формирования доверия к бренду покупатели чаще всего обращаются к поисковым системам и отзовикам

По данным исследования, проведенного компанией «Ашманов и партнеры», наибольшая потребность в доверии к бренду возникает у покупателей на этапе выбора товара или компании (81%). Для формирования доверия в большинстве случаев (59%) достаточно
25.07.2012 Хакер, обвиняемый в атаках на Amazon и eBay, оказался сотрудником «Ашманов и партнеры»

Гражданин России Дмитрий Зубаха, которого на прошлой неделе арестовали на Кипре по обвинению в кибер-преступлениях, оказался сотрудником компании «Ашманов и партнеры». Эту информацию подтвердил CNews глава компании Игорь Ашманов. Компания является одним из лидеров российского рынка интернет-маркетинга. Зубаха был задержан по запросу власт
29.07.2002 "МТУ-Интел" и "Ашманов и Партнеры" представили новое поисковое решение

Компания "МТУ-Интел", специализирующаяся в области ISP-услуг, и "Ашманов и Партнеры", разработчик IT- и интернет-решений, объявили о запуске в эксплуатацию поискового сервиса для сайтов э Poisk.Tochka.Ru. Поисковый сервис Poisk.Tochka.Ru дает владельцам инте

Публикаций - 122, упоминаний - 129

АиП и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 48
VK - Mail.ru Group 3602 43
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 28
Google LLC 12690 28
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 25
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 18
Microsoft Corporation 25775 14
InfoWatch - Инфовотч 1185 13
1С-Битрикс - Bitrix 675 7
Kribrum - Крибрум 35 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Yahoo! 3726 6
Softkey - Софткей 215 6
Sape - биржа ссылок, SEO-сервис 13 6
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 5
AOL Inc - America Online 1883 5
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 38 4
AdLabs - Адлабс.Ру 14 4
Telegram Group 2940 4
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 4
Masterhost - Мастерхост 55 4
Ростелеком 10948 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Webmoney - Вебмани.Ру 547 3
Trend Micro 651 3
ДиалогНаука 271 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Earthlink 156 3
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 3
Avito - Internest - Интернест 9 2
Yandex - eLama - АДВ-Сервис 16 2
Forcepoint - Websense - SurfControl 44 2
Фаматек 22 2
Next Media Group - Некст Медиа 39 2
TRINET - Тринет 13 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 9
AdWatch Isobar 44 5
Финам ИК - E-generator - Интернет холдинг Е-Генератор - АМК Е-Генератор 18 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Артон Консалтинг 7 2
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 45 2
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 2
Финам ИК - Moneymail - Манимэйл - Платежная система 37 2
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Альфа-Банк 1979 2
Ингосстрах СПАО 478 2
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 2
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 2
Intel Capital 148 2
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 2
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 2
Резонанс НПП 407 1
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
Киномакс - сеть кинотеатров 13 1
ПРАДО Аудит 1 1
Аврора КБ - Студенческое конструкторское бюро 16 1
Кассир.ру - Партер.ру - Parter.ru - CTS Eventim - СТС Эвентим.ру 21 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Сидорин Лаб - SidorinLab 2 1
Межпромбанк - Международный промышленный банк 15 1
МИАН ГК - Московское Инвестиционное Агентство Недвижимости 11 1
Разгуляй 40 1
Demis Group - Дэмис Групп 4 1
Текарт - Techart 11 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 5
Национальная коалиция против спама - Национальная Антиспам Коалиция 6 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 36
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 32
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 31
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 20
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 19
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 17
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 14
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 13
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 291 12
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 11
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7061 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 5
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 523 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 4
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 821 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 29
Kaspersky Anti-Spam - SpamTest 55 7
Нейросети Ашманова - Спамтест 7 6
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 6
Avito - Internest - ADRiver 37 5
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 5
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 124 5
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 145 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 4
Linux OS 11533 3
Microsoft Office 4170 3
Apple - App Store 3109 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 3
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 235 3
VK - Яндекс.Дзен 258 3
UMI - UMI.CMS 43 3
Яндекс.Директ - Yandex Direct 351 3
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 125 2
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 291 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 2
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Brightmail Anti-Spam Skeptic 41 2
Яндекс.Товары 11 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Alice AI LLM - Алиса AI - семейство генеративных моделей 172 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Apple macOS 2419 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Google - Gmail 1021 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 268 2
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 22 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 181 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 2
Нейросети Ашманова - PuzzleLib Нейросетевая библиотека 4 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 2
Nigma.ru - Нигма - Российская интеллектуальная метапоисковая система 46 1
Ашманов Игорь 43 31
Касперская Наталья 319 13
Басов Алексей 117 8
Чистов Кирилл 17 6
Козлов Михаил 182 6
Бокарев Тимофей 36 5
Вирин Федор 28 5
Тагиев Руслан 11 5
Глейзер Лев 28 4
Ломизе Евгений 10 4
Можаев Дмитрий 9 4
Готовцев Кирилл 5 4
Делицын Леонид 137 4
Плуготаренко Сергей 89 4
Рыжиков Сергей 112 4
Засурский Иван 16 3
Спивак Сергей 11 3
Путин Владимир 3454 3
Артамонова Анна 183 3
Наумов Виктор 126 3
Калинин Андрей 33 3
Ревазов Арсен 17 2
Кондрашин Михаил 22 2
Сатин Дмитрий 24 2
Власова Анна 22 2
Антимонов Сергей 11 2
Леонович Константин 6 2
Рыжкова Ксения 3 2
Труфанов Михаил 2 2
Падалкин Алексей 2 2
Митрофанов Евгений 2 2
Ильичев Роман 2 2
Глущенко Сева 2 2
Ковалев Роман 2 2
Шкот Олег 3 2
Желонкина Татьяна 6 2
Wimmer Wolfgang - Виммер Вольфганг 3 2
Давыдов Денис 48 2
Песков Дмитрий 129 2
Аитов Тимур 197 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 76
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 23
Европа 24964 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Украина 7928 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Япония 13807 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 2
Нептун - планета Солнечной системы 203 1
США - Вашингтон штат 128 1
Казахстан - Республика 6048 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Армения - Республика 2449 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Индия - Bharat 5870 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Канада 5082 1
Израиль 2856 1
Бельгия - Королевство 1192 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Ближний Восток 3154 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 113 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 32
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