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АиП A&P Ашманов и партнёры
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
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СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|05.11.2025
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Поиск с «Алисой» может дать шансы сайтам бизнесов разного калибра
«Ашманов и партнеры» представили первый независимый аналитический отчет, дающий представление о коммерческом «AI-поиске» «Яндекса» и о том, как с ним работать. В исследовании отмечают, что стран
|29.09.2025
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«Ашманов и партнеры»: Использование ИИ в поиске товаров может вырасти в ближайшие 3-5 лет
По данным исследования «Ашманов и партнеры», почти две трети опрошенных онлайн-покупателей (62%) стали чаще искать товары в поисковых системах, чем в предыдущие годы. Основные причины ― стремление сэкономить и найти б
|24.03.2025
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«Ашманов и партнеры»: Для формирования доверия к бренду покупатели чаще всего обращаются к поисковым системам и отзовикам
По данным исследования, проведенного компанией «Ашманов и партнеры», наибольшая потребность в доверии к бренду возникает у покупателей на этапе выбора товара или компании (81%). Для формирования доверия в большинстве случаев (59%) достаточно
|25.07.2012
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Хакер, обвиняемый в атаках на Amazon и eBay, оказался сотрудником «Ашманов и партнеры»
Гражданин России Дмитрий Зубаха, которого на прошлой неделе арестовали на Кипре по обвинению в кибер-преступлениях, оказался сотрудником компании «Ашманов и партнеры». Эту информацию подтвердил CNews глава компании Игорь Ашманов. Компания является одним из лидеров российского рынка интернет-маркетинга. Зубаха был задержан по запросу власт
|29.07.2002
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"МТУ-Интел" и "Ашманов и Партнеры" представили новое поисковое решение
Компания "МТУ-Интел", специализирующаяся в области ISP-услуг, и "Ашманов и Партнеры", разработчик IT- и интернет-решений, объявили о запуске в эксплуатацию поискового сервиса для сайтов э Poisk.Tochka.Ru. Поисковый сервис Poisk.Tochka.Ru дает владельцам инте
АиП и организации, системы, технологии, персоны:
|Ашманов Игорь 43 31
|Касперская Наталья 319 13
|Басов Алексей 117 8
|Чистов Кирилл 17 6
|Козлов Михаил 182 6
|Бокарев Тимофей 36 5
|Вирин Федор 28 5
|Тагиев Руслан 11 5
|Глейзер Лев 28 4
|Ломизе Евгений 10 4
|Можаев Дмитрий 9 4
|Готовцев Кирилл 5 4
|Делицын Леонид 137 4
|Плуготаренко Сергей 89 4
|Рыжиков Сергей 112 4
|Засурский Иван 16 3
|Спивак Сергей 11 3
|Путин Владимир 3454 3
|Артамонова Анна 183 3
|Наумов Виктор 126 3
|Калинин Андрей 33 3
|Ревазов Арсен 17 2
|Кондрашин Михаил 22 2
|Сатин Дмитрий 24 2
|Власова Анна 22 2
|Антимонов Сергей 11 2
|Леонович Константин 6 2
|Рыжкова Ксения 3 2
|Труфанов Михаил 2 2
|Падалкин Алексей 2 2
|Митрофанов Евгений 2 2
|Ильичев Роман 2 2
|Глущенко Сева 2 2
|Ковалев Роман 2 2
|Шкот Олег 3 2
|Желонкина Татьяна 6 2
|Wimmer Wolfgang - Виммер Вольфганг 3 2
|Давыдов Денис 48 2
|Песков Дмитрий 129 2
|Аитов Тимур 197 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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