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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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АиП
A&P
Ашманов и партнёры



13.11.17 Индустрия 4.0 обрастает мифами 1
19.01.15 «Сколково»: Сколковский робоцентр — история штучных проектов 1
21.04.14 Рунет: «Яндекс» лидирует в рейтинге безопасности поисковиков для несовершеннолетних 1
05.12.13 «Яндекс» поставил на уши весь поисковый бизнес 1
17.09.12 Наталья Касперская: DLP – больше, чем защита от утечек 1
05.04.12 Сколько на самом деле стоят госсайты? 1
21.03.12 Доход InfoWatch в России и странах СНГ вырос в 2011 г. на 24% 1
07.02.12 В Москве пройдет конференция по интернет-маркетингу eTarget-2012 1
08.10.10 На создание соцсети для медиков за 55 млн руб. отвели две недели 2
04.10.10 Россия: госпоисковик может появиться без участия государства 1
23.07.10 Госуслуги: За e-mail адресами россияне отправятся на почту 1
27.07.09 InfoWatch оснастит свои DLP-решения технологией «Семантическое зеркало» 1
24.06.09 Запущена система управления контекстной рекламой «Блондинка.Ру» 1
06.04.09 В Москве прошла конференция eTarget-2009 3
25.03.09 Организаторы eTarget-2009 утвердили темы круглых столов 1
18.02.09 eTarget-2009 утвердил докладчиков 1
04.02.09 Контекстная реклама: по ложным кликам Россия опередила весь мир 1
12.08.08 8 августа состоялся первый круглый стол «Государство и Интернет: вопросы взаимодействия» 1
24.07.08 «Энвижн Груп» развивает направление информационно-аналитических систем 3
04.03.08 27 марта откроется конференция «Управление аудиторией и реклама в интернете» 1
20.02.08 27 марта пройдет конференция «Управление аудиторией и реклама в интернете» 2
14.02.08 27 марта пройдет конференция «Управление аудиторией и реклама в интернете» 2
12.11.07 15 ноября откроется конференция в области поисковой оптимизации 1
17.10.07 15 ноября откроется конференция «Поисковая оптимизация и продвижение сайтов» 1
21.09.07 11 октября откроется конференция «Электронная торговля – 2007» 1
15.06.07 «Финам – Информационные технологии» на ММВБ: свыше 500 млн руб. инвестиций 1
25.05.07 «Финам» зовет частных инвесторов на ММВБ 1
12.12.06 Google News запущен на русском языке 1
31.10.06 16 ноября откроется конференция в области поисковой оптимизации 1
28.09.06 19 октября откроется конференция "Электронная торговля – 2006" 1
22.03.06 В Москве прошла конференция "Управление аудиторией и реклама в интернете" 1
02.03.06 Размещен список докладчиков конференции "Управление аудиторией и реклама в интернете" 1
28.11.05 CNews приглашает обсудить проблему спама 1
25.11.05 6 декабря откроется конференция "Проблема спама и ее решения" 1
01.11.05 Состоялся семинар "Интернет-маркетинг для компьютерных компаний в вопросах и ответах" 1
24.10.05 В Подмосковье состоялась ISDEF'2005 1
22.09.05 Опубликована программа четвертой международной конференции ISDEF’2005 1
19.07.05 "Лаборатория Касперского" поглощает "Спамтест" "Ашманова" 3
11.04.05 На Mail.Ru отфильтровано 10-миллиардное спамерское сообщение 1
05.04.05 14 апреля откроется конференция "Управление аудиторией и реклама в интернете" 1

Публикаций - 60, упоминаний - 75

АиП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2786 29
Yandex - Яндекс 4484 22
Rambler Group - Рамблер ГК 751 16
Google LLC 9060 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3711 14
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 51 13
Microsoft Corporation 20421 7
AOL Inc 1476 4
InfoWatch - Инфовотч 808 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7406 3
Webmoney 472 3
Softkey - Софткей 140 3
Sape - биржа ссылок, SEO-сервис 12 3
Yahoo! 3437 3
1С-Битрикс 387 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1314 2
Бука - Buka 448 2
Promt - Промт 253 2
Армада - РБК софт 649 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8410 2
Kribrum - Крибрум 17 2
Masterhost - Мастерхост 47 2
Cisco Systems 4582 2
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1568 2
InfoWatch EgoSecure - cynapspro 14 2
Earthlink 148 2
Яндекс Agnitum - Агнитум 61 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 854 2
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 315 2
IBM 8304 2
АйТи 1060 1
Ingate 11 1
Spamhaus 36 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 222 1
Зебра Телеком - Zebra Telecom 121 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 394 1
NVision Group - Энвижн Груп 616 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7643 1
Hitachi Vantara 102 1
Hitachi 1215 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 828 3
АФК Система - Система Масс-медиа 64 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 827 2
Intel Capital 146 2
HeadHunter Group - HH Group 372 1
Почта России ПАО 1753 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1505 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 546 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 90 1
Hitachi Lumada 21 1
Студия Артемия Лебедева 31 1
РОСНО СК 162 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 71 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7215 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1826 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 840 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1991 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2683 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1916 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 733 1
Счётная палата РФ 548 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1906 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1118 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1439 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 313 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 580 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1787 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 236 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1139 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 130 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 50 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 198 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 190 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11757 6
SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация 25 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 244 2
Фишинг - Phishing 126 2
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 281 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 178 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 96 1
Turing Test - Тест Тьюринга - эмпирический тест - может ли машина мыслить 23 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1769 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 698 1
MFA - Multi-factor authentication - Многофакторная аутентификация пользователей 18 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 457 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 318 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 960 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1108 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 726 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 560 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11937 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3865 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 610 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3890 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 229 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 472 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 289 18
Kaspersky Anti-Spam 51 5
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 130 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 157 2
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 385 2
Мамба - Mamba - Служба знакомств 95 2
Яндекс.Директ 97 2
Google AdWords - Google Ads 112 1
Apache SpamAssassin - средство для фильтрации спама 12 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 217 1
Google AlphaGo 7 1
Google News 51 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 577 1
Яндекс.Новости 33 1
LiveInternet - блог-платформа 143 1
Linux OS 7034 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 228 1
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 234 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1209 1
Microsoft Bing 325 1
Microsoft Outlook 1197 1
Microsoft Skype 1772 1
VK - Mail.ru Одноклассники 951 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 575 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1281 1
Ашманов Игорь 35 8
Басов Алексей 114 5
Делицын Леонид 107 4
Козлов Михаил 160 4
Касперская Наталья 224 2
Аитов Тимур 184 2
Якушев Михаил 40 2
Артамонова Анна 176 2
Ливанов Дмитрий 35 1
Зенкин Денис 258 1
Брауде-Золотарев Михаил 21 1
Шибанов Владимир 32 1
Петренко Сергей 12 1
Ишунькина Инесса 3 1
Ефимов Альберт 37 1
Долгов Владимир 51 1
Садовский Александр 7 1
Прозоровский Василий 40 1
Себрант Андрей 19 1
Чернышов Андрей 18 1
Смирнов Александр 46 1
Абрамович Роман 30 1
Рыжиков Сергей 108 1
Попов Андрей 79 1
Гольцов Александр 53 1
Беляев Алексей 21 1
Массух Илья 194 1
Симаков Олег 106 1
Иванов Алексей 90 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 814 1
Орловский Виктор 254 1
Давыдов Денис 32 1
Россия - Российская федерация - РФ 77047 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25316 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28473 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8124 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11762 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10662 2
Европа 6564 2
Япония 6771 2
Россия - ЦФО - Тверская область 313 2
Америка 920 1
Италия - Милан 89 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 451 1
Нидерланды 1717 1
Франция - Французская Республика 4084 1
Ближний Восток 2317 1
Израиль 1294 1
Прибалтика - Балтия 1177 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2821 1
Индия - Республика 3445 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3604 1
Азия - Азиатский регион 2894 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9457 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2200 15
Спам - Spam 181 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3982 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4889 2
Образование в России 534 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 14 1
Русский язык 1419 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 775 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 8061 2
Коммерсантъ - Издательский дом 733 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1221 1
NYT - The New York Times 896 1
ComNews - Медиа-бизнес 86 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 110 1
Независимая газета 11 1
Independent Media - Индепендент Медиа 13 1
Секрет фирмы 28 1
IDC - International Data Corporation 4419 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 74 1
Nielsen Holdings 229 1
РАЭК Экономика Рунета 8 1
Академия АйТи 47 2
Skolkovo Robotics Forum 11 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1090188, в очереди разбора - 985258.
Создано именных указателей - 49598.
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