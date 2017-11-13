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АиП
A&P
Ашманов и партнёры
АиП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ашманов Игорь 35 8
|Басов Алексей 114 5
|Делицын Леонид 107 4
|Козлов Михаил 160 4
|Касперская Наталья 224 2
|Аитов Тимур 184 2
|Якушев Михаил 40 2
|Артамонова Анна 176 2
|Ливанов Дмитрий 35 1
|Зенкин Денис 258 1
|Брауде-Золотарев Михаил 21 1
|Шибанов Владимир 32 1
|Петренко Сергей 12 1
|Ишунькина Инесса 3 1
|Ефимов Альберт 37 1
|Долгов Владимир 51 1
|Садовский Александр 7 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Себрант Андрей 19 1
|Чернышов Андрей 18 1
|Смирнов Александр 46 1
|Абрамович Роман 30 1
|Рыжиков Сергей 108 1
|Попов Андрей 79 1
|Гольцов Александр 53 1
|Беляев Алексей 21 1
|Массух Илья 194 1
|Симаков Олег 106 1
|Иванов Алексей 90 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 814 1
|Орловский Виктор 254 1
|Давыдов Денис 32 1
|IDC - International Data Corporation 4419 3
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 74 1
|Nielsen Holdings 229 1
|РАЭК Экономика Рунета 8 1
|Академия АйТи 47 2
Ключевых фраз выявлено - 1090188, в очереди разбора - 985258.
Создано именных указателей - 49598.
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