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Киномакс сеть кинотеатров

Киномакс - сеть кинотеатров


27.02.2025 Российская «дочка» Sony Pictures требует у отечественных киносетей миллиард 1
23.05.2018 Cloud4Y развернул облачную инфраструктуру для сети кинотеатров «Киномакс» 1
01.03.2018 Navitel обновила карты России, Беларуси и Казахстана 1
11.06.2015 Подборка свежих приложений для Windows Phone: для любителей кино 1
14.08.2014 «Рамблер-Касса» разрешила оплачивать электронные билеты через PayPal 1
23.07.2013 Сеть “Киномакс” ищет директора департамента АСУ 1
26.12.2012 Сеть кинотеатров «Киномакс» выбрала защиту Eset NOD32 1
19.12.2011 Абоненты «МегаФона» могут оплатить билеты в кино со счета мобильного телефона 1
12.10.2011 На «Яндекс.Афише» можно покупать билеты в кинотеатры 1
10.06.2011 «Рамблер» запустил онлайн-магазин билетов в кино 1
27.11.2008 Е-билеты в кино: микрореволюция в России 1
27.04.2006 Сеть кинотеатров "Киномакс" планирует провести IPO к 2008 г. 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Киномакс и организации, системы, технологии, персоны:

Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 919 2
МегаФон 8965 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3961 1
Yandex - Яндекс 7447 1
PayPal 654 1
ESET - ESET Software 1135 1
Cloud4Y 288 1
8275 1
Box inc - box.com - box.net 360 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 257 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 1
Астор ВЦ 110 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 27 7
Формула Кино - Синема Парк 32 5
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 242 2
Синема Алмаз 2 2
Связной ГК 1372 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 859 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
Walt Disney Company 623 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 10 1
Клаустрофобия - Международная сеть интерактивных развлечений 5 1
Магнолия - сеть супермаркетов 18 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 13 1
Открытие Арена - стадион 21 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 13 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 85 1
Калининград - футбольный стадион 4 1
МосКино - сеть кинотеатров 9 1
Солидарность Самара Арена - Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 8 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 65 1
Мордовия Арена - футбольный стадион в Саранске 3 1
Волгоград Арена - футбольный стадион 3 1
Киноход 9 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 111 1
Люксор дистрибьюшен 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 4
IMAX - Image Maximum - широкоформатная кинематографическая система 59 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 2
Электронный билет - e-ticket 168 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15833 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3973 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3771 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12589 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1733 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8515 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7450 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11236 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2243 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2793 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11133 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1905 1
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AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4782 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12823 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5766 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24310 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5095 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2933 1
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Rambler - Рамблер Касса 20 3
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 50 1
Google Android 14079 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 834 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1663 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7112 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 253 1
Apple iPhone 6 4862 1
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 70 1
Microsoft OLE - Object Linking and Embedding - Технология связывания и внедрения объектов в другие документы и объекты 29 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Broadcom - VMware vSphere 564 1
MasterCard Maestro 155 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 242 1
Embarcadero Interbase 42 1
Microsoft Windows Phone Store - Microsoft Windows Phone Marketplace 91 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 571 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1088 1
Иванова София 8 1
Асриев Борис 2 1
Матеев Денис 35 1
Максимов Василий 3 1
Смирнов Александр 75 1
Хабибулин Ренат 2 1
Басов Алексей 115 1
Малюгин Владимир 25 1
Жуков Михаил 39 1
Осколков-Ценципер Илья 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3976 2
Беларусь - Белоруссия 5722 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2989 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1563 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3130 2
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Россия - Сибирь - Сибирский регион 2512 1
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1681 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 464 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1489 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1515 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1670 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7512 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 706 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2440 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2762 1
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Казахстан - Алма-Ата - Алматы 602 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 624 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 609 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5004 1
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