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Матеев Денис


25.02.2019 Eset зафиксировала двузначный рост продаж в России и СНГ 1
20.09.2018 «Цифровая экономика»: Российские антивирусы будут принудительно устанавливать на все импортные ПК 1
11.09.2018 Eset Russia представила новый сервис «Гарантия антивирусной защиты» 1
05.07.2016 Антивирус Eset пошел войной на Минкомсвязи 1
18.04.2016 В России в 2015 г. Eset рос быстрее, чем «Касперский» 3
08.02.2016 Eset намерена развивать собственный центр разработки в России 1
18.12.2015 Eset готова сотрудничать с российскими стартапами в сфере ИБ 2
20.01.2015 Eset увеличил объем продаж своего ПО в России. ЦИФРЫ 2
29.09.2014 Eset и фонд «Сколково» договорились о партнерстве 2
09.09.2014 iSecurity 2014 поможет развитию интернета в России 1
07.08.2014 Стартовало бета-тестирование новых версий решений Eset NOD32 1
25.04.2014 Eset расширила действие лицензий персональных продуктов 1
18.03.2014 Eset выпустила Android-приложение «Мобильная Безопасность» для абонентов «Билайн» 1
06.02.2014 ESET NOD32 Mobile Security защитит три устройства 1
26.12.2013 Партнеры Eset удвоили число миграций на Eset NOD32 1
08.08.2013 Eset выпустил новый Eset NOD32 Mobile Security для Android-устройств 1
26.04.2013 «Eset NOD32 Антивирус» защитит пользователей «Одноклассников» 1
12.03.2013 Eset представила продукт для базовой защиты компьютера 1
14.02.2013 Eset обновила линейку антивирусных продуктов для Mac OS X 1
11.02.2013 Eset запустила сервис для индивидуального управления лицензиями 1
26.12.2012 Сеть кинотеатров «Киномакс» выбрала защиту Eset NOD32 1
05.12.2012 Eset выпустила новое поколение продуктов для домашних пользователей 1
30.08.2012 Eset продает Eset NOD32 в интернете с помощью российского облачного сервиса 1
14.08.2012 «Белорусская универсальная товарная биржа» выбрала защиту Eset NOD32 1
06.06.2012 «Воткинский завод» выбрал защиту Eset NOD32 1
31.05.2012 Рынок антивирусов тормозит, а ESET – нет 12
30.05.2012 Eset начала продажи пятого поколения бизнес-решений Eset NOD32 в России 1
15.05.2012 Eset открыла в России направление Eset Consulting 1
28.02.2012 Eset открыла представительство в Новосибирске 1
06.12.2011 В российском представительстве Eset назначен директор по работе с партнерами 1
14.11.2011 ESET NOD32 защищает резидентов «Сколково» 1
19.10.2011 Eset NOD32 получил сертификат Госстандарта Беларуси 1
12.07.2011 Назначен новый глава российского представительства компании Eset 3

Публикаций - 33, упоминаний - 51

Матеев Денис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ESET 991 3
InfoWatch - Инфовотч 616 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
Dr.Web - Доктор Веб 980 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates 394 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Cisco Systems 2069 1
Микротест 178 1
Rambler Group - Рамблер ГК 491 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 154 1
Фишинг - Phishing 97 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 67 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 290 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 335 5
Google Android 10752 5
ESET Гарантия антивирусной защиты 6 2
ESET Dynamic Threat Defense 6 1
ESET DLP Safetica 6 1
ESET NOD32 Mobile Security 36 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple iOS 5742 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Symbian OS 782 1
Microsoft Windows 864 1
Apple macOS 935 1
ESET Threat Intelligence 8 1
ESET Connect 3 1
Касперская Наталья 199 2
Керценбаум Кирилл 20 1
Степанов Антон 56 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 2
Беларусь - Белоруссия 2104 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 589 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771199, в очереди разбора - 674881.
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