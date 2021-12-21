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Кибербезопасность Mobile security Mobile device security



21.12.2021 Решение BI.ZONE Mobile Security внесено в реестр российского ПО

BI.ZONE Mobile Security помогает предотвратить кражи значимых данных клиентов, повысить безопасность пользователей и выявить звонки с мошеннических и рекламных номеров. Модули решения уже успешно функц
27.11.2018 Avast представила приложение Mobile Security для iPhone

Avast объявила о выпуске Avast Mobile Security for iOS. Приложение доступно в бесплатной и премиум-версии. Avast Mobile Security обеспечивает полноценную защиту пользователей iPhone и iPad — надежное хранение данных,

09.10.2014 Oracle упрощает защиту клиентских приложений за счет тесной интеграции Mobile Application Framework и Mobile Security Suite

Корпорация Oracle углубляет интеграцию между средой разработки Oracle Mobile Application Framework и комплексом Oracle Mobile Security Suite. По задумке корпорации, интегрированный подход облегчит разработчикам создание целостной и удобной в работе пользовательской среды без угроз безопасности. Об этом CNews со
20.03.2014 Обзор антивируса ESET NOD32 Mobile Security для Android. Мой смартфон - моя крепость

д «вирусами» понимается самое разное вредоносное программное обеспечение, реализующее различные сценарии. Навредить пользователю можно множеством способов. Нужно от этого защититься. Приложение NOD32 Mobile Security от ESET, компании, которая уже давно известна как поставщик качественного антивирусного ПО для настольных компьютеров, как раз для этого и существует. Рассмотрим, от чего же это
06.02.2014 ESET NOD32 Mobile Security защитит три устройства

Москва, 5 февраля 2014 года. Международная антивирусная компания ESET сообщает, что теперь с помощью одной лицензии ESET NOD32 Mobile Security можно защитить три мобильных устройства. ESET NOD32 Mobile Security – интеллектуальное решение для защиты смартфонов и планшетов. Помимо Антивируса, решение имеет функции
27.02.2013 Вышли новые версии Kaspersky Mobile Security и Kaspersky Tablet Security для Android с бесплатной базовой защитой

«Лаборатория Касперского» объявила о выходе новых версий своих защитных продуктов —Kaspersky Mobile Security и Kaspersky Tablet Security. Kaspersky Mobile Security представляет собой решение для защиты смартфонов на платформе Android. По словам разработчиков, Kaspersky Mobile
11.10.2012 Kaspersky Mobile Security научился тайно фотографировать похитителей смартонов

«Лаборатория Касперского» обновила свое защитное решение для смартфонов под управлением ОС Android — Kaspersky Mobile Security. В новой версии продукта функционал защиты от вредоносного ПО и кражи данных пополнился двумя новыми функциями — «Тайное фото» и возможностью удаленно управлять пропавшим смартф
26.06.2012 Новый Kaspersky Mobile Security для Android: онлайн-платежи со смартфона теперь еще безопаснее

«Лаборатория Касперского» представила на российском рынке новую версию Kaspersky Mobile Security, мобильного продукта для обеспечения безопасности смартфонов на платформе Android. В решении пользователям стали доступны новые средства защиты, включая возможность блокировки з
13.12.2011 «Лаборатория Касперского» выпустила бесплатную облегченную версию Kaspersky Mobile Security для Android-смартфонов

«Лаборатория Касперского» представила бесплатный продукт для защиты смартфонов на базе операционной системы Android — Kaspersky Mobile Security Lite. Новое решение обеспечивает базовый уровень защиты, который включает в себя такие важные функции, как анти-вор, фильтрацию звонков и SMS-сообщений. Kaspersky Mobile Secu
31.10.2011 Вышла новая версия ESET NOD32 Mobile Security для Symbian, Windows Mobile и Android

Компания ESET, международный разработчик антивирусного ПО и решений в области компьютерной безопасности, сообщила о выходе новой версии решения ESET NOD32 Mobile Security, которая поддерживает программные платформы Symbian, Windows Mobile и Android. Решение обеспечивает сохранность конфиденциальных данных, а также защиту от всех видов интернет-уг
16.08.2011 Вышел релиз-кандидат Eset NOD32 Mobile Security для Android

Компания Eset, международный разработчик антивирусного ПО и решений в области компьютерной безопасности, выпустила релиз-кандидат (Release candidate) продукта Eset NOD32 Mobile Security для Android. Решение предназначено для защиты смартфонов и планшетных компьютеров на базе операционной системы Android. Согласно последним данным исследовательской компании Gart
09.02.2011 «Лаборатория Касперского» представит новый Kaspersky Mobile Security 9 для Android и BlackBerry

«Лаборатория Касперского» в рамках международной выставки мобильных технологий Mobile World Congress 2011 в Барселоне представит новую версию своего решения Kaspersky Mobile Security 9, обеспечивающую владельцам смартфонов защиту от всех типов мобильных угроз. Как ранее уже сообщал CNews, в девятом релизе Kaspersky Mobile Security впервые появятся вер
26.01.2011 «Касперский» выпускает антивирус для Android

боратория Касперского» готовится выпустить защитный продукт для устройств на платформе Android. Об этом рассказал CNews глава компании Евгений Касперский. По его словам, «андроидная» версия Kaspersky Mobile Security будет представлена в Барселоне на World Mobile Congress 15 февраля 2011 г. Со временем «андроидное» направление может стать одним из важнейших для отечественного антивирусного р
26.01.2011 Trend Micro Mobile Security защитит пользователей Android от интернет-угроз

Компания Trend Micro анонсировала свое первое приложение для платформы Android. Trend Micro Mobile Security позволяет защищать мобильные устройства на базе Android от заражений и кибератак. Так, Mobile Security for Android обеспечивает защиту файлов и безопасность банковских оп
08.12.2010 Число загрузок Kaspersky Mobile Security 9 в Ovi Store превысило 1 млн

Согласно данным «Лаборатории Касперского», всего за один месяц — с момента появления триал-версии решения Kaspersky Mobile Security 9, предназначенного для защиты мобильных устройств, в онлайн-магазине Nokia Ovi Store — этот продукт был загружен пользователями более 1 млн раз. В целом Kaspersky Mobile Sec
27.10.2010 Juniper Networks представила новое ПО для защиты доступа с мобильных устройств

Компания Juniper Networks представила решение Junos Pulse Mobile Security Suite – комплексное программное обеспечение для защиты мобильных устройств, используемых как для работы, так и в личных целях, а также хранящихся на них данных. Mobile Securi
02.03.2010 Kaspersky Mobile Security 9: комплексная защита смартфонов от краж, ИТ-угроз и утечек данных

«Лаборатория Касперского» объявила о выходе новой версии решения для комплексной защиты смартфонов Kaspersky Mobile Security. Помимо защиты от всех типов угроз, в Kaspersky Mobile Security 9 реализованы возможности, обеспечивающие неприкосновенность персональных данных пользователей. Так, новая
27.05.2009 Kaspersky Mobile Security 8.0 защитит смартфоны от кражи

«Лаборатория Касперского» объявила о выходе комплексного решения Kaspersky Mobile Security 8.0, предназначенного для защиты смартфонов от всех типов информационных угроз, а также от утечки конфиденциальных данных при утере устройства. Так, в новой версии Kaspersky

23.01.2009 Вышла бета-версия Kaspersky Mobile Security 8.0 для защиты смартфонов

«Лаборатория Касперского» объявила о выходе бета-версии комплексного решения Kaspersky Mobile Security 8.0, предназначенного для защиты смартфонов от всех типов информационных угроз, а также от утечки конфиденциальных данных при утере устройства. Новая версия Kaspersky Mobile

08.08.2008 Kaspersky Mobile Security: защита смартфонов от вирусов, спама и утечек данных

Компании «Лаборатория Касперского» и «Связной-Загрузка» объявили о начале продаж решения Kaspersky Mobile Security, предназначенного для защиты смартфонов на базе Windows Mobile и Symbian OS от вредоносных программ, SMS-спама, а также от утечек конфиденциальных данных при потере или краже мо
19.05.2008 Новый Kaspersky Mobile Security 7.0 защищает личные данные

«Лаборатория Касперского», производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама, объявила о выходе комплексного решения Kaspersky Mobile Security 7.0, предназначенного для защиты смартфонов на базе Windows Mobile и Symbian OS от всех типов информационных угроз, а также от утечки конфиденциальных данных при утере устройств
06.02.2008 BitDefender защищает мобильные устройства HP

печения в области защиты информации, сообщило о том, что компания BitDefender объявила о заключении партнерского соглашения с Hewlett-Packard. Компании будут предлагать бандл (комплект) – BitDefender Mobile Security вместе с карманными компьютерами HP IPAQ, а также вместе со смартфонами HP Voice Messenger в Таиланде. BitDefender Mobile Security – это антивирусное решение для защиты с
06.03.2007 Sophos вводит защиту от вредоносного ПО для Windows Mobile

«ДиалогНаука», официальный партнер компании Sophos в России, сообщает, что компания Sophos, работающая в области ИТ-безопасности и контроля, объявила о появлении в продаже продукта Sophos Mobile Security, который предназначен для защиты организаций от растущего количества атак вредоносного ПО, нацеленных на операционную систему Windows Mobile. Продукт Sophos Mobile Security

19.02.2007 BitDefender Mobile Security защитит смартфоны и КПК

BitDefender, поставщик антивирусного ПО и комплексных решений для защиты данных, анонсировал BitDefender Mobile Security, антивирусное решение для обеспечения безопасности мобильных устройств. BitDefender Mobile Security обеспечивает антивирусную защиту в реальном времени, которая запускает
20.11.2006 Trend Micro усиливает безопасность мобильных устройств

Trend Micro Incorporated, которая специализируется на разработке сетевых антивирусных решений, ПО и услуг для защиты контента, объявила о добавлении новых функций безопасности в программу Trend Micro Mobile Security. Новая версия программы борется с распространением вредоносных программ и предотвращает нежелательное проникновение и утечку данных с помощью нового брандмауэра и технологии обн

Публикаций - 57, упоминаний - 57

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

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ESET - ESET Software 1136 11
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 8
Google LLC 11910 6
Trend Micro 609 6
Microsoft Corporation 24785 4
Dr.Web - Доктор Веб 1260 4
Gen Digital - Avast Software 175 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5689 3
Samsung Electronics 10344 3
Cisco Systems 5143 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 3
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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8843 2
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ДиалогНаука 255 2
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LG Electronics 3634 1
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Крок - Croc 1782 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2184 1
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Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 344 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 1
Oracle Corporation 6750 1
Sony 6566 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 663 1
Связной ГК 1372 1
Microsoft - LinkedIn 658 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7509 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 674 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 252 1
Татнефть 229 1
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Телефон.Ру 92 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Faber-Castell 1 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 87 1
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5544 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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