Решение BI.ZONE Mobile Security внесено в реестр российского ПО BI.ZONE Mobile Security помогает предотвратить кражи значимых данных клиентов, повысить безопасность пользователей и выявить звонки с мошеннических и рекламных номеров. Модули решения уже успешно функц

Avast представила приложение Mobile Security для iPhone Avast объявила о выпуске Avast Mobile Security for iOS. Приложение доступно в бесплатной и премиум-версии. Avast Mobile Security обеспечивает полноценную защиту пользователей iPhone и iPad — надежное хранение данных,

Oracle упрощает защиту клиентских приложений за счет тесной интеграции Mobile Application Framework и Mobile Security Suite Корпорация Oracle углубляет интеграцию между средой разработки Oracle Mobile Application Framework и комплексом Oracle Mobile Security Suite. По задумке корпорации, интегрированный подход облегчит разработчикам создание целостной и удобной в работе пользовательской среды без угроз безопасности. Об этом CNews со

Обзор антивируса ESET NOD32 Mobile Security для Android. Мой смартфон - моя крепость д «вирусами» понимается самое разное вредоносное программное обеспечение, реализующее различные сценарии. Навредить пользователю можно множеством способов. Нужно от этого защититься. Приложение NOD32 Mobile Security от ESET, компании, которая уже давно известна как поставщик качественного антивирусного ПО для настольных компьютеров, как раз для этого и существует. Рассмотрим, от чего же это

ESET NOD32 Mobile Security защитит три устройства Москва, 5 февраля 2014 года. Международная антивирусная компания ESET сообщает, что теперь с помощью одной лицензии ESET NOD32 Mobile Security можно защитить три мобильных устройства. ESET NOD32 Mobile Security – интеллектуальное решение для защиты смартфонов и планшетов. Помимо Антивируса, решение имеет функции

Вышли новые версии Kaspersky Mobile Security и Kaspersky Tablet Security для Android с бесплатной базовой защитой «Лаборатория Касперского» объявила о выходе новых версий своих защитных продуктов —Kaspersky Mobile Security и Kaspersky Tablet Security. Kaspersky Mobile Security представляет собой решение для защиты смартфонов на платформе Android. По словам разработчиков, Kaspersky Mobile

Kaspersky Mobile Security научился тайно фотографировать похитителей смартонов «Лаборатория Касперского» обновила свое защитное решение для смартфонов под управлением ОС Android — Kaspersky Mobile Security. В новой версии продукта функционал защиты от вредоносного ПО и кражи данных пополнился двумя новыми функциями — «Тайное фото» и возможностью удаленно управлять пропавшим смартф

Новый Kaspersky Mobile Security для Android: онлайн-платежи со смартфона теперь еще безопаснее «Лаборатория Касперского» представила на российском рынке новую версию Kaspersky Mobile Security, мобильного продукта для обеспечения безопасности смартфонов на платформе Android. В решении пользователям стали доступны новые средства защиты, включая возможность блокировки з

«Лаборатория Касперского» выпустила бесплатную облегченную версию Kaspersky Mobile Security для Android-смартфонов «Лаборатория Касперского» представила бесплатный продукт для защиты смартфонов на базе операционной системы Android — Kaspersky Mobile Security Lite. Новое решение обеспечивает базовый уровень защиты, который включает в себя такие важные функции, как анти-вор, фильтрацию звонков и SMS-сообщений. Kaspersky Mobile Secu

Вышла новая версия ESET NOD32 Mobile Security для Symbian, Windows Mobile и Android Компания ESET, международный разработчик антивирусного ПО и решений в области компьютерной безопасности, сообщила о выходе новой версии решения ESET NOD32 Mobile Security, которая поддерживает программные платформы Symbian, Windows Mobile и Android. Решение обеспечивает сохранность конфиденциальных данных, а также защиту от всех видов интернет-уг

Вышел релиз-кандидат Eset NOD32 Mobile Security для Android Компания Eset, международный разработчик антивирусного ПО и решений в области компьютерной безопасности, выпустила релиз-кандидат (Release candidate) продукта Eset NOD32 Mobile Security для Android. Решение предназначено для защиты смартфонов и планшетных компьютеров на базе операционной системы Android. Согласно последним данным исследовательской компании Gart

«Лаборатория Касперского» представит новый Kaspersky Mobile Security 9 для Android и BlackBerry «Лаборатория Касперского» в рамках международной выставки мобильных технологий Mobile World Congress 2011 в Барселоне представит новую версию своего решения Kaspersky Mobile Security 9, обеспечивающую владельцам смартфонов защиту от всех типов мобильных угроз. Как ранее уже сообщал CNews, в девятом релизе Kaspersky Mobile Security впервые появятся вер

«Касперский» выпускает антивирус для Android боратория Касперского» готовится выпустить защитный продукт для устройств на платформе Android. Об этом рассказал CNews глава компании Евгений Касперский. По его словам, «андроидная» версия Kaspersky Mobile Security будет представлена в Барселоне на World Mobile Congress 15 февраля 2011 г. Со временем «андроидное» направление может стать одним из важнейших для отечественного антивирусного р

Trend Micro Mobile Security защитит пользователей Android от интернет-угроз Компания Trend Micro анонсировала свое первое приложение для платформы Android. Trend Micro Mobile Security позволяет защищать мобильные устройства на базе Android от заражений и кибератак. Так, Mobile Security for Android обеспечивает защиту файлов и безопасность банковских оп

Число загрузок Kaspersky Mobile Security 9 в Ovi Store превысило 1 млн Согласно данным «Лаборатории Касперского», всего за один месяц — с момента появления триал-версии решения Kaspersky Mobile Security 9, предназначенного для защиты мобильных устройств, в онлайн-магазине Nokia Ovi Store — этот продукт был загружен пользователями более 1 млн раз. В целом Kaspersky Mobile Sec

Juniper Networks представила новое ПО для защиты доступа с мобильных устройств Компания Juniper Networks представила решение Junos Pulse Mobile Security Suite – комплексное программное обеспечение для защиты мобильных устройств, используемых как для работы, так и в личных целях, а также хранящихся на них данных. Mobile Securi

Kaspersky Mobile Security 9: комплексная защита смартфонов от краж, ИТ-угроз и утечек данных «Лаборатория Касперского» объявила о выходе новой версии решения для комплексной защиты смартфонов Kaspersky Mobile Security. Помимо защиты от всех типов угроз, в Kaspersky Mobile Security 9 реализованы возможности, обеспечивающие неприкосновенность персональных данных пользователей. Так, новая

Kaspersky Mobile Security 8.0 защитит смартфоны от кражи «Лаборатория Касперского» объявила о выходе комплексного решения Kaspersky Mobile Security 8.0, предназначенного для защиты смартфонов от всех типов информационных угроз, а также от утечки конфиденциальных данных при утере устройства. Так, в новой версии Kaspersky

Вышла бета-версия Kaspersky Mobile Security 8.0 для защиты смартфонов «Лаборатория Касперского» объявила о выходе бета-версии комплексного решения Kaspersky Mobile Security 8.0, предназначенного для защиты смартфонов от всех типов информационных угроз, а также от утечки конфиденциальных данных при утере устройства. Новая версия Kaspersky Mobile

Kaspersky Mobile Security: защита смартфонов от вирусов, спама и утечек данных Компании «Лаборатория Касперского» и «Связной-Загрузка» объявили о начале продаж решения Kaspersky Mobile Security, предназначенного для защиты смартфонов на базе Windows Mobile и Symbian OS от вредоносных программ, SMS-спама, а также от утечек конфиденциальных данных при потере или краже мо

Новый Kaspersky Mobile Security 7.0 защищает личные данные «Лаборатория Касперского», производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама, объявила о выходе комплексного решения Kaspersky Mobile Security 7.0, предназначенного для защиты смартфонов на базе Windows Mobile и Symbian OS от всех типов информационных угроз, а также от утечки конфиденциальных данных при утере устройств

BitDefender защищает мобильные устройства HP печения в области защиты информации, сообщило о том, что компания BitDefender объявила о заключении партнерского соглашения с Hewlett-Packard. Компании будут предлагать бандл (комплект) – BitDefender Mobile Security вместе с карманными компьютерами HP IPAQ, а также вместе со смартфонами HP Voice Messenger в Таиланде. BitDefender Mobile Security – это антивирусное решение для защиты с

Sophos вводит защиту от вредоносного ПО для Windows Mobile «ДиалогНаука», официальный партнер компании Sophos в России, сообщает, что компания Sophos, работающая в области ИТ-безопасности и контроля, объявила о появлении в продаже продукта Sophos Mobile Security, который предназначен для защиты организаций от растущего количества атак вредоносного ПО, нацеленных на операционную систему Windows Mobile. Продукт Sophos Mobile Security

BitDefender Mobile Security защитит смартфоны и КПК BitDefender, поставщик антивирусного ПО и комплексных решений для защиты данных, анонсировал BitDefender Mobile Security, антивирусное решение для обеспечения безопасности мобильных устройств. BitDefender Mobile Security обеспечивает антивирусную защиту в реальном времени, которая запускает