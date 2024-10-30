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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202460
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Шевцов Дмитрий

СОБЫТИЯ


30.10.2024 ГК «Гарда»: рост рынка информационной безопасности достиг 30% 1
17.10.2024 Конференция «Сохранить все: безопасность информации» 1
08.10.2024 Конференция «Сохранить все: безопасность информации» 1
22.05.2023 Организация безопасной дистанционной работы в госведомстве: опыт ФНС 1
30.01.2023 Власти объяснили, как безопасно пользоваться несертифицированным Linux 1
27.06.2022 Три российские ОС Linux перешли на отечественную версию ядра 1
30.06.2014 В совет Минкомсвязи по «облакам» вошли эксперты Microsoft, Oracle, IBM и ФСБ 1
30.09.2013 В Москве прошла выставка InfoSecurity Russia'2013 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Шевцов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

РАН ИСП - Технологический центр исследования безопасности ядра Linux - Технологический центр исследования безопасности российских ОС 19 2
Ростелеком 11051 1
Broadcom - VMware 2624 1
МегаФон 10952 1
Microsoft Corporation 25879 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Гарда Технологии 210 1
IBM - International Business Machines Corp 9718 1
Ред Софт - Red Soft 1266 1
Oracle Corporation 7110 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2406 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3197 1
Крок - Croc 1971 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9576 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1368 1
БАРС Груп 582 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1000 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 507 1
Trend Micro 652 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1522 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 355 1
МегаФон - МегаЛабс - MegaLabs 102 1
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 130 1
Qualys 73 1
МФИ Софт 145 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 199 1
Неолант - Neolant 43 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1831 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5833 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13902 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3692 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3357 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5475 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 266 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 147 3
АЮР - Ассоциация юристов России 51 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35896 6
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5268 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54835 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26407 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28587 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26929 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7328 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9696 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24760 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2837 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1142 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23884 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3924 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10679 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13306 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2924 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18364 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4227 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 457 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15559 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17115 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36802 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10335 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14124 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5271 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9434 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2378 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7447 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33946 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2943 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7879 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5912 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1241 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13620 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2513 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7761 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2892 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 653 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7850 1
LiveUSB - LiveUSB OS 13 1
Linux OS 11669 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 686 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1654 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 749 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 2
ALMI AlterOS 117 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1048 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6402 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5859 1
Алтэкс-Софт - ScanOVAL - OVALdb 9 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 151 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 52 1
Aladdin Liveoffice 15 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 122 1
Хайретдинов Рустэм 95 3
Кузнецов Павел 42 2
Лебедь Сергей 30 2
Коновалов Антон 3 1
Милова Елена 1 1
Судаков Максим 2 1
Аристархов Иван 2 1
Дробаденко Константин 2 1
Тележников Владимир 2 1
Шуклин Глеб 8 1
Ковнир Евгений 75 1
Рустамов Рустам 551 1
Пак Олег 112 1
Никифоров Николай 1141 1
Новодворский Алексей 114 1
Кузнецов Александр 164 1
Слизень Виталий 247 1
Кузнецов Роман 14 1
Девянин Петр 10 1
Груздев Сергей 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 168534 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48093 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55096 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13874 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1280 1
Южная Корея - Республика 7105 1
Япония 13853 1
Ирландия - Республика 1055 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19778 1
Индия - Bharat 5914 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2621 1
Германия - Федеративная Республика 13300 1
Италия - Итальянская Республика 4521 1
Венгрия 858 1
Литва - Литовская Республика 675 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58479 7
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1448 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8986 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6687 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1585 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4471 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3845 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3961 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3822 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2805 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5557 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3096 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2370 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3031 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1010 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16358 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34324 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6634 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4076 1
РАН - Российская академия наук 2144 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 223 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 405 2
Infosecurity - выставка 63 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477769, в очереди разбора - 724431.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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