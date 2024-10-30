Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Шевцов Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 9, упоминаний - 9
Шевцов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Хайретдинов Рустэм 95 3
|Кузнецов Павел 42 2
|Лебедь Сергей 30 2
|Коновалов Антон 3 1
|Милова Елена 1 1
|Судаков Максим 2 1
|Аристархов Иван 2 1
|Дробаденко Константин 2 1
|Тележников Владимир 2 1
|Шуклин Глеб 8 1
|Ковнир Евгений 75 1
|Рустамов Рустам 551 1
|Пак Олег 112 1
|Никифоров Николай 1141 1
|Новодворский Алексей 114 1
|Кузнецов Александр 164 1
|Слизень Виталий 247 1
|Кузнецов Роман 14 1
|Девянин Петр 10 1
|Груздев Сергей 48 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4076 1
|РАН - Российская академия наук 2144 2
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 223 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477769, в очереди разбора - 724431.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477769, в очереди разбора - 724431.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.