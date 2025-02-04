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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шуклин Глеб



04.02.2025 Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта 1
30.10.2024 ГК «Гарда»: рост рынка информационной безопасности достиг 30% 1
27.03.2024 Российские компании предлагают собственные технологии для работы с большими данными 2
21.02.2024 Конференция CNews «Большие данные 2024» состоится 12 марта 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Шуклин Глеб и организации, системы, технологии, персоны:

UDV group - ТриниДата 7 2
Концепт Разработка - Concept Software 3 2
Epsilon Metrics - Эпсилон Метрикс 6 2
Oracle Corporation 6698 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 229 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
Цифра ГК 2433 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 1
Informatica 126 1
Broadcom - VMware - Greenplum 96 1
Epsilon 15 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 300 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1635 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7341 2
Ренессанс Страхование 160 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 2
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 460 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани - Sakhalin Energy Investment Company - Сахалинская энергия 8 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1378 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 668 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 239 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5931 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11671 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4120 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 106 3
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13513 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6581 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50647 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1144 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19434 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4692 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2128 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7602 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21189 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2814 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 524 2
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 122 2
Data monetization - Монетизация данных 1632 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13161 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6683 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9402 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4415 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5309 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5786 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 614 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10218 1
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 49 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3169 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6109 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5026 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30797 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7408 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29764 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2252 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 262 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24185 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1176 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2977 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 765 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12776 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6411 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1123 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 669 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 534 1
UDV group - ТриниДата - АрхиГраф 2 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5203 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 984 1
Apache Hadoop 428 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 213 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 78 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1262 1
Querify Labs - CedrusData 4 1
СалютДевайсы - GigaChat 193 1
Apache Superset 17 1
Московская Биржа - Трейд Радар - информационно-торговый терминал 1 1
Московская Биржа - DataShop 1 1
Иванов Сергей 388 2
Аршавский Анджей 31 2
Кондратьев Константин 8 2
Шевцов Николай 7 2
Линник Евгений 4 2
Звонарева Елена 19 2
Ведерникова Ольга 6 2
Ильин Андрей 4 2
Небольсин Артем 4 2
Кортунов Михаил 8 2
Петряков Александр 2 2
Гудимова Марина 2 2
Дорофеев Александр 12 1
Николаев Максим 5 1
Александров Денис 3 1
Озеров Владимир 4 1
Павлюк Александр 6 1
Тютякин Алексей 2 1
Тютякин Андрей 1 1
Беглер Алена 1 1
Колчин Владимир 1 1
Ковалевский Максим 1 1
Хайретдинов Рустэм 82 1
Россия - РФ - Российская федерация 144733 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43283 1
Казахстан - Республика 5540 1
Южная Корея - Республика 6655 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 886 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 364 2
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 121 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 259 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4009 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3953 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3563 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14382 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18552 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2412 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5841 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51180 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6711 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5127 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48121 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29145 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16333 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5372 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6988 1
Энергетика - Energy - Energetically 5094 1
Паспорт - Паспортные данные 2516 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6177 1
Спорт - Футбол 647 1
Национальный проект 308 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8698 1
Инфляция 86 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13552 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2314 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8139 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2010 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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