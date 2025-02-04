Шуклин Глеб
Шуклин Глеб и организации, системы, технологии, персоны:
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 106 3
|РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 2
|Иванов Сергей 388 2
|Аршавский Анджей 31 2
|Кондратьев Константин 8 2
|Шевцов Николай 7 2
|Линник Евгений 4 2
|Звонарева Елена 19 2
|Ведерникова Ольга 6 2
|Ильин Андрей 4 2
|Небольсин Артем 4 2
|Кортунов Михаил 8 2
|Петряков Александр 2 2
|Гудимова Марина 2 2
|Дорофеев Александр 12 1
|Николаев Максим 5 1
|Александров Денис 3 1
|Озеров Владимир 4 1
|Павлюк Александр 6 1
|Тютякин Алексей 2 1
|Тютякин Андрей 1 1
|Беглер Алена 1 1
|Колчин Владимир 1 1
|Ковалевский Максим 1 1
|Хайретдинов Рустэм 82 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144733 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43283 1
|Казахстан - Республика 5540 1
|Южная Корея - Республика 6655 1
|Россия - ДФО - Сахалинская область 886 1
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