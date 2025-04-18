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Индексная книга (каталог) CNews*
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Александров Денис



18.04.2025 VAS Experts подтвердила соответствие решений СОРМ-2, СОРМ-3 и СОРМ-86 обязательным требованиям 1
27.03.2024 Российские компании предлагают собственные технологии для работы с большими данными 1
18.05.2011 AGFA Healthcare выводит на российский рынок оборудование для прямой цифровой радиографии 1
24.11.2010 CNews FORUM 2010: сегодня ИТ уходят в облака, а завтра станут частью ЖКХ 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Александров Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5000 1
МегаФон 9153 1
Dr.Web - Доктор Веб 1260 1
X Corp - Twitter 2876 1
Microsoft Corporation 24783 1
Apple Inc 12228 1
Meta Platforms - Facebook 4457 1
LG Electronics 3634 1
IBM - International Business Machines Corp 9464 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 841 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1490 1
Directum - Директум 1110 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8841 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 459 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 278 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 600 1
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 43 1
IBS - ИБС экспертиза 156 1
Google LLC 11908 1
МегаФон Центральный филиал 91 1
Integrics - Интегрикс 3 1
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 21 1
Agfa Gevaert 66 1
Oracle Corporation 6750 1
Концепт Разработка - Concept Software 3 1
UDV group - ТриниДата 7 1
Epsilon Metrics - Эпсилон Метрикс 6 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 259 1
Broadcom - VMware - Greenplum 108 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 565 1
Salesforce.com - Tableau Software 112 1
Цифра ГК 2456 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7506 2
Почта России ПАО 2146 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
Альфа-Банк 1788 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1667 1
Ренессанс Страхование 164 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 519 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани - Sakhalin Energy Investment Company - Сахалинская энергия 8 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 245 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1056 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4305 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6045 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1396 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 45 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 675 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 246 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 113 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68061 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24586 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9581 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10503 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52082 2
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7601 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30286 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2196 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7871 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14054 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21628 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6108 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4091 2
Data monetization - Монетизация данных 1682 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13968 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13568 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12778 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12658 1
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4583 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25820 1
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Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2746 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12749 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4246 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3980 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20259 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1281 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 409 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7497 1
Google YouTube - Видеохостинг 2794 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 109 1
Google Android 14189 1
Apple iOS 7924 1
Linux OS 10154 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 851 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 493 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1437 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Directum СЭД - ECM-система 294 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 529 1
МегаФон - Nexign Peter-Service HAM - Nexign Peter-Service Has Access Manager 2 1
МегаФон - Nexign Peter-Service Security Manager 2 1
МегаФон - Nexign Peter-Service HAS 3 1
ЭР-Телеком Холдинг - ГУТС - Городская универсальная телекоммуникационная сеть 24 1
Apache Hadoop 437 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 79 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 308 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5371 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1308 1
UDV group - ТриниДата - АрхиГраф 2 1
СалютДевайсы - GigaChat 223 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1004 1
Apache Superset 17 1
Московская Биржа - Трейд Радар - информационно-торговый терминал 1 1
Московская Биржа - DataShop 1 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 214 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 51 1
Apache Hadoop Ozone 4 1
Новодворский Алексей 109 1
Дырмовский Дмитрий 133 1
Савельев Михаил 43 1
Назаров Алексей 71 1
Висящев Андрей 64 1
Меденцев Константин 98 1
Гусев Сергей 44 1
Медведев Вячеслав 19 1
Катрич Алексей 43 1
Широких Алексей 72 1
Макаров Станислав 117 1
Филимонов Сергей 46 1
Гребнев Егор 41 1
Потапенко Андрей 27 1
Драгунов Алексей 25 1
Галимов Максим 33 1
Наскидаев Олег 9 1
Бухрадзе Реваз 14 1
Масленников Денис 19 1
Жбанков Антон 13 1
Никифоров Сергей 13 1
Юсупов Ринат 8 1
Знаменский Сергей 3 1
Корниенко Валерий 3 1
Никифоров Cергей 1 1
Трофименко Глеб 2 1
Ильин Андрей 4 1
Шуклин Глеб 7 1
Тютякин Андрей 1 1
Беглер Алена 1 1
Гудимова Марина 2 1
Колчин Владимир 1 1
Ковалевский Максим 1 1
Озеров Владимир 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 147518 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43871 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3176 1
Бразилия - Федеративная Республика 2384 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14217 1
Россия - СЗФО - Псковская область 638 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Урюпинский район - Урюпинск 15 1
Южная Корея - Республика 6708 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 908 1
Казахстан - Республика 5613 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14832 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5935 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52088 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6812 2
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16597 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1934 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3530 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5873 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7098 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2362 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4202 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1406 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24555 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5541 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3212 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1284 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13921 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2969 1
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География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1470 1
Айсберг - Eisberg 182 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1085 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4008 1
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Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 300 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 394 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 123 1
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5268 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5611 1
Спорт - Футбол 651 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8946 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18999 1
Госрасходы - портал 69 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 1
Gartner - Гартнер 3568 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 57 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 329 1
РАН - Российская академия наук 1914 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 869 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 97 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1131 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2056 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 173192.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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