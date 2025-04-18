Получите все материалы CNews по ключевому слову
Александров Денис
Александров Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 113 1
|Новодворский Алексей 109 1
|Дырмовский Дмитрий 133 1
|Савельев Михаил 43 1
|Назаров Алексей 71 1
|Висящев Андрей 64 1
|Меденцев Константин 98 1
|Гусев Сергей 44 1
|Медведев Вячеслав 19 1
|Катрич Алексей 43 1
|Широких Алексей 72 1
|Макаров Станислав 117 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Гребнев Егор 41 1
|Потапенко Андрей 27 1
|Драгунов Алексей 25 1
|Галимов Максим 33 1
|Наскидаев Олег 9 1
|Бухрадзе Реваз 14 1
|Масленников Денис 19 1
|Жбанков Антон 13 1
|Никифоров Сергей 13 1
|Юсупов Ринат 8 1
|Знаменский Сергей 3 1
|Корниенко Валерий 3 1
|Никифоров Cергей 1 1
|Трофименко Глеб 2 1
|Ильин Андрей 4 1
|Шуклин Глеб 7 1
|Тютякин Андрей 1 1
|Беглер Алена 1 1
|Гудимова Марина 2 1
|Колчин Владимир 1 1
|Ковалевский Максим 1 1
|Озеров Владимир 7 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 1
|Gartner - Гартнер 3568 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 57 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 329 1
|РАН - Российская академия наук 1914 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 869 1
|РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 97 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354384, в очереди разбора - 759502.
Создано именных указателей - 173192.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.