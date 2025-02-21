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DataMesh Data Mesh Architecture


 

 

 

Сергей Маслов, Начальник управления корпоративными данными, Ингосстрах "DataMesh как перспективная стратегия организации корпоративной платформы данных" 16 февраля 2023 года в Москве CNews конференция "Большие данные и бизнес-аналитика 2023"


21.02.2025 Решение Axenix для управления данными Dat.ax включено в реестр российского ПО 1
27.04.2024 80% респондентов отмечают, что у них выросло доверие к российскому ПО 1
27.03.2024 Российские компании предлагают собственные технологии для работы с большими данными 1
31.08.2023 Бизнес-аналитику можно ускорить в разы за счет виртуализации данных 1
20.07.2023 Большинство заказчиков еще обдумывают миграцию на отечественный BI 1
28.02.2023 Названы интересные примеры использования больших данных 1
28.04.2021 Почему делиться большими данными выгоднее, чем их собирать 1
14.04.2021 Цифровизация или цифровая трансформация: что выбрать? 1
14.11.2019 DTG представил на CNews Forum 2019 платформу для построения цифрового бизнеса GRANUM 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

DataMesh и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9748 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 237 3
Querify Labs - Кверифай Лабс 2 2
Yandex - Яндекс 7420 2
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 2
Salesforce.com - Tableau Software 110 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
DTG - Digital Transformation Group 11 1
Infomaximum - Инфомаксимум 34 1
Luxms 82 1
Easy Report 8 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 54 1
Oracle Corporation 6707 1
Концепт Разработка - Concept Software 3 1
UDV group - ТриниДата 7 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 21 1
Epsilon Metrics - Эпсилон Метрикс 6 1
Broadcom - VMware - Greenplum 98 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3952 1
МегаФон 8947 1
Microsoft Corporation 24667 1
Huawei 3953 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 1
8267 1
Корус Консалтинг ГК 1226 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 197 1
SAS Institute 974 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8772 1
Navicon - Навикон 288 1
Цифра ГК 2438 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 135 1
ММК Информсервис 52 1
Qlik - QlikTech 160 1
Informatica 126 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Google LLC 11826 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 1
Fabrique.ai 4 1
Epsilon 15 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7375 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 3
Газпром ПАО 1345 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2818 2
ГПБ - Газпромбанк 1088 2
Ингосстрах СПАО 422 1
Абсолют Банк 231 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 51 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1640 1
Ренессанс Страхование 162 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 517 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани - Sakhalin Energy Investment Company - Сахалинская энергия 8 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 1
Почта России ПАО 2119 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 355 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1185 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Газпром нефть 622 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 248 1
Unilever - Юнилевер Русь 154 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 254 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 105 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 99 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 46 1
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Tesco 82 1
Бурсервис НПП 2 1
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