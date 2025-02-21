DataMesh Data Mesh Architecture
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Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей
Сергей Маслов, Начальник управления корпоративными данными, Ингосстрах "DataMesh как перспективная стратегия организации корпоративной платформы данных" 16 февраля 2023 года в Москве CNews конференция "Большие данные и бизнес-аналитика 2023"
DataMesh и организации, системы, технологии, персоны:
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 108 3
|РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
|Озеров Владимир 5 3
|Алешкин Сергей 65 2
|Сидоров Алексей 19 2
|Евграфьев Евгений 3 1
|Елисеев Максим 3 1
|Коробкина Евгения 3 1
|Прунтов Кирилл 2 1
|Тютюнник Александр 41 1
|Можчиль Артем 2 1
|Уланов Вадим 4 1
|Дорошенкова Наталья 1 1
|Реймер Денис 54 1
|Бочкин Александр 32 1
|Ефаров Юрий 8 1
|Сорокин Сергей 13 1
|Астахов Сергей 8 1
|Маслов Сергей 3 1
|Николаев Максим 5 1
|Лазуков Станислав 30 1
|Денисов Владислав 4 1
|Ильин Андрей 4 1
|Шуклин Глеб 5 1
|Тютякин Андрей 1 1
|Беглер Алена 1 1
|Гудимова Марина 2 1
|Колчин Владимир 1 1
|Ковалевский Максим 1 1
|Сирота Юрий 67 1
|Беляев Владислав 85 1
|Иванов Сергей 388 1
|Шингарев Павел 16 1
|Аршавский Анджей 31 1
|Гришин Дмитрий 209 1
|Шевченко Игорь 10 1
|Подрябинников Алексей 19 1
|Данилов Александр 20 1
|Балагаев Антон 4 1
|Кравченко Сергей 13 1
|Пауков Сергей 14 1
|Федяев Павел 2 1
|Sports.ru - Спортс.ру 27 1
|Fortune 206 1
|Gartner - Гартнер 3561 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8149 1
|Fortune Global 500 286 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3226 1
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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