«ДАР» предложит клиентам аналитическую платформу Tengri Data

Компания «ДАР» (входит в ГК «Корус Консалтинг») начала использовать аналитическую платформу Tengri Data в проектах по построению корпоративных дата-платформ. Благодаря сотрудничеству с Postgres Professional, российским разработчиком СУБД и продуктов для управления данными, заказчики получат доступ к отечественному инструменту для создания масштабируемых Lakehouse-платформ и развития корпоративной аналитики. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Tengri Data – cloud-native решение с раздельным масштабированием вычислительных ресурсов и хранения данных, предназначенное для корпоративной аналитики, BI, ML-экспериментов и работы с большими объемами данных. Платформа позволяет использовать протокол S3 для хранения данных, работать с открытым форматом таблиц Iceberg для больших аналитических наборов данных, подключать привычные BI-инструменты и SQL-клиенты, а также выполнять в PostgreSQL подобные аналитические запросы.

Платформа предназначена для крупных компаний, которым нужна масштабируемая среда для аналитики без ограничений традиционных хранилищ данных, OLAP- и MPP-систем. Решение позволяет распределять ресурсы между отчетностью, аналитикой, дата-сервисами и ML-задачами.

Выбор решения обусловлен готовностью платформы закрывать требования бизнеса по развитию Data Lakehouse архитектур и поддержкой открытых стандартов хранения данных. Это позволяет «ДАР» подключать к данным платформы бизнес-решения из собственного портфеля.

Для клиентов «ДАР» новое решение станет инструментом для построения современных импортонезависимых платформ данных. Tengri Data может использоваться в частном облаке и на собственной инфраструктуре заказчика. Платформа поддерживает модель Data Mesh, помогает управлять наборами информации внутри компании и ускоряет получение бизнес-результата от корпоративных данных.

«Мы видим устойчивый запрос со стороны крупных компаний на переход от классических корпоративных хранилищ к более гибким архитектурам Lakehouse с наращиванием числа пользователей и нагрузкой уровня современных ML/AI решений. Tengri Data хорошо вписывается в такие проекты благодаря разделению вычислений и хранения, поддержке открытых форматов данных и возможности постепенно наращивать аналитическую платформу без масштабной перестройки инфраструктуры. Для нас важно, что мы можем предложить заказчикам не только технологию, но и практический опыт построения подобных решений», — отметил Александр Зенькович, руководитель направления Big Data & ML «ДАР».

Использование Tengri Data в сочетании с экспертизой «ДАР» позволит компаниям быстрее запускать проекты по созданию корпоративных платформ данных, модернизировать существующие аналитические системы и реализовывать задачи импортозамещения без привязки к закрытым зарубежным технологиям.

«Мы создаем Tengri Data для компаний, которым нужна современная аналитическая платформа без искусственных ограничений по масштабированию и развитию. Совместная работа с “ДАР” позволит заказчикам получить не только технологическую платформу, но и сильную экспертизу по проектированию, внедрению и развитию корпоративных систем данных. Наша общая цель — дать аналитикам и бизнес-командам возможность сосредоточиться на решении прикладных задач, а не на борьбе с инфраструктурными ограничениями», — сказал Николай Голов, директор по продукту Tengri Data компании Postgres Professional.