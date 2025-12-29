Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188372
ИКТ 14579
Организации 11296
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26527
Персоны 81443
География 2996
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2750
Мероприятия 877

MPP Massively Parallel Processing Массивно-параллельные вычисления Кластерная инфраструктура с массово-параллельной обработкой данных


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


29.12.2025 GitHub заблокировал за плагиат репозиторий разработчика чипов для популярных одноплатных компьютеров 3
Market.CNews. Провайдеры DBaaS 2024 1
09.09.2025 «Норбит» автоматизирует хранение данных для Hoff 1
16.07.2025 Представлен первый в мире магнитный пауэрбанк с официальной сертификацией Qi 2.2: Ugreen MagFlow 25W 1
07.07.2025 DIS Group представила Lakehouse-платформу «Селена» 1
22.05.2025 Ведомство по контролю за алкогольной и табачной продукцией отдает полтора миллиарда за переход на отечественную СУБД 1
10.04.2025 Бизнесу стал доступен облачный сервис Cloud.ru для работы с данными Evolution Managed Arenadata DB 2
23.01.2025 Новое поколение DBaaS под новые вызовы: производительность выделенного сервера для MPP, Big Data и ML 2
20.12.2024 В СУБД «Яндекса» реализована поддержка аналитической обработки данных 1
16.05.2024 Arenadata Catalog расширяет возможности управления данными в экосистеме Arenadata Hadoop 1
20.02.2024 Новая версия Arenadata DB поддерживает Astra Linux 1
27.12.2023 Отечественному железу не хватает «тяжелых» высокопроизводительных систем 1
08.11.2023 СУБД Arenadata DB совместима с агентом подключений «Гарда DBF» 1
13.03.2023 Как импортозаместить аналитическую платформу SAP: дорожная карта 1
07.03.2023 Как с помощью импортозамещающих технологий снизить нагрузку на SAP HANA 1
22.07.2021 Arenadata выпустила новый продукт для обмена данными между Greenplum и Spark 1
24.06.2021 Arenadata выпустила новую систему мониторинга запросов в Arenadata DB (СУБД на базе Greenplum) 1
15.04.2021 «Диасофт» разработала интеграционный инструмент для быстрого перевода данных с иностранных СУБД на Arenadata DB 1
29.04.2020 Mail.ru Cloud Solutions запустила в облаке Arenadata DB на основе Greenplum 1
13.12.2019 «Инфосистемы джет» и ЦПУР создали ИАС мониторинга эффективности Счетной палаты РФ 1
12.12.2019 Счетная палата протестировала новейшую систему мониторинга 1
07.06.2019 «Форсайт» и Arenadata интегрировали ПО для цифровизации предприятий 2
23.04.2018 Зачем телекому большие данные 1
16.09.2016 «Безграничная аналитика» Teradata упростит управление мультисистемной аналитической средой 1
16.09.2016 Teradata анонсировала аналитическую базу данных, доступную повсеместно 1
25.04.2016 Teradata представила новые возможности «Гибридного облака» 1
25.12.2015 ИТ для бизнес-анализа: почему не все проекты взлетают 1
09.12.2015 Teradata предлагает инструмент для расшифровки карты протеинов человека 2
09.10.2015 Большие данные в России: число кейсов растет 1
30.01.2015 Delta Electronics выпустила новый флагманский инвертор M50A 1
17.10.2014 Кому помогут новые ИТ-мантры? 2
18.09.2014 Embarcadero выпустила новую версию набора инструментов для работы с базами данных 1
11.07.2014 В России разработали геоинформационную систему на замену решения из США 1
22.04.2014 IBS: Функциональных решений для работы с большими данными должно быть больше 1
02.04.2014 Платформы для Big Data: сравнение вендоров 1
06.03.2014 IBS: Отмена «мобильного рабства» заставит операторов применять Big Data 1
14.08.2013 Слава Лазебников - Big Data нельзя внедрять исключительно как технологию 2
26.06.2013 Текстовая аналитика полезна для маркетинга и обеспечения безопасности 2
02.10.2012 Банк «Тинькофф Кредитные Системы» внедрил систему EMC Greenplum 4.2 для анализа больших данных в режиме реального времени 2
25.06.2012 Михаил Герштейн, ведущий архитектор комплексных решений Тройки Диалог 2

Публикаций - 50, упоминаний - 63

MPP и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 143 17
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 346 12
Teradata - Терадата 219 7
Microsoft Corporation 25270 6
Oracle Corporation 6882 5
Dell EMC 5098 5
SAS Institute 1035 5
SAP SE 5441 4
VK - Mail.ru Group 3537 4
Intel Corporation 12550 4
Broadcom - VMware 2502 4
IBM - International Business Machines Corp 9557 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9213 3
Cloudera 60 3
Cloudera - Hortonworks 27 2
Sapiens solutions - Сапиенс солюшнс 6 2
GigaSpaces 3 2
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 193 2
Vertica 40 2
Ростелеком 10353 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4550 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 880 2
Meta Platforms - Facebook 4539 2
Amazon Inc - Amazon.com 3145 2
X Corp - Twitter 2909 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 418 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1221 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2525 2
Yandex - Яндекс 8512 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 2
Embarcadero 66 1
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 109 1
Acumatica - Акуматика 23 1
De Novo - Де Ново 45 1
Leta IT-company - Leta IT-Group 148 1
MicroStrategy 66 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 359 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 63 1
Парадигма 161 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1384 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1663 2
РФГ - Русская Фитнес Группа - Russian Fitness Group - World Class - Физкульт - фитнес-клуб 31 1
Hotels.com - сайт бронирования отелей и гостиниц 15 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Резонанс НПП 388 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1500 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8238 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 178 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2712 1
Связной ГК 1384 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 217 1
Expedia Group 135 1
Лента - Сеть розничной торговли 2277 1
Tata Motors - Jaguar Cars 125 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Связной Логистика 14 1
Uber 339 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 564 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 105 1
Роснефть НК - нефтяная компания 530 1
Татнефть 239 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 507 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 265 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 171 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1040 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4947 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6304 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 791 2
ЦПУР - Центр перспективных управленческих решений 6 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
Администрация Кемеровской области - Администрация Кузбасса - органы государственной власти 29 1
Администрация Минераловодского городского округа - Совет депутатов Минераловодского городского округа - Минераловодский совет 4 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
Администрация Краснодара - Городская Дума Краснодара - органы государственной власти 13 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 215 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
МВД РФ ВВ - Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации 37 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 95 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3545 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 83 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 54 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5238 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 84 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1277 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1470 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3381 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3466 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 440 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 255 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
Apache Software Foundation - ASF 222 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 22 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 35
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7427 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31985 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73480 22
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 18
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5281 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 12
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8181 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17168 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12017 7
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2433 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5944 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9869 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14900 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27176 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11326 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6021 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4694 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17139 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6273 5
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4498 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3542 4
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 546 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5679 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2971 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26104 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 4
Web Interface - Веб-интерфейс 1837 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34046 4
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31850 4
СУБД Реляционная - NewSQL - класс реляционных распределенных отказоустойчивых СУБД 34 3
Apache Hadoop 447 13
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 163 11
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1116 9
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 491 5
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 177 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1535 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1724 4
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 63 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 3
SAP BW - SAP Business Warehouse 141 3
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 85 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 945 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1009 3
Teradata Managed Cloud - Teradata Managed Services - Teradata IntelliCloud - Teradata Hybrid Cloud 5 2
Teradata Everywhere 4 2
Teradata IntelliFlex 4 2
Pentaho BI Project 11 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 37 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1328 2
Linux OS 10945 2
Microsoft Azure 1466 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 869 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 824 2
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 188 2
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 254 2
Amazon Web Services - AWS Marketplace 20 2
Microsoft Office 3970 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2020 2
Google Chrome - браузер 1652 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 619 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 50 2
Microsoft Windows 16369 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 204 2
Apache Airflow 62 2
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 118 2
Apache Spark - Apache Spark Streaming 89 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 637 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 214 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1176 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7384 2
Гришин Александр 27 2
Плужников Дмитрий 6 2
Ratzesberger Oliver - Рацесбергер Оливер 7 2
Горный Александр 43 2
Шклярук Мария 15 2
Молодых Владимир 29 2
Герасимов Александр 45 1
Аншина Марина 79 1
Рудычева Наталья 95 1
Свердлов Михаил 33 1
Yoshida Hubert - Йошида Хьюберт 4 1
Демидов Михаил 133 1
Валяева Елизавета 72 1
Левкевич Михаил 60 1
Бутмалай Дмитрий 14 1
Аминев Шамиль 8 1
Нестеренко Сергей 15 1
Жбанков Антон 13 1
Рылов Александр 13 1
Сизов Евгений 8 1
Шульга Владимир 10 1
Бондарев Сергей 10 1
Ишков Павел 3 1
Новоселов Иван 36 1
Swindell Michael - Свинделл Майкл 25 1
Joakim Chris - Хоаким Крис 1 1
Кочеткова Екатерина 2 1
Vesset Dan - Вессет Дэн 9 1
Черный Василий 5 1
Dongarra Jack - Донгарра Джэк 10 1
Лихарева Светлана 4 1
Розов Григорий 3 1
Тимчур Александр 2 1
Saburi Eugene - Сабури Юджин 3 1
Мусатов Александр 1 1
Widenius Michael - Видениус Майкл 12 1
Близгарёв Антон 8 1
Замула Дмитрий 2 1
Яковлев Алексей 6 1
Цыганов Вячеслав 76 1
Россия - РФ - Российская федерация 157481 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 6
Германия - Федеративная Республика 12945 4
Европа 24654 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45879 3
Япония 13553 3
Франция - Французская Республика 7983 2
Италия - Итальянская Республика 4432 2
Испания - Королевство 3763 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18275 2
Южная Корея - Республика 6864 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5351 1
США - Теннесси 121 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка вулканы (Корякский, Ключевской) 40 1
Китай - Восточный 20 1
Китай - Шаньдун 29 1
Россия - ДФО - Корякский автономный округ - Корякия 43 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18671 1
Казахстан - Республика 5814 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8152 1
США - Нью-Йорк 3153 1
Узбекистан - Республика 1877 1
Армения - Республика 2375 1
Грузия 1286 1
Таджикистан - Республика 914 1
Великобритания - Лондон 2410 1
Земля - планета Солнечной системы 10669 1
Россия - СФО - Омская область 735 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2074 1
Россия - СФО - Кемеровская область 997 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1024 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 252 1
Китай - Шанхай 808 1
Россия - УФО - Свердловская область 1760 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2216 1
Америка Южная 869 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 995 1
США - Техас 1013 1
Куба - Республика 395 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51317 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15182 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26009 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10354 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 3
Английский язык 6881 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2018 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6261 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5291 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2321 2
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 206 1
Кибернетика - Cybernetics 248 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1290 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7296 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 434 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 333 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 414 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Энергетика - Energy - Energetically 5529 1
PCWorld - PC World 46 1
InformationWeek 241 1
Silicon 490 1
NYT - The New York Times 1088 1
IDC - International Data Corporation 4943 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8387 3
Gartner - Гартнер 3614 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 775 1
BCG - Boston Consulting Group 111 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
Allied Market Research 22 1
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси - 39 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1648 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 150 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2591 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411400, в очереди разбора - 730598.
Создано именных указателей - 188372.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Обзор робота-пылесоса TROUVER E30 Aqua: технологичный помощник в мире чистоты

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще