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Teradata Managed Cloud Teradata Managed Services Teradata IntelliCloud Teradata Hybrid Cloud

СОБЫТИЯ

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28.09.2018 Компания Office Depot перешла на SaaS-платформу Teradata IntelliCloud 3
30.03.2017 Teradata представила сервис IntelliCloud для обработки и анализа данных 1
16.09.2016 Teradata анонсировала аналитическую базу данных, доступную повсеместно 1
08.09.2016 Teradata представила версии Aster Analytics для Hadoop и Amazon Web Services 1
25.04.2016 Teradata представила новые возможности «Гибридного облака» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Teradata Managed Cloud и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 5
Teradata - Терадата 225 5
Broadcom - VMware 2610 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
SAP SE 5601 1
Microsoft Corporation 25775 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Oracle Corporation 7074 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Крок - Croc 1964 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
OpenText - Micro Focus 122 1
AnalyticsHub - Analytics Hub - АналитиксХаб 16 1
Cloudera 65 1
Nvidia Corp 4002 1
Cloudera - Hortonworks 27 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 6
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 2
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 541 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1057 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
HIPAA - Health Insurance Portability and Accountability Act - Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования 1996 года 68 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 418 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
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AICPA SOC - Service Organization Control - стандарт безопасности - аудит контрольных процедур 29 1
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Teradata Virtual Machine Edition - Teradata Virtual Storage 2 1
Amazon Web Services - AWS GovCloud 7 1
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Google Cloud Platform - GCP 383 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
Apple iPhone 6 4861 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 155 1
Microsoft Windows Azure Marketplace 52 1
Teradata QueryGrid 9 1
Ratzesberger Oliver - Рацесбергер Оливер 7 2
Vesset Dan - Вессет Дэн 9 1
Rouda Nik - Руда Ник 3 1
Twogood Chris - Тугуд Крис 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Европа 24964 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Америка Южная 884 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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