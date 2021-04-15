Спецпроекты

«Диасофт» разработала интеграционный инструмент для быстрого перевода данных с иностранных СУБД на Arenadata DB

Интеграция Системное ПО

Команда «Диасофт» разработала интеграционный инструмент SUP (Streaming Unloader in Parallels), который позволяет осуществлять миграцию данных со скоростью один 1 ГБ/сек с СУБД Oracle на российскую аналитическую MPP-СУБД Arenadata DB. Такие результаты были достигнуты в ходе совместного проекта «Диасофт» и разработчика корпоративной платформы для сбора, хранения и обработки данных компании Arenadata в российском банке из числа топ-3.

«Совместно с Arenadata мы работаем над проектами в области импортозамещения. Решая проектные задачи, мы создаем необходимые нам технологические инструменты. Как следствие, российские СУБД обрастают инструментарием и становятся достойной альтернативой иностранным платформам. Мы видим, как идет вызревание рынка отечественных ИТ-решений в результате объединения опытных и перспективных российских компаний, а также за счет синергии самых квалифицированных и талантливых ИТ-специалистов нашей страны», – сказал Игорь Шабанин, заместитель директора департамента «Экономика данных» компании «Диасофт».

Интеграционное решение должно было обеспечить быструю миграцию порядка 150 ТБ данных. Для решения этой задачи команда «Диасофт» интегрировала готовый инструмент с СУБД Oracle – в части выгрузки данных, а также с внутренними сервисами Arenadata DB – в части их загрузки. Работа инструмента в режиме параллельных сессий обеспечила быстрое считывание и передачу данных – число сессий было ограничено лишь сегментами на кластере Arenadata. Полученная скорость выгрузки и передачи данных в два раза превысила скорость работы стандартных инструментов СУБД Oracle.

«Результаты нашего первого общего проекта в направлении импортозамещения показали рост производительности системы «Диасофт» при переходе на Arenadata DB. Стоит отметить, что кроме нивелирования валютных и санкционных рисков, наша платформа отвечает самым высоким требованиям в отношении надежности, производительности и уровня технической поддержки», – сказал Павел Ишков, директор по продажам направления «Банки» компании Arenadata.

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