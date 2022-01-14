Oracle Database Oracle DB СУБД объектно-реляционная система управления базами данных
|14.01.2022
|
Oracle и «Борлас» обеспечивают защиту критической информационной инфраструктуры
ской маркой ФСТЭК заинтересованным заказчикам, отвечающим следующим условиям: 1.Наличие лицензий на Oracle Database + опции Oracle Database Vault и Oracle Advanced Security в количестве,
|18.01.2021
|
Oracle представила СУБД Oracle Database 21c
Oracle анонсировала доступность СУБД Oracle Database 21c - актуальной версии конвергентной базы данных. Oracle Database 21c
|05.09.2019
|
Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на Oracle Database
, нарушение ее работоспособности может привести к полной остановке целого бизнес-процесса. Поэтому критически важно обеспечивать защиту баз данных». Чтобы не допустить утечек данных и вывода из строя Oracle Database, команда R&D Positive Technologies создала специальный пакет экспертизы с 13 правилами корреляции. С их помощью пользователи Maxpatrol SIEM могут выявить следующие подозрительны
|25.04.2019
|
Oracle раскрыла ключевые возможности новой Database 19c
Oracle представила новые функции, включенные в Oracle Database 19c. Представленная на Oracle Live SQL в начале 2019 года, новая версия Or
|16.08.2018
|
«Дыра» в ПО Oracle позволяет полностью захватывать контроль над серверами. Степень угрозы 9,9 из 10
вить обновление к критической уязвимости CVE-2018-3110. Эта уязвимость затрагивает несколько версий Oracle Database Server, и степень угрозы её угрозы оценивается в 9,9 балла по десятибалльной
|19.06.2017
|
Oracle Database Cloud помогает AS ONE предоставлять данные 4300 торговых агентов в реальном времени
Oracle объявила о том, что AS ONE выпустила API-интерфейсы, использующие облачный сервис Oracle Database Exadata Express Cloud Service, предоставляющий доступ к новейшей версии Oracle Database 12c Release 2 в облаке. Благодаря этому решению AS ONE сможет предоставить 4300 то
|14.03.2017
|
Новая версия Oracle Database 12.2 доступна для развертывания в любых средах
Корпорация Oracle объявила о выпуске Oracle Database 12c Release 2 (12.2) для развертывания в любой среде и любым способом — в «об
|03.02.2017
|
CMA Small System AB провела стресс-тестирование банковской платформы IFTS на Oracle Database Appliance
ународный поставщик платежных решений для организаций, работающих в финансовой индустрии, объявила о завершении стресс-тестирования своей прикладной банковской платформы мгновенных платежей (IFTS) на Oracle Database Appliance. Основной целью стресс-тестирования платформы IFTS являлась оценка производительности платформы в режиме интенсивного потока платежей и проверка бесперебойности работы
|02.02.2017
|
Oracle Database 12c с опциями Advanced Security и Database Vault получила сертификат ФСТЭК
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России на программное обеспечение Oracle Database 12с, подтверждая приверженность обеспечению безопасности данных своих заказчи
|25.01.2017
|
Расширение Oracle Cloud Platform поможет создавать и развертывать высокопроизводительные приложения
ность для клиентов, переносящих критически важные бизнес-приложения в облако. Как рассказали CNews в компании, впервые в отрасли Oracle анонсировала 2 важнейшие новинки: доступность облачного сервиса Oracle Database Cloud Service, работающего на базе «чистого» (bare metal) физического сервера, и новые возможности облачных сервисов по решению вычислительных задач, балансировке нагрузки и хра
|31.10.2016
|
«Форс Дистрибуция» стала специализированным партнером по Oracle Database Appliance
Компания «Форс Дистрибуция», платиновый партнер и дистрибутор Oracle, стала специализированным партнером по Oracle Database Appliance, что подтверждает экспертизу компании по этим технологиям вендора. Об этом CNews сообщили в «Форс Дистрибуции». Oracle Database Appliance (ODA) — программно-апп
|13.10.2016
|
IBS стал российским провайдером технологии FlashGrid
зали CNews в компании, сегодня решение доступно заказчикам отечественной машины баз данных СКАЛА-СР/Oracle DB от IBS в качестве инфраструктурной основы ее СХД. Пользователь получает протестиров
|05.04.2016
|
«Борлас» помог логиcтическому подразделению DHL мигрировать на Oracle Database 12c
од баз данных критически важных приложений подразделения DHL Supply Chain Россия на новейшую версию Oracle Database 12c. Об этом CNews сообщили в «Борласе». По отзыву заказчика, используемые ра
|21.12.2015
|
МТС перевела ERP-систему Oracle E-Business Suite на новейшую версию Oracle Database
нная система на основе Oracle E-Business Suite, полностью переведена на новейшую версию базы данных Oracle Database 12c. Модернизация, охватившая все ключевые направления деятельности МТС, обес
|30.10.2015
|
Hitachi Data Systems представила новые решения для Oracle Database 12c
) объявила о выпуске нового комплекса конвергентных инфраструктурных и программных решений для сред Oracle Database 12c. Эти решения, в состав которых входят платформа Hitachi UCP 6000 для Orac
|26.01.2015
|
Платформа Oracle Database на Oracle Exadata сертифицирована ФСТЭК России
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России на программное обеспечение Oracle Database (11g R2) Enterprise Edition для комплекса Oracle Exadata. Таким образом, клие
|08.10.2014
|
Oracle выпустила ПАК Zero Data Loss Recovery Appliance для защиты баз данных
ce (Recovery Appliance) — оптимизированного программно-аппаратного комплекса, созданного для защиты Oracle Database. Система обеспечивает защиту данных, высокую эффективность и масштабируемость
|03.10.2014
|
Oracle представила флэш-систему хранения данных FS1 Series
S1 Series. Как сообщили CNews в Oracle, система спроектирована для корпоративных сетевых (SAN) сред Oracle Database с новым программным обеспечением QoS Plus и технологией быстрого распределени
|30.09.2014
|
RS-Bank V.6 готов к работе на Oracle Database 12c
Компания R-Style Softlab завершила тестирование АБС RS-Bank V.6 на СУБД Oracle Database 12c. Полученные результаты подтверждают повышение производительности решения
|09.09.2014
|
Oracle представила Key Vault для защиты критически важной служебной информации
e, полностью интегрированный программный комплекс разработан для аппаратной платформы x86-64. Он использует операционную систему Oracle Linux, включенную в дистрибутив для упрощения установки, и СУБД Oracle Database для обеспечения требуемых уровней безопасности, доступности и масштабируемости. Key Vault, оптимизированный для технологического стека Oracle, включая Oracle Database и O
|01.08.2014
|
Стартовали продажи новой версии Oracle Database 12c с технологией In-Memory
Корпорация Oracle начала продажи новой версии своей СУБД — Oracle Database 12c Release 12.1.0.2, которая включает технологию Oracle Database In-M
|16.07.2014
|
Oracle пополнила портфолио решений для больших данных продуктом Big Data SQL
Oracle Big Data SQL, который призван помочь клиентам безопасно интегрировать данные Hadoop, NoSQL и Oracle Database с использованием SQL. Big Data SQL выполняется на платформе Oracle Big Data A
|14.07.2014
|
«Астерос» подтвердила компетенции по СУБД Oracle Database 12c
Группа «Астерос», партнер Oracle, получила новую специализацию Oracle Database 12c. Об этом CNews сообщили в «Астерос». Oracle Database 12c представл
|01.07.2014
|
Oracle Database In-Memory уже доступен для заказа
Корпорация Oracle представила в Москве новую технологию Oracle Database In-Memory, которая позволяет повысить производительность информационно-аналит
|13.01.2014
|
Новая версия Oracle SQL Developer оптимизирует разработку и администрирование баз данных Oracle Database 12c
ы разработки Oracle SQL Developer 4.0 с дополнительными функциями упрощения разработки и управления Oracle Database. Поддерживая инновации в Oracle Database 12c, включая мультиарендную а
|13.11.2013
|
Oracle Enterprise Manager 12c предлагает готовое решение для управления жизненным циклом сервиса DBaaS
для управления всем жизненным циклом сервиса DBaaS для Oracle Multitenant, опции мультиарендности в Oracle Database 12c Enterprise Edition. Новая версия Enterprise Manager 12c поддерживает обши
|04.10.2013
|
Новое решение Oracle для резервного копирования обеспечивает защиту от потери данных
Корпорация Oracle анонсировала Oracle Database Backup Logging Recovery Appliance, первый оптимизированный программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий почти нулевую вероятность потерь при защите важнейших бизнес-данных. «Д
|27.09.2013
|
Oracle анонсировала Oracle Database In-Memory Option для ускорения выполнения трудоемких бизнес-задач
Корпорация Oracle анонсировала новую опцию Oracle Database In-Memory Option, которая призвана помочь организациям повысить производитель
|25.09.2013
|
Oracle представила In-Memory Applications с новой опцией Oracle Database In-Memory
орация Oracle анонсировала оптимизированные бизнес-приложения In-Memory Applications с новой опцией Oracle Database In-Memory для Oracle Database 12c, которая призвана помочь организация
|21.08.2013
|
Oracle Enterprise Manager 12c предлагает интегрированное управление новой версией Oracle Database 12c
, что продукт Oracle Enterprise Manager 12c теперь обеспечивает интегрированное управление для СУБД Oracle Database 12c. Система Oracle Database 12c разработана для облачных сред и предо
|11.07.2013
|
Oracle представила новые возможности для пользователей Oracle Database 12c
Корпорация Oracle объявила о новых возможностях для клиентов, которые используют Oracle Database 12c с системами хранения Oracle Sun ZFS Storage Appliance и Pillar Axiom. Сог
|02.07.2013
|
Oracle начала продажи Oracle Database 12c, СУБД для облачных сред
На сайте Oracle Technology Network (OTN) доступна для загрузки новая версия Oracle Database 12c, интегрируя которую в свои облачные среды, клиенты смогут повысить качест
|13.03.2013
|
Oracle выпустила Database Appliance X3-2 с поддержкой виртуализации
Корпорация Oracle объявила о начале продаж новой версии программно-аппаратной системы Oracle Database Appliance X3-2. Как рассказали CNews в корпорации, пользователи могут мгновенно нарастить емкость системы хранения путем простого подключения модуля расширения Storage Expansion
|01.03.2013
|
Oracle анонсировала утилиту управления мгновенными снимками для работы с Oracle Database
овую утилиту, которая разработана для оптимизации и автоматизации критичных задач для пользователей Oracle Database с системой хранения данных Oracle’s Sun ZFS Storage Appliance. По словам пред
|03.10.2012
|
Глава Oracle представил первую в мире «коммунальную» базу данных
Oracle анонсировала Oracle Database 12c - «первую в мире коммунальную систему управления базами данных», - разраб
|25.09.2012
|
«МПО Электромонтаж» развивает ИТ-инфраструктуру на базе Oracle Database Appliance
Компания РДТЕХ объявила о выборе компанией «МПО Электромонтаж» программно-аппаратного комплекса для предприятий малого и среднего бизнеса - Oracle Database Appliance и компании РДТЕХ в качестве партнёра по проекту. Одно из основных направлений работы «МПО Электромонтаж» – оптовая и розничная продажа электромонтажных материалов, обо
|23.03.2012
|
Центр экспертизы РДТЕХ предлагает своим клиентам и партнёрам Oracle Database Appliance
Центр экспертизы РДТЕХ по программно-аппаратным комплексам Oracle предлагает клиентам и партнёрам новое интегрированное аппаратно-программное решение для баз данных — Oracle Database Appliance. Oracle Database Appliance ориентирован, в первую очередь, на удовлетворение потребностей предприятий среднего и малого бизнеса, а также филиалов крупных компан
|15.02.2012
|
Oracle оснастила Oracle Database 11g новой опцией для анализа «Больших данных»
Корпорация Oracle объявила о выпуске Oracle Advanced Analytics, новой опции для СУБД Oracle Database 11g, которая объединяет среду статистических исследований Oracle R Enterprise
|06.02.2012
|
Oracle анонсировала новую версию Oracle Database Firewall с поддержкой MySQL
Корпорация Oracle представила новую версию продукта для сетевой безопасности Oracle Database Firewall, призванную помочь компаниям более эффективно предотвращать внутренн
|26.01.2012
|
МБРР ищет поставщиков IP-телефонов Cisco и услуг техподдержки ПО Oracle Database
ткрытых запросов цен с целью выбора поставщиков IP-телефонов Cisco и услуг технической поддержки ПО Oracle Database. Согласно закупочной документации, МБРР намерен закупить телефоны Cisco IP Ph
Oracle Database и организации, системы, технологии, персоны:
|Открытые системы ИД 174 7
|TAdviser - Центр выбора технологий 393 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11239 4
|ComputerWorld 144 4
|PCweek 30 4
|Silicon 483 3
|SecurityLab - Секьюрити лаб 241 2
|Vnunet 224 2
|ZDnet 660 2
|Computer Weekly 374 2
|CNET Networks - CNET News 1643 2
|The Register - The Register Hardware 1547 2
|TechnologyAdvice - eWeek 230 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5908 2
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 281 1
|Из рук в руки - irr.ru 65 1
|PCWorld - PC World 45 1
|InfoWorld 55 1
|VNUNet.com 214 1
|RCR News 107 1
|NewsFactor 127 1
|PR Newswire 57 1
|AP - Associated Press 2004 1
|InformationWeek 241 1
|InterNetNews - InternetNews.com 218 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1334425, в очереди разбора - 774479.
Создано именных указателей - 165450.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.