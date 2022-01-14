Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных

Oracle и «Борлас» обеспечивают защиту критической информационной инфраструктуры ской маркой ФСТЭК заинтересованным заказчикам, отвечающим следующим условиям: 1.Наличие лицензий на Oracle Database + опции Oracle Database Vault и Oracle Advanced Security в количестве,

Oracle представила СУБД Oracle Database 21c Oracle анонсировала доступность СУБД Oracle Database 21c - актуальной версии конвергентной базы данных. Oracle Database 21c

Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на Oracle Database , нарушение ее работоспособности может привести к полной остановке целого бизнес-процесса. Поэтому критически важно обеспечивать защиту баз данных». Чтобы не допустить утечек данных и вывода из строя Oracle Database, команда R&D Positive Technologies создала специальный пакет экспертизы с 13 правилами корреляции. С их помощью пользователи Maxpatrol SIEM могут выявить следующие подозрительны

Oracle раскрыла ключевые возможности новой Database 19c Oracle представила новые функции, включенные в Oracle Database 19c. Представленная на Oracle Live SQL в начале 2019 года, новая версия Or

«Дыра» в ПО Oracle позволяет полностью захватывать контроль над серверами. Степень угрозы 9,9 из 10 вить обновление к критической уязвимости CVE-2018-3110. Эта уязвимость затрагивает несколько версий Oracle Database Server, и степень угрозы её угрозы оценивается в 9,9 балла по десятибалльной

Oracle Database Cloud помогает AS ONE предоставлять данные 4300 торговых агентов в реальном времени Oracle объявила о том, что AS ONE выпустила API-интерфейсы, использующие облачный сервис Oracle Database Exadata Express Cloud Service, предоставляющий доступ к новейшей версии Oracle Database 12c Release 2 в облаке. Благодаря этому решению AS ONE сможет предоставить 4300 то

Новая версия Oracle Database 12.2 доступна для развертывания в любых средах Корпорация Oracle объявила о выпуске Oracle Database 12c Release 2 (12.2) для развертывания в любой среде и любым способом — в «об

CMA Small System AB провела стресс-тестирование банковской платформы IFTS на Oracle Database Appliance ународный поставщик платежных решений для организаций, работающих в финансовой индустрии, объявила о завершении стресс-тестирования своей прикладной банковской платформы мгновенных платежей (IFTS) на Oracle Database Appliance. Основной целью стресс-тестирования платформы IFTS являлась оценка производительности платформы в режиме интенсивного потока платежей и проверка бесперебойности работы

Oracle Database 12c с опциями Advanced Security и Database Vault получила сертификат ФСТЭК Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России на программное обеспечение Oracle Database 12с, подтверждая приверженность обеспечению безопасности данных своих заказчи

Расширение Oracle Cloud Platform поможет создавать и развертывать высокопроизводительные приложения ность для клиентов, переносящих критически важные бизнес-приложения в облако. Как рассказали CNews в компании, впервые в отрасли Oracle анонсировала 2 важнейшие новинки: доступность облачного сервиса Oracle Database Cloud Service, работающего на базе «чистого» (bare metal) физического сервера, и новые возможности облачных сервисов по решению вычислительных задач, балансировке нагрузки и хра

«Форс Дистрибуция» стала специализированным партнером по Oracle Database Appliance Компания «Форс Дистрибуция», платиновый партнер и дистрибутор Oracle, стала специализированным партнером по Oracle Database Appliance, что подтверждает экспертизу компании по этим технологиям вендора. Об этом CNews сообщили в «Форс Дистрибуции». Oracle Database Appliance (ODA) — программно-апп

IBS стал российским провайдером технологии FlashGrid зали CNews в компании, сегодня решение доступно заказчикам отечественной машины баз данных СКАЛА-СР/Oracle DB от IBS в качестве инфраструктурной основы ее СХД. Пользователь получает протестиров

«Борлас» помог логиcтическому подразделению DHL мигрировать на Oracle Database 12c од баз данных критически важных приложений подразделения DHL Supply Chain Россия на новейшую версию Oracle Database 12c. Об этом CNews сообщили в «Борласе». По отзыву заказчика, используемые ра

МТС перевела ERP-систему Oracle E-Business Suite на новейшую версию Oracle Database нная система на основе Oracle E-Business Suite, полностью переведена на новейшую версию базы данных Oracle Database 12c. Модернизация, охватившая все ключевые направления деятельности МТС, обес

Hitachi Data Systems представила новые решения для Oracle Database 12c ) объявила о выпуске нового комплекса конвергентных инфраструктурных и программных решений для сред Oracle Database 12c. Эти решения, в состав которых входят платформа Hitachi UCP 6000 для Orac

Платформа Oracle Database на Oracle Exadata сертифицирована ФСТЭК России Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России на программное обеспечение Oracle Database (11g R2) Enterprise Edition для комплекса Oracle Exadata. Таким образом, клие

Oracle выпустила ПАК Zero Data Loss Recovery Appliance для защиты баз данных ce (Recovery Appliance) — оптимизированного программно-аппаратного комплекса, созданного для защиты Oracle Database. Система обеспечивает защиту данных, высокую эффективность и масштабируемость

Oracle представила флэш-систему хранения данных FS1 Series S1 Series. Как сообщили CNews в Oracle, система спроектирована для корпоративных сетевых (SAN) сред Oracle Database с новым программным обеспечением QoS Plus и технологией быстрого распределени

RS-Bank V.6 готов к работе на Oracle Database 12c Компания R-Style Softlab завершила тестирование АБС RS-Bank V.6 на СУБД Oracle Database 12c. Полученные результаты подтверждают повышение производительности решения

Oracle представила Key Vault для защиты критически важной служебной информации e, полностью интегрированный программный комплекс разработан для аппаратной платформы x86-64. Он использует операционную систему Oracle Linux, включенную в дистрибутив для упрощения установки, и СУБД Oracle Database для обеспечения требуемых уровней безопасности, доступности и масштабируемости. Key Vault, оптимизированный для технологического стека Oracle, включая Oracle Database и O

Стартовали продажи новой версии Oracle Database 12c с технологией In-Memory Корпорация Oracle начала продажи новой версии своей СУБД — Oracle Database 12c Release 12.1.0.2, которая включает технологию Oracle Database In-M

Oracle пополнила портфолио решений для больших данных продуктом Big Data SQL Oracle Big Data SQL, который призван помочь клиентам безопасно интегрировать данные Hadoop, NoSQL и Oracle Database с использованием SQL. Big Data SQL выполняется на платформе Oracle Big Data A

«Астерос» подтвердила компетенции по СУБД Oracle Database 12c Группа «Астерос», партнер Oracle, получила новую специализацию Oracle Database 12c. Об этом CNews сообщили в «Астерос». Oracle Database 12c представл

Oracle Database In-Memory уже доступен для заказа Корпорация Oracle представила в Москве новую технологию Oracle Database In-Memory, которая позволяет повысить производительность информационно-аналит

Новая версия Oracle SQL Developer оптимизирует разработку и администрирование баз данных Oracle Database 12c ы разработки Oracle SQL Developer 4.0 с дополнительными функциями упрощения разработки и управления Oracle Database. Поддерживая инновации в Oracle Database 12c, включая мультиарендную а

Oracle Enterprise Manager 12c предлагает готовое решение для управления жизненным циклом сервиса DBaaS для управления всем жизненным циклом сервиса DBaaS для Oracle Multitenant, опции мультиарендности в Oracle Database 12c Enterprise Edition. Новая версия Enterprise Manager 12c поддерживает обши

Новое решение Oracle для резервного копирования обеспечивает защиту от потери данных Корпорация Oracle анонсировала Oracle Database Backup Logging Recovery Appliance, первый оптимизированный программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий почти нулевую вероятность потерь при защите важнейших бизнес-данных. «Д

Oracle анонсировала Oracle Database In-Memory Option для ускорения выполнения трудоемких бизнес-задач Корпорация Oracle анонсировала новую опцию Oracle Database In-Memory Option, которая призвана помочь организациям повысить производитель

Oracle представила In-Memory Applications с новой опцией Oracle Database In-Memory орация Oracle анонсировала оптимизированные бизнес-приложения In-Memory Applications с новой опцией Oracle Database In-Memory для Oracle Database 12c, которая призвана помочь организация

Oracle Enterprise Manager 12c предлагает интегрированное управление новой версией Oracle Database 12c , что продукт Oracle Enterprise Manager 12c теперь обеспечивает интегрированное управление для СУБД Oracle Database 12c. Система Oracle Database 12c разработана для облачных сред и предо

Oracle представила новые возможности для пользователей Oracle Database 12c Корпорация Oracle объявила о новых возможностях для клиентов, которые используют Oracle Database 12c с системами хранения Oracle Sun ZFS Storage Appliance и Pillar Axiom. Сог

Oracle начала продажи Oracle Database 12c, СУБД для облачных сред На сайте Oracle Technology Network (OTN) доступна для загрузки новая версия Oracle Database 12c, интегрируя которую в свои облачные среды, клиенты смогут повысить качест

Oracle выпустила Database Appliance X3-2 с поддержкой виртуализации Корпорация Oracle объявила о начале продаж новой версии программно-аппаратной системы Oracle Database Appliance X3-2. Как рассказали CNews в корпорации, пользователи могут мгновенно нарастить емкость системы хранения путем простого подключения модуля расширения Storage Expansion

Oracle анонсировала утилиту управления мгновенными снимками для работы с Oracle Database овую утилиту, которая разработана для оптимизации и автоматизации критичных задач для пользователей Oracle Database с системой хранения данных Oracle’s Sun ZFS Storage Appliance. По словам пред

Глава Oracle представил первую в мире «коммунальную» базу данных Oracle анонсировала Oracle Database 12c - «первую в мире коммунальную систему управления базами данных», - разраб

«МПО Электромонтаж» развивает ИТ-инфраструктуру на базе Oracle Database Appliance Компания РДТЕХ объявила о выборе компанией «МПО Электромонтаж» программно-аппаратного комплекса для предприятий малого и среднего бизнеса - Oracle Database Appliance и компании РДТЕХ в качестве партнёра по проекту. Одно из основных направлений работы «МПО Электромонтаж» – оптовая и розничная продажа электромонтажных материалов, обо

Центр экспертизы РДТЕХ предлагает своим клиентам и партнёрам Oracle Database Appliance Центр экспертизы РДТЕХ по программно-аппаратным комплексам Oracle предлагает клиентам и партнёрам новое интегрированное аппаратно-программное решение для баз данных — Oracle Database Appliance. Oracle Database Appliance ориентирован, в первую очередь, на удовлетворение потребностей предприятий среднего и малого бизнеса, а также филиалов крупных компан

Oracle оснастила Oracle Database 11g новой опцией для анализа «Больших данных» Корпорация Oracle объявила о выпуске Oracle Advanced Analytics, новой опции для СУБД Oracle Database 11g, которая объединяет среду статистических исследований Oracle R Enterprise

Oracle анонсировала новую версию Oracle Database Firewall с поддержкой MySQL Корпорация Oracle представила новую версию продукта для сетевой безопасности Oracle Database Firewall, призванную помочь компаниям более эффективно предотвращать внутренн