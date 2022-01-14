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Oracle Database Oracle DB СУБД объектно-реляционная система управления базами данных

Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных


14.01.2022 Oracle и «Борлас» обеспечивают защиту критической информационной инфраструктуры

ской маркой ФСТЭК заинтересованным заказчикам, отвечающим следующим условиям: 1.Наличие лицензий на Oracle Database + опции Oracle Database Vault и Oracle Advanced Security в количестве,
18.01.2021 Oracle представила СУБД Oracle Database 21c

Oracle анонсировала доступность СУБД Oracle Database 21c - актуальной версии конвергентной базы данных. Oracle Database 21c
05.09.2019 Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на Oracle Database

, нарушение ее работоспособности может привести к полной остановке целого бизнес-процесса. Поэтому критически важно обеспечивать защиту баз данных». Чтобы не допустить утечек данных и вывода из строя Oracle Database, команда R&D Positive Technologies создала специальный пакет экспертизы с 13 правилами корреляции. С их помощью пользователи Maxpatrol SIEM могут выявить следующие подозрительны
25.04.2019 Oracle раскрыла ключевые возможности новой Database 19c

Oracle представила новые функции, включенные в Oracle Database 19c. Представленная на Oracle Live SQL в начале 2019 года, новая версия Or
16.08.2018 «Дыра» в ПО Oracle позволяет полностью захватывать контроль над серверами. Степень угрозы 9,9 из 10

вить обновление к критической уязвимости CVE-2018-3110. Эта уязвимость затрагивает несколько версий Oracle Database Server, и степень угрозы её угрозы оценивается в 9,9 балла по десятибалльной

19.06.2017 Oracle Database Cloud помогает AS ONE предоставлять данные 4300 торговых агентов в реальном времени

Oracle объявила о том, что AS ONE выпустила API-интерфейсы, использующие облачный сервис Oracle Database Exadata Express Cloud Service, предоставляющий доступ к новейшей версии Oracle Database 12c Release 2 в облаке. Благодаря этому решению AS ONE сможет предоставить 4300 то
14.03.2017 Новая версия Oracle Database 12.2 доступна для развертывания в любых средах

Корпорация Oracle объявила о выпуске Oracle Database 12c Release 2 (12.2) для развертывания в любой среде и любым способом — в «об
03.02.2017 CMA Small System AB провела стресс-тестирование банковской платформы IFTS на Oracle Database Appliance

ународный поставщик платежных решений для организаций, работающих в финансовой индустрии, объявила о завершении стресс-тестирования своей прикладной банковской платформы мгновенных платежей (IFTS) на Oracle Database Appliance. Основной целью стресс-тестирования платформы IFTS являлась оценка производительности платформы в режиме интенсивного потока платежей и проверка бесперебойности работы
02.02.2017 Oracle Database 12c с опциями Advanced Security и Database Vault получила сертификат ФСТЭК

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России на программное обеспечение Oracle Database 12с, подтверждая приверженность обеспечению безопасности данных своих заказчи
25.01.2017 Расширение Oracle Cloud Platform поможет создавать и развертывать высокопроизводительные приложения

ность для клиентов, переносящих критически важные бизнес-приложения в облако. Как рассказали CNews в компании, впервые в отрасли Oracle анонсировала 2 важнейшие новинки: доступность облачного сервиса Oracle Database Cloud Service, работающего на базе «чистого» (bare metal) физического сервера, и новые возможности облачных сервисов по решению вычислительных задач, балансировке нагрузки и хра
31.10.2016 «Форс Дистрибуция» стала специализированным партнером по Oracle Database Appliance

Компания «Форс Дистрибуция», платиновый партнер и дистрибутор Oracle, стала специализированным партнером по Oracle Database Appliance, что подтверждает экспертизу компании по этим технологиям вендора. Об этом CNews сообщили в «Форс Дистрибуции». Oracle Database Appliance (ODA) — программно-апп
13.10.2016 IBS стал российским провайдером технологии FlashGrid

зали CNews в компании, сегодня решение доступно заказчикам отечественной машины баз данных СКАЛА-СР/Oracle DB от IBS в качестве инфраструктурной основы ее СХД. Пользователь получает протестиров
05.04.2016 «Борлас» помог логиcтическому подразделению DHL мигрировать на Oracle Database 12c

од баз данных критически важных приложений подразделения DHL Supply Chain Россия на новейшую версию Oracle Database 12c. Об этом CNews сообщили в «Борласе». По отзыву заказчика, используемые ра
21.12.2015 МТС перевела ERP-систему Oracle E-Business Suite на новейшую версию Oracle Database

нная система на основе Oracle E-Business Suite, полностью переведена на новейшую версию базы данных Oracle Database 12c. Модернизация, охватившая все ключевые направления деятельности МТС, обес
30.10.2015 Hitachi Data Systems представила новые решения для Oracle Database 12c

) объявила о выпуске нового комплекса конвергентных инфраструктурных и программных решений для сред Oracle Database 12c. Эти решения, в состав которых входят платформа Hitachi UCP 6000 для Orac
26.01.2015 Платформа Oracle Database на Oracle Exadata сертифицирована ФСТЭК России

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России на программное обеспечение Oracle Database (11g R2) Enterprise Edition для комплекса Oracle Exadata. Таким образом, клие
08.10.2014 Oracle выпустила ПАК Zero Data Loss Recovery Appliance для защиты баз данных

ce (Recovery Appliance) — оптимизированного программно-аппаратного комплекса, созданного для защиты Oracle Database. Система обеспечивает защиту данных, высокую эффективность и масштабируемость
03.10.2014 Oracle представила флэш-систему хранения данных FS1 Series

S1 Series. Как сообщили CNews в Oracle, система спроектирована для корпоративных сетевых (SAN) сред Oracle Database с новым программным обеспечением QoS Plus и технологией быстрого распределени
30.09.2014 RS-Bank V.6 готов к работе на Oracle Database 12c

Компания R-Style Softlab завершила тестирование АБС RS-Bank V.6 на СУБД Oracle Database 12c. Полученные результаты подтверждают повышение производительности решения

09.09.2014 Oracle представила Key Vault для защиты критически важной служебной информации

e, полностью интегрированный программный комплекс разработан для аппаратной платформы x86-64. Он использует операционную систему Oracle Linux, включенную в дистрибутив для упрощения установки, и СУБД Oracle Database для обеспечения требуемых уровней безопасности, доступности и масштабируемости. Key Vault, оптимизированный для технологического стека Oracle, включая Oracle Database и O
01.08.2014 Стартовали продажи новой версии Oracle Database 12c с технологией In-Memory

Корпорация Oracle начала продажи новой версии своей СУБД — Oracle Database 12c Release 12.1.0.2, которая включает технологию Oracle Database In-M
16.07.2014 Oracle пополнила портфолио решений для больших данных продуктом Big Data SQL

Oracle Big Data SQL, который призван помочь клиентам безопасно интегрировать данные Hadoop, NoSQL и Oracle Database с использованием SQL. Big Data SQL выполняется на платформе Oracle Big Data A
14.07.2014 «Астерос» подтвердила компетенции по СУБД Oracle Database 12c

Группа «Астерос», партнер Oracle, получила новую специализацию Oracle Database 12c. Об этом CNews сообщили в «Астерос». Oracle Database 12c представл
01.07.2014 Oracle Database In-Memory уже доступен для заказа

Корпорация Oracle представила в Москве новую технологию Oracle Database In-Memory, которая позволяет повысить производительность информационно-аналит
13.01.2014 Новая версия Oracle SQL Developer оптимизирует разработку и администрирование баз данных Oracle Database 12c

ы разработки Oracle SQL Developer 4.0 с дополнительными функциями упрощения разработки и управления Oracle Database. Поддерживая инновации в Oracle Database 12c, включая мультиарендную а
13.11.2013 Oracle Enterprise Manager 12c предлагает готовое решение для управления жизненным циклом сервиса DBaaS

для управления всем жизненным циклом сервиса DBaaS для Oracle Multitenant, опции мультиарендности в Oracle Database 12c Enterprise Edition. Новая версия Enterprise Manager 12c поддерживает обши
04.10.2013 Новое решение Oracle для резервного копирования обеспечивает защиту от потери данных

Корпорация Oracle анонсировала Oracle Database Backup Logging Recovery Appliance, первый оптимизированный программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий почти нулевую вероятность потерь при защите важнейших бизнес-данных. «Д
27.09.2013 Oracle анонсировала Oracle Database In-Memory Option для ускорения выполнения трудоемких бизнес-задач

Корпорация Oracle анонсировала новую опцию Oracle Database In-Memory Option, которая призвана помочь организациям повысить производитель
25.09.2013 Oracle представила In-Memory Applications с новой опцией Oracle Database In-Memory

орация Oracle анонсировала оптимизированные бизнес-приложения In-Memory Applications с новой опцией Oracle Database In-Memory для Oracle Database 12c, которая призвана помочь организация
21.08.2013 Oracle Enterprise Manager 12c предлагает интегрированное управление новой версией Oracle Database 12c

, что продукт Oracle Enterprise Manager 12c теперь обеспечивает интегрированное управление для СУБД Oracle Database 12c. Система Oracle Database 12c разработана для облачных сред и предо
11.07.2013 Oracle представила новые возможности для пользователей Oracle Database 12c

Корпорация Oracle объявила о новых возможностях для клиентов, которые используют Oracle Database 12c с системами хранения Oracle Sun ZFS Storage Appliance и Pillar Axiom. Сог
02.07.2013 Oracle начала продажи Oracle Database 12c, СУБД для облачных сред

На сайте Oracle Technology Network (OTN) доступна для загрузки новая версия Oracle Database 12c, интегрируя которую в свои облачные среды, клиенты смогут повысить качест
13.03.2013 Oracle выпустила Database Appliance X3-2 с поддержкой виртуализации

Корпорация Oracle объявила о начале продаж новой версии программно-аппаратной системы Oracle Database Appliance X3-2. Как рассказали CNews в корпорации, пользователи могут мгновенно нарастить емкость системы хранения путем простого подключения модуля расширения Storage Expansion
01.03.2013 Oracle анонсировала утилиту управления мгновенными снимками для работы с Oracle Database

овую утилиту, которая разработана для оптимизации и автоматизации критичных задач для пользователей Oracle Database с системой хранения данных Oracle’s Sun ZFS Storage Appliance. По словам пред
03.10.2012 Глава Oracle представил первую в мире «коммунальную» базу данных

Oracle анонсировала Oracle Database 12c - «первую в мире коммунальную систему управления базами данных», - разраб
25.09.2012 «МПО Электромонтаж» развивает ИТ-инфраструктуру на базе Oracle Database Appliance

Компания РДТЕХ объявила о выборе компанией «МПО Электромонтаж» программно-аппаратного комплекса для предприятий малого и среднего бизнеса - Oracle Database Appliance и компании РДТЕХ в качестве партнёра по проекту. Одно из основных направлений работы «МПО Электромонтаж» – оптовая и розничная продажа электромонтажных материалов, обо
23.03.2012 Центр экспертизы РДТЕХ предлагает своим клиентам и партнёрам Oracle Database Appliance

Центр экспертизы РДТЕХ по программно-аппаратным комплексам Oracle предлагает клиентам и партнёрам новое интегрированное аппаратно-программное решение для баз данных — Oracle Database Appliance. Oracle Database Appliance ориентирован, в первую очередь, на удовлетворение потребностей предприятий среднего и малого бизнеса, а также филиалов крупных компан
15.02.2012 Oracle оснастила Oracle Database 11g новой опцией для анализа «Больших данных»

Корпорация Oracle объявила о выпуске Oracle Advanced Analytics, новой опции для СУБД Oracle Database 11g, которая объединяет среду статистических исследований Oracle R Enterprise
06.02.2012 Oracle анонсировала новую версию Oracle Database Firewall с поддержкой MySQL

Корпорация Oracle представила новую версию продукта для сетевой безопасности Oracle Database Firewall, призванную помочь компаниям более эффективно предотвращать внутренн
26.01.2012 МБРР ищет поставщиков IP-телефонов Cisco и услуг техподдержки ПО Oracle Database

ткрытых запросов цен с целью выбора поставщиков IP-телефонов Cisco и услуг технической поддержки ПО Oracle Database. Согласно закупочной документации, МБРР намерен закупить телефоны Cisco IP Ph

Публикаций - 1081, упоминаний - 1445

Oracle Database и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6684 423
Microsoft Corporation 24611 65
IBM - International Business Machines Corp 9438 42
Intel Corporation 12188 41
SAP SE 5272 35
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 250 35
ФОРС - Центр разработки 636 32
HP Inc. 5683 26
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 377 25
8204 24
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 22
Oracle Siebel Systems 507 22
Крок - Croc 1778 17
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1632 16
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2217 16
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1867 14
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 13
Teradata 210 12
Инверсия - Инверсия НПФ 144 12
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 12
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1129 11
Red Hat 1305 11
HP - Hewlett-Packard 3623 11
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1011 11
Dell EMC 5025 11
Broadcom - VMware 2358 10
Google LLC 11770 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2158 9
Открытые технологии 701 9
Amazon Inc - Amazon.com 2996 8
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 8
МегаФон 8778 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12511 7
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 135 7
Cisco Systems 5112 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8735 6
Ростелеком 9683 6
АйТи 1365 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2800 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7289 11
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 432 6
Лента - Сеть розничной торговли 2078 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 914 5
ГПБ - Газпромбанк 1083 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 5
РЖД - Российские железные дороги 1903 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 4
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 4
Газпром ПАО 1342 4
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 505 3
Газпром нефть 617 3
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 20 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1024 3
Пробизнесбанк АКБ 134 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 3
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 335 3
ВТБ - ВТБ24 665 3
Фаберлик - Faberlic 93 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 3
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 53 3
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 40 3
Росатом - Атомэнергомаш - СвердНИИХиммаш 14 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 3
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 26 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 799 3
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 10 3
Ростех - ОДК Авиадвигатель 74 3
Россети Ленэнерго 1700 3
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии 11 3
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Далур 7 3
Комус 94 3
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - ВНИПИпромтехнологии 4 3
Росатом - ППГХО имени Е. П. Славского - Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского 7 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 850 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11596 22
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4068 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4736 18
Федеральное казначейство России 1771 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2883 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1963 13
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2713 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3273 6
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PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1696 36
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 176 35
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2646 35
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1660 29
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12506 29
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6212 27
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2767 26
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2871 26
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 676 26
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1718 26
Сервер приложений - Application server 334 26
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5301 25
Microsoft SQL Server - MS SQL 1658 84
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 212 79
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 78
Linux OS 9926 63
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 107 60
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 142 59
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 969 58
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 56
Oracle E-Business Suite - OEBS 582 56
Microsoft Windows 15645 55
Oracle Java - язык программирования 3073 53
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1238 53
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 208 49
Oracle AS - Oracle Application Server 93 43
IBM DB2 371 37
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 37
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 681 36
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 181 36
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 147 35
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 588 33
Oracle Applications 88 32
Oracle PeopleSoft 418 31
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3212 25
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4421 25
Intel x86 - архитектура процессора 1853 24
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 246 24
Oracle Exalogic 73 24
Oracle Database In-Memory - Oracle TimesTen In-Memory Database - Oracle In-Memory Applications 44 23
Oracle Active Data Guard 26 21
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 119 21
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment 178 21
Oracle Database Vault - Oracle Audit Vault and Database Firewall 30 21
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 20
Microsoft Office 3729 19
Oracle - Sun Solaris SPARC SuperCluster 59 19
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 18
Oracle Engineered Systems 43 18
Oracle Big Data Appliance - Oracle Big Data Service - Oracle Big Data Cloud 50 18
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 17
Oracle Collaboration Suite - OCS 33 17
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 19
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 311 17
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 13
Fowler John - Фаулер Джон 22 8
Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 6
Щербаков Борис 47 6
Панченко Иван 137 5
Kurian Thomas - Куриан Томас 45 5
Бартунов Олег 46 4
Раевский Алексей 76 4
Орловская Мария 13 4
Лановенко Валерий 46 4
Bullinger Phil - Буллингер Фил 12 4
Розенберг Вадим 5 4
Xiong Frank - Сюн Фрэнк 5 4
Alasti Ali - Аласти Али 4 4
Litchfield David - Литчфилд Дэвид - Личфилд Дэвид 7 4
Абакумов Евгений 205 3
Терещенко Денис 88 3
Жуков Олег 24 3
Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 22 3
Захаров Павел 60 3
Назипов Дмитрий 85 3
Сигаев Федор 17 3
Новиков Константин 21 3
Тамбовский Андрей 16 3
Ладыженский Глеб 8 3
Rizvi Hasan - Ризви Хасан 18 3
Кумар Сушил - Kumar Sushil 3 3
Ramamurthy Ganesh - Рамамерти Ганеш 3 3
Струченко Алексей 8 2
Чаркин Евгений 296 2
Рабкин Александр 5 2
Клявин Владимир 47 2
Pawlik Greg - Павлик Грег 4 2
Кальченко Игорь 8 2
Сунгуров Андрей 15 2
Капленко Валерий 15 2
Варов Константин 24 2
Федоров Михаил 24 2
Россия - РФ - Российская федерация 143992 230
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43112 76
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14105 47
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52079 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17345 20
Европа 21762 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14185 14
Германия - Федеративная Республика 12674 13
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17006 10
Казахстан - Республика 5517 10
Украина 7602 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13313 9
Беларусь - Белоруссия 5632 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 8
Южная Корея - Республика 6640 8
Франция - Французская Республика 7841 8
Россия - ПФО - Нижегородская область 1870 7
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1464 7
Великобритания - Лондон 2386 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2874 5
Европа Восточная 3074 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2409 5
Земля - планета Солнечной системы 10371 4
Япония 13279 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7407 4
Индия - Bharat 5427 4
США - Нью-Йорк 3097 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3091 4
Бразилия - Федеративная Республика 2359 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 70 3
Азия - Азиатский регион 5524 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 902 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2488 3
Россия - СФО - Новосибирск 4287 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2952 3
Африка - Африканский регион 3476 3
Ближний Восток 2940 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1573 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47943 147
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50939 96
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14285 54
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13455 53
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24055 44
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5659 39
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 36
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7828 34
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8337 31
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4968 31
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6038 31
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10930 30
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28976 26
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6108 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18420 24
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5959 20
Страхование - Страховое дело - Insurance 5819 20
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2796 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16288 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5402 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9777 16
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3104 14
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2761 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2912 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10945 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8623 12
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2322 12
Энергетика - Energy - Energetically 5075 12
Кредитование - Сrediting - Заём 6694 12
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1203 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8030 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6923 11
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3129 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4808 10
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2182 10
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6943 9
Аудит - аудиторский услуги 2652 9
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1940 9
Металлы - Платина - Platinum 467 9
Открытые системы ИД 174 7
TAdviser - Центр выбора технологий 393 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11239 4
ComputerWorld 144 4
PCweek 30 4
Silicon 483 3
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 2
Vnunet 224 2
ZDnet 660 2
Computer Weekly 374 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
The Register - The Register Hardware 1547 2
TechnologyAdvice - eWeek 230 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5908 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 281 1
Из рук в руки - irr.ru 65 1
PCWorld - PC World 45 1
InfoWorld 55 1
VNUNet.com 214 1
RCR News 107 1
NewsFactor 127 1
PR Newswire 57 1
AP - Associated Press 2004 1
InformationWeek 241 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
IDC - International Data Corporation 4909 19
Gartner - Гартнер 3556 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8125 9
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3192 4
Forrester Research 821 4
Gartner Magic Quadrant Data Management Solutions 8 4
Gartner Critical Capabilities for Operational Database Management Systems - Критические возможности операционных СУБД 3 3
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 24 1
Forrester Wave 45 1
IDC Research 12 1
Juniper Research 522 1
Constellation Research 5 1
CNews SaaS рейтинг 27 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 978 1
Gartner - Burton Group 17 1
Oracle and KPMG Cloud Threat Report 3 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 682 1
Fortune Global 500 286 1
IDC Healthcare Enterprise Data Management White Paper - IDC Health Insights 6 1
Quocirca 12 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
KuppingerCole Analysts AG 8 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1508 4
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 38 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 152 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1036 3
Росатом - Наука и инновации АО - ТРИНИТИ ГНЦ РФ - Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований Государственный научный центр Российской Федерации 6 3
Oracle Academy 8 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 375 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 2
ФОРС УЦ - Учебно-консультационный центр 9 2
Генпрокуратура РФ - Университет прокуратуры Российской Федерации 9 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 527 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
Narxoz University - Нархоз Университет Республики Казахстан - Университет имени Турара Рыскулова 4 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 76 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 118 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 221 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 592 1
СамГУ - Самарский государственный университет 21 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 39 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 55 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 30 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 27 1
IThub college - ИТ хаб - Международная академия информационных технологий 13 1
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 28 1
КГУ - Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова 6 1
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 13 1
РАН - Российская академия наук 1868 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 69 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 26 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 25 1
РАН КарНЦ - Карельский научный центр РАН 2 1
ТТУ им. акад. М. Осими - Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими 2 1
СахГУ - Сахалинский государственный университет 8 1
Oracle OpenWorld 65 14
Oracle TechForum 25 14
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 9
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1213 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1115 2
CNews AWARDS - награда 518 2
Связь-Экспокомм 113 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
Oracle Live SQL 1 1
Selectel TechDay 6 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
CNews FORUM Кейсы 224 1
Infosecurity - выставка 63 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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