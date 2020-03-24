Казначейство отказывается от СУБД Oracle в пользу Postgres Pro. Цена вопроса

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Федеральное казначейство приступило к импортозамещению СУБД Oracle в ряде своих важнейших информсистем. Его масштабы станут ясны в процессе миграции, однако в организации рассчитывают осуществить ее как можно глубже, заместив данный софт насколько это только возможно.

Переезд на Postgres Pro

Как выяснил CNews, Федеральное казначейство начинает в 2020 г. перевод своих ключевых информсистем с СУБД Oracle Database Enterprise Edition на аналогичный по функциональности софт российской компании Postgres Professional — СУБД Postgres Pro Enterprise.

Для этих целей компания закупает три пакета лицензий на указанное отечественное ПО на 2020, 2021 и 2022 гг. В тематическом тендере, который 24 марта 2020 г. был запущен «Центром по обеспечению деятельности казначейства России», начальные цены на пакеты ПО на каждый год выставлены на уровне 220 млн руб., то есть суммарная стартовая цена лота составляет 660 млн руб.

Заявки на электронный аукцион будут приниматься до 10 апреля 2020 г. Торги намечены на 14 апреля. Победителю предстоит передать заказчику лицензии на 2020 г. в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта. Далее ему необходимо предоставить лицензии на последующие годы в срок не позднее 30 календарных дней до истечения срока действия лицензии предыдущего периода.

Казначейство за 220 млн руб. в год переезжает с СУБД Oracle на Postgres Pro

Как отмечается на сайте разработчика, Postgres Pro Enterprise — это коммерческая СУБД на основе свободно-распространяемой системы управления базами данных PostgreSQL. Она рассчитана на работу с базами большого объема, высокой производительности и с повышенными требованиями к надежности.

Какие системы и в каком объеме съедут с Oracle

Как рассказал CNews начальник управления информационной инфраструктурой Федерального Казначейства Игорь Кальченко, закупаемые лицензии ограничены во времени, но не имеют никаких ограничений по ресурсу — масштабам использования. Это обусловлено тем, что Казначейство планирует отказаться от СУБД Oracle на максимальном числе элементов своих информсистем. «Все, что возможно заместить, мы заместим», — говорит он.

Сейчас речь идет о государственной автоматизированной системе «Управление», госинформсистеме о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) и подсистемах ГИИС «Электронный бюджет», оператором которых выступает Казначейство. На их примере будет оценена работа отечественного программного продукта, что в дальнейшем может стать поводом использования Postgres Pro Enterprise и в других системах, оператором которых выступает Казначейство.

По словам Кальченко, последние контракты на развитие упомянутых трех систем заключались Казначейством уже с учетом предстоящей миграции.

Редкость, но не эксклюзив

Отметим, что в информационном поле сообщения о миграции госорганов с СУБД Oracle на Postgres Pro появляются не часто, но при этом кейс Казначейства уникальным все же не является.

В частности, в марте 2019 г. CNews стало известно о переводе информсистем Федеральной таможенной службы (ФТС) именно по данной схеме. Об этом редакции рассказал Денис Терещенко, заместитель руководителя ФТС России, отвечающий в ведомстве за блок ИТ.

«В настоящее время ФТС в рамках комплексной программы развития до 2020 г. реализует ряд проектов по модернизации свой информационной системы, — сообщил он тогда. — Разрабатывается новая автоматизированная система совершения таможенных операций, которая начнет применяться в таможенных органах в 2020 г., реализуются новые системы документооборота и электронного взаимодействия в рамках СМЭВ, запуск которых планируется уже в текущем году. В данных проектах в качестве СУБД закладывается использование Postgres Pro».

При этом в вышедшем тогда же интервью CNews Терещенко отметил, что импортозамещение СУБД дается ФТС нелегко. «Ряд проектов мы уже сейчас реализуем на Postgres Pro, — уточнил он. — Но для полного перехода необходимо решить ряд вопросов, требующих доработки СУБД со стороны поставщика, и мы с ним сейчас находимся в постоянном контакте по этому вопросу».